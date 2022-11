–

#ANRedMundial La derrota del seleccionado argentino y la decepci贸n de un pa铆s, que a las 7 de la ma帽ana encendi贸 su televisor con las expectativas e ilusiones, sum贸 una nueva decepci贸n a las constantes frustraciones. Detr谩s de un simple partido de f煤tbol se escond铆a el deseo de tener una alegr铆a, al menos superficial, que le permita a la mayor铆a trabajadora, sonre铆r al menos por un rato. Entre la impotencia y la bronca acumulada el recurso mas utilizado fue, muchas veces, la burla y la iron铆a, que incluso llev贸 a la creaci贸n de una campa帽a para que el ex presidente Mauricio Macri no asista mas a los partidos de la selecci贸n. 驴Qu茅 hay detr谩s de la acusaci贸n a una personalidad p煤blica de 芦mufa禄?驴Que ense帽anzas se pueden tomar?. Un simple apunte sobre algo que, como bien hab铆a anunciado el entrenador del seleccionado 芦es solo un juego禄, pero cuyo contexto e hipocres铆a de quienes incluso a veces cuestionan a quien deja de trabajar dos horas para ver un partido鈥 mientras lo ve en Qatar, genera indignaci贸n. Otros funcionarios y empresarios, incluso de otro signo pol铆tico, tambi茅n viajaron al ostentoso pa铆s mundialista. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Un pa铆s, como tantos otros en el mundo, esperaba una alegr铆a luego de mas de 4 a帽os desde la finalizaci贸n de la 煤ltima cita mundialista. Entre cuestionamientos y denuncias por la corrupci贸n de la FIFA, las muertes laborales en la construcci贸n de estadios, la falta de libertades en el pa铆s anfitri贸n que fueron ascendiendo en un contexto global de crisis y guerra (donde incluso se elimin贸 a Rusia, el anfitri贸n anterior, luego de la invasi贸n a Ucrania).

A todo este contexto global se le suma un muy dif铆cil situaci贸n socioecon贸mica en el pa铆s, donde mas de la poblaci贸n se encuentra debajo de la l铆nea de pobreza y el salario promedio (ya no el m铆nimo) no alcanza a cubrir la canasta b谩sica. Con un d贸lar cada vez mas inaccesible, muchas veces buscado por quienes, en el acoso inflacionario, buscan preservar un peque帽o ahorro, viajar al exterior se vuelve un lujo cada vez mas prohibitivo. A ese 芦lujo禄 se le suman los obscenos precios mundialistas: desde las entradas hasta la simple vida Qatar donde pasar una noche en un container cuesta 200 d贸lares, por solo mencionar un dato. Por ello ya la presencia de 芦celebridades禄 y sobre todo funcionarios puede ser interpretada como una provocaci贸n.

A la opulencia por el contraste que exhibe la desigualdad, se suman algunos episodios que se fueron conociendo como el vergonzoso cantito racista que un grupo de argentinos cant贸 en televisi贸n contra la selecci贸n de Francia. El episodio lleg贸 incluso a medios franceses. Una minor铆a privilegia dio una p茅sima imagen de nuestro pa铆s, mucho mas grave que un simple resultado deportivo.

C鈥檈st une honte absolue, du racisme d茅complex茅, comment c鈥檈st possible de voir 莽a en 2022 ? S茅rieusement ? 馃槺pic.twitter.com/iVzk4IH82D 鈥 Media Parisien (@MediaParisien) November 16, 2022

Pocas horas despu茅s de este episodio se viralizaron declaraciones del ex presidente Mauricio Macri quien se hab铆a referido a la selecci贸n de Alemania como una 芦Raza superior禄. Hace 4 a帽os y medio, se hab铆an registrado episodios similares durante el mundial de Rusia, principalmente ligados a cuestiones de g茅nero, que fueron repudiados y en algunos casos sancionados.

El partido, la decepci贸n y la 芦mufa禄

El partido empez贸 como se esperaba: con la selecci贸n argentina buscando el triunfo dominando el partido. Lleg贸 el primer gol por una v铆a extra帽a: un penal 芦dudoso禄 que Messi ejecut贸 con precisi贸n y convirti贸 en gol. Luego continu贸 el desconcierto tras una sucesi贸n de goles anulados por posici贸n adelantada, el primero de ellos muy dudoso, con la nueva modalidad del VAR que no genera tranquilidad al no brindar la informaci贸n pertinente. Tras un primer tiempo de amplio dominio, la selecci贸n fue al vestuario con una diferencia m铆nima. En el segundo tiempo ocurri贸 lo peor: en pocos minutos el equip贸 saud铆 logr贸 dos goles dando vuelta el partido, sosteniendo luego el resultado hasta el final. Una derrota inesperada, incluso promediando el encuentro.

Ante la b煤squeda de explicar lo inexplicable, se conoci贸 una imagen del ex presidente Mauricio Macri presenciando el partido rodeado de jeques. Ya en la previa, desde el 芦folclore futbolero禄, se advert铆a con humor sobre la mala suerte que el ex gobernante transmit铆a. Se viraliz贸 una foto con el astro franc茅s Karin Benzema, cuando gan贸 el bal贸n de oro semanas atr谩s: Benzema qued贸 afuera del mundial por una lesi贸n. Esta reciente noticia se sum贸 a otros episodios que eran utilizadas como argumento sobrenatural.

El mito lleg贸 al punto tal que dio inicio a una campa帽a mediante el sitio change.org para que el repudiado ex mandatario no vaya mas a los partidos de la selecci贸n. En poco tiempo el pedido super贸 las 20.000 firmas.

Sumate a la petici贸n, necesitamos un mill贸n de firmas para que Macri no nos mufe m谩s en Qatar! Vamos Argentina!!!! Ayudanos a difundir https://t.co/97C5I47uah 鈥 Todo Negativo (@TodoNegativo) November 22, 2022

Pero detr谩s de la 芦humorada禄 o presunto delirio m铆stico se esconden otras emociones. Ver como en un pa铆s con mas del 50% de la poblaci贸n bajo la l铆nea de pobreza, con salarios promedio por debajo de la canasta b谩sica y la econom铆a 芦sin d贸lares禄 ver a gente dilapidando en Qatar. A eso se suman las actitudes: los cantos racistas y las superficialidades que suelen difundirse en televisi贸n. Al malestar cotidiano se le suma la imposibilidad de aminorar el mal momento con una peque帽a alegr铆a.

芦El viaje en subte a la oficina fue una exposici贸n de caras de orto de todos los colores, tama帽os y formas. La combinaci贸n de l铆neas en la estaci贸n Carlos Pellegrini parec铆a una marcha de funeral: todo el mundo mirando hacia el piso, caminando sin ganas, en silencio鈥or un momento pens茅 en el partido inaugural perdido por Argentina contra Arabia Saud铆; luego record茅 que es lo mismo que sucede todas las ma帽anas de lunes a viernes cuando hay que ir a laburar. Se llama capitalismo, y nos gana por goleada todos los d铆as禄, comenta alguien en las redes sociales, despu茅s del partido seguramente camino a su trabajo. Relatos similares se leen en las retes entre los memes, la bronca y el humor como v铆a de escape.

No est谩 claro cu谩l es la funci贸n que Mauricio Macri tiene en la FIFA. Nadie, al menos en la poblaci贸n argentina, lo vot贸 para que tenga es cargo en ese tan cuestionado organismo. Nada parece aportar mas que la indignaci贸n. De hecho, a diferencia de otros mundiales, son muy pocos los funcionarios que se muestran en Qatar. Tal vez el 煤nico que lo hace sin sentir verg眉enza es el ultra liberal Carlos Maslat贸n, quien tambi茅n recibi贸 comentarios de repudi贸 tras la derrota.

Nuestra hinchada hoy en el Lusail? S铆, por supuesto que fue menor a la saudita. Pero dos cosas, una la gente de terceros pa铆ses, much铆sima, era toda anti Argentina y premi贸 al equipo “d茅bil”. El mero empate 谩rabe quebr贸 por completo el 谩nimo argentino sumado al VAR del orsai. pic.twitter.com/Nhp7JFpYqz 鈥 Carlos Maslat贸n (@CarlosMaslaton) November 22, 2022

Otro personaje presente en Qatar es el titular del SUTERH y empresario V铆ctor Santa Mar铆a, quien hace pocos d铆as fue parte de una pol茅mica al protestar por la serie El encargado. El 芦empresario sindical禄, tambi茅n fue denunciado por trabajadores de prensa por las condiciones de precariedad en Pagina 12 y otros medios.

Ni siquiera el ministro de Turismo y Deportes, Mat铆as Lammens viaj贸 a Qatar. Incluso hubo casos como el esc谩ndalo que gener贸 el viaje del hijo de Sergio Massa sirvi贸 como se帽al de alerta para evitar otros viajes e incluso dejar trunco el mismo. Tom谩s Massa, el hijo de 17 a帽os del ministro de Econom铆a, anunci贸 la semana pasada que renunci贸 a Mundo Selecci贸n, la plataforma digital ligada a la AFA que lo hab铆a llevado al mundial de f煤tbol tras los cuestionamientos.

Diego Garc铆a Vilas, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, que agrupa a los aliados del Jefe de gobierno Horacio Rodr铆guez Larreta es uno de los legisladores porte帽os que igualmente viajar铆a a Qatar. El legislador integra Confianza P煤blica, el partido que encabeza la diputada Graciela Oca帽a, Garc铆a Vilas, ya tiene un antecedente futbolero vinculado a viajes internacionales: estuvo en el estadio del Real Madrid en 2018 cuando River Plate derrot贸 a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores de Am茅rica, la misma que en aquel entonces gobierno tanto a nivel nacional como local del quien viaj贸, no se pudo jugar ante la incapacidad de garantizar la seguridad para que el partido se juegue en Buenos Aires u otra parte del pa铆s.

ANRed public贸 hoy una cobertura sobre como vivieron el partido las trabajadoras y trabajadores de Madygraf, la x-Donnelley, que fue vaciada por su patronal y puesta en funcionamiento por su personal operario que lucha por la expropiaci贸n definitiva de la misma. 鈥Ahora tambi茅n vamos a seguir intercambiando y debatiendo en asamblea y ver como continuar seg煤n los tiempos legislativos, porque lo que dicen 鈥渓os pasillos鈥, que posiblemente no haya sesiones hasta terminado el mundial, porque varios diputados se ir铆an a Qatar. Esto no est谩 confirmado, pero son rumores que circulan por los pasillos y desde ya generaron y generan todav铆a m谩s bronca鈥, comentaba un trabajador con algo e indignaci贸n. Casualmente (o no) uno de los legisladores que habr铆an ido al mundial es Diego Garc铆a Vilas, el abogado que asesoraba a la patronal de la empresa, en aquel entonces llamada Donnelley, hoy Madygraf. Historias indignantes, que rodean un mundial鈥. encima con una derrota deportiva., lo menos importante, ya que como acertadamente hab铆a advertido Lionel Scaloni 芦es solo un juego禄. Las condiciones de vida de la clase trabajadora, no.