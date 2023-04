Entrevista a Alfredo Ojanguren

La comparto completa, qu茅 demonios.

Alfredo Ojanguren, bi贸logo y profesor de zoolog铆a en la Universidad de Oviedo, durante casi una d茅cada tambi茅n dio clases sobre conservaci贸n y manejo de biodiversidad en la universidad escocesa de Saint Andrews, adem谩s de haber ense帽ado en universidades de Estados Unidos, Portugal, M茅xico o Cabo Verde. Tambi茅n es miembro de la asociaci贸n Geotrupes donde un grupo de bi贸logos vinculados a la investigaci贸n buscan que haya m谩s criterio cient铆fico en la gesti贸n. Utiliza cierta vehemencia al expresarse y 茅l tiene clara la raz贸n: 鈥淪i comunicas algo como el cambio clim谩tico o la crisis de biodiversidad, hay que hacerlo no solo con datos y porcentajes, hay que comunicar de forma que haga llegar a la gente que estos asuntos exigen urgencia, que no podemos seguir mirando para otro lado鈥.

驴Falta conocimiento cient铆fico para abordar el problema de los incendios en Asturias?

Sin duda. No tanto conocimiento cient铆fico sobre los incendios, sino sobre cosas m谩s esenciales. Por ejemplo, una cosa que est谩 dominando ahora el tema de los incendios y que repite todo el mundo es eso de 鈥渆l monte est谩 sucio鈥. O 鈥渉ay que eliminar toda esa vegetaci贸n鈥. M谩s combustible que en una gasolinera no hay en ning煤n sitio y las gasolineras no arden. Si arden es porque alguien las prende fuego.

La ciencia lo que nos dice es que cuando t煤 tienes una zona explotada, tienes un ecosistema que est谩 en un estado juvenil. T煤 dejas de explotar eso y la ciencia describe perfectamente el tipo de plantas que empiezan a salir y el tipo de animales que van ocupando eso. Y si sigue as铆 terminar谩 convirti茅ndose en un bosque maduro, un bosque donde la diversidad es m谩xima, donde las funciones de ese ecosistema son m谩ximas. Todo eso es teor铆a cient铆fica, hay unas leyes de la ecolog铆a que funcionan de esa manera. Si empezamos diciendo que hay que eliminar la vegetaci贸n para que no arda, entonces ya la estamos fastidiando porque te falta entender c贸mo funciona ese ecosistema.

Adem谩s, no me digas que la ganader铆a o los mosaicos maximizan la biodiversidad, esa afirmaci贸n es acient铆fica. La teor铆a ecol贸gica nos dice que el tama帽o de un ecosistema es importante para determinadas especies. Un mosaico est谩 lleno del llamado efecto borde, es decir, que en los bordes del mosaico no se desarrollan determinadas especies. Un bosque no puede tener una hect谩rea, una hect谩rea de 谩rboles no es un bosque. Un bosque necesita mucho m谩s espacios para que ah铆 pueda haber especies t铆picamente forestales. En una hect谩rea la biodiversidad es mucho m谩s baja.

La administraci贸n dice que ahora se va a rehacer el Plan Forestal.

Lo cierto es que hab铆an presentado una versi贸n previa, a la que nosotros, Geotrupes, presentamos alegaciones fundadas en razonamientos cient铆ficos, pero nos ignoraron. De hecho, en ese plan forestal los ecologistas no participaron. Ese plan forestal que ahora dicen querer rehacer lo hicieron las cooperativas forestales, las cooperativas agrarias, los ganaderos y la administraci贸n, pero no los ecologistas.

Y yo me atrevo a anticipar que la siguiente versi贸n del plan forestal va ir por estos derroteros. Un desarrollo que seguramente diga que hay que quitar biomasa de los montes. 驴Y d贸nde va a ir esa biomasa? A la f谩brica de pellets, a la central de La Pereda. De esta forma, primero destruimos los ecosistemas y luego llevamos la biomasa a un sitio que har谩 que se siga soltando carbono a la atm贸sfera. El plan forestal ya iba por ah铆, en potenciar el asunto de la biomasa. Al final estamos hablando de grandes empresas, de HUNOSA, ARCELOR MITTAL, etc鈥 no de un se帽or que tiene un monte.

驴Qu茅 opina de aquellos que dicen que a los ganaderos no les dejan quemar para la regeneraci贸n de pastos?

S铆 les dejan quemar. Al principio de esta legislatura el consejero Alejandro Calvo habl贸 en sede parlamentaria del uso cultural del fuego, algo que, seg煤n 茅l, en la sociedad no se entiende, pero que en el medio rural s铆. Es decir, en sede parlamentaria estaba explicando a la gente de las ciudades que hay que quemar. Eso es poner la cerilla en la mano de la gente.

As铆 que, claro que dejan quemar. 驴De verdad necesitan m谩s pastos? 驴Para qu茅? 驴No quedamos en que cada vez hay menos ganaderos? Cada vez hay menos ganaderos, pero cada vez hay m谩s vacas porque la Central Lechera Asturiana, por poner un ejemplo, no te va a buscar la leche si no tienes cien vacas. Si t煤 tienes cuatro vacas, no te van a comprar la leche. Adem谩s de que te fijan el precio.

Son falacias que, de tanto repetirlas, parece que se convierten en verdad. La gente dice que el campo est谩 abandonado. S铆, vale, el campo supuestamente est谩 abandonado, pero est谩 lleno de pistas hechas para los ganaderos. 驴De verdad necesitan m谩s pastos? 驴No ser谩 que necesitan m谩s pastos para que la PAC les de m谩s ayudas? El 35% de la renta de los ganaderos es dinero de los impuestos de todos. Porque no es rentable vender carne o leche. Pero esa falta de rentabilidad no es por culpa de lo que les pagan por las cosas Alimerka o Central de Leche Asturiana.

Pero entonces, 驴no cree que desbrozar y agilizar la quemas controladas ayudar谩 a a parar los incendios?

Eso de decir que si les dejan desbrozar y quemar se evitar谩n los incendios, es no entender que el problema de los incendios es que se cargan la vegetaci贸n. Si no hay vegetaci贸n, no hay incendio, claro, pero es que la vegetaci贸n no es solo el matorral, son tambi茅n todas las especies que van asociadas.

Estamos en una crisis muy grande de cambio clim谩tico y biodiversidad en todo el planeta, tambi茅n en Asturias. La gente debe entenderlo de una vez. Nos estamos quedando sin especies. Deber铆amos tratar de hacer lo que la ciencia dice que hay que hacer: no emitir carbono y tener dietas basadas fundamentalmente en vegetales. Hay que decirlo, la ganader铆a est谩 en el top tres de los principales destructores de biodiversidad y potenciadores del cambio clim谩tico. Adem谩s en Asturias suena muy guapo eso de que la ternera que te est谩s comiendo estuvo pastando en los prados asturianos y mamando de su madre, pero es mentira. Est谩 comiendo soja que ha venido de Brasil o de Ucrania. Nos est谩n vendiendo la foto de la vaca en el campo, pero no es una imagen real. Hay cebaderos de ganado en todas partes. 驴Eso es ganader铆a extensiva? No, es ganader铆a intensiva. Nos est谩n contando pel铆culas que nos estamos creyendo a base de repetir mentiras.

驴Qu茅 m谩s mentiras se est谩n diciendo?

Otra tonter铆a que se dice es que el mosaico maximiza la biodiversidad. No es cierto. El mosaico es un ejemplo de fragmentaci贸n y la fragmentaci贸n es una de las cinco principales causas de p茅rdida de biodiversidad. No lo digo yo, lo dice la ciencia, las leyes de la ecolog铆a. Es decir, deber铆amos evitar la fragmentaci贸n. Decir que hay que fragmentar para favorecer la biodiversidad es como decir que hay que beber lej铆a para quitarte el Covid. La fragmentaci贸n reduce la biodiversidad y conduce a la extinci贸n de especies. Hablamos de que un mont贸n de aves y de insectos est谩n desapareciendo en Asturias.

驴Hay un uso tradicional del fuego al que hay combatir o modificar?

Lo primero es que el uso tradicional del fuego no tiene nada que ver con lo que pas贸 estas semanas pasadas. Dudo, en cualquier caso, de que haya un uso tradicional del fuego. Y vamos a definir lo que es tradicional porque lo tradicional en Asturias era morir de 鈥渇ame鈥.

Mi bisabuelo viv铆a en una aldea y en la familia ten铆an un par de 鈥渧aques鈥, un 鈥済ochu鈥, 鈥渦nes pites鈥 y una huerta. Al cumplir los doce a帽os la comida ya no daba para comer para todos. Manejar el ganado de forma tradicional es morirse de 鈥渇ame鈥 porque estamos en un sistema megacapitalista. Lo tradicional ya no existe. A menos que vivas como viv铆a mi bisabuelo, pero, eso s铆, el tercer hijo tendr谩 que emigrar para Cuba o para otro lado.

La mayor铆a de los prados que hoy d铆a est谩n dedicados a la ganader铆a dicen que siempre estuvieron as铆, dedicados al ganado. No es cierto. Ha sido as铆 en los 煤ltimos cuarenta o cincuenta a帽os. Antes hab铆a patatas y ma铆z en muchos de ellos. El uso tradicional ya no existe porque el mundo ha cambiado. Cuando naci贸 mi abuelo en 1900 en Asturias hab铆a seiscientas mil personas. En 1980 cuando naci贸 mi hermana la poblaci贸n se hab铆a multiplicado por dos. Lo que val铆a en 1900, no val铆a en 1980 y menos a煤n en 2023 con los patrones de consumo que tenemos. Nuestros bisabuelos y abuelos com铆an mucha menos carne que nosotros. El pollo era una cosa cara que se com铆a en fiestas. Ahora es lo m谩s barato que hay. El mundo ha cambiado. Lo dem谩s es un cuento.

驴Qu茅 le parecen iniciativas como Proyecto Roble donde se trata de poner de acuerdo a ecologistas y ganaderos?

En realidad proponen una ganader铆a de menos impacto. Me parece bien si la pones en un sitio donde hay ganader铆a de m谩s impacto. Es decir, en un sitio donde solo hay prado, vamos a poner 谩rboles y tambi茅n que paste ganado, hacer una cosa mixta. Vale, pero si mantienes la explotaciones de m谩s intensidad y en zonas donde se estaba recuperando la naturaleza haces lo que propone Proyecto Roble, lo que en realidad haces es aumentar la zona explotada.

Si quitas eucaliptos y pones lo que propone Proyecto Roble, firmo ya. Si quitas zonas de vallico para hacer pienso y pones robles, firmo ya. Pero no es eso lo que proponen. Lo que proponen es ocupar espacio que no est谩 siendo explotado para llegar a explotarlo mezcl谩ndolo con plantar abedules y robles. Los bosques no necesitan que nadie los plante. Si t煤 quieres un bosque lo que tienes que hacer es sentarte a esperar. Un bosque que se regenera solo es mucho m谩s diverso que uno que se planta.

Parece complicado hacer converger opiniones y posibles soluciones.

En Saint Andrews ten铆a un debate con mis alumnos sobre 鈥渓and sharing versus land sparing鈥 (compartir la tierra versus preservar la tierra). Con 鈥渓and sharing鈥 vamos a producir con baja intensidad. Pero para eso necesitamos ocupar muchas hect谩reas. Eso es compatible con un mont贸n de especies. En el otro extremo est谩 el 鈥渓and sparing鈥. Aqu铆 vamos a separar la tierra. Es decir, vamos a ir a por todas y sacar de ella lo que sea posible, pero el resto lo dejamos para la biodiversidad. Por supuesto, en el medio est谩 la ordenaci贸n territorial, es decir, qu茅 vamos a destinar a producir comida, qu茅 vamos a destinar a producir madera, qu茅 vamos a destinar a la biodiversidad. Hoy por hoy no se destina nada a la biodiversidad. De hecho se habla siempre de medio urbano y de medio rural. Pero falta uno: el medio natural. El medio natural no es el medio rural. Otra cosa es que el medio rural est茅 muy cerca del medio natural. Si nadie va a explotar un monte vamos a dejarlo tranquilo. No hay necesidad de explotarlo todo. Eso es bueno para todos. Para los que viven cerca y lejos del bosque.

驴Y qu茅 opina de c贸mo enfrenta la administraci贸n a todo esto?

Esta administraci贸n es anticient铆fica. Lo digo ateni茅ndome a las declaraciones que han hecho y siguen haciendo. Yo los llamo 鈥渁grotrumpistas鈥. Contra el Covid hay que beber lej铆a. Contra los incendios hay que quitar la vegetaci贸n. Es lo mismo. Claro, si asfaltamos los prados, tampoco van a arder. 驴Quieres producir comida en ese territorio? Vale, pero si en ese otro est谩 creciendo el matorral y se va a convertir en un bosque en quince o veinte a帽os, dejemos que crezca y que llegue a haber bosque. Y para decidir todo esto hay que hacerlo entre todos.

La administraci贸n ahora mismo es un sindicato agroganadero. 驴D贸nde estaba Cofi帽o antes de estar aqu铆? 驴D贸nde estaba Calvo? Es una administraci贸n totalmente proganaderos. Est谩n dando much铆simo dinero a este sector. Pero siguen pidiendo m谩s pastos. 驴Para qu茅? Para meter m谩s ganado.

Y en su opini贸n, 驴qu茅 cree que habr铆a que hacer?

Lo primero en lo que hay que insistir es en que la responsabilidad est谩 en la administraci贸n. Y obviamente, la Fiscal铆a y la guardia civil deber谩n investigar a los que prenden la mecha y que funcione la parte represiva cuando los incendios ya han sucedido. Que la gente vaya a la c谩rcel y pague grandes multas. Supongo que eso tiene efecto disuasorio aunque reconozco que ese no es mi terreno.

Pero desde una perspectiva m谩s pr谩ctica y estrat茅gica tenemos que evitar que alguien se beneficie de quemar. Por ejemplo, los acotamientos. Todo el mundo, menos Podemos, vot贸 a favor de quitar los acotamientos en la Ley de Montes de 2017. Eso es una responsabilidad muy grande de la clase pol铆tica. La culpa es de qui茅n prendi贸 el fuego, pero hay responsabilidades en otras partes. Si se evita que alguien se beneficie de los incendios, ya est谩s empezando a solucionar el problema. Y adem谩s, eso es algo que se hace en otras comunidades aut贸nomas.

驴Y desde un punto de vista m谩s cient铆fico?

Hay que hacer lo que sea porque es un desastre lo que est谩 ocurriendo. Nos estamos cargando especies y ecosistemas que est谩n en fase de regeneraci贸n. Acabamos con ellos y los necesitamos. La crisis de biodiversidad no es algo del futuro, ya est谩 pasando. Estamos en un problema global, pero podemos actuar a una escala local. La actuaci贸n a escala local significa que se recuperen esos ecosistemas. En Asturias, por cambios de uso o por lo que sea, hay muchas zonas que se est谩n recuperando ellas solas. Pero te dicen que hay que acabar con ellas, que est谩 el monte sucio, que los ecologistas quieren que solo haya matorrales por todas partes. Lo que queramos los ecologistas importa cero m谩s cero. Pero es que adem谩s todo eso es mentira. Los ecologistas no quieren que todo sea bosque. Se trata de que lo que se est谩 convirtiendo en bosque y no sea explotado, deber铆a dejarse que siguiera madurando. Que el bosque crezca e invada terrenos anteriormente fragmentados es lo mejor que nos puede pasar desde el punto de vista de la biodiversidad y de los problemas grandes que tenemos.

Tras los 煤ltimos incendios se ha abierto el debate en Asturias, 驴cree que realmente habr谩 cambios?

Creo que lo va a pasar es que si todo el mundo ha demonizado a toda esa vegetaci贸n y se sigue repitiendo que el monte est谩 sucio, van a pelar Asturias. Ya lo estaban haciendo. Un incendio es un desastre. Pero pelar el monte para llevar la biomasa a quemar a una planta para electricidad es un desastre tambi茅n. Vamos a eso, a proponer m谩s labores de limpieza, m谩s desbroces, m谩s quemas controladas, lo cual, desde el punto de vista de la ecolog铆a y la biodiversidad el resultado no difiere del que produce un incendio. Esa es la realidad. Lo dem谩s son pel铆culas.

