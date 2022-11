–

De parte de Nodo50 November 24, 2022

Las feministas somos tremend铆simas en nuestras discusiones, honestas en la compleja argumentaci贸n de nuestras diferencias. A ver, no todas hemos profundizado igual en el certero desentra帽amiento de los mecanismos del patriarcado, faltar铆a m谩s. Pero si escuchas a cualquier feminista que se sum贸 a nuestra revoluci贸n a lo largo de las 煤ltimas trepidantes d茅cadas, a cualquiera de las millones de activistas que se han ido sucediendo sin dejar caer ni por un instante todas las transformaciones sociales emprendidas, te explicar谩 c贸mo se reproduce y se enmascara el machismo.

Desde los primeros colectivos que brotaron por todas partes en cuanto muere el dictador, nos organizamos desorganizadamente, sin jerarqu铆as ni prioridades ni l铆deres ni miedo a ir demasiado lejos en nuestra liberaci贸n. Para rehorizontalizar el mundo, nos rehorizontalizamos nosotras. Los feminismos no son idil铆cos, pero s铆 ingobernables, lo que no quiere decir que hayamos renunciado a gobernar, a participar en gobiernos, vaya.

芦A veces querer abolir el poder es la mejor manera de quedarse esperando algo que no llegar谩, mientras se paralizan las posibles maneras de tomarlo, contrarrestarlo o repartirlo para ponerlo un poco m谩s en manos de quienes m谩s lo necesitan禄, afirma clarividente Clara Serra en su ensayo 鈥淟eonas y zorras. Estrategias pol铆ticas feministas鈥. Fui aceptando con los a帽os que mi pasi贸n anarquista no deber铆a propiciarme un escondite. Y que mi admiraci贸n por la autonom铆a feminista no puede petrificarme al margen de las nuevas contradicciones que se nos agolpan.

No hab铆a tenido ni tiempo para hacerme una opini贸n m谩s formada sobre la ley del 芦Solo el s铆 es s铆禄 cuando empez贸 la pol茅mica magnificada sobre las reducciones de condenas a agresores sexuales. Qu茅 espanto, todo el rato embarradas en el punitivismo. En esta columna me siento m谩s socr谩tica que nunca en el sentido m谩s lelo. Y evoco a una c贸mica genial llamada Assari Bibang que proclama: Dios no me dio seis labios para quedarme callada.