De parte de El Topo November 10, 2021 82 puntos de vista

La aplicaci贸n de los algoritmos e inteligencia artificial al consumo y al control social vienen a consagrar las matem谩ticas al servicio del poder. O, quiz谩s, lleg贸 la hora de reivindicar un utopismo tecnol贸gico que promueva una aplicaci贸n social de todas esas m谩quinas que tanto miedo nos dan.

A nadie se le escapa su influencia en nuestras vidas: m煤sica que escuchamos, gente que conocemos, informaci贸n que recibimos鈥 Pero 驴qu茅 es el algoritmo? Un algoritmo es, b谩sicamente, un conjunto ordenado de operaciones que permite hacer un c谩lculo para hallar la soluci贸n a un problema u ordenar resultados que faciliten la toma de decisiones. Esto se ha convertido en la base de la inteligencia artificial (IA), que no nos ha tra铆do a煤n a HAL 9000 y su angustia humana ni las l谩grimas en la lluvia de Blade Runner, pero est谩 omnipresente para mostrarnos publicidad presuntamente personalizada.

Hoy d铆a se aplican algoritmos que marcan nuestra vida hasta la m茅dula. Es como mil bur贸cratas y un ej茅rcito de videntes y psicomagos tomando nota y decidiendo acciones, comerciales mayormente, pero tambi茅n administrativas, judiciales o de vigilancia. Adem谩s, est谩n las consabidas aplicaciones de citas que te hacen 400 preguntas para crear tu perfil, de manera que te facilite los mejores emparejamientos para una c贸pula matem谩ticamente organizada. As铆, miles de aplicaciones de toda 铆ndole, acumulando datos an贸nimos y no tan an贸nimos de distintas fuentes: compras con la tarjeta, b煤squedas en internet, perfiles en redes, etc鈥

Aunque en el fondo el algoritmo no es bueno ni malo, nos ponemos un poco tensitxs al hacer una m铆nima reflexi贸n 茅tica sobre la influencia algor铆tmica en las cosas de la vida. Como la cucharilla, lo mismo puede usarse para remover el t茅 que para fumar hero铆na o sacarle el globo ocular a alguien. Su dise帽o no est谩 desprovisto de los prejuicios y sesgos propios de quienes los dise帽an y utilizan, conscientes o inconscientes; como el racismo, el machismo, la clase, la etnia, la edad, la condici贸n f铆sica, etc. Ya lo demostr贸 Microsoft con su bot Tay, una IA que aprend铆a, sin filtros, de los comportamientos de otros usuarios de Twitter. En 16 horas hubo que desconectarlo por sus aberrantes expresiones de estos sentimientos de odio.

El algoritmo se dise帽a seg煤n una perspectiva e intereses concretos. Igual que se dise帽an para crear mercados, opiniones o ahorrar gastos de producci贸n, tambi茅n se pueden idear para que faciliten la equidad, la inclusi贸n y la buena vibra. Mientras est茅n solamente en manos de los poderosos, ser谩n tan peligrosos como un mono con dos pistolas.

Pese a ello, quiz谩s haya un equilibrio entre la tecnofobia y el hipercontrol. Como dijo Bertrand Russell 鈥攅l de Gladiator no, el otro鈥, 芦una m谩quina es como un djin de Las mil y una noches, hermosa y beneficiosa para su amo, espantosa y terrible para sus enemigos禄. En sus Ensayos esc茅pticos replica a los fil贸sofos naturalistas que se opon铆an al uso de m谩quinas en los inicios de la era industrial 芦de una manera puramente sentimental y esencialmente reaccionaria禄.

Como no queremos pecar de ambas cosas, merece la pena hacer una reflexi贸n. En este mundo en venta, esdr煤julo y algor铆tmico de hoy, la mayor铆a de los cacharritos buscan modificar la conducta para orientar el consumo o el voto. A partir de datos como el c贸digo postal, los horarios de uso, los favs y likes en tus redes sociales o los votos emitidos a La Isla de las Tentaciones, el algoritmo hace que dejes de ser usuarix para pasar a ser mercanc铆a al margen de la publicidad. Por ejemplo, en Tennessee, ah铆 al lao, el proveedor de seguro m茅dico Blue Cross y la firma tecnol贸gica Fuzzy Logix crearon un algoritmo que analizaba hasta 742 variables para evaluar el riesgo de abuso e identificar posibles adictos.

Los algoritmos pueden condicionarnos, pero tambi茅n pueden servirnos para tomar decisiones inteligentes basadas en pasos verificados. Autores como Adam Greenfield advierten del peligro de caer en el 芦utopismo tecnol贸gico禄 seg煤n el cual las tecnolog铆as digitales incrementar谩n nuestra libertad personal y nos liberar谩n de las 茅lites burocr谩ticas. Otros, como Iain Banks 鈥攁utor de cabecera de Elon Musk, a nuestro pesar鈥, imaginan sin embargo una sociedad libertaria donde las tecnolog铆as tienen un papel fundamental, casi simbi贸tico, para los humanos o humanoides. En su serie La Cultura el autor escoc茅s 鈥攔ecientemente fallecido鈥 describe una sociedad post-escasez anarquista donde la mayor铆a de la planificaci贸n y la administraci贸n corre a cargo de inteligencias artificiales, haciendo innecesario el trabajo y asegurando la abundancia de recursos. Zerzan debe estar encantado. Pero incluso en la ut贸picamente ambigua Anarres, la sociedad anarquista descrita por Ursula K. Leguin 鈥攖ambi茅n fallecida, se nos van las mejores鈥, sometida a duras condiciones ambientales y pobre en recursos, son las computadoras las que eligen, de forma aleatoria y sin distinci贸n de sexos, el nombre de sus habitantes.

Hasta aqu铆 el an谩lisis profundo. Ya que no tenemos competencias para sacar conclusiones, es oportuno reivindicar algo tangencialmente m谩s loco. Un dise帽o de algoritmos, que tenga en cuenta otros par谩metros y que no sirvan para nada, ni para tomar decisiones inteligentes, ni 茅ticas ni leches. Mejor, que funcionen como nuestras cabecitas, a lo loco, mezclando raciocinio e instinto, irracionalidad y conocimiento. Que no guarden datos ni administren nada, sino que se dediquen a coleccionar estupideces o no, las mezclen y las agiten como un c贸ctel, para ver si as铆 promovemos la imaginaci贸n y la creatividad, algo que mejore nuestro mundo de verdad. O quiz谩s lo mejor sea aceptarlo. Te acompa帽a todo el d铆a, te conoce, sabe m谩s de ti que cualquiera de tus familiares, incluso que t煤 mismx. Te pone m煤sica, te sugiere pelis, te propone recetas, te presenta a gente, te instruye, te influye, te provoca. Ac茅ptalo. Ac贸gelo, conv铆alo, dale datos, aunque sean reguleros, y que 茅l ya vea. O tambi茅n puedes trolearlo. Busca todoterrenos de segunda mano en Forocoches, mira el v铆deo homenaje a Paco Gento en Youtube, lee la biograf铆a de Stalin y ojea entradas para Morante de la Puebla鈥 Puedes empacharlo un poco y tambi茅n explorar su creatividad.

En definitiva, ser铆a deseable que los amos del machine learning ayuden a administrar y gestionar eficientemente los recursos, que pongan la vida 鈥攜 no los beneficios o el control鈥 en el centro, que ayuden a dialogar, a convivir, a crear redes, a trabajar menos鈥 Am茅n.