Los indultos aprobados por el gobierno, aunque con un car谩cter tan parcial y condicionado que se asemejan m谩s a una mera suspensi贸n temporal de pena, como alerta Mart铆n Pall铆n , son una buena noticia para la mayor铆a de la sociedad catalana y para todas las personas que hemos denunciado el injusto encarcelamiento de los representantes pol铆ticos y sociales catalanes. Sobre todo, si tenemos en cuenta que el gobierno ha tenido que adoptarla a sabiendas de que iba a encontrarse con el rechazo visceral y apocal铆ptico del bloque reaccionario, dentro del cual la c煤pula judicial lleva jugando un papel de vanguardia desde hace tiempo.

Pese a esa oposici贸n en el seno del r茅gimen, Pedro S谩nchez ha logrado el apoyo de representantes de los grandes poderes econ贸micos, ansiosos de cierta estabilidad pol铆tica tras la pandemia, as铆 como de la Iglesia cat贸lica, quiz谩s a la espera todos ellos de ver compensada su actitud con nuevos tratos de favor. Con todo, es innegable que en su decisi贸n ha pesado mucho la urgencia de adoptar esa medida con el fin de neutralizar la creciente desautorizaci贸n que est谩 sufriendo la imagen del Estado espa帽ol ante la justicia y la opini贸n p煤blica europea, como hemos podido comprobar recientemente con la resoluci贸n de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la que 鈥渞eclama la reforma del delito de sedici贸n y rebeli贸n en Espa帽a, as铆 como el indulto o la excarcelaci贸n de los presos del proc茅s, la paralizaci贸n de las peticiones de extradici贸n y que decaigan los juicios pendientes鈥 .

Amnist铆a y autodeterminaci贸n

Sin embargo, el discurso con el que S谩nchez ha justificado esa decisi贸n no debe llevar a enga帽o. La 鈥渦tilidad p煤blica鈥, la 鈥渃oncordia鈥 y la 鈥渕agnanimidad鈥 son razones ret贸ricas que tratan de contrarrestar la reacci贸n de las derechas y de la c煤pula judicial, pero son claramente insuficientes ante lo que est谩 exigiendo la mayor铆a de la sociedad catalana. Porque cuando hay m谩s de 3.000 personas afectadas por procesos judiciales y, ahora, por un Tribunal de Cuentas que busca, como bien lo ha definido Neus Tom谩s , un verdadero 鈥渁juste de cuentas鈥 contra antiguos cargos de la Generalitat, parece evidente que no va a bastar el indulto aprobado para lograr esa tan ansiada 鈥渃oncordia鈥. La presi贸n a favor de una ley de amnist铆a va a continuar y no valen falsos argumentos como el de la vicepresidenta Carmen Calvo cuando sostiene que en las democracias no hay amnist铆as: basta con recordar las de 1934 y 1936, de distinta naturaleza, durante la Segunda Rep煤blica.

Pero es que, adem谩s, en la cuesti贸n de fondo del conflicto que nos ocupa, el mensaje de S谩nchez desde el Liceo de Barcelona demuestra una vez m谩s que sigue sin atreverse a presentar una propuesta alternativa frente a la reclamaci贸n mayoritaria del derecho a decidir de la sociedad catalana. En ese acto se ha limitado a convocar a un 鈥淩eencuentro鈥 dentro del marco constitucional vigente, no reconociendo as铆 que la interpretaci贸n fundamentalista del Tribunal Constitucional en su sentencia de junio de 2010 de ese mismo marco es la que hizo trizas el Estatut previamente recortado por las Cortes espa帽olas y finalmente aprobado en refer茅ndum en Catalunya. No tiene sentido, por tanto, imponer como l铆nea roja para el di谩logo prometido una Constituci贸n material cada vez m谩s restrictiva y estrecha. Por encima de ella siguen estando los tratados internacionales que reconocen el derecho de autodeterminaci贸n, experiencias de refer茅ndum pactado en el 谩mbito europeo como las de Montenegro y Escocia o la jurisprudencia internacional en el caso de Kosovo.

La apelaci贸n de S谩nchez a 鈥渦tilizar la pol铆tica entre todos para alcanzar el fin m谩s noble de todos: la convivencia鈥 ha ido unida, adem谩s, a la reafirmaci贸n de una concepci贸n de la relaci贸n entre Espa帽a y Catalunya que no s贸lo sigue excluyendo la v铆a de un refer茅ndum sobre la independencia, sino que ni siquiera se atreve a proponer un nuevo modelo de relaci贸n que incluya la palabra federal, tan apreciada en el pasado por el actual ministro Iceta. As铆 que mucho nos tememos que sin una presi贸n popular a trav茅s de una movilizaci贸n sostenida, no s贸lo desde Catalunya, dif铆cilmente cabe esperar del PSOE algo m谩s que una larga negociaci贸n en torno a una moderada mejora en el sistema de financiaci贸n y un nuevo Estatut auton贸mico, sin ninguna garant铆a adem谩s de que 茅ste no vaya a ser invalidado otra vez por el Tribunal Constitucional.

Pocas esperanzas podemos tener sobre la mesa de di谩logo que se iniciar谩 en oto帽o y por eso no puede sorprender, como ya se le ha reprochado a S谩nchez, que por mucho que se haya apoyado en citas de un poema del gran Miquel Mart铆 i Pol, haya obviado hacerlo de su cierre final: 鈥渢ot est脿 per fer i tot 茅s possible鈥. Porque de eso se trata precisamente y as铆 lo han recordado los 9 presos y presas a la salida de la c谩rcel reivindicando la amnist铆a y la independencia. Esas declaraciones s贸lo han podido escandalizar a quienes siguen manteniendo una concepci贸n de democracia militante (m谩s bien, autoritarismo posdemocr谩tico) que, de nuevo con Jos茅 Mar铆a Aznar a la cabeza, se obstina en continuar imponiendo la unidad de Espa帽a 鈥搚 su monarqu铆a- por encima de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos.

Desbordar el marco de un r茅gimen en crisis

Pese a sus limitaciones, es posible que tras los indultos estemos entrando en una nueva fase, pero para que lo sea, la judicializaci贸n del conflicto y la ausencia de una v铆a democr谩tica para su resoluci贸n han de dejar ser la t贸nica de la misma. Todo esto en el marco de una emergencia m煤ltiple global y de una crisis de r茅gimen que no apunta perspectivas de salida del bloqueo pol铆tico actual.

Un conjunto de crisis que, adem谩s, hace m谩s compleja la crisis territorial ante el paso a primer plano de fracturas que hasta ahora hab铆an quedado poco visibilizadas. Como la que tiene que ver con la agravaci贸n de las desigualdades derivadas de los rasgos que ha ido adquiriendo el capitalismo espa帽ol en su historia y con el aceler贸n neoliberal y extractivista de los 煤ltimos decenios: desigualdades que se manifiestan hoy dram谩ticamente en los nefastos efectos del colonialismo interno en determinadas comunidades aut贸nomas y en la denominada Espa帽a vaciada; pero tambi茅n en el salto adelante hacia la conversi贸n de la Comunidad de Madrid en un verdadero para铆so fiscal bajo el mandato del PP.

Ante este panorama, desde la izquierda consecuentemente democr谩tica tenemos un doble desaf铆o en el 谩mbito estatal. Por un lado, no ceder ante la estrategia de tensi贸n del bloque reaccionario pol铆tico-judicial reforzando la presi贸n sobre el gobierno a favor de la demanda de una Ley de Amnist铆a y una v铆a de resoluci贸n democr谩tica del conflicto catal谩n. Por otro lado, extender el debate nacional-territorial m谩s all谩 de Catalunya para caminar hacia una alianza confederal de fuerzas pol铆ticas, sociales y culturales que ponga en el centro del debate la necesidad de ir poniendo en pie un proyecto republicano, plurinacional y superador de los desequilibrios territoriales en un sentido ecosocialista y feminista.

Jaime Pastor es polit贸logo, editor de viento sur y miembro del colectivo Madrile帽@s por el Derecho a Decidir

