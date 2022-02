–

Dos divisiones por el norte. Tres por el centro y algunas m谩s por el sur, y un pu帽ado a帽adido en Bielorrusia, que es amigo. El despliegue militar de Mosc煤 a lo largo de las fronteras de Ucrania 鈥攗na simple l铆nea en las inmensas llanuras de f茅rtil tierra negra al norte del Mar Negro鈥 lleva semanas en marcha. Tanques, artiller铆a, cazas, misiles, todo lo que usted necesita para una guerra en condiciones. Una guerra a la antigua usanza. Que si participa Rusia solo puede ser una guerra mundial. La tercera guerra mundial es como el fin del mundo: se ha ha vaticinado tantas veces que ya no tiene credibilidad. Yo tengo costumbre de cre茅rmela a煤n menos. Cuando durante diez a帽os, todos mis amigos predec铆an la guerra inminente entre Israel e Ir谩n, yo fui acumulando una bodega entera por el m茅todo de apostar una botella de raki por cada verano en el que la guerra no tuvo lugar. Nunca tuvo lugar. El truco, claro, es que yo sab铆a que era ficticia. Ahora no lo tengo tan claro. Me apostar铆a como mucho una copa. No se me va de la cabeza que la primera guerra mundial empez贸 porque Rusia empezaba a movilizar sus tropas a lo largo de la frontera austroh煤ngara. No para atacar a nadie, sinplemente como gesto diplom谩tico de subrayar su firme decisi贸n de respaldar a Serbia. Pero la diplomacia de la artiller铆a tiene sus riesgos.

Tampoco ahora Rusia tiene intenci贸n de invadir a nadie. Siempre que se le haga caso y se le garantice que Ucrania quede invadible, sin tropas extranjeras ni sistemas de misiles ni, sobre todo, plan de integrarse en la OTAN. Lo que se llama un pa铆s colch贸n. Podr铆a parecer una idea coherente desde un punto de vista geoestrat茅gico de dos grandes potencias que se repartan el globo, como se acostumbra hacer desde la 茅poca de Tordesillas. Cada uno su porci贸n de tarta y un trozo de la verg眉enza en medio para no rozar cucharas. Lo malo es que hay pocas garant铆as de que Mosc煤 no decida, a la postre, comerse ese trozo tambi茅n. Crimea ya se la anexion贸 en 2014, y desde el mismo a帽o, las dos provincias del Donb谩s est谩n poco menos que digeridas ya.

Ante la duda, Estados Unidos ha optado por sacar pecho enviar a su vez tropas. No tantas. Dos mil, tres mil, algo simb贸lico para decir que no se amilana. Pero la OTAN ya no es lo que era. En su estrateg铆a hay un gran hueco, desde el punto de vista militar, y es el de sur. La pieza clave del cerco a Rusia ha desaparecido: Turqu铆a ya no est谩. Turqu铆a no se ha dado de baja en la OTAN 鈥攅s pr谩cticamente miembro fundador鈥 pero el conflicto sobre Ucrania no ata帽e, estrictamente hablando, a la OTAN, porque Kiev no es miembro y por lo tanto, todo se juega en el ruedo de la voluntad pol铆tica, no de los tratados. Pero el arriesgado p贸ker geopol铆tico al que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ha entregado en los 煤ltimos diez a帽os, ha convertido su habitual cuerda del equilibrista sobre abismos geopol铆ticos en una especie de soga a punto de cerrarse en torno a su cuello. Si Rusia y Ucrania llegan a la guerra, Turquia no tiene ninguna opci贸n buena, ni siquiera la neutralidad.

Desde 1952, a帽o en el que se afili贸 a la reci茅n fundada OTAN, hasta la primera d茅cada del siglo XXI, Turqu铆a era un firme baluarte de la OTAN, tan firme que en los a帽os setenta pr谩cticamente extermin贸 sus propios movimientos izquierdistas a tiro limpio en la calle, enfrent谩ndolos a movimientos de ultraderecha que siempre tuvieron muy buena relaci贸n con militares y servicios secretos. Fue a partir de de 2009, de su famoso discurso de 鈥淥ne minute鈥 en la cumbre de Davos en el que se enfrentaba a Israel que Erdogan empez贸 a marcar un rumbo propio. Tras una d茅cada de ilusionado acercamiento a la Uni贸n Europea puso freno con Bruselas: utilizar el proceso de integraci贸n europea para erosionar el poder de sus adversarios, la vieja guardia kemalista, laica y militarista, s铆. Entregar cuotas de poder propio, eso ya no. Empezaba a hacer flotar globos verbales; la opci贸n de integrarse en la Cooperaci贸n de Shanghai (entonces Rusia, China, Asia Central), la exigencia de un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como cabeza del mundo musulm谩n鈥 Era mediador con Ir谩n y firmaba hasta la paz con Siria. Claro que fue poco m谩s que fachada: el 40 por ciento de las exportaciones turcas sigue teniendo como destino la Uni贸n Europea, tendencia subiendo. La econom铆a es testaruda.

Precisamente Siria fue la tumba de estos sue帽os geopol铆ticos de potencia equilibrista. La apuesta de Erdogan por la oposici贸n islamista, y en concreto por la respaldada por Qatar, es decir la dirigida por los Hermanos Musulmanes, puso a Turqu铆a en el bando enfrentado a Rusia y, a la vez, en el eje de los rivales de Arabia Saud铆 y, pronto, Egipto. En este contexto de guerra, un piloto turco apret贸 en 2015 el gatillo en lo que fue el disparo m谩s caro de la historia: derrib贸 un caza ruso en la frontera sirioturca. Putin tom贸 represalias: se acabaron las exportaciones de verdura turca a Rusia, se acabaron las vacaciones masivas de rusos, equipos de f煤tbol entero incluidos, en la costa mediterr谩nea turca. Erdogan aguant贸 siete meses. Luego capitul贸. Nunca se ha dicho en p煤blico, pero tengo por m铆 que el precio se pag贸 en met谩lico. En el metal verde caqui de un sistema de antimisiles S-400, fabricado en Rusia y adquirido por Turqu铆a un a帽o m谩s tarde. Dicen que cuesta 2.500 millones de d贸lares.

Cost贸 algo m谩s, cost贸 la alianza militar con Washington. La Casa Blanca suspendi贸 la participaci贸n de Turqu铆a en el programa de fabricaci贸n de cazas F-35. Fue uno de los factores que contribuyeron al enfrentamiento de Erdogan con Trump y a la primer gran ca铆da de la lira turca. Pero el camino no ten铆a vuelta atr谩s: de un miembro fiel de la OTAN, Turqu铆a se hab铆a convertido en un estado casi sat茅lite de Rusia. Putin sab铆a jugar sus cartas, permit铆a sin pesta帽ear que los tanques turcos se hicieran con gran parte de la franja norte de Siria, con apoyo de milicias islamistas rebeldes, iniciando una ocupaci贸n duradera y un respaldo militar a la rebeli贸n que a Putin, como garante del r茅gimen de Asad, deber铆a haberle preocupado. No le preocup贸, en Siria, Rusia y Turqu铆a son adversarios militares, s铆, pero solo en la medida en la que Rusia lo permite. Con medio ej茅rcito empantanado en Siria, Ankara depende m谩s que nunca de la buena voluntad de Mosc煤. Es una especie de cepo. La falta de apoyo de la Uni贸n Europea a la aventura siria indujo a Erdogan a jugar con m谩s severidad sus cartas. Especialmente la de los migrantes, un arma arrojadiza humana, ante la que Uni贸n Europea solo pod铆a certificar su propia incapacidad de arregl谩rselas con el resto del mundo y de encontrar siquiera una respuesta com煤n (habr铆a sido f谩cil, si los estadistas europeos hubieran decidido agarrar de una vez el toro por los cuernos y asumir la necesidad de inmigraci贸n que tiene Europa, pero a tanto no llegan). De manera que frente a Turqu铆a solo quedaba jugar a poli bueno y poli mano: a un lado Grecia, Chipre, Francia formando eje contra Ankara, al otro Alemania e Italia contemporizando. A algunos, quiz谩s en Mosc煤, les daba gusto ver la UE tan desunida.

Y al mismo tiempo, Turqu铆a se fue posicionando, con una diplomacia h谩bil y sobre todo a trav茅s del mercado, como la potencia econ贸mica y geopol铆tica de referencia para Europa oriental. No solo en los Balcanes, donde la presencia de minor铆as turcoparlantes y tradiciones isl谩micas mantienen vivos, en su opini贸n, los v铆nculos pol铆ticos de tiempos otomanos, sino tambi茅n con Hungria, Ruman铆a, Polonia y, especialmente, Ucrania. La fabricaci贸n y exportaci贸n del dron armado Bayraktar TB2, un caza no tripulado low-cost, que ya gan贸 la guerra de Azerbaiy谩n contra Armenia en 2020 y dio un giro a la de Libia, ha impulsado esta cooperaci贸n. Polonia fue el primer pa铆s de la OTAN en comprar el arma. Ucrania se llev贸 la estanter铆a entera: primero seis unidades, luego otras seis y hay 24 m谩s en espera, dicen los mentideros. Kiev ya utiliz贸 uno en octubre pasado en Donbas, contra las milicias son muy 煤tiles. Contra un ej茅rcito moderno como el ruso, quiz谩s no tanto.

No es solo negocio. Erdogan y sus ministros repiten en cada ocasi贸n que Crimea es tierra ucraniana ocupada y respaldan el movimiento de los t谩rtaros de Crimea 鈥攗na poblaci贸n de habla turca y tradici贸n musulmana鈥 que se opone a la anexi贸n rusa. Y es la prueba del algod贸n, porque ser铆a f谩cil argumentar lo contrario: Crimea, parte del imperio otomano durante tiempo y del Imperio zarista desde 1783, m谩s tarde regi贸n aut贸noma de t谩rtaros, no fue parte de Ucrania hasta 1954. Reconocerlo como tal, a煤n tras la anexi贸n rusa, es tener claro en qu茅 bando se quiere situar uno. Y el bando de Turquia no es Rusia. Es Europa.

La trampa del B贸sforo de la neutralidad

驴La m谩s estricta neutralidad, pues? Hasta esto tiene trampa. Porque Turqu铆a es el guardi谩n del B贸sforo y como tal tiene obligaciones bajo la Convenci贸n de Montreux, firmada en 1936 y respetada escrupulosamente hasta hoy. En tiempos de paz garantiza el paso de todo mercante por esa v铆a de agua, pero limita el pasaje de nav铆os militares de naciones no ribere帽as del Mar Negro. No deben pasar buques de m谩s de 15.000 toneladas 鈥攅so es, no debe pasar ning煤n portaaviones, ni siquiera el modesto Juan Carlos I, el orgullo de la flota espa帽ola, un cascar贸n de nuez en comparado con los estadounidenses, pero ay, de 26.000 toneladas鈥 y el total de todos los nav铆os de esas naciones simult谩neamente presentes en el Mar Negro no debe superar 45.000 toneladas. La fragata Blas de Lezo enviada por Espa帽a tiene 5.800 toneladas y el dragaminas Meteoro 2.670; digamos que la flota total de la OTAN nunca va a ser mayor que siete fragatas. Adem谩s, ning煤n buque militar no ribere帽o debe permanecer m谩s de 21 d铆as seguidos en esas aguas, luego tiene que reemplazarse por otro. Eso, mientras estemos en paz.

Si empieza la guerra, se acab贸: ning煤n nav铆o militar podr谩 pasar por el B贸sforo, salvo para volver a su puerto. Es decir, Rusia se puede a煤n traer los que tenga en el Mediterr谩neo, incluso despu茅s de sonar el primer tiro, pero la OTAN se tendr谩 que arreglar con lo que ya tiene desplegado. Turqu铆a es responsable de vigilar que se cumpla el acuerdo, mientras se mantenga neutral. Una tarea ingrata para Ankara, si quiere que gane Kiev.

驴Y entrar en guerra?

Si Turqu铆a entra en guerra, entonces, y solo entonces, se suspende el tratado de Montreux, y Turqu铆a puede hacer de su capa de agua un sayo. Pero es pr谩cticamente imposible que se atreva a declarar la guerra a Rusia. No solo por su vulnerabilidad en Siria, y no solo porque puede tener dudas de lo seguro que ser谩 utilizar el sistema antimisiles S-400 contra su propio fabricante. Sino por el gas. Rusia aporta el 33% del fluido consumido en Turqu铆a a trav茅s de dos gasoductos que cruzan el Mar Negro, lo que equivale al 9 por ciento del gasto energ茅tico total del pa铆s. Los contratos de gas comerciales no se suelen tocar ni en 茅poca de guerra, pero yo no me fiar铆a. Ya en enero, cierta reducci贸n del flujo proveniente de Ir谩n 鈥攖ercer proveedor, tras Rusia y Azerbaiy谩n鈥 dej贸 parte de la industria turca paralizada. Si Mosc煤 cierra el grifo, el colapso de Turqu铆a es inmediato.

El tratado de Montreux tiene una cl谩usula adicional, la 21: permite a Ankara actuar con la misma libertad que le otorga el caso de conflicto cuando percibe 鈥渦na inminente amenaza de guerra鈥, aunque a煤n no se haya producido o no tome parte en los enfrentamientos. En este caso debe notificar su decisi贸n, indicando el pa铆s que considera potencial agresor, a la Liga de las Naciones para que respalde o rechace la medida. El problema, La Liga de las Naciones ya no existe. Se disolvi贸 en 1946, y Naciones Unidas no es su sucesor autom谩tico, as铆 que la ONU primero tendr谩 que debatir en asamblea si asume esa herencia. Un debate que seguramente tardar铆a bastante m谩s en dirimirse que la existencia o desaparici贸n de Ucrania.

Legalmente, pues, no hay impedimento para que Turqu铆a se declare neutral pero 鈥渁menazada鈥 y franquee el B贸sforo a todos los buques de la OTAN que quiera, portaaviones incluidos, que caber, caben. Lo malo es que seguramente no le gustar铆a nada a Rusia, y volvemos a la casilla uno: v茅ase arriba lo del gas. Por lo mismo, Turqu铆a probablemente ni siquiera podr铆a autorizar a Estados Unidos que utilice la base a茅rea de Incirlik en la costa mediterr谩nea, el acuerdo vigente solo prev茅 que sirva para actividades de la OTAN 鈥攜 una guerra en Ucrania legalmente no lo ser铆a鈥 y somete a consulta cualquier otro uso. No es un punto absolutamente clave, porque Incirlik est谩 a 1.600 kil贸metros de Kiev, al igual que la base de Ramstein en Alemania, pero s铆 conveniente, a solo 800 de Crimea y 1.300 del Donbas, que distan m谩s de dos mil kil贸metros de la base alemana. Nada, olv铆dense del flanco sur, dir谩n los asesores militares a los presidentes en esas reuniones en salas con mapas en las paredes. Turqu铆a se ha colgado de su propia cuerda de equilibrista.

La mala noticia para Turqu铆a es que la obligada neutralidad no le beneficiar谩 en nada. Si el conflicto arranca en serio, tendr谩 que ir con pies de plomo para no enfadar a Rusia, no podr谩 beneficiarse del mercado que significa toda guerra, probablemente ni siquiera podr铆a seguir vendiendo drones a Kiev. Qued谩ndose fuera del tablero, no sacar铆a mucho beneficio geopol铆tico de una relativa 鈥攏unca podr铆a ser m谩s que relativa鈥攙ictoria del bando europeo. Un avance fuerte de Rusia ser铆a a煤n peor para sus expectativas de ampliar v铆nculos con Europa oriental, un mercado natural para sus exportaciones. Para los negocios de Turqu铆a, esta guerra es un desastre. No sorprende que Erdogan est茅 multiplicando gestos de calmar las aguas. Ya acudi贸 en la primera semana de febrero a Kiev, asegurando su respaldo al presidente ucraniano, Volod铆mir Zelenski, pero sobre todo prometiendo mediaci贸n. Un encuentro en Estambul entre presidentes, propuso, en cuanto Putin volviera de Pek铆n. Han pasado los d铆as y Putin no se ha dado por aludido. No tiene prisa. Dicen que si la guerra no ocurre en las pr贸ximas semanas, no podr谩 tener lugar porque la tierra de Ucrania, esa tierra negra f茅rtil, se va descongelando. Estoy contando los d铆as para que ocurra. Mirando desde la ventana la franja azul del B贸sforo, donde pasan, de sur a norte, submarinos rusos, izada la bandera blanca con las aspas azules, escoltados amistosamente por un guardacostas turco. Es la primera vez que los veo con escolta. Me da mala espina.

FUENTE: Ilya U. Topper / El Confidencial

