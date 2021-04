Hablamos con Andr茅s Gallego Morente, secretario general de CGT-LKN de la Confederaci贸n territorial de Euskal Herria, del futuro de la clase trabajadora acosada por la reforma de las pensiones, los expedientes de regulaci贸n, los bajos salarios y una mayor desregulaci贸n del mercado laboral que lleva a la precariedad. Afirma que 鈥渓a reforma del sistema p煤blico de pensiones no est谩 motivada por el d茅ficit entre lo que se recauda y lo que se paga en las mismas, sino por la conveniencia para las estrategias del capitalismo financiero鈥 y lamenta que se trate de llegar a 鈥渦n consenso con la patronal鈥 lo que impedir谩 de hecho que se d茅 marcha atr谩s a las reformas laborales. A juicio de Gallego Morente, 鈥渓a Patronal se transforma en un agujero negro que absorbe todo lo que pasa a su lado鈥 en su beneficio y, entre otras cuestiones, a帽ade que 鈥渓a pandemia nos ha mostrado que no fabricamos nada, las anteriores reconversiones solo sirvieron para desmantelar el tejido industrial y subvencionar actividades sin futuro鈥.

驴Qu茅 valoraci贸n haces de la situaci贸n econ贸mica actual y lo que est谩 pasando en el mundo laboral?

Entendemos que se est谩 produciendo un terremoto econ贸mico consecuencia del ajuste entre las 鈥減lacas tect贸nicas鈥 que conforman el mantenimiento del sistema capitalista que impera como modo de gestionar la econom铆a y por ende la sociedad. Este ajuste es consecuencia -desde nuestro punto de vista- del agotamiento del propio sistema que se empe帽a en sobrevivir manteniendo las mismas recetas que llevan imponiendo desde el siglo 18 y que nos han llevado a este estado de pobreza y desesperaci贸n a quienes somos el pilar de esa econom铆a.

A帽adamos una alerta sanitaria que coge 鈥渄esprevenida鈥 a la clase dirigente y que empieza a ver las consecuencias de su nefasta gesti贸n al frente de la sanidad p煤blica, 煤nica garante del sostenimiento de la vida, de la salud, imprescindible para tener en marcha el sistema productivo y para la que no tiene planificada ninguna estrategia de contingencia; el resultado鈥 gobernar en base al nefasto 鈥減rueba-error鈥, como as铆 reconoci贸 recientemente el lehendakari.

En el plano laboral y sus repercusiones sociales en la mayor铆a de la gente (carencia de recursos, carencia de alimentos, carencia de cuidados), es llamativo observar algunos datos: en el primer semestre del 2020 ya se destruy贸 m谩s de dos tercios del empleo precario que la 鈥渆conom铆a de la recuperaci贸n鈥 gener贸 desde el 2013 al 2020. Las personas desempleadas se sit煤an en las mismas cuotas que en los primeros a帽os de la crisis-estafa del 2008. Hacer balance de lo que ha supuesto el primer a帽o de la pandemia, con sus consecuencias sociales, humanas, econ贸micas y pol铆ticas, no puede sino ser resumido en que nos encontramos en un momento descorazonador, horrible que ha hecho retroceder, no s贸lo las movilizaciones sociales que comenzaban a tomar cuerpo y forma en la defensa de la vida y de los bienes comunes que las pol铆ticas de la UE y los gobiernos nos arrebataron, sino que tambi茅n ha generado ante la cultura del miedo y la incertidumbre, desafecci贸n de lo social, aumento del individualismo, entendido como preservar lo propio (sea mucho, poco o nada) y nos aleja de lo colectivo, (salvo en contadas ocasiones) del apoyo mutuo y la cooperaci贸n, como la 煤nica manera de 鈥渟alvaci贸n鈥.

Los gobiernos del mundo siguen dando pasos suicidas en este sentido, supeditando los intereses comerciales (especialmente de las grandes corporaciones industriales y financieras) a la salvaguardia de la vida en el planeta y respeto por los equilibrios medioambientales. El ejemplo 煤ltimo m谩s 鈥渟uicida鈥 de esta barbarie lo encontramos en la reciente apertura de mercados de futuro del agua, convirti茅ndolo en una mercanc铆a m谩s, con las consecuencias ecofascistas sobre millones y millones de personas, territorios y zonas geogr谩ficas.

La gran trampa a la que nos enfrentamos est谩 en que t茅cnicamente ni los ERTE ni el cese de actividad, suponen la p茅rdida de empleo, mientras el Estado asuma los costes salariales de las empresas y pague v铆a deuda los salarios a las personas afectadas. Aun as铆, no existen pol铆ticas reales que posibiliten un giro en el modelo productivo 鈥渆spa帽ol鈥, m谩s all谩 de la ret贸rica 鈥渂lanqueadora鈥 de la econom铆a digital, la econom铆a verde鈥 Las pol铆ticas de 鈥減restaciones sociales鈥 -desempleo, ingresos m铆nimos, etc.-, especialmente el tan cacareado ingreso M铆nimo Vital (IMV), que no solamente no llegan a toda la poblaci贸n necesitada, sino que al condicionarlas, dejan de ser funcionales. Las personas no tienen una renta garantizada que dignifique su existencia, a la vez que les permita vivir. No mueven ni un 谩pice de un sistema fiscal, absolutamente injusto, que ha permitido que en estos meses de la pandemia haya m谩s ricos y a la vez este sector haya aumentado la brecha social, cada vez m谩s personas pobres y con menos; no han variado el modelo de relaciones laborales, por lo tanto de explotaci贸n, permitiendo la sobre explotaci贸n de la gente y dot谩ndoles de herramientas de control a los empresarios a煤n m谩s unilaterales (el teletrabajo, por ejemplo); la banca se sale con la suya y nada de devolver los 24.000 millones de Caja Madrid, sino fusionarla con La Caixa y dinero p煤blico que 鈥渞egalan鈥.

REFORMAS LABORALES

驴Crees que se derogar谩n las reformas laborales que concentran casi todo el poder en los empresarios?

El Gobierno espa帽ol ha dejado claro que no van a derogar las reformas laborales con el 煤nico argumento de que 鈥渘o pueden鈥; esto es una falacia, es evidente que es una modificaci贸n de gran calado que afecta incluso al Estatuto de los Trabajadores (ET) que obviamente habr铆a que reconstruir desde el principio y en base a la experiencia acumulada. Lo mismo que se han legislado para recortar o eliminar derechos, se puede legislar para recuperarlo incluso para ampliarlos. La 鈥渁genda laboral鈥 no puede ser para 鈥渕谩s adelante鈥, es decir, con el consenso de la patronal ya que es evidente el esfuerzo que desplegar谩 para que ni siquiera haya reversi贸n parcial de ninguna de estas infaustas reformas laborales. En la naturaleza de la militancia de la CGT no existe la palabra 鈥渞esignaci贸n鈥.

驴Cu谩ndo acaben los ERTEs el 31 de mayo, van a venir m谩s ERE? De hecho, la patronal Cebek ya propuso ha e unas semanas despidos m谩s baratos todav铆a.

La Patronal se transforma en un agujero negro que absorbe todo lo que pasa a su lado. El establecimiento de los ERTEs fue una gran victoria que atribuyo al capital en connivencia con la clase pol铆tica y los sindicatos del r茅gimen ya que sirvi贸 y sirve para 鈥渃almar鈥 el mercado, a la vez que se convierte en una gran trampa para manipular cifras y lo mejor de todo que los pagamos las clases productivas con nuestros impuestos, 1 de cada 3 euros que se recauda para el fisco lo es por rentas del capital, el resto lo pone la clase trabajadora.

Hasta ahora se han estado bonificando empresas con beneficios, algunas con muchos beneficios que se acog铆an a los ERTE, que han sido en realidad un parche y que no pueden convertirse en un ERE. Entendemos que esta 鈥渁genda de reconstrucci贸n鈥 significa lisa y llanamente, no solo dejar en la estacada a las clases asalariadas, trabajadoras, al igual que a las personas pensionistas, sino que cimenta la senda de un futuro precario, fr谩gil, para millones de j贸venes, asegur谩ndoles que sus peores condiciones de vida, respecto a la generaci贸n de sus mayores, se perpetuar谩 de no mediar rupturas con la clase pol铆tica y con el sistema capitalista.

PRIMERO DE MAYO

El Primero de Mayo nuestro lema es 'Por la reducción de la jornada laboral y la eliminación de las horas extras'

El Gobierno Vasco ha presentado un plan de empleo para los pr贸ximos 10 a帽os con tres objetivos: crear empleo de calidad, que no crezca la brecha entre hombres y mujeres y la adaptaci贸n a nuevas tecnolog铆as o el medio ambiente. 驴Es cre铆ble si la Administraci贸n p煤blica vasca tiene la mayor tasa de temporalidad del Estado espa帽ol, por encima del 40%?

Es otra gran mentira que vende muy bien, el objetivo principal en mi opini贸n es establecer una gu铆a de actuaci贸n para repartirse los fondos que nos deben de llegar. Un Gobierno Vasco que ha demostrado una estulticia asombrosa en los diferentes frentes en los que se le exig铆a responsabilidad como lo es, entre otras cosas, la lucha contra el cambio clim谩tico, iniciada hace dos a帽os con la presentaci贸n de sendas mociones en la mayor铆a de los ayuntamientos de Bizkaia por parte de la Alianza por la Emergencia Clim谩tica (plataforma que engloba a m谩s de 50 organizaciones ciudadanas de diverso signo y diversas reivindicaciones, pero todas ellas aglutinadas bajo la bandera del cuidado del medio ambiente), haciendo o铆dos sordos teniendo que responder forzadamente en una declaraci贸n institucional en la que colocaba en 2050 la reducci贸n de contaminaci贸n derivada del consumo de energ铆as f贸siles.

Hace dos d铆as ha habido una huelga y diferentes movilizaciones de lxs trabajadorxs de la administraci贸n del estado, funcionarixs,鈥on un solo lema, la convocatoria de ofertas de empleo p煤blico para revertir la situaci贸n de temporalidad y precariedad que arrastra el sistema p煤blico. Eso si, las OPE para ingresar en la polic铆a se repiten con una asiduidad que para si querr铆an todas las docentes y sanitarias que han terminado sus estudios y buscan una estabilidad laboral que les permitan so帽ar con proyectos de futuro y a los que 煤nicamente se les ofrece una pistola y una placa.

Primero de Mayo, 驴c贸mo y d贸nde lo desarrollar谩 CGT? 驴Qu茅 mensaje plantea?

Desde luego estaremos donde sea posible, en la calle manifest谩ndonos, reivindicando lo que consideramos imprescindible para tener una vida digna basada en la justicia social. La situaci贸n actual roza el desastre, una cantidad pr贸xima a los cuatro millones de hogares no pueden hacer frente a necesidades tan b谩sicas como pagar un alquiler, mantener calientes sus casas o comer todos los d铆as. Como lema principal de nuestra campa帽a hemos escogido lo que consideramos inmediato y que de no conseguirlo podr铆a acusarse a los poderes p煤blicos de delitos de lesa humanidad, 鈥淧or la reducci贸n de la jornada laboral y la eliminaci贸n de las horas extras鈥.

PATRONAL

La Patronal se transforma en un agujero negro que absorbe todo lo que pasa a su lado

Yendo a Madrid, la llegada de fondos econ贸micos de la UE, 驴Qu茅 valoraci贸n hace de los mismos? Porque la UE no da euros gratis, hay que devolver una parte de ellos, por un lado, y adem谩s vendr谩 acompa帽ada de reformas con las que siempre pierden los trabajadores, 驴no crees?

Al Estado espa帽ol le corresponden 140.000 millones, que suponen el equivalente al 3% de su PIB anual durante el per铆odo de vigencia del plan (2021-2026), de los cuales unos 72.000 millones son ayudas directas y el resto cr茅dito, es decir deuda. Los fondos, adem谩s, est谩n condicionados al cumplimiento de las 芦recomendaciones禄 de la Comisi贸n y el Consejo europeos: mercado de trabajo, sistemas p煤blicos de pensiones y mercado 煤nico. Deuda p煤blica (continental, estatal y auton贸mica) y privada que, tarde o temprano, alguien deber谩 pagar. Y ya sabemos c贸mo suelen acabar estos procesos.

Frente a esta situaci贸n CGT ha elaborado un documento denominado 芦Proyectos y L铆neas de Actuaci贸n禄, donde proponemos que se desarrollen medidas que favorezcan lo p煤blico, lo que es de todas, frente al inter茅s capitalista, donde apostamos un modelo productivo sostenible, distributivo e igualitario, que fomente una transici贸n ecol贸gica, con empleos y pensiones que permitan una vida digna, con una Renta B谩sica de las Iguales, y donde de verdad no dejemos a nadie atr谩s.

Nada se dice en dichos fondos sobre la gesti贸n p煤blica, o bien por la clase trabajadora, de las industrias beneficiadas, o la necesidad de regular los oligopolios en los sectores energ茅ticos o tecnol贸gicos, que ser谩n los grandes beneficiados de esas inversiones, lo cual nos lleva directamente a plantearnos el tema clave: se relanza la soluci贸n p煤blico-privada y la deuda que se genera, o como hemos mantenido siempre, se socializan las p茅rdidas y se privatizan los beneficios.

La financiaci贸n privada no es m谩s que un traslado del riesgo a fondos p煤blicos, garantizando a los inversores las ganancias, es decir la UE asumir谩 deuda encubierta con fondos dirigidos a fines p煤blicos, privados y p煤blico-privados. Una deuda que no pagar谩n los oligopolios energ茅ticos, sino la clase trabajadora.

La pandemia nos ha mostrado que no fabricamos nada, las anteriores reconversiones solo sirvieron para desmantelar el tejido industrial y subvencionar actividades sin futuro. Tenemos que apostar fuerte por la investigaci贸n y transformaci贸n de nuestros or铆genes energ茅ticos en favor de las energ铆as sostenibles, apostar plenamente por el reciclaje donde la huella ecol贸gica est茅 lo m谩s pr贸xima a 鈥渃ero鈥, devolver al sistema sanitario todo su esplendor dotando de los medios necesarios a quienes est谩n al cuidado de las personas dependientes, invertir en educaci贸n -el temor del sistema capitalista-, un pueblo educado es un pueblo critico y exigente.

Y si no puedes devolver esos fondos, 驴vendr谩n los hombres de negro de Bruselas para intervenir las cuentas p煤blicas y aplicar fuertes recortes?

La entrega de los Fondos se producir谩 una vez realizados los cambios 鈥渞ecomendados鈥 por la comisi贸n y adem谩s tiene que haber esa unanimidad en toda la UE por lo que nos querr谩n obligar a iniciar los cambios sin ninguna garant铆a de que posteriormente recibamos. Tenemos la experiencia de otros pa铆ses y el griego el m谩s notable, tengo dudas de que no hayan vendido el Parten贸n.

El ministro Escriv谩 ha presentado nuevos recortes con la reforma de las pensiones, 驴est谩n en peligro las pensiones p煤blicas? 驴El Gobierno espa帽ol cede a la presi贸n de bancos y fondos de pensiones?

El ministro ha vuelto a expresar que este acuerdo se cerrar谩 鈥渆n breve鈥 en el seno de la mesa de di谩logo social, algo que lleva afirmando desde hace bastantes semanas. La intenci贸n del Ejecutivo es que la nueva f贸rmula de revalorizaci贸n anual de las pensiones, que suceda al IRPH del 0,25% de Mariano Rajoy, 鈥渟ea algo sencillo y f谩cil de comprender, que est茅 basado en el IPC y que sea evaluado cada 5 a帽os por el Pacto de Toledo鈥.

驴C贸mo es la f贸rmula? La propuesta actual pasa por revalorizar las pensiones seg煤n el IPC del a帽o anterior, pero 鈥揺n caso de que haya defaci贸n (IPC negativo)鈥 las pensiones no bajar谩n y se ajustar谩 esa ganancia de poder adquisitivo en la revalorizaci贸n de los tres a帽os siguientes. Este ajuste, que restar铆a esa ganancia de poder adquisitivo en los a帽os pr贸ximos, no afectar铆a a las pensiones m铆nimas, ha dicho el ministro. La documentaci贸n enviada a la Comisi贸n Europea para justificar las transferencias y pr茅stamos de los Fondos de Recuperaci贸n se recoge que se van a tomar medidas de control del gasto p煤blico y para favorecer el aumento de la productividad de las empresas. Y aunque en el 煤ltimo borrador de la documentaci贸n no se ha incluido el aumento de 25 a 35 a帽os para el c谩lculo del salario regulador de las pensiones -aunque si la posibilidad de aumentarlos-, hay constancia de que la vicepresidenta Calvi帽o ha defendido posteriormente esa propuesta ante los comisarios econ贸micos de la UE.

En declaraciones recientes a un rotativo, el ministro de Seguridad Social, Sr. Escriv谩, precisaba que 鈥減retenden reducir en 30.000 millones de euros el gasto en pensiones y as铆 conseguir el visto bueno para la recepci贸n de los Fondos Europeos para la Recuperaci贸n鈥. La amenaza de privatizaci贸n de las pensiones p煤blicas, puede ser efectiva si sigue adelante la recomendaci贸n 16 de Pacto de Toledo, por la que se quiere generalizar los planes de pensiones de empleo. El ministro Escriv谩 ha manifestado su inter茅s en ampliar al m谩ximo estos planes privados a los aut贸nomos, pymes, incluso a trabajadores/as con rentas bajas para lo cual se incentivar谩n por medio de un Fondo P煤blico, pero de gesti贸n privada, anunciando al mismo tiempo las desgravaciones fiscales y otras medidas para quienes se sumen a los mismos.

La reforma del sistema p煤blico de pensiones no est谩 motivada por el d茅ficit entre lo que se recauda y lo que se paga en pensiones, como nos bombardean constantemente los medios de comunicaci贸n, sino por la conveniencia para las estrategias del capitalismo global y en especial del capital financiero.

Vivimos un periodo de sindicalismo d茅bil y de fuerte integraci贸n de muchos dirigentes en el sistema lo que ha llevado a los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT, ELA y LAB a aceptar acr铆ticamente el an谩lisis y las soluciones ofrecidas en pensiones por los dirigentes econ贸micos y pol铆ticos, considerando los planes de pensiones de empleo como 鈥渕al menor鈥, adem谩s de beneficiarse econ贸micamente, de la privatizaci贸n de las pensiones, con su participaci贸n en los consejos de administraci贸n y manejar fuertes cantidades de dinero, en un ejercicio de cinismo donde se movilizan por unas pensiones p煤blicas, mientras se pactan e impulsan las privadas de empleo como Elkarkidetza, Geroa, Itzarri, 鈥..nada nuevo, adem谩s de 鈥渞et贸rica hueca鈥, de establecer un sistema p煤blico de cuidados con cobertura universal, que desligue el disfrute de una vida digna de los recursos, tanto econ贸micos como afectivos, de los que cada quien disponga, al mismo tiempo que les permita a las mujeres llevar a cabo proyectos de vida aut贸nomos sin estar subordinadas a unas responsabilidades de cuidados que las reaccionarias construcciones sociales de los g茅neros les siguen asignando.

La Comisi贸n Europea (CE), siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial (BM), pretende sustituir paulatinamente los sistemas de reparto y solidaridad entre generaciones, mayoritarios en Europa, por sistemas mixtos con un peso creciente de los planes privados de capitalizaci贸n. El primer paso en esa direcci贸n fue la creaci贸n del Producto Paneuropeo de Pensiones Privadas (PEPP). Los planes de empleo son el segundo mecanismo para privatizar las pensiones en los 4 Estados m谩s poblados de la UE-27, en los que el patrimonio de los fondos de capitalizaci贸n es inferior al 10% del PIB. Escriv谩 quiere hacerlo ya, mientras la pandemia paraliza la movilizaci贸n social.

SIN FABRICACI脫N

La pandemia nos ha mostrado que no fabricamos nada, las anteriores reconversiones solo sirvieron para desmantelar el tejido industrial y subvencionar actividades sin futuro

驴Hay que hacer una reforma fiscal para que la 茅lite econ贸mica pague m谩s impuestos para que en esta nueva crisis se pueda atender a quienes menos tienen?

La reforma fiscal (por la que se cre贸 el IRPF como impuesto sobre la renta personal progresivo), de la Ley General de Sanidad de 1986 (por la que se estableci贸 el derecho universal a la asistencia sanitaria p煤blica), de la Ley General de Seguridad Social de 1966 (con vocaci贸n de aseguramiento p煤blico a todas las personas trabajadoras y ante todas las contingencias que originan p茅rdida del salario), los Sistemas Universales de Prestaciones y Servicios P煤blicos, son imposibles de mantener sin un sistema impositivo progresivo y generalizado, es decir, todos y todas contribuyen y cada qui茅n en funci贸n de sus ingresos.

El destope de los tramos impositivos, el pago de impuestos sin desgravaciones fiscales a los planes privados de ahorro entre otras medidas ser铆a m谩s que suficiente para garantizar una vida digna a todas las personas con el establecimiento de una Renta B谩sica entre las iguales lograr铆amos una sociedad libre del miedo de la pobreza y la precariedad.

Vox impulsa a su sindicato Solidaridad, 驴se le est谩 dejando a la ultraderecha y al fascismo ocupar espacios obreros y de la clase trabajadora ante tanta frustraci贸n existente por las continuas crisis?

Estamos asistiendo a un pat茅tico espect谩culo de las gentes de la derecha en las calles, en medio de una crisis sanitaria en la que la mayor铆a de la poblaci贸n est谩 confinada en sus casa y con un margen de respuesta a las agresiones del sistema muy escaso. Con las calles vac铆as, en parte por la demostraci贸n general de responsabilidad de la poblaci贸n, y envueltos en su bandera, estos patriotas, con su cuberter铆a de plata en ristre, recorren las calles de los barrios ricos de las ciudades, con meg谩fonos y caceroladas, protestando contra el gobierno, al que le adjudican la responsabilidad de todos los muertos.

No nos cabe duda que la mayor铆a social, la clase trabajadora, las personas que sufren la precariedad de vida y la exclusi贸n social, volveremos a tomar las calles que son nuestras, y les devolveremos a sus madrigueras de lujo, nos estamos preparando para ello y a pesar de sus Leyes Mordaza, su represi贸n selectiva y de su arcaico patrioterismo de ficci贸n. La elecci贸n del nombre 鈥渟olidaridad鈥 no es inocente, es un insulto a la inteligencia humana ligar esa palabra al corporativismo de clase. Ellxs van a utilizar todas las herramientas legales o no, para introducirse en todos los espacios que puedan, incluso los que no le son propios. Quiz谩 hayamos perdido la oportunidad de establecer criterios que impidan la legalizaci贸n de grupos que atentan contra la dignidad y la libertad de las personas, pero creo que si combatimos su discurso en todos 谩mbitos seremos capaces de desmontar sus chiringuitos.

驴Hay que establecer un cord贸n sanitario para impedir que la ultraderecha avance, teniendo en cuenta que ya en el Parlamento europeo se sientan amparados por 100 millones de votos?

Los fascismos fueron y son armas contra la Europa obrera, y se basaban y basan en buena medida en sectores peque帽o burgueses, en franjas obreras decepcionadas, en la llamada 芦clase media禄, etc., todos ellos arruinados o al borde de la ruina, que de pronto reciben el apoyo de la gran burgues铆a que los emplea como carne de ca帽贸n.

Desde la crisis del 2007 el capital potencia m谩s al fascismo, y con la covid-19 lo emplea con astucia d谩ndoles visibilidad en algunos sitios, vigil谩ndolo en otros e incluso, reprimi茅ndolo cuando le interesa mantener una fachada democr谩tica. La alta burgues铆a ha aprendido mucho desde los a帽os 30 del siglo pasado sobre c贸mo tratar y manejar al 鈥渕onstruo鈥 y despu茅s de la 芦era Trump禄 va a redoblar sus t谩cticas y m茅todos, pero siempre lo tendr谩 como 煤ltima reserva. El establecimiento de un cord贸n sanitario que les expulse de cualquier espacio en el que pretendan vomitar su odio y su ignorancia aprovechando el malestar, el sufrimiento de la clase trabajadora con su representaci贸n pol铆tica es una prioridad. El fascismo tiene una capacidad de desarrollo en ciertos ambientes, espectacular; tambi茅n es cierto que su cobard铆a no resiste una movilizaci贸n ciudadana sin miedo a equivocarse.

