Montevideo, 25 de noviembre de 2013.

Alfredo, 驴qu茅 es la anarqu铆a para ti?

Es una buena pregunta, no s茅 qu茅 es la anarqu铆a. Yo pienso que es una tensi贸n, una aspiraci贸n, un ideal, como la revoluci贸n an谩rquica. Yo no s茅 qu茅 es la revoluci贸n鈥 Es un proceso, una tentativa, no es algo que est茅 en un lugar preciso, que podamos ir a ver, medir. La anarqu铆a, como la revoluci贸n an谩rquica, no tiene medida, no tiene un punto de referencia hist贸rico, no es que en Espa帽a en 1936 hayan alcanzado la anarqu铆a, no es verdad, o en Ucrania, o en M茅xico, son estados tentativos de acercamiento. Para m铆 la anarqu铆a ser铆a la ausencia del principio supremo, del Arque, ausencia del dominio, del poder, ausencia total, 驴qu茅 hombre puede lograr la ausencia total del poder? 驴c贸mo lo puede lograr? Nos podemos acercar, buscando contribuir a construir una sociedad mejor a la que tenemos hoy. No es que eso sea la anarqu铆a, ser铆a otra forma de poder m煤ltiple contra la que los anarquistas luchar铆an en nombre de la anarqu铆a, evidentemente eso no ser谩 la anarqu铆a.

驴Y la revoluci贸n anarquista?

Hay que ver si para vos es la misma cosa que la anarqu铆a, por lo que dijimos antes, o si tal vez tiene alguna cosa distinta, o si le llamamos revoluci贸n an谩rquica a un proceso organizativo que se acerca a la destrucci贸n del poder. Si decimos s贸lo revoluci贸n, es un proceso, pero no es un proceso necesariamente de destrucci贸n del poder, pero puede significar la construcci贸n de un poder, incluso peor. En una 茅poca se dec铆a revoluci贸n social en vez de revoluci贸n an谩rquica, por lo menos en Europa, y hab铆a incluso una revista de Kropotkin que se llamaba Revoluci贸n Social . Pero hoy hablar de revoluci贸n social es muy equivoco, mejor es hablar de revoluci贸n an谩rquica, siempre como un proyecto, no como una cosa precisa que est谩 ac谩 o all谩; siempre como un proceso, siempre es una realizaci贸n parcial, nosotros luchamos por la revoluci贸n an谩rquica pero lo que realizamos no es la revoluci贸n an谩rquica, la revoluci贸n an谩rquica viene despu茅s, entonces empezamos de nuevo, entonces 驴que hacen los anarquistas? Siempre est谩n recomenzando de nuevo. Muchos compa帽eros tienen miedo de esto, de estar recomenzando siempre de nuevo鈥 驴c贸mo hacer posible que nosotros peleemos s贸lo para tener que comenzar de nuevo? 驴es posible que los anarquistas est茅n destinados a vivir solo de la lucha? A m铆 me parece que s铆, no s茅, a menos que uno quiera convertirse en presidente de la rep煤blica, puede ser鈥

驴Cual es tu definici贸n de an谩rquista, de insurreccionalista? 驴Qu茅 significa eso?

Soy anarquista, lo de insurreccionalista hay que ver, no es mi definici贸n, es de los peri贸dicos, usan esta definici贸n los diarios en todo el mundo, en todos lados desde Islandia hasta Filipinas, desde Bielorrusia hasta Am茅rica Latina; con nuestra fuerza no podemos hacer nada, todos hablan de anarquismo insurreccionalista, f铆jate que la misma cosa sucedi贸 con los nihilistas rusos en la segunda mitad del siglo XIX, ellos no se llamaban nihilistas, fueron los diarios que los llamaron nihilistas y al final ellos mismos terminaron llam谩ndose nihilistas y no pod茅s hacer nada.

Hablar de insurrecci贸n es una cosa y hacer la insurrecci贸n es otra cosa, son dos cosas distintas鈥 si nosotros nos limitamos a hablar de insurrecci贸n terminamos como los periodistas, hacemos charlas, ch谩charas sobre la insurrecci贸n鈥 驴Podemos realizar la insurrecci贸n? 驴Los anarquistas pueden realizar la insurrecci贸n? No, no m谩s de cuanto pueden hacer la revoluci贸n; no es que los anarquistas luchando hacen la revoluci贸n, la revoluci贸n o la insurrecci贸n es un proceso, se desarrolla de acuerdo a ciertas transformaciones del capital, del poder. Lo que podemos hacer nosotros es el proyecto insurreccional, es una cosa mucho m谩s peque帽a, que tiene que ver con la insurrecci贸n hasta cierto punto pero no es la insurrecci贸n鈥 Por lo tanto, el enga帽o de los diarios, de ciertos cr铆ticos, como Amor贸s -este compa帽ero espa帽ol-, es que hablan de insurreccionalismo, cuando nosotros no hablamos de insurreccionalismo como si fuese una ideolog铆a, nosotros hablamos de un proyecto de insurrecci贸n, es otra cosa. 驴Comprenden? no sabemos qu茅 es la insurrecci贸n, cuando la miramos decimos 鈥榖ueno鈥. Pero, adem谩s, te da un poco de miedo la insurrecci贸n, porque no sab茅s qu茅 hacer bien si no ten茅s un proyecto antes. He visto ciertas situaciones en las que cierta gente se alborota, y vos con toda tu pr谩ctica, toda tu experiencia 鈥測 yo 驴qu茅 carajo tengo que hacer?鈥. Y uno tiene miedo, porque se siente extra帽o, porque en la potencia del proceso insurreccional o revolucionario nosotros somos extra帽os; y si no somos extra帽os y estamos junto a los dem谩s, nos hacemos arrastrar por el proceso, como si nad谩ramos en el mar o en el r铆o, nos hacemos arrastrar, 驴y nuestro proyecto?

驴Puedes explicar brevemente en qu茅 consiste el proyecto insurreccional?

El proyecto insurreccional evidentemente tiene que tener un conocimiento de la realidad, un conocimiento de la situaci贸n en la que uno se encuentra. Por ejemplo, ustedes son uruguayos, trabajan en Uruguay, conocen los elementos de la situaci贸n en Uruguay, y tambi茅n las relaciones internacionales del capitalismo acerca de la situaci贸n uruguaya, algo que solamente ustedes pueden hacer. Porque en el estado actual en el que vivimos, lo que sucede en China tiene consecuencias en el Uruguay. Las transformaciones del capital son a nivel global. Entonces, saber esto es importante para poder definir el proyecto insurreccional. Pero esto, queda ligado, en el momento, a acciones de los grupos de afinidad, al estudio y profundizaci贸n, a encontrar los medios para las acciones, no es una cosa simple. Esto constituye a grandes rasgos el proyecto insurreccional. Y al mismo tiempo es parte del proyecto, estar atentos a la posibilidad de un proceso insurreccional, a lo que est谩 pasando, e incluso a las cosas que parecen poco importantes; transformaciones del poder del punto de vista pol铆tico, por ejemplo, un poder m谩s o menos represivo, un poder m谩s socialdem贸crata, la desaparici贸n o el retorno de viejas formas de gesti贸n socialdem贸crata, como el Partido Comunista.

Ac谩 todav铆a existe el Partido Comunista y es obviamente un signo de atraso -el Partido Comunista va desapareciendo en todo el mundo, desaparecer谩 hasta en China-. Esto quiere decir que el Uruguay, desde el punto de vista de la gesti贸n global, es un pa铆s m谩s atrasado. Tendr谩 que desaparecer el Partido Comunista, no es un elemento de la lucha pol铆tica insertado en la gesti贸n global del capital. Esto lo tiene que ver el proyecto insurrecional y preguntarse 驴por qu茅 en Uruguay est谩 el Partido Comunista? Ahora, el proyecto insurreccional es no solamente el estudio de la situaci贸n en la que vos te encontr谩s, sino tambi茅n de la situaci贸n pol铆tica. No es suficiente que los anarquistas se declaren en contra de la pol铆tica, tienen tambi茅n que saber qu茅 es la pol铆tica, qui茅nes son los enemigos, c贸mo se organizan los enemigos; tienen que saberlo, saber c贸mo est谩 conformado el ej茅rcito, qu茅 significa el ej茅rcito鈥 no es porque nosotros estamos en contra de la armas, en contra de la violencia, que no nos interesa nada del ej茅rcito; s铆 que nos interesa. Esto es parte del proyecto insurreccional. Es algo muy complejo, muy articulado.

Muchos compa帽eros piensan que solamente se trata de charlar un poco, no es verdad. Estamos hablando de insurrecci贸n para ver cu谩l es la relaci贸n entre proceso y proyecto. Pero en efecto el proyecto habla poco del proceso insurreccional, 驴qu茅 pod茅s decir del proceso insurreccional? Poco. Mientras mucho se puede decir de la gesti贸n del poder, de c贸mo est谩 estructurado el poder. 驴Por qu茅 existe esta estructura en Uruguay? 驴Por qu茅 se da esta 鈥渓inda鈥 recuperaci贸n m谩s que en Europa? 鈥淰amos todos juntos, caminamos todos juntos鈥. Es un modo del poder pol铆tico, que en Uruguay advierte la precariedad, la inestabilidad de este tipo de gesti贸n, y llama a la recuperaci贸n, a colaborar para otorgar mayor fuerza. El Partido Comunista del Uruguay no es que no se da cuenta de que miente, no existe como fuerza pol铆tica, se da cuenta de esto, y por esto llama a la gente para que colabore. 驴El Partido Comunista ha llamado alguna vez a alguien para que colabore? No, lo que hace es dominar, ha siempre buscado dividir, no colaborar. El concepto de colaboraci贸n, de solidaridad es un concepto extra帽o al Partido Comunista, pero ac谩 lo hace porque se siente d茅bil. Yo insisto siempre con los compa帽eros: el proyecto insurreccional comprende un an谩lisis pol铆tico de la situaci贸n; porque despu茅s siguiendo en el camino todo parece distinto, no sab茅s qu茅 hay detr谩s; todo se resuelve en la polic铆a, sin embargo atr谩s de la polic铆a hay muchas cosas. Si no estudiaste antes, no sab茅s qu茅 hay detr谩s.

驴Con una teor铆a insurreccional no se genera un nuevo 芦ismo禄? 驴Qu茅 puede detener este proceso tan din谩mico como lo es el proceso insurreccional?

De hecho es esto lo que estamos diciendo, lo que est谩n haciendo los diarios. 驴Por qu茅 los diarios de todo el mundo hablan de insurreccionalismo? Para detener, para frenar, para criminalizar estos intentos de los compa帽eros de organizarse de manera diferente. Para decir 鈥渆stos son terroristas鈥. Cualquier 鈥渋smo鈥 es peligroso, porque es como una camisa de fuerza que cierra, aprieta la realidad. La realidad es vida, es movimiento, es cambio cont铆nuo. 驴Qu茅 tiene que ver con el 鈥渋smo鈥? Poco. Pero no viene de nosotros este 鈥渋smo鈥, viene de los diarios, viene de los intentos de criminalizarte. Si nosotros hubi茅semos hablado desde el primer momento de anarquismo insurreccionalista, hubi茅ramos sido unos imb茅ciles. Ya que del todo imb茅ciles no parecemos, no lo dijimos. Los que hablan as铆 son los periodistas y los te贸ricos (m谩s o menos), ll谩menlos as铆, hablan de insurreccionalismo, es m谩s, de ideolog铆as insurreccionalistas. Tratan de tomar distancias, 鈥渘osotros no tenemos nada que ver con ellos, esta es gente que pone bombas, son personas peligrosas鈥 Bonanno es uno que antes entraba y sal铆a de los bancos con pistola鈥. (Igual no es tan f谩cil entrar y salir con una pistola). Esto lo hacen para mostrar lo malo y lo peligroso que sos.

驴Qu茅 es para ti el grupo de afinidad? 驴Cu谩l es su importancia en el proceso insurreccional?

El grupo de afinidad es un v铆nculo entre compa帽eros, que es muy dif铆cil de definir. De todas formas no es ciertamente una relaci贸n afectiva, no es una relaci贸n de amor, no es una relaci贸n de simple conocimiento, no es una amistad, no es todas estas cosas, es otra cosa. Definirlo no es f谩cil. Es conocimiento, es profundizaci贸n; experimentar algo juntos; tambi茅n peque帽as cosas, tambi茅n tratar de recurrir a ocasiones para ver c贸mo reacciona el otro, verlo en la vida de todos los d铆as, c贸mo se comporta. Porque es in煤til que los dos hagamos un discurso 鈥渕usculoso鈥 y tratemos de parecer fuertes, y despu茅s cuando hay una peque帽a cosa, por la calle hay alguien que nos hace 鈥渂uh!鈥, yo me asusto y me escapo corriendo. Entonces dec铆s 鈥溌縬u茅 discurso hiciste hasta ahora?鈥 Son muchas las ocasiones que hay que utilizar para estudiar, profundizar y recoger la afinidad. De la misma manera, en la misma situaci贸n, y en lugar de escaparme yo comienzo a disparar o a hacer cosas excesivas, tampoco est谩 bien. Escaparse o hacer algo excesivo es lo mismo. Encontrar el control de s铆 mismo es la esencia fundamental de la relaci贸n de afinidad. Uno tiene que confiar, tener confianza en el otro. En esos casos vos pens谩s que el otro se comporte de la manera adecuada, es decir, ni demasiado miedoso ni excesivo, porque las dos cosas son erradas. En los procesos insurreccionales los grupos tienen la funci贸n de saber qu茅 hay que hacer de distinto de lo que est谩 haciendo el proceso. Por lo tanto el proceso se mueve en un determinado sentido, los grupos tratan de tener un proyecto ligeramente distinto. Porque no est谩 dicho que el proceso que se mueve, sepa lo que hay que hacer. A veces los procesos revolucionarios, insurreccionales, tienen naturaleza violenta, extremadamente violenta (la gente rompe todo porque justamente reacciona de manera violenta a la represi贸n, a los siglos de miseria, de pobreza, de sufrimiento, de dolor, y todo eso explota). El revolucionario anarquista que es parte de los grupos de afinidad debe saber qu茅 hacer, porque si 茅l tambi茅n explota鈥 Por ejemplo, cuando en el 鈥36 hubo en Espa帽a la toma del poder fascista, los compa帽eros anarquistas se adue帽aron de las armas, porque sab铆an donde estaban las armas. No es una casualidad que Ascaso haya muerto enfrente de un cuartel, porque trataba de conseguir armas. Porque si no se toman las armas de los soldados, 驴la gente qu茅 hace? Rompe todo, pero sin las armas no s茅 puede hacer nada. Luego hubo todos los errores sucesivos en la revoluci贸n espa帽ola鈥 Pero se movieron los compa帽eros espa帽oles actuando como compa帽eros conscientes, que sab铆an hacia donde ir, no yendo a donde iba la masa, sino buscando las cosas necesarias para hacer la revoluci贸n.

驴El proyecto insurreccional s贸lo busca debilitar al Poder? 驴Atacar para debilitarlo? 驴Solo eso?

Probablemente este es uno de los objetivos. Porque si t煤 atacas al poder en m谩s lugares, principio de la guerrilla: si atac谩s en distintos lugares, no donde se mueve el proceso insurreccional, sino tambi茅n donde el proceso insurreccional no se est谩 moviendo, debilit谩s el poder permitiendo un crecimiento, dando indicaciones para un crecimiento del proceso insurreccional. Adem谩s das medios a los compa帽eros, por lo tanto a los grupos de afinidad que est谩n dentro del proceso pero que adem谩s tienen un proyecto en mente; les das medios, ideas, etc., que pueden transmitir a los dem谩s.

Por ejemplo, si lo piensas, un proceso insurreccional puede comenzar con una manifestaci贸n, como por ejemplo, pod铆a ser la manifestaci贸n de los cien mil en Atenas en ocasi贸n de la muerte de Alex. Ahora, cien mil personas son muchas, pero al mismo tiempo no son muchas. Tomados uno por uno, 驴saben lo que est谩n haciendo? No, no lo saben. Saben que est谩n enojados. Y no es suficiente. El proyecto es algo de pocos, de pocos compa帽eros conscientes de qu茅 hacer porque lo estudiaron antes, aprendieron a nadar antes. No es que nadan, aprenden a nadar en la manifestaci贸n. Saben a d贸nde ir, saben qu茅 hacer. Esto contribuye a debilitar el poder por un lado, porque si el poder dice 鈥渆stos quieren atacar al parlamento鈥, se ponen todos enfrente al parlamento y ah铆 se termina todo. Si entonces ven que hay cien ataques distintos en toda la ciudad, se preguntan 鈥溌縬u茅 tenemos que hacer?鈥 No lo saben. La explosi贸n de rabia del proceso insurreccional toma otro camino, se expande. 驴Entend茅s la diferencia, la enorme diferencia de una cosa de este tipo? 驴qu茅 hubiese pasado en Atenas, si hubiesen estado quinientos anarquistas capaces de llevar a cabo acciones en grupos separados en toda la ciudad?, 驴qu茅 hubiera pasado con esos cien mil? Estos iban a destruir toda la ciudad. No hay dudas sobre eso.

驴Qu茅 es la organizaci贸n informal?

La organizaci贸n informal es, antes que nada, informal, es decir, no es fija, no dura en el tiempo, no tiene una sigla, porque es justamente libre de forma y es reconstruida cada vez para lograr un objetivo, para atacar un objetivo que es bastante importante, significativo y grande, porque un 煤nico grupo de afinidad que normalmente es constituido por pocos compa帽eros no puede atacarlo solo. Entonces, se juntan m谩s grupos de afinidad y constituyen una organizaci贸n informal para atacar a ese objetivo. Pero esta organizaci贸n informal, que dura hasta atacar a ese objetivo, luego se disuelve. Por lo tanto no es la Federaci贸n Anarquista Informal; aqu铆 lo informal es te贸rico, pero en la realidad metemos la firma. Una organizaci贸n informal no puede tener una firma. 驴Por qu茅 no puede tener una firma? Porque no tiene un objetivo cuantitativo, no busca agarrar a la gente e ingresarla, no razona de esta manera. Solo tiene un objetivo, pero que podr铆a ser un objetivo que perjudica los intereses de una parte de la gente. Por ejemplo la cuesti贸n ac谩 en Uruguay de la miner铆a da帽a una cierta zona del Uruguay, yo no s茅 donde se encuentra, por lo tanto es una cantidad de gente limitada, ser谩n cinco mil o cincuenta mil personas, no lo s茅. Entonces, estas personas, que no son anarquistas, pueden estar involucradas en la lucha contra ese objetivo por parte de esa organizaci贸n informal, es decir, de estos grupos de afinidad que son parte de la organizaci贸n informal. La organizaci贸n informal, en este caso, tiene que hablar con estas personas, pero no para que se vuelvan anarquistas. No tiene que hablar en cuanto anarquistas, sino como alguien que, aunque sea anarquista, no quiere hacer que se vuelvan anarquistas esas personas, sino que quiere colaborar con ellos para destruir ese objetivo. Estas personas pueden organizarse por s铆 mismas, con la ayuda de los anarquistas, en los que definimos n煤cleos de base, o sea, organizaciones de base que se pueden llamar como quieran, que no son constituidas por anarquistas, sino que tienen presencia anarquista, pero no son anarquistas. Porque la gente no quiere volverse anarquista para destruir la miner铆a.

Dices que el m茅todo de ataque, para ser anarquista, tiene que ser sencillo, simple y reproducible. Cuando el objetivo es m谩s complejo y se forma una organizaci贸n informal, 驴no deja de ser, entonces, un objetivo simple, sencillo y reproducible?

Estamos hablando de dos cosas distintas. Porque el objetivo simple y reproducible es cuando el ataque es del grupo, mientras el objetivo m谩s complejo, donde est谩 la presencia de la organizaci贸n informal, parece simple pero es una cosa compleja. Son dos cosas distintas. Esa es una lucha espec铆fica, es una lucha de grupos de afinidad. Son dos cosas distintas. La lucha de los grupos de afinidad, el ataque, tiene que ser reproducible. El ataque de la organizaci贸n informal dura cierto tiempo, es tambi茅n reproducible, pero en su conjunto se trata de algo extremadamente complicado. Puede verse como modelo, como m茅todo anarquista de la destrucci贸n, como m茅todo para relacionarse con la gente, como m茅todo para debatir con las personas, de intentos de crear grupos de afinidad, que son parte de la organizaci贸n informal y que intervienen para hacer algunas cosas que la gente no puede hacer, utilizan algunos m茅todos, esos m茅todos de los que habl谩bamos antes (los medios de comunicaci贸n inflan esos m茅todos) que los grupos de afinidad tienen y que, por lo tanto, son parte tambi茅n de la organizaci贸n informal, pero sin embargo, la gente no los tiene. El deber de los anarquistas, de la organizaci贸n informal, es entonces la de realizar acciones relativas a esos objetivos que la gente no puede realizar, pero que no sean acciones que asusten a la gente. Y que sean tambi茅n coordinadas con lo que la gente efectivamente advierte, siente. Porque el objetivo es de las personas, la miner铆a perjudica a las personas, no perjudica a los anarquistas. Los anarquistas est谩n colaborando con la gente.

驴Entonces hay dos tipos de ataques? Los que son realizados por los grupos de afinidad鈥

鈥os simples y reproducibles, y los que son una cosa m谩s compleja. Tanto es as铆 que requiere la uni贸n de m谩s grupos de afinidad en una organizaci贸n informal.

Y estos ataques de la organizaci贸n informal no pueden asustar a la gente鈥

鈥 como acciones espec铆ficas realizadas por los grupos de afinidad que son parte de la organizaci贸n informal; hacen cosas que tienen que saber hacer, porque si haces cosas demasiado grandes, demasiado importantes, asustas a las personas. Enseguida los diarios escriben 鈥渆stos son terroristas鈥 y la gente se asusta. Tienen que ser importantes pero no demasiado. Estamos hablando de otro tipo de situaciones, que se llama lucha intermedia o lucha espec铆fica; es una situaci贸n distinta, en la que hay necesidad de una organizaci贸n m谩s grande que la organizaci贸n informal. Pero todo lo que hay que hacer, hay que hacerlo con cabeza, razonando.

驴C贸mo se puede generalizar una lucha particular?

No lo s茅, porque esto es el sue帽o de todos los anarquistas. Nosotros realizamos una lucha limitada, circunscrita, pero tiene que ser limpia en el m茅todo. Es el m茅todo lo que se generaliza, no la lucha. Lo que nosotros tratamos de generalizar es el m茅todo. Ahora, si el m茅todo es confuso, 驴qu茅 carajo se generaliza? Porque la lucha 驴c贸mo hace para generalizarse? No existe una miner铆a en Montevideo, por lo tanto 驴c贸mo se hace para generalizar la lucha contra la miner铆a en Montevideo? Pero se puede generalizar el m茅todo, entonces es el m茅todo que tiene que ser limpio.

驴El m茅todo cu谩l es? 驴El ataque simple, reproducible?

El ataque, s铆. 脡ste es importante, porque si no, no se puede generalizar la lucha que se quiere generalizar.

驴Hay una necesidad, por lo menos en primera instancia, de que existan espacios m谩s estables y organizados, donde los compa帽eros puedan conocerse y vincularse, y luego formar estos grupos de afinidad?

No son dos cosas ligadas entre s铆. Los espacios autogestionados, no los espacios liberados (en realidad no existen espacios liberados, estas son ch谩charas de los marxistas), los espacios donde los compa帽eros se encuentran son importantes鈥 Ustedes tienen ese centro, (鈥) son espacios importantes porque los compa帽eros se encuentran all铆, probablemente los grupos de afinidad pueden surgir a partir de que los compa帽eros se encuentren all铆; probablemente, no es seguro. Porque tambi茅n pueden encontrarse por la calle. En cualquier caso, todos los procesos de conocimiento, de profundizaci贸n que requiere el desarrollo de la afinidad鈥 Algunos, la mayor铆a de esos procesos, no se pueden dar en los grupos anarquistas; hay que realizarlos en la calle, porque en los grupos se habla, se discute, y la mayor铆a de estos procesos de conocimiento no son ch谩charas, son cosas que hay que hacer.

驴Qu茅 son las armas para los anarquistas?

Una fea bestia son las armas. Pero son instrumentos, son instrumentos. Adem谩s todos los Estados proh铆ben el uso de las armas, porque el Estado no puede permitir que los ciudadanos utilicen las armas; cuando lo permite, como en los Estados Unidos, se necesita un permiso. En Estados Unidos hay una gran difusi贸n de armas pero est谩n todas registradas. En s铆 el arma, como objeto es una cosa que a m铆 me perturba, pero me doy cuenta de que el conocimiento de las armas, no de todas, sino de algunas para m铆 es indispensable. Y no es una cosa f谩cil de resolver. Porque el Estado sabe bien cuan peligrosa puede ser un arma en las manos de los revolucionarios. Entonces proh铆be su posesi贸n, ya que si no se posee no se puede aprender. Esto sin necesidad de sacralizarlo, y volverlo un mito. La pistola es un objeto asqueroso. Lo mismo que el pu帽al. Si se tiene un pu帽al y no se sabe utilizar, es in煤til; se debe saber como se empu帽a. No se empu帽a as铆, sino as铆. Si alguien no sabe qu茅 hacer, debe averiguar c贸mo se hace.

Tu propuesta, que es una propuesta distinta a otras de organizaci贸n informal, como por ejemplo de la de la Federaci贸n Anarquista Informal鈥

La diversidad consiste en el hecho de que la Federaci贸n Anarquista Informal no es informal. Es una organizaci贸n cerrada. Como cualquier otra organizaci贸n cerrada.

Adem谩s el hecho de que hay compa帽eros que no se conocen entre s铆, que est谩n en distintos pa铆ses, que es una sigla para鈥

Pero la sigla es el problema. Porque la sigla denuncia la finalidad cuantitativa, del crecimiento cuantitativo de compa帽eros, de la organizaci贸n informal. Ahora, la organizaci贸n informal no debe tener como fin el crecimiento cuantitativo, porque la organizaci贸n informal es la suma de grupos de afinidad, entonces los que deben crecer son los grupos de afinidad, no la organizaci贸n informal. 驴Qu茅 necesidad hay de que una organizaci贸n informal tenga una sigla? Ya que los grupos de afinidad no tienen una sigla, el crecimiento cuantitativo ocurre a trav茅s del conocimiento, de la construcci贸n de nuevos grupos informales, que luego pueden o no entrar en la organizaci贸n informal, como grupos, no como individuos. El crecimiento de la organizaci贸n informal es un sinsentido, que para crecer necesita un punto de referencia, porque si no, 驴c贸mo se hace para saber? El punto de referencia es una sigla. La sigla es una cosa formal. Es in煤til que te definas 鈥渋nformal鈥 si luego est谩s formalizado. Esta es la contradicci贸n. Muchos compa帽eros que han sentido sobre la cuesti贸n, se dejan fascinar por tantos discursos, algunos de los cuales son un poco, digamos, excesivos.

驴Qu茅 cosas son excesivas?

Tantos discursos sobre el hecho de destruir el mundo, son un poco excesivos. La organizaci贸n informal puede hacer ciertas cosas, pero no puede destruir el mundo. Las cosas que puede hacer se refieren a un objetivo espec铆fico, pueden destruir la miner铆a, no pueden destruir todo el Uruguay, no es posible. Aparte eso, muchos compa帽eros, especialmente los j贸venes, se dejan fascinar por las grandes palabras, por las actitudes fuertes pero la contradicci贸n existe siempre.

驴Cu谩l es tu opini贸n sobre las teor铆as y t谩cticas del Poder Popular?

No es una respuesta f谩cil, en primer lugar porque no conozco mucho sobre esas teor铆as.

驴No existen en Europa?

Que yo sepa, no. Pero pienso una cosa, desde la ignorancia; que la palabra 芦poder禄 me asusta.

驴Cu谩l es tu opini贸n sobre estas teor铆as anti-desarrollistas (combatir el avance del desarrollo capitalista)? 驴Son compatibles con los grupos de afinidad, la organizaci贸n informal, el proyecto anarquista insurreccional?

Deber铆a conocer este proyecto. No conozco mucho este concepto. 驴Son las teor铆as de [Miguel] Amor贸s?

Por ejemplo.

No las conozco. No s茅 que decirte. Sobre la cuesti贸n de la tecnolog铆a te puedo hablar. Sobre la cuesti贸n de combatir contra el desarrollo, ser铆a mejor un Capital menos desarrollado.

El Capital todo el tiempo tiene que expandirse; entonces t煤 atacas los lugares donde este se est谩 desarrollando. En el caso de Uruguay, por ejemplo, 驴d贸nde se expande el Capital? Con las nuevas infraestructuras, con la regasificadora, son los lugares donde el Capital se expande para sobrevivir. Se dice que tienes que atacar, no al capitalismo en funcionamiento, sino a las partes nuevas donde se expande para sobrevivir. El tema es si esto es compatible con la lucha de los grupos de afinidad.

Es decir, 驴se trata del ataque a los procesos de desarrollo del Capital, y no al Capital?

S铆, hacia los nuevos desarrollos, por ejemplo.

No s茅, yo no veo esta diferencia, pero podr铆a no entenderlo.

Es una elecci贸n de objetivos de ataque. Por ejemplo, antes que un cuartel, se ataca a鈥 la obra de construcci贸n de una regasificadora

El Capital es un proceso. No tiene una parte m谩s atrasada y otra m谩s avanzada. O sea, tiene ciertamente una zona m谩s atrasada y otra m谩s avanzada, pero, ya que el proceso es globalizante, la parte m谩s atrasada est谩 comprendida en la parte m谩s avanzada. En determinados aspectos, la situaci贸n de Uruguay est谩 m谩s atrasada que la de Suecia, o Suiza o Alemania, desde el punto de vista del Capital, de la gesti贸n del Capital. Algunos procesos de gesti贸n que son normales en Alemania ser铆an extra帽os en Uruguay. Esto no quiere decir que no haya relaci贸n entre el Capital alem谩n y el uruguayo. Hay una relaci贸n a nivel mundial solo que gestiona dos partes diferentes. No s茅 si estamos hablando de eso.

Creo que no鈥 驴En qu茅 momento te hiciste anarquista? 驴En que contexto?

Yo procedo de la lucha contra Dios, digamos, del ate铆smo. Desde que era peque帽o, porque vengo de una escuela de curas. Conoc铆 a los anarquistas a trav茅s del ate铆smo.

驴En que a帽os?

60, 61鈥 58, 59鈥 Linda la anarqu铆a pero los anarquistas no me gustan. Y lo que escrib铆an los anarquistas, tampoco me gustaba. Entonces empec茅 a escribir libros anarquistas. Es por eso que no leo libros anarquistas.

驴Qu茅 libros anarquistas empezaste a escribir?

Lucha y poder. Luego El placer armado.

Habla de tu experiencia cuando escribiste este texto, El placer armado. El contexto y cu谩l ha sido el impacto en el movimiento anarquista y tambi茅n en la sociedad.

Este es un texto que tiene una difusi贸n enorme en todo el mundo. Cuando lo escrib铆, era 1977. Lo escrib铆 en pocos d铆as para llevarlo a Bolonia, donde hab铆a un encuentro de tres d铆as con la participaci贸n de 150.000 compa帽eros de todo el mundo, y era un evento importante. En un momento que en Italia hab铆a un cambio en las estructuras armadas y en la acci贸n. El 77 fue un a帽o de cambio. Es algo complicado explicar la situaci贸n italiana. De todas formas, solamente en esos d铆as se vendieron 5.000 copias de El placer armado directamente. Lo cual no quiere decir nada, porque con 100.000 personas, 5.000 copias no son muchas. Pero si hubi茅semos tenido 20.000, se hubiesen vendido 20.000. El texto respond铆a al sentir de los compa帽eros que estaban presentes. Sin embargo, la experiencia m谩s importante de aquellos 3 d铆as, para m铆, ha sido esta: vi como un peque帽o trozo de papel, puede desencadenar una situaci贸n revolucionaria鈥 un trozo de papel. No lo escrib铆 s贸lo, sino con otro compa帽ero. Bolonia es una ciudad circular, con una estructura medieval, la ciudad es redonda; hab铆a 150.000 compa帽eros, y la poblaci贸n, las tiendas todas cerradas, no hab铆a tranv铆a, no hab铆a nada, estaba toda la ciudad bloqueada, no hab铆a ni un polic铆a, nada de polic铆a. Luego supimos que la ciudad estaba rodeada por la polic铆a, pero la polic铆a estaba rodeada por los trabajadores del Partido Comunista, que hab铆an llegado de toda la Emilia.

Bolonia es la capital de Emilia, una regi贸n de Italia. Esto no lo sab铆amos. No hab铆a polic铆a, eso lo sab铆amos. Entonces, los dirigentes del movimiento comunista, y los extraparlamentarios, los aut贸nomos, tambi茅n estaba Acci贸n Revolucionaria, estaban todas las estructuras armadas鈥 todos ten铆an armas. Los dirigentes hab铆an sugerido que, despu茅s de esos tres d铆as, en lugar de destruir toda la ciudad, cosa que ten铆a posibilidades de suceder, se har铆a una manifestaci贸n desde la plaza de la universidad hasta otra enorme plaza, donde estaba un clown, futuro premio Nobel, que se llama Dario Fo, que hac铆a un espect谩culo. Entonces, el proyecto era este: reunir a las 150.000 personas, de los cuales al menos 30.000 estaban armadas, y llevarlas a ver al clown. Nosotros hab铆amos pedido a la universidad una sala, un local y hab铆amos hecho, no yo, otro compa帽ero, una peque帽a octavilla en la que se dec铆a a quien no estaba de acuerdo con la manifestaci贸n que nos reunir铆amos en esa sala. Nosotros pensamos en cien compa帽eros, trescientos. Nos dieron una sala para mil. Vinieron 25.000鈥 un trozo de papel. Tuvieron que armar de apuro todos los micr贸fonos, porque estaba la sala, la sala vecina, la calle, la plaza. La propuesta contenida en ese peque帽o trozo de papel era: 鈥渜uien no est茅 de acuerdo con la manifestaci贸n de cierre de estos tres d铆as, nos veamos en tal lugar de la universidad鈥. No hab铆a nadie que dejara hablar, porque tal vez estuvieran algunos de los dirigentes, pero eran silenciados con silbatos. Nadie pod铆a hablar. Me dejaron hablar solo a mi. 驴Y la propuesta cual era? Demos un paso atr谩s鈥 para entender la propuesta. El Partido Comunista quer铆a demostrar ser capaz de gestionar Italia. Entonces, 驴qu茅 hizo? 鈥淐on 150.000 personas de izquierda, autorizar al cardenal hacer una misa con los fascistas en la plaza principal de la ciudad.鈥

El cardenal y los fascistas estaban rodeados por los paracaidistas de la Folgore, un cuerpo especial del ej茅rcito que defend铆a esa plaza. No hab铆a polic铆a, estaban los fascistas en esta plaza, y 150.000 personas marchando a 300 metros. 驴Nuestra propuesta cu谩l era? Quien no est茅 de acuerdo, rompe la marcha y se ataca la plaza; atacamos a los fascistas. Esto estaba escrito en el trozo de papel. Pero, ya que yo ten铆a que hablar, la responsabilidad de dejar morir a 50 personas era m铆a, y no tuve coraz贸n. Dije que no. Habl茅, no pod铆a no hablar. Yo estaba de acuerdo con atacar la plaza, pero no pod铆a asumir la responsabilidad. Si hubi茅semos tenido una estructura constituida por grupos de afinidad, y hubi茅ramos discutido, con un proyecto insurreccional desde antes鈥 aqu铆 lo importante. 驴De d贸nde viene esta charla que estamos teniendo? La experiencia de cosas de este tipo. Si no ser铆a un cretino que dir铆a 鈥渁taquemos鈥. Yo no soy un general del ej茅rcito, soy un compa帽ero. 驴C贸mo hago para decir 鈥渁taquemos鈥? Claro, podr铆amos decirlo鈥, pero 驴cu谩nta gente morir铆a? Si en cambio tuvi茅semos un proyecto, si hubi茅semos estado m谩s grupos de afinidad, la cosa hubiera sido distinta.

驴C贸mo, por ejemplo, hubiese sido distinta?

Hubiera sido distinto porque lo hubi茅semos discutido antes. Se hubieran estudiado calles diferentes. Yo no conozco Bolonia. Sabes que feo es estar en una situaci贸n as铆 en una ciudad que no conoces. Conozco Bolonia, pero s贸lo las calles principales. No sab铆a por d贸nde pod铆amos llegar, qu茅 estrategias emplear, por d贸nde sacar a esa gente, el acceso a las casas, 驴entiendes? 驴Qu茅 mierda hacemos?, yo no lo s茅. Desde que hicimos la octavilla hasta cuando nos juntamos 25.000 personas, hab铆an pasado 2 horas. 驴En dos horas, qu茅 mierda haces? Esta responsabilidad no la asumo. En este caso estamos pagando las consecuencias de no tener un proyecto insurreccional organizado antes, con una estructura de grupos de afinidad que funcionan, y con los cuales ser铆amos capaces de atacar. Yo no tengo el coraz贸n de mandar a 20.000 personas para que se dejen masacrar. 驴Estamos locos? Esta es la experiencia de El placer armado. No digo que El placer armado haya hecho mover a estas 25.000 personas, estas 25.000 personas se acercaron por un trozo de papel. No estaba escrito 鈥淏onanno鈥, estaba escrito 鈥渓os anarquistas鈥.

驴Y El placer armado gener贸 lo mismo? 驴Gener贸 que mucha gente se planteara un mont贸n de cosas? 驴Por qu茅 el paralelismo?

No. Era la misma situaci贸n. Los mismos tres d铆as. Estos compa帽eros compraron 5.000 copias de El placer armado. Yo no s茅 si hay una relaci贸n. Yo estoy diciendo que en aquel momento, en el momento que este libro sali贸, cuando se distribuyeron todas las copias que ten铆amos, en ese momento sucedi贸 esta experiencia que produjo un trozo de papel. Para m铆 es una cosa extraordinaria. Se ve que en efecto, cuando hay un hecho revolucionario no se necesitan grandes medios. Cuando se desencaden贸 la revoluci贸n francesa, Demoulins subi贸 arriba de una silla para decir cuatro palabras. No son necesarias grandes cosas porque la situaci贸n est谩 madura. 驴Entiendes? No es tampoco el trozo de papel, es la situaci贸n, es el proceso que est谩 maduro, no el proyecto, que adem谩s no estaba, y hubiera sido lo mismo. Estaba el proyecto, y estaba el proceso.

驴Qu茅 piensas hoy de El placer armado?

Es un libro viejo. Para m铆 un lindo libro, que rele铆 煤ltimamente, y nunca leo mis libros, no me gusta leer mis libros. Pero lo rele铆, porque me preguntaba 驴por qu茅 se sigue imprimiendo? 驴Por qu茅 raz贸n? No lo s茅.

[Compa帽era presente] Tiene un lindo t铆tulo.

El t铆tulo es la mitad del libro. Rompe los dos tercios del libro. Es un lindo libro igualmente hoy. No es solamente una cuesti贸n de medios y de razonamientos, es tambi茅n una cuesti贸n de coraz贸n.

Hablas de este placer armado y toda esta cuesti贸n de la lucha armada, para nosotros anarquistas no es que tengamos una necesidad de lucha armada. Parece una cosa parecida: el placer armado y la lucha armada.

Para m铆 no es algo similar.

Parece similar, pero puede ser una cosa antit茅tica.

Es una cosa antit茅tica鈥 Puede ser una equivocaci贸n buscada.

驴Una provocaci贸n?

No precisamente鈥 yo me encontr茅 en situaciones de enfrentamientos armados, y pensaba cuando era m谩s joven que uno era portador de la libertad. Dec铆s 鈥測o soy anarquista, por lo tanto yo soy la libertad鈥, no es verdad. Nosotros no llevamos la libertad. Si estamos en un lugar de enfrentamiento, donde se utilizan armas, lamentablemente la libertad est谩 lejos. Pero hay que hacer cosas que muchas veces tienen poco que ver con la libertad. Estas cosas se pueden hacer con placer鈥 tengo mis dudas. Si se pudieran hacer con placer, ser铆a ya un paso adelante. Pero no siempre se pueden hacer con placer. A veces uno est谩 obligado a hacerlas.

Recientemente fue planteado este problema por los periodistas, porque hubo un infortunio en una reivindicaci贸n en la que unos compa帽eros hab铆an escrito algo que se podr铆a haber evitado, algo sobre el placer. Entonces los periodistas hicieron una conexi贸n. Pero yo no me refer铆a a esto, no es que si t煤 empu帽as una pistola lo haces con placer. No. El placer est谩 en el proyecto armado, deber铆a entrar en el proyecto armado porque contribuye a la liberaci贸n. Este deber铆a ser el placer. No empu帽ar una pistola. La pistola siempre es una cosa m谩s bien dolorosa. Qu茅 nadie sienta placer por empu帽ar una pistola鈥 ser铆a un pistolero. Es diferente.

Has conocido la c谩rcel en varias ocasiones. Puedes contar algo, c贸mo ha sido la relaci贸n entre compa帽eros, dentro y fuera de la c谩rcel, la solidaridad, tambi茅n la represi贸n鈥

Hice m谩s o menos 15 a帽os de c谩rcel, en total. Conoc铆 100 c谩rceles, 101 o 99, y pocos compa帽eros en la c谩rcel, porque me tienen siempre en aislamiento, aparte la experiencia en Grecia, que fue bastante particular. En Italia no conoc铆 a muchos compa帽eros porque siempre me mantienen separado. Los compa帽eros que conoc铆 son compa帽eros como los dem谩s. No hab铆a una situaci贸n particular porque est谩bamos en la c谩rcel.

驴Y el desarrollo de la situaci贸n en la c谩rcel?

隆Ah! T煤 dices la lucha en la c谩rcel.

No. 驴Por qu茅 ca铆ste, siempre por atracos, etc.? 驴C贸mo fue?

Porque cometimos errores. Los atracos est谩n todos bien, si hablamos de atracos. O acciones. En una acci贸n, tu decides el momento, c贸mo, d贸nde, cu谩ndo, nunca la polic铆a lo debe saber. Pero, ponemos un 90% de probabilidades a tu favor, si cometes un error, se reduce a 70, si cometes dos se reduce a 30, si cometes 3, se reduce a 0. Es necesario no cometer errores. Desgraciadamente siempre se cometen errores. Porque hay una cosa que no se pod铆a imaginar. Este discurso es importante aunque no tenga que ver.

驴T煤 has ca铆do siempre por lo mismo?

No, no. Las primeras condenas fueron por las cosas escritas. Una vez estuve condenado a un a帽o y ocho meses por haber escrito c贸mo se derriba una torre de alta tensi贸n. Esto evidentemente molest贸, porque en Italia en 9 a帽os han sido derribadas 1200 torres de alta tensi贸n. Tambi茅n por otras razones, por art铆culos en peri贸dicos. Ahora el delito de opini贸n se despenaliz贸, porque con Berlusconi鈥 茅l es m谩s 鈥渂ueno鈥. En el proceso Marini me condenaron por atraco y propaganda subversiva. Dos condenas. Una condena en suspenso en la que durante dos a帽os no pod铆a hacer nada, si no me iba 10 a帽os adentro. B谩sicamente delitos de opini贸n y atracos.

驴Cu谩l fue el proceso m谩s largo?

El proceso Marini. Hab铆a unos 80 compa帽eros, tambi茅n ligados con otros procesos, con el proceso de Parma, el m谩s largo y el m谩s complejo. Normalmente por atraco son 4 o 5 a帽os. En Italia no es muy alta la pena por atraco. En Grecia es m谩s alta. En Grecia Christos fue condenado a 8 a帽os y 9 meses, puede llegar a 12 con agravantes.

驴Cu谩l es tu perspectiva de la lucha anarquista insurreccionalista hoy en Europa?

驴En Europa? No es f谩cil. No lo s茅. Para m铆 cometimos un grav铆simo error, los anarquistas, 10 a帽os atr谩s, 12 a帽os atr谩s, cuando renunciamos 鈥抷o personalmente no, pero s铆 muchos otros compa帽eros鈥 a la perspectiva de una organizaci贸n internacional anarquista, insurreccionalista, informal. La propuesta era la de unir m谩s estructuras informales de lucha en la perspectiva de que en el Mediterr谩neo, mucho antes que la insurrecci贸n del No TAV, que es de hace 15 a帽os.

驴Costantino Cavalieri lo escribi贸?

Lo escrib铆 yo, 茅l lo public贸.

[La compa帽era de Alfredo dice que Costantino contribuy贸 a desterrar鈥

No es importante qui茅n lo escribi贸. De todas formas la responsabilidad de desterrar fue de muchos, tambi茅n del Estado 鈥

[La compa帽era de Alfredo remarca la actuaci贸n de Costantino en un encuentro en Velletri, cerca de Roma, en el que hablaba del FIES, que no ten铆a nada que ver]

La propuesta la hice yo cuando fuimos a Grecia. La propuesta fue hecha en 1993, en Grecia, durante una serie de conferencias.

驴Y no es esto institucionalizar la informalidad?

No, es institucionalizar una relaci贸n internacional. Mantener dentro de ciertos l铆mites de relaci贸n internacional. Es decir, los compa帽eros intercambian informaci贸n. No es una organizaci贸n de lucha, sino solamente de informaci贸n. Se dan reuniones peri贸dicas, se intercambia informaci贸n, y luego cada organizaci贸n informal, cada grupo de afinidad deciden si utilizar esa informaci贸n o no utilizarla. Hubiese sido un gran instrumento de conocimiento si hubiese funcionado. No de lucha, de conocimiento para desarrollar las luchas. De por s铆 es algo formalizado, pero s贸lo para el intercambio de informaci贸n. Ese hubiera sido un instrumento de perspectiva, pero ahora no existe y no parece que haya grandes posibilidades de lucha. Hay situaciones locales, en Italia hay dos o tres, hay una en Bruselas; pero, por ejemplo, no es posible hacer nada en 脕msterdam, donde hay situaciones muy pacificadas, o es muy dif铆cil hacer algo en Par铆s, donde hay una situaci贸n extremadamente dispersa. Est谩n muy aislados entre s铆, no hay relaciones entre ellos, sino la de hacer unas charlas juntos. Esto no quiere decir nada, porque Par铆s es una ciudad siempre sorprendente. Hacer previsiones es siempre malo porque se espera que la realidad contradiga lo que se previ贸.

驴En Italia y Grecia?

En Grecia es un poco distinto. En Italia est谩 bastante pacificada la cosa鈥

驴Por la represi贸n?

No es particularmente feroz.

驴Y por qu茅?

Porque est谩 en una fase de asentamiento socialdem贸crata. Est谩 claramente desaparecida la izquierda, y la derecha no existe m谩s, por lo tanto tienen que encontrar un nuevo camino, como la de nos queremos todos. Pero no son todav铆a lo bastante inteligentes para hacer este discurso. Pero dir谩s que no son tan est煤pidos, como para recurrir solamente a la represi贸n. Est谩n a mitad del camino, como todas las cosas que se hacen en Italia. Ni carne ni pez, ni macho ni hembra, ni blanco ni negro鈥 est谩 mitad del camino.

Es una naci贸n gris, siempre fue una naci贸n que nunca pudo dar se帽ales de s铆 misma鈥 con todas las ch谩charas que se dicen sobre los italianos, son ch谩charas, los italianos son fundamentalmente unos embaucadores. Les gusta charlar, hablar. Tambi茅n en los per铆odos, digamos, m谩s significativos: en los a帽os 70, en Italia efectivamente se realizaron m谩s de 500.000 acciones. De estas 500.000 acciones que se hicieron, no se habl贸. Por eso podr铆an haber sido hechas en Suecia, no en Italia, pero cuando el italiano comienza a hablar no se calla m谩s. Deber铆an dejar de hablar. Desgraciadamente, hablan.

驴Crees que hay un potencial para la lucha anarquista insurreccional en esta regi贸n?

Yo pienso que esta parte del mundo es mejor que Europa.

驴Por qu茅?

Antes que nada por una cuesti贸n de coraz贸n. Ustedes son personas distintas, son personas menos viejas, son m谩s j贸venes. M谩s amantes de la vida. Europa es un continente viejo, demasiado asfixiante. Demasiadas ch谩charas, demasiados sofismos, demasiadas tradiciones, demasiados conocimientos, demasiada Grecia, demasiada Roma. Estas estupideces son demasiado sofocantes. Demasiada filosof铆a. Demasiado Hegel. Pero ustedes tambi茅n tienen algunos pesos de los que liberarse. Demasiadas estructuras armadas cl谩sicas pesadas en el pasado, que a煤n hoy tienen un cierto peso, un cierto significado, persisten. Tener las ideas claras sobre ciertos problemas y ciertos l铆mites no est谩 mal. Esto es dif铆cil para m铆. En Italia esto es un dato clar铆simo, no hay problema. Aqu铆 quiz谩s pueda haber todav铆a alg煤n problema. Un discurso sobre los l铆mites del otro demonio. No del primero, sino del segundo, tal vez no ser铆a malo. Estoy sugiriendo una profundizaci贸n sobre un problema de ustedes, que solamente ustedes pueden hacer. La m铆stica de la clandestinidad de las organizaciones armadas. Ese es un gran problema, que en Italia no est谩 m谩s.

驴Hay una mitolog铆a de que esa lucha es 鈥渓a lucha鈥?

No 鈥渓a lucha鈥. Que es una lucha importante sin la cual no se pueden hacer muchas otras cosas; como si fuese una especie de tutela, de garant铆a para hacer otras cosas. No es as铆. No estoy de acuerdo.

驴Y Grecia?

Grecia es toda una interrogante. Pero hasta cierto punto, porque no est谩n los intereses norteamericanos. Ellos no tienen inter茅s en hacer volver a los poderes fuertes en Grecia. Cuando se termine la plata de los armadores griegos que son muy pero muy ricos, entre los m谩s ricos del mundo, desaparecer谩 la derecha, la extrema derecha de los nazis. Luego, si va a haber una reestructuraci贸n de la estructura capitalista en Grecia a los niveles europeos es muy dif铆cil, porque Grecia no est谩 al nivel europeo, es una estructura basada en la mediana burgues铆a, es decir hay una distancia entre estos enormemente ricos y el resto, hay una gran brecha. Falta la industria, falta la agricultura industrial. En un pa铆s de 11 millones de habitantes, donde la mayor铆a, 5 millones, vive en Atenas, una ciudad ca贸tica, se la arreglan m谩s o menos. Si no viven a costa del Estado, no tienen actividades industriales. Las zonas industriales griegas, en el nordeste, donde est谩 Tesal贸nica, es bastante peque帽a, como para sustentar a 11 millones de personas. Entonces nunca podr谩 estar al nivel de Europa, al nivel de Alemania o de Francia. Por lo tanto siempre habr谩 problemas. Pero no irresolubles. No como para declarar un proceso insurreccional. Adem谩s no hay que olvidar que Grecia soport贸 demasiado, cuando se habla de Grecia, porque s铆, son gente combativa, de la experiencia, de la resistencia vieja, de la resistencia m谩s reciente, pero est谩n un poco cansados de todo eso. Los j贸venes ciertamente. Es importante saber que poco antes del comienzo de la dictadura en el 69, dos barcos llenos de j贸venes de la peque帽a burgues铆a griega, iban a estudiar a Italia鈥 muchas familias mandan a estudiar a Italia a los hijos, todos los que estudian farmac茅utica, porque all谩 no existe la facultad de farmac茅utica, el 50% de los m茅dicos estudian en Italia. Algunos tambi茅n en Francia, en Inglaterra, los que se lo pueden permitir. Estos mil o dos mil j贸venes, luego volvieron a Grecia, eran un elemento de ideas europeas que llevaban a Grecia. Hoy no pasa una cosa as铆, porque est谩 internet, la comunicaci贸n es m谩s directa. Pero es una cuesti贸n de discurso, no de experiencias pr谩cticas.

驴Cu谩l es la debilidad y la fortaleza del movimiento anarquista griego?

La fuerza para m铆 es la gran cantidad de compa帽eros que se animan a salir a la calle. Y la debilidad es la gran cantidad de variantes que hay鈥 son 100 mil, hay 100 mil que piensan de manera distinta. Cada uno piensa a su manera. Y juntar a dos, no digo que piensen de la misma manera pero parecido, es un esfuerzo considerable. Esta es un poco la debilidad. Cada compa帽ero griego no busca, no digo de no aceptar las ideas del otro, sino de acercarse un poquito, para intentar hacer cualquier cosa juntos. Porque si no, cada uno se queda amo de su cabeza y solo se queda en su cabeza.

Revista Tierra y Tempestad. N煤meros 19 y 20.

Montevideo, 25 de noviembre de 2013.