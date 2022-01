–

El cambio de a帽o convoca a balances, reflexiones y pron贸sticos sobre el orden social, cultural, pol铆tico y econ贸mico, pensado de manera integral, ya que, aun especificando el 谩ngulo de la consideraci贸n, cada aspecto de los mencionados no puede aislarse del otro. La amenaza sobre la naturaleza no est谩 al margen del orden econ贸mico, pol铆tico o de la cultura consumista imperante en el r茅gimen capitalista que organiza la sociedad mundial. A modo de ejemplo veamos la pandemia por el coronavirus, que es resultado del modo de explotaci贸n y saqueo que afecta a la humanidad y al orden natural, es decir, derivado de la cultura humana contempor谩nea y de las formas pol铆ticas que definen la gesti贸n de la cotidianeidad, m谩s all谩 de cualquier disputa en los gobiernos. No es distinto si pensamos en t茅rminos de 鈥渃ambio clim谩tico鈥 e inoperancia de las cumbres globales.

Por eso en variadas ocasiones aludimos a la necesidad de pensar en t茅rminos alternativos al orden vigente, y con ello, a resolver la construcci贸n de una estrategia colectiva que articule la diversidad de reivindicaciones sociales expresadas por m煤ltiples grupos sociales y pol铆ticos.

Esta realidad nos lleva a considerar de manera did谩ctica dos planos del an谩lisis, que, por cierto, son inseparables. Uno estructural, de cr铆tica al capitalismo y a la organizaci贸n econ贸mica de la sociedad. Dicho de otro modo, a la cr铆tica de la Econom铆a Pol铆tica. El otro, de car谩cter coyuntural, asentado en la cr铆tica a la gesti贸n del capitalismo y a las propuestas que apunten a resolver en lo inmediato demandas sociales, que al tiempo que satisfacen necesidades urgentes, se encaminen en direcci贸n a resolver la cuesti贸n de fondo, estructural.

Por eso, nuestra pr茅dica est谩 siempre asociada al encadenamiento de lo uno con lo otro. No hay soluci贸n antinflacionaria sin afectar el orden social, el r茅gimen de propiedad, altamente concentrado de los medios de producci贸n; ni hay soluci贸n a la pobreza sin afectar a la riqueza y su fuente de generaci贸n: la explotaci贸n y el saqueo de los bienes comunes. Entonces, 驴c贸mo balancear el 2021? Hace un a帽o se pensaba en t茅rminos de pos-pandemia, algo muy alejado de la realidad, m谩s a煤n cuando el COVID19 profundiz贸 la desigualdad, las miserias humanas y aceler贸 los problemas ambientales en el 谩mbito mundial.

El 2021 supuso crecimiento, pero desigual, con recuperaci贸n de la ganancia y no de los ingresos populares, sean salarios, jubilaciones o planes sociales. Es algo verificable en todos los pa铆ses del mundo. Grandes laboratorios farmac茅uticos y transnacionales diversas aprovecharon la intervenci贸n estatal, emisi贸n de dinero y de deuda mediante, para subsidiar pol铆ticas p煤blicas de restablecimiento del orden capitalista. La especulaci贸n financiera y la econom铆a del delito acompa帽贸, por lo que no sorprende el acrecentamiento de la deuda en el plano mundial, o del presupuesto militar de EEUU, en tiempos en que la demanda es por mayor gasto social.

La vuelta de la inflaci贸n en buena parte del planeta es prueba de la desigualdad, ya que los precios acrecentados, especialmente de alimentos y combustibles, suponen mejoras en la apropiaci贸n del ingreso socialmente generado por una minor铆a propietaria en condiciones de imponer precios.

No ocurre lo mismo con la mayor铆a de la sociedad que vive de la venta de la fuerza de trabajo, condicionada adem谩s por un deterioro de las formas de organizaci贸n y defensa de los ingresos populares, especialmente del sindicalismo. En el caso argentino, el balance incluye el condicionante del endeudamiento externo p煤blico, especialmente con el FMI. Entre septiembre y diciembre del 2021 se cancelaron las dos primeras cuotas del FMI por casi 3.800 millones de d贸lares, que buen podr铆an haberse usado para tender demandas de la coyuntura y que apunten en sentido de cambios estructurales, atendiendo problemas de empleo, alimentaci贸n, salud, educaci贸n, vivienda, entre otros.

驴Qu茅 esperar?

Depender谩 de las iniciativas pol铆ticas de quienes pretenden consolidar el orden existente y de quienes busquen nuevos rumbos para la sociedad, en continuidad con las experiencias hist贸ricas asumidas para confrontar con el orden capitalista. Es evidente que no es sencillo, incluso, las revisiones de las experiencias se帽alan que no existe s铆ntesis y que el 鈥渆nsayo鈥 contin煤a siendo el camino, especialmente en aquellos pa铆ses que se asumen en una perspectiva anticapitalista. En el mismo sentido se inscriben las pr谩cticas socioecon贸micas de autogesti贸n y cooperaci贸n que en el capitalismo, conscientemente confrontan con el orden y la l贸gica del capital, del mismo modo que se expresan articulaciones pol铆ticas para disputar sentido social.

La iniciativa del poder es pol铆tica, cultural, social y econ贸mica, impulsando reformas reaccionarias, caso de las 鈥渓aborales鈥 y 鈥減revisionales鈥, pero especialmente disputando consenso en la sociedad, relativo a que no hay otro camino posible, en donde la hegemon铆a comunicacional de medios altamente concentrados resulta clave. La 鈥渃ultura鈥 de que la gesti贸n privada de la producci贸n de riqueza es inevitable, est谩 asociada a la m谩xima de que 鈥渟in inversi贸n privada capitalista no hay producci贸n de riqueza, de empleo o de salario鈥.

Hasta el cansancio diremos que el CAPITAL es TRABAJO acumulado y por ende, lo que crea riqueza es el trabajo en su accionar sobre la naturaleza, sobre los bienes comunes. Repitamos con los cl谩sicos de la econom铆a que el padre de la riqueza es el trabajo y la madre la naturaleza.

A esa iniciativa ideol贸gica y pol铆tica se le debe contraponer otra, de sentido inverso, de los sectores subalternos, explotados, por reivindicaciones inmediatas y cambios profundos. Con la convicci贸n del trabajo como creador de la riqueza en su accionar sobre los bienes comunes, es importante desplegar todas las luchas por la apropiaci贸n del excedente econ贸mico, al tiempo que se disputa el modelo productivo y de desarrollo, contra la explotaci贸n de la fuerza de trabajo y el saqueo de los bienes comunes.

Por eso la cr铆tica al orden econ贸mico social, expresi贸n de la cr铆tica de la Econom铆a Pol铆tica, deber谩 estar asociada a la exacerbaci贸n por la lucha en defensa de los intereses de la mayor铆a afectada contra la pol铆tica econ贸mica del poder, por medidas de pol铆tica econ贸mica, de distribuci贸n del ingreso y de la riqueza, que apunten a resolver las demandas inmediatas y a la vez confluyan con aquellas reivindicaciones profundas por un cambio social.

Esas iniciativas confrontadas son manifestaci贸n de la lucha de clases en nuestro tiempo, que es objetiva, y que trasciende cualquier parecer en particular. Ello convoca a mayores articulaciones de variados movimientos y sectores sociales, pol铆ticos y culturales cr铆ticos del orden vigente, que en el camino construyan un ideario colectivo sobre el futuro deseado. Ese imaginario es parte de la historia de b煤squeda por superar al orden capitalista y patriarcal.

Habr谩 que seguir estudiando que nos dej贸 la propuesta esbozada en los meses de la Comuna de Par铆s; en las d茅cadas de la revoluci贸n rusa y la deriva de la URSS y el campo socialista; como en todas las experiencias a nombre del socialismo, de China a Vietnam, y especialmente en el continente, a Cuba, con las caracterizaciones y especificidades de cada una de ellas. En cada pa铆s se procesa ese an谩lisis en la din谩mica de luchas diversas, en defensa del medio ambiente y contra el modelo productivo y de desarrollo extractivista de exportaci贸n y concentraci贸n; de las luchas por la igualdad de g茅nero y diversidades, en contra las discriminaciones y m煤ltiples formas que asume el racismo.

Bien vale en este cruce de a帽os, entre 2021 y 2022 pensar la historia de los imaginarios alternativos, para junto a definir la ausencia de alternativa pol铆tica con capacidad de transformar el sentido com煤n, poder avanzar en cambios profundos en contra y m谩s all谩 del capitalismo.

Buenos Aires, 31 de diciembre de 2021