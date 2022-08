–

De parte de El Topo August 28, 2022 205 puntos de vista

Quienes no pretendemos un cambio social y econ贸mico de manera progresista en connivencia con las estructuras actuales de mercados y fronteras tenemos la necesidad de seguir profundizando en teor铆as y pr谩cticas que se enmarquen dentro de un marco libertario. Estas cuentan con una amplia bibliograf铆a que nos habla de diversidad de opciones, pr谩cticas, ensayos y, por supuesto, contradicciones.

El problema que nos encontramos es que tras consumir 谩vidamente los textos cl谩sicos nos enfrentamos a un vac铆o literario que abarca casi m谩s de medio siglo.

No ser茅 yo quien defienda que todo est谩, o deber铆a estar, en los libros, pero s铆 creo que se nos est谩 pasando por alto que estos son una herramienta que aporta al conocimiento colectivo claves fundamentales que nos ayudan a avanzar. Simplemente porque no todas nos podemos permitir ir a ver en primera persona qu茅 se est谩 cociendo en los m谩rgenes de la sociedad capitalista, y tenemos que esperar a que aparezca alg煤n texto o peque帽o librito que solo sintetiza las grandes ideas del proyecto. Con suerte somos capaces de asistir a alguna charla en nuestra localidad con representantes de esas experiencias. Pero poquito m谩s. Adem谩s, sus experiencias, aunque de gran importancia, son poco practicables en nuestro entorno.

Sabemos que se han llevado a cabo infinidad de proyectos en localidades m谩s cercanas a las nuestras de los que podr铆amos haber aprendido antes de empezar los nuestros. Desde el funcionamiento de un proyecto colectivo en un CSOA, hasta la creaci贸n de cooperativas de segundo y tercer grado, existe una econom铆a social y des-monetizada que deber铆a ser analizada y puesta en valor.

Estos an谩lisis, quiz谩 m谩s acad茅micos, son necesarios. No como una cuesti贸n r铆gida, sino maleable y cuestionable, apta como punto de partida desde el que comenzar a construir.

Parto de una premisa algo controvertida pero, creo, hasta cierto punto cierta: hoy en d铆a tenemos los recursos y conocimientos necesarios para comenzar a estructurar una econom铆a social fuera de los m谩rgenes del sistema capitalista. Sin embargo, existen puntos fundamentales que hacen que estos proyectos puedan tambalearse a la m铆nima y, creo, de ah铆 la falta de puestas en pr谩cticas a gran escala.

Hasta donde he podido llegar, la propuesta es simple: hay que expropiar al sistema todo lo posible y colectivizar. Esto se puede hacer de diversas maneras: la primera, m谩s r谩pida, es mediante la usurpaci贸n de los bienes que pertenecen al Estado o al mercado y su inmediata colectivizaci贸n. Sin embargo, aunque revolucionario, estos m茅todos han demostrado ser ef铆meros si han de coexistir con el modelo vigente y no parten de una revoluci贸n a mayor escala. Por lo tanto, no nos queda otra que partir de la opci贸n m谩s pac铆fica: la cooperaci贸n.

La primera fase de un proyecto que pretende socavar las estructuras vigentes, pero sin pretender un enfrentamiento directo, necesita de un fondo que ha de adquirir del propio sistema. Y, si no es expropiando, este se obtiene a trav茅s de la cooperativa de consumo. Esta cooperativa tendr铆a dos objetivos principales: reducir los costes de adquisici贸n de productos de primera necesidad para las cooperativistas y capacitar al proyecto de fondos.

Existen cientos de cooperativas de consumo en el territorio que, aunque mayormente se crean con un car谩cter finalista, nos sirven para indicar la viabilidad del proyecto. Se calcula que para hacer estas cooperativas viables se necesitan entre 300 y 500 socias.

Dado este primer paso, y tras el tiempo oportuno para consolidar dicho proyecto, se debe proyectar la segunda fase. Esta fase se centrar铆a en la producci贸n, cuya finalidad es la obtenci贸n de tierras de cultivo. As铆, no solo los bienes se producir铆an por la propia cooperativa, sino que se dar铆an los primeros pasos hacia un modelo colectivo en lugar de cooperativo. Al igual que con las cooperativas de consumo, existen miles de cooperativas de producci贸n en el territorio de las que aprender. Un dato que considero muy interesante es el que nos dice que para garantizar una vida humana se necesitan una hect谩rea y media, o dos si se quiere incluir la vestimenta.

A partir de aqu铆, el gran desaf铆o. No por imposible, sino por la necesidad de una conciencia pol铆tica clara. Garantizadas las necesidades primarias, es decir, producci贸n y consumo de bienes alimentarios, comienza la batalla por la conquista del resto de necesidades. Estas no pueden ser posibles si no existe una masa cr铆tica de cooperativistas dispuestos a ceder parte de sus ganancias. Y aqu铆 es cuando el propio lenguaje se vuelve pol铆tico. Este proyecto no puede sobrevivir ni servir como puente emancipatorio si seguimos hablando de 芦beneficios y ganancias禄. Una econom铆a fuera del sistema capitalista ha de cambiar los valores que la hacen moverse. Un nuevo modelo econ贸mico-social no puede fundamentarse en el crecimiento ininterrumpido; su factor de viabilidad debe ser social y tener como par谩metro de estudio la capacidad de cubrir las necesidades que surjan de la propia comunidad societaria.

Es justo en este punto donde necesitamos estudios. Huir de las f贸rmulas, ya obsoletas, de monedas sociales o de bancos de tiempo y proyectar un sistema social que se base en la colectivizaci贸n de la vivienda, de la educaci贸n, de la sanidad y del ocio sin la necesidad de intercambios de ning煤n tipo aparte de la corresponsabilidad de las personas que habitan y cuidan el proyecto. Es la pr谩ctica de estas experiencias las que marcar谩n el camino a seguir, pero debemos tener las herramientas y los datos para reflexionar sobre los l铆mites de la colectivizaci贸n en el sistema actual y hasta donde han de llegar las cooperativas. Economistas, p贸nganse a escribir.