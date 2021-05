–

A los amigxs y c贸mplices:

La dehiscencia es el momento en que cierto tipo de fruto se abre, liberando y dispersando las semillas. Principio del periplo; nacen as铆 amparos, colaboraciones, y a eso se apuesta. La semilla puede medrar, o no.

Un salto de fe.

La dehiscencia, pues: se abre juego a Entre los campesinos de Arag贸n / El comunismo libertario, primera publicaci贸n de La Peque帽a Editorial, vuelta frutal a conspirar.

A respirar con otrxs.

Primer movimiento de 45 ejemplares, numerados. Impresos a l谩ser en el taller, carton茅, tela, encuadernados a mano, con cuidado y convicci贸n. Busca durar, rodar. Con-mover. Y nutrir la revoluci贸n social.

Augustin Souchy Bauer e Isaac Puente Amestoy, respectivamente. 脡ste fue m茅dico, fue naturista, tom贸 las armas y permanece desaparecido. Aquel fue pacifista, pol铆glota y longevo: anduvo deslumbrado las colectivizaciones por los campos del Arag贸n libertario, liberado, que Isaac promov铆a, que acaso caus贸. No se conocieron, ni dejaron de convocarse, coincidirse y suponerse. Aqu铆 se encuentran, vuelven a referirse y sucederse.

A cada uno seg煤n su necesidad, de cada uno seg煤n sus posibilidades; todo, hasta el consumo, colectivizado ante la huida del patr贸n. Dos panfletos: un mundo se propone y ese mundo se realiza. Ese mundo es posible, sepa. Crea. Salte.

Como lo ponemos en pr谩ctica, un libro artesanal no es una mera suma, un simp谩tico mont贸n de sedimentos y accidentes: cada uno, cada vez, una vasta colaboraci贸n. Cada uno, cada vez, ligeramente distinto. Sus partes, tambi茅n las otras cosas que sean; el papel, la tinta, el hilo, el cart贸n, la cartulina. La palabra. Un libro artesanal est谩 repleto de lo que no es: desborda, integra los otros mundos, implica pero exhibe su puesta en relaci贸n. Est谩 repleto de que pudo no haber sido. De que no ser谩. Donde calla, comunica. Un libro, pues, tr谩nsito, una reuni贸n, y su llegada, la puesta en com煤n, la extiende. Vario, interino, fluido, amable: fuerte.

Una organizaci贸n equilibrada, horizontal: sea tambi茅n una flor para sus dones, una invitaci贸n a repetirlos y repartirlos.

Un libro artesanal nunca ser谩 obligatorio, ni demasiado.

Un libro artesanal es un gesto amoroso y hondo, algo que se convida y una apuesta a favor de vuestra existencia, a que algo nacer谩 en usted; a que usted, luego, lo compartir谩.

