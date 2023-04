–

De parte de CNT Comarcal Sur Madrid April 4, 2023

La n贸mina es un recibo del pago de tu salario que, a la vez, sirve de justificante de lo que pagas tanto de IRPF como de Seguridad Social.

Las n贸minas de las personas trabajadoras son todas similares ya que siguen un modelo oficial. Adem谩s, la mayor铆a de las empresas y gestor铆as utilizan los mismos programas para realizarlas.

La n贸mina se pueda entregar en papel o en formato digital para imprimirla (admitido por el tribunal supremo), pero en todo caso el contenido de la n贸mina debe ser claro. Es decir, la comprobaci贸n de los conceptos pagados tiene que ser sencilla y deben ir desglosados de tal forma que se permit铆a el c谩lculo del importe de cada uno.

Las n贸minas son un documento fundamental a la hora de posteriores reclamaciones a la empresa, ya que indican muchos datos que pueden influir a la hora de solicitar cantidades que no han sido pagadas o indemnizaciones en caso de despido. Tambi茅n contienen informaci贸n sobre categor铆as profesionales. Al ser un documento de la empresa, es la mejor prueba del salario que se ten铆a.

El encabezado de la n贸mina.

En el encabezado tiene que aparecer obligatoriamente los datos paraidentificar a la empresa y al trabajador. As铆 de la empresa es necesario que aparezca el nombre, el CIF y el c贸digo de cuenta de cotizaci贸n de la Seguridad Social, para identificarla.

De los datos de las personas trabajadoras que tienen que aparecer: nombre y apellidos, el DNI, el n煤mero de la Seguridad Social, la categor铆a de su puesto de trabajo, el grupo de cotizaci贸n y la antig眉edad.

Los datos que aparecen del trabajador son muy importantes. Por ejemplo, la forma de comprobar en que categor铆a laboral est谩 una persona trabajadora es a trav茅s de la n贸mina, ya que es aqu铆 donde aparece (en el contrato aparecer谩 el puesto inicial pero no los ascensos o cambios de puesto).

En algunos modelos de n贸minas se distingue entre la antig眉edad y la fecha de ingreso en la empresa, que puede ser posterior a la antig眉edad en caso de subrogaciones o de que se reconozca la antig眉edad que se ten铆a en otra empresa. A efectos salariales, lo importante es la antig眉edad.

El periodo de liquidaci贸n.

Debajo del encabezado suele venir indicado el periodo al que se refiere esa n贸mina. Debe de indicar a qu茅 mes se corresponde esa n贸mina y a qu茅 d铆as dentro de ese mes. Adem谩s, tiene que venir indicado el total de d铆as al que se refiere esa n贸mina. En este punto la n贸mina puede indicarlo de 3 formas distintas:

todos los meses de 30 d铆as, independientemente de si tienen 31 o 28. Este es el caso de la n贸mina que se puede consultar como ejemplo.

el n煤mero de d铆as naturales de ese mes que se han trabajado (28, 30, 31, dependiendo del mes).

el n煤mero de d铆as laborales que efectivamente se ha trabajado ese mes (normalmente 22).

El ponerlo de una u otra forma depender谩 de c贸mo contabilice la empresa y de lo que establezca el Convenio Colectivo.

Percepciones salariales y percepciones no salariales.

Las percepciones salariales son las retribuciones que recibe el trabajador por sus servicios. La suma de todas estas cantidades es lo que se conoce como salario bruto, y suele estar formado por: el salario base que es obligatorio (la remuneraci贸n total por el trabajo realizado) y los complementos salariales, que depender谩n del Convenio Colectivo (cantidades extraordinarias como los complementos por antig眉edad, la nocturnidad, la peligrosidad, las horas extras, las pagas extraordinarias, etc.).

Adem谩s, el empresario puede incluir tambi茅n mejoras.

Siempre tendemos que consultar el Convenio Colectivo y ver si se est谩n recibiendo todos los conceptos que se incluyen en 茅l, y adem谩s consultar las tablas salariales para comprobar que estamos cobrando conforme al puesto que se ocupa (ten en cuenta que algunas veces se publican tablas salariales anuales).

Si las pagas extra est谩n prorrateadas, deber谩n venir indicadas como concepto tambi茅n (ten en cuenta que hay Convenios que proh铆ben que est茅n prorrateadas.

Las percepciones no salariales, son aquellas que no tributan como salario: son bienes o servicios que no tienen deducci贸n de IRPF ni cotizan a la Seguridad Social. Algunos ejemplos ser铆an los suplidos (transporte, dietas, gastos de material, etc.), las indemnizaciones y las prestaciones. Estas suelen ser las compensaciones de los gastos que se han tenido por trabajar, y suelen estar establecida en el Convenio Colectivo de aplicaci贸n.

Deducciones y retenciones.

Debajo de los conceptos de los que se compone la n贸mina est谩n las cotizaciones y las retenciones que la empresa tiene que realizar sobre la n贸mina,

A) Cotizaciones por distintos conceptos.

La cotizaci贸n a la Seguridad Social est谩 compuesta tanto por la cuota obrera como por la cuota patronal. La primera aparece en la n贸mina, y es la que corre a cargo del trabajador, y por ese motivo el empresario realiza esta deducci贸n del salario. La cuota empresarial tambi茅n debe aparecer desglosada en la n贸mina.

Hay distintos tipos de cotizaci贸n, y vienen desglosados en la n贸mina: por contingencias comunes, por desempleo, por formaci贸n, por horas extra en el caso que se hayan hecho. El porcentaje de esta deducci贸n suele ir indicado en la propia n贸mina, y depende de la legislaci贸n de cada momento .

En la parte de abajo de la n贸mina, donde indica 鈥渄eterminaci贸n de las bases de cotizaci贸n a la seguridad social y conceptos de recaudaci贸n conjunta y de la base sujeta a retenci贸n del IRPF y aportaci贸n de la empresa鈥, aparecen desglosados los datos de la cotizaci贸n a cargo del empresario.

B) La retenci贸n que se hace del IRPF, es un pago a cuenta que se adelanta respecto de la declaraci贸n de la renta del a帽o siguiente. La empresa adelanta el pago de ese porcentaje en nombre del trabajador (porque se lo ha retenido de la n贸mina) y lo ingresa en Hacienda. El porcentaje de retenci贸n depender谩 del tipo de contrato y de las circunstancias personales del trabajador, puedes consultar en la siguiente tabla.

En 2023, en el R茅gimen general, se cotiza por el el 28,30 por ciento por contingencias comunes, que se distribuye as铆: el 23,60 por ciento ser谩 a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador. En Fondo de Garant铆a Salarial: el 0,20 por ciento, a cargo de la empresa. Formaci贸n Profesional: el 0,70 por ciento, del que el 0,60 por ciento ser谩 a cargo de la empresa y el 0,10 por ciento a cargo del trabajador. Desempleo, en contratos indefinidos, el 5,50 por ciento ser谩 a cargo de la empresa y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador. En contratos de duraci贸n determinada, el total es del 8,30 por ciento (6,70 empresa y 1,60 trabajador). Esto se regula en la Orden PCM/244/2022, de 30 de marzo y en la Ley de Presupuestos del Estado de 2023.

Bruto y Neto.

El salario bruto es la suma de todas las percepciones salariales y no salariales. Normalmente figura en la n贸mina especificada la cantidad como el total de los devengos. A este salario bruto hay que descontar el total de las deducciones, que est谩n compuestas por la cotizaci贸n y la retenci贸n anteriormente mencionadas.

El salario neto, es el resultado de restar al salario bruto las deducciones que hemos explicado con anterioridad.

Las bases de cotizaci贸n.

En la parte inferior de la n贸mina vienen indicadas las bases de cotizaci贸n que sirven para calcular sobre todo las futuras prestaciones a las que se puede tener derecho.

Actualmente para el c谩lculo de estas bases de cotizaci贸n se tienen en cuenta todos los conceptos de las percepciones que se reciben, incluyendo todos los conceptos de la n贸mina, m谩s la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Normalmente viene desglosado en la base para contingencias comunes, contingencias profesionales. Adem谩s, viene indicado la base que se tiene en cuenta a efectos de las retenciones del I.R.P.F.

Modelo de n贸mina.

Apartados y conceptos de un recibo de n贸mina.