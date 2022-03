–

El 16 de marzo, Facundo Molares fue internado por un cuadro de fiebre e hipertensión en el hospital del penal de Ezeiza. Entrevista a Lali Machado, de la Coordinadora por la libertad y no extradición de Facundo Molares: «Cuando decimos que es una condena a muerte no se trata de una estrategia comunicacional, un golpe bajo, ni nada por el estilo. Realmente esa es la evaluación que hacemos. Un Estado narcoterrorista como el colombiano que desde el Acuerdo de paz ha asesinado a más de 1.000 guerrilleros, campesinos, estudiantes, sindicalistas, ¿qué podemos esperar que haga con Facundo?». Por Mario Hernández.

MH: Comentanos el caso de Facundo para que se conozca la situación que está atravesando este militante popular detenido en la cárcel de Ezeiza.

LM: Facundo Molares es un militante comunista desde adolescente. A los 20 años toma la decisión de ir a pelear a Colombia con el pueblo campesino contra un estado terrorista como el colombiano y se suma a las FARC-EP.

Firmado el Acuerdo de Paz que el gobierno colombiano ha violado sistemáticamente. Facundo se desmoviliza y vuelve a Argentina.

Durante el golpe de estado en Bolivia estaba haciendo fotoperiodismo para nuestra prensa Evita Centenario y es detenido por el gobierno de Añez, torturado, y gracias a la movilización popular y la lucha logramos que lo regresaran al país.

En noviembre 2021, siendo que Facundo es un militante público, la Policía Federal lo detiene en la casa de su padre, en Trevelin, Chubut, por un llamamiento de Interpol por un pedido de extradición en Colombia, a pesar que Facundo fue parte de un proceso de paz y se ganó una amnistía. Además, en Colombia, se generó una justicia aparte de la ordinaria que es la justicia especial por la paz que trata cualquier cuestión judicial de los desmovilizados. Por lo tanto, no le corresponde a la justicia ordinaria citarlo ni nada por el estilo.

La denuncia política que nosotros hacemos es que entregar a un argentino a un Estado que está denunciado sistemáticamente por violación a los DDHH como lo sostienen los organismos internacionales, sería condenarlo a muerte.

MH: ¿Por qué piden la extradición de Facundo?

LM: Ellos quieren discutir en Colombia la causa por un secuestrado de las FARC, que Facundo fue parte de su liberación junto con Piedad Córdoba como parte de los Acuerdos de paz.

De todos modos, entendemos que son excusas judiciales para una ley que es de goma para la burguesía. Facundo es víctima de persecución política.

Por eso está preso en Argentina. Es una decisión del gobierno nacional que ¿con quién está colaborando? ¿Cuál es la razón para tener detenido a Facundo? Además de lo que fue su secuestro en Bolivia y la tortura, él está con una situación de salud muy delicada.

Entonces, no debe estar donde está y no hay razones. Se ha presentado voluntariamente a la justicia y acá no tiene causas.

MH: Quiero aclarar que Facundo tiene un diagnóstico de pericarditis constrictiva, insuficiencia respiratoria, pérdida de la visión del ojo derecho y se estaba tramitando una operación de corazón. ¿Qué argumentan las autoridades argentinas?

LM: Hay distintas respuestas de los pocos que están dispuestos a darlas. Pero más que nada es una vieja discusión instalada en Argentina que es la independencia de los poderes. Y querer venderte que estas causas son judiciales cuando en realidad son netamente políticas. Es falso pensar que van a discutir con la ley y en el marco de algo que se supone justo para todos.

Sabemos que esta es una causa política y esa tiene que ser la discusión.

No es algo nuevo en Argentina y tampoco en América Latina. Hay poderes que no perdonan a compañeros como Facundo o Carmen Villalba o Mauricio Norambuena en Chile, para citar algunos. Personas que rompiendo con la lógica de este sistema capitalista hayan entregado su vida al servicio de cualquiera en cualquier parte del mundo como decía en Che.

Y se la hacen pagar y aducir que es una cuestión de la justicia, que no se pueden meter, de poco sirve porque nosotros sabemos que las razones e intereses reales no se discuten, a menos que nosotros lo impongamos en la agenda.

MH: ¿Qué actividades están llevando adelante por la libertad de Facundo?

LM: Se hicieron movilizaciones, acampes, una actividad importante a fin del año pasado en el Obelisco, desde febrero estamos con la campaña de “Las 1000 pintadas por Facundo”, hubo visitas de organismos de DD HH. Donde más escollos tenemos es con los medios de comunicación, contamos con medios compañeros, pero no podemos romper el cerco y que esto sea impune desde el punto de vista comunicacional.

En los grandes medios no se discute esto. Ahora se estaba pensando en convocar una conferencia de prensa con la mayor cantidad de sectores de DD HH que se pronuncien con urgencia para que Facundo pueda seguir su tratamiento, que como mínimo se le dé la libertad condicional.[1]

MH: ¿Querés agregar algo más?

LM: Que la lucha es por la libertad y la no extradición de Facundo Molares y cuando decimos que es una condena a muerte no se trata de una estrategia comunicacional, un golpe bajo, ni nada por el estilo. Realmente esa es la evaluación que hacemos.

Un Estado narcoterrorista como el colombiano que desde el Acuerdo de paz ha asesinado a más de 1.000 guerrilleros, campesinos, estudiantes, sindicalistas, qué podemos esperar que haga con Facundo, qué ley, a la cueva de los leones lo van a tirar.

Entendemos que esta es una injusticia contra todos los que luchan por los intereses de los pobres. Militantes o no debemos luchar contra esta injusticia y no permitirla. No entreguemos a un argentino a ese gobierno.

[1] El pasado 16 de marzo, Facundo Molares fue internado por un cuadro de fiebre e hipertensión en el hospital del penal de Ezeiza.

Como ya lo hemos dicho su vida corre peligro, Facundo necesita una atención urgente en mejores condiciones que las que ofrece un hospital carcelario.

A esta situación se les suman las sanciones a las visitas a través de los organismos y las diversas estrategias para obstaculizar el acceso de los recursos necesarios para asegurar mejores condiciones en la prisión dada su precaria salud.

Hacemos responsable al Gobierno Nacional de lo que a Facundo le pueda suceder, no está recibiendo la atención adecuada por la burocracia y el ensañamiento del Servicio Penitenciario Federal.

Coordinadora por la Libertad de Facundo Molares