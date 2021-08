Los eslabones m谩s d茅biles de la opresi贸n ser谩n de nuevo llamados a enfrentar la incertidumbre: somos pesimistas si las condiciones estructurales no son transformadas

Editorial MINGA 5 (https://minga-cital.com/)

El siglo XX presenci贸 tres pandemias vinculadas con la gripe. En 1918 cobr贸 cuarenta millones de vidas a nivel mundial. Cuarenta a帽os despu茅s, en 1958, se presentaron dos millones de v铆ctimas y, en 1968, otro mill贸n m谩s. La Covid-19, primera pandemia del siglo XXI, lleva algo casi cuatro millones de muertes a nivel mundial desde enero de 2020 hasta el presente.

Seg煤n la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS), habi茅ndose desplegado el pico de contagio viral a nivel mundial, se espera durante 2021 una reducci贸n progresiva del n煤mero de infectados y muertes con posibilidades de nuevas oleadas con diferentes temporalidades. Estos ciclos ser铆an menos recurrentes por el desarrollo de inmunidad colectiva, y eventualmente asimilar铆a niveles de contagio parecidos a la influenza com煤n. De acuerdo a este planteamiento, la situaci贸n de reducci贸n depender铆a en gran medida a los esfuerzos actuales por minimizar el contagio y de proteger del peligro a los m谩s d茅biles (ancianos y enfermos sist茅micos) mediante la vacunaci贸n colectiva.

Las estimaciones de la OMS parecen sue帽os infundados. A nivel mundial la cantidad de contagios en 2021 contin煤a elev谩ndose siguiendo la tendencia de 2020, mientras que la cantidad de vacunados es todav铆a incipiente, particularmente en las regiones del sur mundial. En abril de 2021 se ha llegado a 162 millones de personas contagiadas, aproximadamente el 2% de la poblaci贸n mundial. Por otro lado, la brecha de producci贸n, distribuci贸n y consumo de vacunas entre pa铆ses desarrollados y pa铆ses dependientes es abismal. Mientras que Israel tiene casi el 60% de su poblaci贸n total vacunada con las dos dosis, 5 millones aproximadamente, o Reino Unido casi el 50%, algo m谩s de 35 millones personas, en pa铆ses como Bolivia tan solo se ha logrado un 1,5%, 171 mil personas y en el Paraguay el 0,8%, es decir 60 mil personas.

El desarrollo de vacunas por varios laboratorios de investigaci贸n privada ha contado con importantes aportes de dinero p煤blico, adem谩s, de la apertura al intercambio, m谩s o menos desinteresado y solidario, de descubrimientos desarrollados previamente por la comunidad cient铆fica internacional. Se estima que, a nivel mundial, la inversi贸n p煤blica para la concreci贸n de la vacuna asciende a los U$18.500 millones. En esta l铆nea, la liberaci贸n de regulaciones para protocolos de prueba, tratamiento y seguimiento del proceso post vacuna, entre otros aspectos, ayudan a entender el alto impacto de presupuesto p煤blico en este proceso.

Por otro lado, en el reverso de la moneda, esta prolongada crisis se ha convertido en una gran oportunidad de negocio para las empresas de biotecnolog铆a y farmac茅utica. Sin altos riesgos de inversi贸n, subvenciones estatales y flexibilizaci贸n de protocolos de regulaci贸n de f谩rmacos, desarrollaron las vacunas en corto tiempo y las pusieron a disposici贸n del mercado mundial con expectativas in茅ditas de lucro. Las estimaciones plantean que las grandes multinacionales que han estado detr谩s de las vacunas, recibieron en menos de tres meses del presente a帽o m谩s de U$12.500 millones; esto sin contar con los potenciales ingresos producidos por la negociaci贸n de patentes.

Las patentes generadas se han convertido en una mercanc铆a de alta cotizaci贸n. Las m煤ltiples solicitudes de liberaci贸n de patentes para la producci贸n de vacunas en regiones con limitado acceso a las mismas es un tema que data de fines de 2020. En mayo, con la proposici贸n de Joe Biden, el tema reci茅n tiene resonancia mundial pero no acaba de cristalizarse en la pr谩ctica debido a los intereses de las grandes farmac茅uticas y de naciones. Biden hizo la propuesta al tener el 50% de su poblaci贸n vacunada siguiendo su pol铆tica America First, y la Uni贸n Europea se muestra esc茅ptica a la iniciativa COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) de la OMS para proveer vacunas a las regiones m谩s necesitadas.

La discusi贸n en este punto es profunda y va de la mano del reposicionamiento geopol铆tico en escala mundial. Alemania, en voz de su canciller, y como vocera principal de la Uni贸n Europea, planteaba que la apertura parcial de patentes podr铆a 鈥減oner en peligro la creatividad y la innovaci贸n de las farmac茅uticas鈥. Cuando en octubre de 2020, India y Sud谩frica solicitaron la apertura de las patentes, las naciones del Norte econ贸mico global cerraron filas en torno a la negativa para tal posibilidad. En la actualidad, y ante la lentitud para cumplir con la meta de inmunizar a la mayor cantidad de poblaci贸n mundial, la posibilidad de abrir la discusi贸n sobre las patentes, est谩 dise帽ando una nueva oportunidad para las naciones dependientes, castigadas por su subordinaci贸n a la tecnolog铆a de las farmac茅uticas y su incapacidad de proteger aut贸nomamente a sus poblaciones.

La recuperaci贸n por los Estados de beneficios de la inversi贸n de impuestos de la poblaci贸n tiene una faceta perversa al permitir que las empresas lucren con la enfermedad y la muerte de los aportantes. Y fuera del mundo desarrollado, lucren con la pobreza de los pa铆ses dependientes.

El desarrollo de las vacunas en laboratorios de avanzada en Europa, EEUU y Asia, y la apropiaci贸n por estos del stock mundial, evidencia la subordinaci贸n de Am茅rica Latina. Nuestra regi贸n depende de las vacunas producidas y mercadeadas desde el Norte. Hasta ahora, con la excepci贸n de Cuba, ning煤n otro pa铆s de la regi贸n ha logrado desarrollar vacunas alternativas. Se adolece de las capacidades cient铆ficas y t茅cnicas para procesos de esta envergadura, condici贸n que responde al desmantelamiento progresivo en las 煤ltimas d茅cadas del siglo XX de una estructura aut贸noma y soberana de producci贸n de ciencia b谩sica y aplicada, que hubiese permitido ingresar a la discusi贸n planteada por la Covid-19 en otros t茅rminos.

Am茅rica Latina depende de la concepci贸n y pr谩ctica de la salud p煤blica de los antiguos colonizadores. Primero vacunan sus poblaciones y luego al resto del mundo. Este imperialismo sanitario, expone la asimetr铆a de relacionamiento entre el Norte y el Sur, entre el centro y la periferia, los primeros no parecen dispuestos a exportar en masa a la periferia porque saben que a煤n no tienen suficiente para su propia poblaci贸n, o se trata de un mal negocio para sus capitalistas. Esta situaci贸n, no trata viejos debates con conceptos y categor铆as a帽ejas, sino trata de la actualidad dependiente del continente latinoamericano en el primer cuarto del siglo XXI.

Otra faceta de esta asimetr铆a se deriva de la situaci贸n de competencia por producir las vacunas que ha cambiado los protocolos de prueba de los tratamientos y tambi茅n su aplicaci贸n. La inexistencia de homogeneidad en f贸rmulas y tratamientos exige a su vez formas de manejo tambi茅n diversas en complejidad y uso de recursos.

Escaso stock y heterogeneidad de vacunas, ligado a costos diferenciados y complejidad de operaci贸n, ha puesto un elevado reto a los sistemas p煤blicos en todo el mundo. La situaci贸n se complica a煤n m谩s en los pa铆ses dependientes de nuestro continente.

Nuestros sistemas econ贸micos y pol铆ticos precarios han manejado con muchas limitaciones el control de la expansi贸n y el tratamiento de la enfermedad. El volumen actual de vacunaci贸n, todav铆a no tiene un impacto directo en la detenci贸n de la expansi贸n del virus. No se tienen aproximaciones a los impactos cualitativos de riesgo en los vacunados, se identifican casos de reacci贸n contraria al tratamiento y tampoco parece que vaya a existir la posibilidad de trabajar estos efectos, dada las limitaciones cient铆ficas estructurales del sistema de salud y la academia.

Entonces se trata operar el proceso de vacunaci贸n sin mucha reflexi贸n, con m谩s optimismo voluntarista que control t茅cnico y cient铆fico de la estrategia.

Incertidumbre continua y retos para Am茅rica Latina

Las estad铆sticas de la vacuna avanzan lentamente. Los n煤meros de contagio se mantienen. El volumen de decesos sigue alto y en algunos pa铆ses como Brasil, Per煤 y Colombia seguir谩n increment谩ndose. La segunda ola es peor que la primera ola 驴Qu茅 podemos esperar de la tercera ola, mientras en Europa, poco a poco, los estadios de f煤tbol se abren a los hinchas?

En esta fase del proceso, no parece que los vol煤menes y plazos para las vacunas puedan cumplirse de acuerdo a las expectativas optimistas de la poblaci贸n, los Estados y organismos internacionales como la OMS. La amenaza de nuevas oleadas y el desconocimiento del margen temporal de protecci贸n de las vacunas solo incrementan la incertidumbre sobre la superaci贸n de la crisis sanitaria en nuestra regi贸n.

En medio, las crisis pol铆ticas y econ贸micas no parecen dar tregua. Los procesos electorales recientes en Bolivia, Ecuador, y los por venir en Chile, Brasil y Colombia, est谩n priorizando la relaci贸n econom铆a y salud. El giro a la izquierda en Per煤, con el (posible) ascenso de Pedro Castillo al poder tendr谩 incidencia directa en la agenda hegem贸nica sobre la Covid-19. En este pa铆s, regido por el m谩s rancio neoliberalismo constitucionalizado en las 煤ltimas tres d茅cadas, la Covid-19 adem谩s de tener un origen socioecon贸mico ha dado cuenta de su condicionamiento estructural a nivel econ贸mico, pol铆tico y cultural. Aunque el Fondo Monetaria Internacional (FMI) y otras instituciones plantean la reactivaci贸n econ贸mica y el consecuente crecimiento de la econom铆a de la regi贸n, no se proponen en esos datos macroecon贸micos los costos sociales para los pa铆ses en la periferia y, obviamente, tampoco el da帽o hecho al sector trabajador y el campesinado en t茅rminos econ贸micos, sociales y de salud.

No parece, tampoco, que las propuestas de los aspirantes a gobierno, principalmente de la derecha, tenga respuestas estructurales para la crisis sanitaria, m谩s all谩 de compromisos de presupuesto para cubrir la adquisici贸n de vacunas, equipos e infraestructura de emergencia en el corto plazo. Y en esta l铆nea, la clase pol铆tica tradicional ha demostrado un cinismo brutal. El ejemplo protot铆pico de esta situaci贸n ha sido la ilegal vacunaci贸n de la burocracia estatal, representantes del sector privado, y jerarcas de partidos pol铆ticos en el Per煤.

La coyuntura ha puesto en evidencia las limitaciones de infraestructura, personal y recursos para la gesti贸n del proceso pand茅mico. Sin embargo, el tema de gesti贸n del proceso de producci贸n de conocimiento no ha sido enfocado con seriedad. Los pa铆ses con consejos de ciencia y tecnolog铆a tendr铆an ventaja para definir criterios program谩ticos y presupuestarios para avanzar en condiciones materiales para un siguiente reto pand茅mico en las pr贸ximas d茅cadas. Pero 驴qu茅 pasa con los pa铆ses con limitaciones institucionales y culturales en relaci贸n a este tema?

Universidades y comunidades cient铆ficas se han manifestado generalizadamente en el ostracismo frente a la velocidad de intercambios de la academia del mundo desarrollado y las necesidades concretas de sus sociedades. Mucho m谩s cuando de desarrollo de aplicaciones t茅cnicas se trata.

Nuestros pa铆ses, ya no solo que no han sido capaces de desarrollar una vacuna propia, ni replicarla, tampoco han sido capaces de generar estrategias, herramientas o recursos humanos con capacidad de adaptaci贸n a la contingencia concreta en el proceso local.

La reorganizaci贸n del sistema de salud p煤blica y la academia aparecen como retos fundamentales para una gesti贸n soberana y autodeterminada de los procesos pand茅micos que seguro llegar谩n en los pr贸ximos a帽os.

Puesto que sabemos que los eslabones m谩s d茅biles de la opresi贸n ser谩n de nuevo llamados a enfrentar la incertidumbre, somos pesimistas si las condiciones estructurales no son transformadas.

