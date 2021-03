–

Compartimos un nueva entrevista a colectivos y plataformas sociales en Extremadura para adentrarnos en los objetivos y practicas de los diversos grupos locales. Nuestra intención aportar a la difusión de las diversas iniciativas que se están desarrollando en nuestro territorio con el fin de generar redes y tejido comunitario.

En esta ocasión entrevistamos a la Plataforma 8M Badajoz:

– ¿Qué orígenes tiene o cómo surgió la iniciativa o el colectivo?

A raíz del surgimiento de las plataformas 8M en todos los territorios,como forma de reorganizar el movimiento feminista que había tenido un nuevo impulso esos años. Concretamente, antela Huelga Feminista del 8M de 2018, diversos colectivos de Badajoz se unieron y coordinaron para organizar y promover la participación en nuestra ciudad en dicha huelga.

– ¿Qué sentido y qué motivaciones tiene vuestra organización?

Luchar por la liberación de las mujeres y por las reivindicaciones feministas; creando un espacio para ello en el que nos sintamos seguras, aprendamos unas de otras y podamos relacionarnos en condiciones de igualdad.

– ¿Con qué valores os sentís más cercanas en vuestro grupo?

Con los valores de libertad, de justicia y de sororidad.

– ¿Qué temas os interesan o soléis trabajar?

El papel de la mujer en el mercado laboral, en el ámbito estudiantil y asociativo, la importancia de los cuidados, la feminización de la pobreza, la explotación sexual,la mujer en los ámbitos rurales y barrios periféricos, el antifascismo, las diferentes discriminaciones de las mujeres, y las formas de violencias machistas.

– ¿Qué medios, vías o herramientas usáis para el desarrollo de vuestra actividad?

Pues nos auto convocamos en asambleas abiertas, mixtas(aunque la inmensa mayoría somos mujeres) y horizontales para organizar acciones de días puntuales como serían el8M y el 25N, y además trabajamos campañas y acciones más continuadas en el tiempo. Por ejemplo tenemos un grupo de acompañamiento a víctimas de violencias machistas,también hacemos cartelería y recursos divulgativos,y ahora estamos trabajando para realizar de continuo un club de lectura feminista.

– ¿Cuántas personas participáis en la organización?

Al ser una plataforma, el número varía, así como el compromiso que cada una adquiere. Es permeable a la disponibilidad de las mujeres, también muy condicionada por los cuidados. Actualmente hay unas 80mujeres en el grupo y algún hombre, y en los grupos de trabajo hay en total unas 20personas.

– ¿Mantenéis relaciones con otros colectivos o redes?

Sí, para las diferentes acciones que se desarrollan nos mantenemos en contacto con diferentes organizaciones y colectivos, ya que muchas de nosotras formamos parte de varios de ellos. Se crean así lazos y personas que pueden servir de enlace, para generar sinergias y replicar acciones,así como para tener mayor difusión.

– ¿Qué vinculación tenéis con lo institucional (con la administración, partidos,sindicatos, religiones,…) y qué opináis de éstas?

Intentamos desvincularnos de la administración, y por ahora aunque no siempre es fácil,caminamos hacia la autogestión (organizando barriles, sorteos de cuadros cedidos por compañeras, vendiendo cosas de segunda mano en rastros…). No recibimos subvenciones ni estamos registradas como asociación. Eso a veces nos ha dificultado un poco más las tareas, pero hemos podido salvarlo con un poco de imaginación. Somos una plataforma apartidista, aunque con un claro enfoque político ya que somos feministas. Tenemos buena relación con algunos sindicatos y organizaciones afines (que comparten los principios feministas), ya que en los inicios de la plataforma nos cedieron locales para poder reunirnos. Estamos desvinculadas también de creencias e instituciones religiosas, ya que las participantes en este sentido somos bastante diversas habiendo creyentes,ateas, activistas laicas, etc.

– ¿Habéis conseguido obtener algún logro o avance en vuestros fines y organizaciones?

Hemos conseguido convocar a muchas mujeres a diferentes actividades, así como a las movilizaciones masivas de otros años. Además de las diferentes campañas por redes y de cartelería. Nos gustaría llegar más a las mujeres delos barrios periféricos de Badajoz, pero en general estamos muy contentas con la implicación y las dinámicas que se han ido creando en la plataforma. Hemos aprendido mucho juntas, lo cual ya es un logro, y seguimos trabajando para poder tener acciones más continuadas en el tiempo.

– ¿Qué pensáis como propuesta, que haría falta para mejorar las condiciones de los colectivos en su capacidad de actuación, sus redes y sus acciones?

Que haya una mayor iniciativa de apoyo mutuo entre los diferentes grupos activistas de la región,creemos que eso anima a la participación y a que nonos sintamos solas, así como a que la carga de trabajo sea más fácil de asumir. Hace ya varios años que se lleva intentando crear una red regional de colectivos en este sentido,pero creemos que igual ahora se están dando las condiciones más propicias para que la gente se implique en mayor medida. La situación tras la pandemia ha hecho evidente que el sistema actual no responde a las necesidades de las mujeres, de la clase trabajadora y en definitiva de las mayorías sociales.

Para mas información podéis visitar los canales de difusión por redes sociales:

Canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCvzoKWulOzjfMXfLOsNVimA

Página de Facebook: https://www.facebook.com/Plataforma8MBadajoz

Cuenta de Twitter: https://twitter.com/8mBadajoz – @8mBadajoz

Cuenta de Instagram: https://www.instagram.com/8mbadajoz/?hl=es – @8mbadajoz

