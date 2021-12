–

De parte de Indymedia Argentina December 13, 2021 72 puntos de vista

Los fusilamientos perpetrados por las fuerzas de seguridad en la v铆a p煤blica, que gr谩ficamente llamamos 鈥済atillo f谩cil鈥, se caracterizan por un alto grado de naturalizaci贸n hacia adentro de la clase victimizada, y por una enorme invisibilidad respecto de quienes no son sus habituales destinatarios.

En los barrios, muchas veces se los registra como parte de la vida cotidiana, porque 鈥渁s铆 son las cosas鈥. Desde chiquitos, los pobres deben aprenden a obedecer al que manda. Y el que manda en el barrio, amparado por su reglamentaria, es el polic铆a, el gendarme o el prefecto, que tiene el poder omnisciente de detener a cualquiera, en cualquier lugar, sin expresar siquiera un motivo, el que puede ponerles un tiro en la nuca o la espalda impunemente, porque el titular del diario, si es que la noticia trasciende, ser谩 鈥渏oven delincuente abatido por las fuerzas del orden鈥.

Los sectores medios, s贸lo registran -y por un muy breve lapso, hasta que otro tema acapara el espacio medi谩tico- los casos que, por una u otra raz贸n, les permiten alg煤n grado de identificaci贸n con la v铆ctima. Por ejemplo, aquellos cuya v铆ctima es significativamente presentada como 鈥渋nocente鈥, expresi贸n tramposa que omite las circunstancias del asesinato y remite brutalmente a una versi贸n renovada del 鈥渆n algo andar铆a, por algo ser谩鈥 de la dictadura. Y esto vale tanto para el gatillo f谩cil propiamente dicho, como para el resto de las modalidades represivas que ocasionan la muerte de personas.

En contadas ocasiones, por factores que van desde la intervenci贸n de un interlocutor 鈥渃re铆ble鈥 para los medios, como un conocido club de f煤tbol al estallido de vecinxs y amigxs que protagonizan una pueblada, el muro de silencio se agrieta y el asesinato trasciende. Pas贸 en estas 煤ltimas semanas, primero con Lucas Gonz谩lez, fusilado por la polic铆a de la Ciudad, y con Luciano Olivera, fusilado por la polic铆a de la provincia de Buenos Aires.

Pero en las mismas pocas semanas, corri贸 mucha m谩s sangre, que apenas si fue percibida por los medios y su consecuencia, la 鈥渙pini贸n p煤blica(da)鈥.

Apenas antes del asesinato de Lucas, en Corrientes una razzia policial era seguida por la desaparici贸n de Lautaro Ros茅. Tres d铆as despu茅s, su cuerpo fue encontrado en el r铆o, un kil贸metro debajo de donde se lo vio por 煤ltima vez, tratando de escapar de la polic铆a. El 18 de noviembre nos enteramos de otro crimen ocurrido el 31 de octubre en Bariloche, cuando Santiago Arraigada, de 16, fue asesinado por el ex polic铆a Luis D铆az, su padre biol贸gico con quien recientemente se contactaba.

Al d铆a siguiente del asesinato de Lucas en CABA, tuvo alguna repercusi贸n la muerte de Alejandro Mart铆nez, de 35 a帽os, en la comisar铆a de San Clemente del Tuy煤. Como m谩s de la mitad de las personas que mueren en una comisar铆a, Alejandro no estaba detenido por un delito. Era un 鈥渄emorado鈥 por una contravenci贸n, que le tendr铆an que haber notificado en la calle, con la citaci贸n a concurrir a la fiscal铆a para su defensa. A los tres d铆as, el 21, el polic铆a bonaerense Mart铆n Alberto Fallico Guti茅rrez golpe贸 y decapit贸 a su madre, Marta Susana Guti茅rrez, y tir贸 la cabeza en un tacho de basura. El mismo d铆a, en Cuesta del Ternero, R铆o Negro, el comunero mapuche El铆as Garay fue asesinado a tiros por dos sicarios de la empresa de (de)forestaci贸n que pretende las tierras de su pueblo, con el apoyo de la polic铆a provincial que les permiti贸 acceder al predio que ten铆an cercado. El 23 de noviembre, en Tortuguitas, un polic铆a bonaerense, de la comisar铆a de Pablo Nogu茅s, mat贸 con disparos de su arma reglamentaria a un joven que hu铆a despu茅s de fracasar en un intento de arrebato callejero. El 27 de noviembre, Guido Rub茅n Segura (33) fue fusilado en Jos茅 C. Paz por el polic铆a de la Ciudad Federico Medina. Ese mismo d铆a, en Jos茅 C. Paz, la oficial del Comando de Patrullas de San Mart铆n Mayra Barraza mat贸 con su arma reglamentaria a Ronald Dante Huiza Reyes (31), su ex pareja, en la puerta del colegio al que asiste el hijo de ambos.

Hasta ah铆, los casos que llegamos a registrar antes de la fecha de cierre de la actualizaci贸n del Archivo 2021. Pero el 10 de diciembre, mientras en Miramar el polic铆a bonaerense Maximiliano Gonz谩lez mataba de un tiro en el pecho a Luciano Olivera (16) y se excusaba diciendo que no se detuvo en un control vehicular y a 茅l se le escap贸 el tiro, en Merlo, Gast贸n Blanco, de 36 a帽os, muri贸 por los disparos efectuados por su vecino Jos茅 Antonio Soria, vigilador privado molesto por la m煤sica fuerte. El mismo d铆a, en General Rodr铆guez, Jonathan Silva y Yanina Rosales, polic铆as del Comando de Patrulla, persiguieron una moto. Para detenerla, la embistieron con el patrullero. Fabi谩n Agust铆n, de 14 a帽os, muri贸 en el acto, y su acompa帽ante, de 19 a帽os, qued贸 herido. La madrugada del 11, en Almirante Brown, el prefecto Hugo Ever Villanueva mat贸 a tiros a Lucas Ismael Galv谩n, de 16 a帽os, que sal铆a de una fiesta de egresados.

As铆, vemos que Lucas y Luciano no son 鈥渃asos aislados鈥, sino parte de un inmenso universo de personas asesinadas por las distintas fuerzas de seguridad a diario. A lo sumo comparten el curioso privilegio de que sus asesinatos trascendieran masivamente, en lugar de quedar apenas si congelados en el titular surgido del mentiroso parte policial, que habla de 鈥渆nfrentamiento鈥, 鈥渕otochorro abatido鈥 o 鈥渟e descompens贸鈥 bajo custodia.

Acaso m谩s de una docena de hechos semejantes en casi el mismo n煤mero de d铆as, con intervenci贸n de fuerzas federales, provinciales y de la Ciudad, sirvan para que se entienda que no es un polic铆a malo, reclutado por error, ni un problema de 鈥渕ala formaci贸n鈥 o de una fuerza que se 鈥渁utogobierna鈥.

Es una pol铆tica de estado, que puede frenarse, parcialmente, pero de manera significativa, con medidas de gobierno concretas. S贸lo con las dos primeras de nuestra larga Agenda Antirrepresiva Urgente, se reducir铆an a la mitad las muertes en comisar铆as y los fusilamientos de gatillo f谩cil:

鈥 Eliminaci贸n de todas las facultades y pr谩cticas de las FFSS para interceptar, requisar y detener personas arbitrariamente. 隆Cumplan la sentencia de la Corte IDH en el caso Bulacio ya!

鈥 Prohibici贸n a todas las fuerzas de la portaci贸n y uso del arma reglamentaria fuera de servicio y de civil.

El viernes 17 de diciembre, a las 18:00, repasaremos en Plaza de Mayo todos los datos de la represi贸n en este 煤ltimo a帽o, con el Informe Anual de la Situaci贸n Represiva y la Actualizaci贸n del Archivo de Casos 2021.

Fuente: http://www.correpi.org/2021/entre-lucas-y-luciano-la-represion-suma-y-sigue/