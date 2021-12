–

Muy a mi pesar, no consegu铆 borrar la preocupaci贸n de mi rostro cuando mis ojos se encontraron con los de Dicle, que intentaba sujetar nuestras bolsas cerca de ella, en el otro extremo de la embarcaci贸n, una embarcaci贸n m谩s sucia incluso que las aguas del r铆o que delimita las fronteras.

En aquel momento no tuve ni tiempo para pensar que el esfuerzo era en vano. As铆 que apart茅 los ojos de Dicle y segu铆 peleando con las dos otras personas que se encontraban con nosotras en el barco. Entonces vi que uno de los hombres camuflados que permanec铆an en la orilla, gritaba y gesticulaba a los que estaban en el barco: 鈥淎rrojadla鈥. No era necesario conocer su idioma. Comprend铆 que me iban a echar al agua. Poco antes, el due帽o de esa misma voz, incapaz de soportar que yo resistiese, mientras me golpeaba los muslos y la espalda a culetazos, dijo en el idioma que yo manejaba: 鈥溌ierra el pico, la vas a palmar!鈥.

Tomando impulso, en una fracci贸n de segundo, agarr茅 la mano del hombre de la barca y el remo enmohecido tras tanto tiempo en el agua, y lo golpe茅 en la cara. Por culpa de la sed, el hambre, el cansancio, la preocupaci贸n y los golpes que hab铆an ca铆do sobre mi cuerpo poco antes, no consegu铆 controlar el remo. Con el balanceo de la embarcaci贸n, el segundo hombre entr贸 en p谩nico. Intent贸 quitarme el remo de las manos y arrojarme al fin al r铆o.

Durante el balanceo, Dicle estuvo a punto de caer por la borda, se esforz贸 en ayudarme, pero no lo consigui贸. El hombre a quien hab铆a asestado un golpe en la cara se recompuso. Mi resistencia se vino abajo. 脡l recuper贸 el equilibrio y logr贸 echarme al agua. Pero el remo segu铆a en mi mano.

Sirvi茅ndome del remo que segu铆a flotando, consegu铆 llegar a la orilla de enfrente. La barca se me acerc贸, dos manos hicieron presi贸n sobre mi cabeza y me sumergieron en el r铆o. El remo volvi贸 a ser suyo.

No sab铆a si el agua entraba en mis pulmones, en mi nariz o en mi boca, pero el r铆o fangoso me estaba tragando. 驴C贸mo se braceaba? Todo lo que sab铆a se esfum贸. La voz que hab铆a dicho 鈥渃谩llate, vas a morir鈥 segu铆a sonando en mis o铆dos. Mientras iba y ven铆a entre la superficie y el fondo del agua, me apareci贸 la imagen de dos ni帽os.

鈥溌am谩 no te rindas!鈥, chillaban.

驴Qu茅 hacen ellos? El r铆o me traga, me debato. Los ni帽os siguen gritando: 鈥溌am谩, no, 隆no te vayas! 隆Ponte de espaldas, de espaldas!鈥.

驴Qu茅 hacen aqu铆? 驴Qu茅 edad tienen? Me acuesto de espaldas, en brazos del agua. 驴D贸nde est谩n los brazos de mi madre? Ella se enfadar谩 tanto cuando el r铆o me devore. Ser茅 el tercer hijo que desaparece. 隆Y encima sin tumba, como mi hermano! 驴Cu谩ntas veces he vivido esta sensaci贸n? La de ahora debe de ser la 煤ltima.

Mi cabello acerca el susurro del r铆o hasta mis o铆dos, mientras las alas del sol me miran a los ojos, sollozando. 驴A d贸nde me lleva este r铆o? 驴Acabar谩 el Maritsa en el mar, o me arrastrar谩 hasta el lodazal? Cuando cerr茅 los ojos y me dej茅 llevar escuchando el susurro del r铆o, los ni帽os segu铆an gritando: 鈥!Vamos mam谩, golpea el agua con los pies!鈥.

Mis piernas, aplastadas por los culetazos y las porras, han absorbido el barro del r铆o, como esponjas. 驴C贸mo tengo que mover los pies? Y el r铆o est谩 decidido en tragarme. Me estoy yendo, o me quedo, no lo s茅. 驴Se mueven mis pies? Tampoco lo s茅. Mi cabello lleva la voz del agua hasta mis o铆dos.

鈥溌amos, ven hacia m铆!鈥.

Estoy a punto de entregarme al rumor del r铆o cuando una voz de mujer me encuentra.

鈥溌ame la mano, r谩pido!鈥.

El r铆o me sujeta por el pelo, la mujer por las manos. Las manos del r铆o y las de la mujer son tan diferentes. Cuando mi cuerpo golpea las piedras de la orilla, me doy cuenta de que estoy viva.

驴Pero c贸mo? Sigo sin poder respirar. Cada c茅lula de mis pulmones ha aspirado el agua sucia del r铆o. Cierro mis dos manos en un pu帽o, hago presi贸n sobre el est贸mago, sobre el diafragma, varias veces. El agua sucia me sale por la boca, por la nariz, con ataques de tos que me provocan n谩useas, pero a medida que mi respiraci贸n se va liberando, regreso a la vida.

驴Todo esto ha durado unos minutos, o siglos? La verdad, eso no importa, estoy viva. Al entregarme a la piel de la tierra, cruzo la mirada de una mujer. Es Dicle. 隆Est谩 viva! Mientras el sol acaricia mi cuerpo empapado, le sonri贸. Me ilumina el rostro. Mi sonrisa es dolorosa, pero dichosa al saberme viva. Sonr铆o, estamos vivas.

Muy cerca, el eco de los disparos, en la otra orilla de la frontera, sonidos de coches que se alejan a toda prisa. El ladrido de perros que se acercan. Si Lili estuviese aqu铆, maullar铆a de miedo, se esconder铆a entre mis piernas.

Dicle me sujeta la mano, y en la otra mano, lleva ropa ligeramente h煤meda, pero no embarrada. Estas manos, las de Dicle, tan diferentes de las del r铆o que me arrastraban hasta las profundidades鈥

FUENTE: Meral 艦im艧ek / Kedistan / Traducci贸n: Maite

