Rusia provee el 45% de todo el gas que se consume en Europa. Si bien la UE presume de querer reducir en dos tercios esta dependencia, los expertos desconf铆an de esta promesa. El pasado 8 de marzo, el Alto Representante de la UE para Pol铆tica Exterior, Josep Borrell, cargaba la responsabilidad sobre las espaldas los consumidores y ped铆a que cada uno en su casa bajara la calefacci贸n. Todo ello mientras el precio del gas se desboca y arrastra el de la electricidad.

Esta situaci贸n tan desesperanzadora se agrava por un galopante agotamiento de combustibles f贸siles que complica la lucha geopol铆tica. Antonio Turiel, doctor en f铆sica te贸rica e investigador del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, hace a帽os que alerta de la crisis energ茅tica y ve poco margen de maniobra respecto a la dependencia rusa. Tambi茅n hablamos con 茅l de la transici贸n energ茅tica y nos explica por qu茅 cree que es un proyecto fallido de entrada.

鈥Europa puede sobrevivir sin el gas ruso?

鈥擲in el gas ruso no. El gas tiene un transporte muy complicado. Implica una log铆stica de transporte que requiere plantas de licuefacci贸n en origen, barcos metaneros y plantas de regasificaci贸n. Todo esto hace que haya cuellos de botella y encarece mucho el gas. Por tanto, te interesa sobre todo estar conectado por v铆a terrestre con gaseoducto, como pasa con Rusia. Es m谩s barato y tiene mucha m谩s capacidad, porque permite transportar m谩s cantidad de manera m谩s f谩cil. Por eso Europa no puede prescindir del gas ruso. Si prescindiera se estrellar铆a econ贸micamente.

鈥擯ues la UE dice que quiere reducir el consumo en dos tercios.

鈥擱educir el consumo de gas ruso en un 66% puede significar una crisis econ贸mica de grandes proporciones. Hace mucha gracia, porque dicen que reducir谩n las importaciones de Rusia y queda la idea impl铆cita de que lo sustituir谩n con importaciones de otros sitios. Pero es que esa cantidad no se puede traer de ninguna otra parte. Se puede suplir una peque帽a parte, pero no toda. Inconscientemente, se prepara un decrecimiento y una dr谩stica reducci贸n del consumo.

鈥擩osep Borrell ya ha pedido a los europeos que bajen la calefacci贸n. 驴El decrecimiento es positivo?

鈥擧ay dos maneras de hacerlo. Una planificada y otra desordenada y ca贸tica. Aqu铆 la clave es como se repartir谩 la carga de decrecimiento. 驴De una manera equitativa y planificando qu茅 haremos despu茅s, o de una manera injusta carg谩ndolo a los consumidores? Ya sabemos qu茅 pasar谩.

鈥擡n esta situaci贸n, los grandes beneficiados pueden ser los EEUU, porque Europa tendr谩 que comprar m谩s gas licuado.

鈥擧ay una parte de este razonamiento que es cierto. Los EEUU durante muchos a帽os han tenido un exceso de producci贸n de gas y han exportado mucho. El problema es que el gas licuado requiere una log铆stica m谩s elevada que encarece el producto final. Pero hay otra cuesti贸n que no se aborda lo suficiente: los EEUU ya est谩n llegando al m谩ximo de producci贸n de gas. En el 2023 veremos un descenso sobre todo en la producci贸n de gas a causa del fracking. Ciertamente, los EEUU han espoleado la guerra con la idea de vender m谩s gas, pero lo hacen con una mirada a corto plazo porque ahora s铆 que les puede aportar beneficios. No obstante, pronto dejar谩n de tener excedente de gas.

鈥斅Por qu茅 contin煤a subiendo el precio del gas si Europa no ha prescindido del gas de Rusia?

鈥擧ay dos factores que influyen. Por un lado, un problema estructural que arrastramos del a帽o pasado: la escasez de gas. Y tiene que ver con el hecho de que la producci贸n de gas en Rusia hace veinte a帽os que se ha estancado, la de Argelia tambi茅n y la de Europa hace a帽os que cae. Por lo tanto, cada vez cuesta m谩s de proveernos de gas y cuanto m谩s cuesta m谩s caro es. El proceso es lento, inexorable, y tiene que ver con el agotamiento de los yacimientos de gas; es una realidad geol贸gica. El segundo factor es la incertidumbre, el estallido de la guerra y la decisi贸n de los EEUU de no comprar m谩s petr贸leo ni gas ruso, lo que ha desencadenado el p谩nico de los mercados y un efecto especulativo.

鈥斅縌u茅 efectos colaterales tiene el aumento del precio de gas?

鈥擴n problema que ya tenemos desde hace meses y del cual no se habla es el de los fertilizantes, que puede causar una crisis alimentaria de grandes dimensiones. Los fertilizantes se hacen con gas natural. Las plantas de Fertiberia, en Espa帽a, pararon la producci贸n porque el gas iba demasiado caro. Y no reabrieron al 100% porque no ten铆an garantizada la compra de producci贸n. Los campesinos est谩n preocupados porque el precio de estos fertilizantes ha crecido mucho, igual que el di茅sel, y el panorama que se divisa es de escasez de fertilizantes por todas partes. Esto tambi茅n afecta a la industria del vidrio, de la cer谩mica, del cemento y a la industria qu铆mica, que requieren de gas. E industrias como la del acero no dependen del gas, pero s铆 de la electricidad, y el aumento de precio tambi茅n les afecta. Nos encaminamos hacia un 鈥榯ortazo鈥 de grandes dimensiones.

鈥擧ablemos de la electricidad. 驴El gas es el principal responsable del aumento del precio de la electricidad?

鈥擲铆. El problema est谩 aqu铆. Hace a帽os unos se帽ores economistas dijeron que el mejor sistema para fijar el precio de la electricidad era a partir del precio del 煤ltimo kilovatio/hora que entra en cada momento. Es una subasta. Red El茅ctrica Espa帽ola pide qui茅n puede producir electricidad. Los generadores ofrecen los kilovatios/hora que pueden ofrecer a un precio. Primero se compran los m谩s baratos y despu茅s se cogen los caros, hasta que llega el 煤ltimo. Y este 煤ltimo, el m谩s caro que entra, es el que fija el precio de todo. Esto se hace as铆 porque unos se帽ores economistas creyeron que con este sistema llamado 鈥渕arginalista鈥, se incentivar铆a la introducci贸n de nuevas tecnolog铆as y fuentes de energ铆a. Pero pasa que la f铆sica no tiene la misma opini贸n y no aparecen nuevas tecnolog铆as, posiblemente porque no hay, ni nuevas fuentes de energ铆a, porque no hay. Con este sistema, de obligado cumplimiento en toda la UE, ocurre que cada vez que se produce electricidad con gas, aunque que sea muy poco, acaba fijando el precio de todo. Y pagas toda la electricidad al precio car铆simo del gas.

鈥擯agamos la electricidad a precio de gas, pues.

鈥擲铆. Es como si vas a la verduler铆a y pides un kilo de zanahorias que va a un euro el kilo; un kilo de manzanas que cuestan 1,5 euros el kilo; un kilo de calabac铆n, que va a 0,80 el kilo; y finalmente, pides un poco de azafr谩n. Pero el azafr谩n va a 45.000 euros el kilo. Pero coges solo un gramo. En total, compras tres kilos de verdura y un gramo de azafr谩n, y te lo cobran todo al precio del azafr谩n.

鈥斅縌u茅 salto ha dado el precio del gas?

鈥擡l gas ha tenido un aumento espectacular. Hoy se paga a 200 euros el megawatio/hora, y hace tan solo dos a帽os el precio normal era de unos 20 euros. En dos a帽os el precio se ha multiplicado exponencialmente. Por eso Europa tiene que cambiar la fijaci贸n del precio y desvincular el precio de la electricidad del precio del gas. Este cambio se tendr谩 que hacer porque si no Europa se estrellar谩, e innecesariamente. Al final es una cuesti贸n de normativa y se puede cambiar.

鈥擡n el caso del petr贸leo, 驴Europa tambi茅n se encuentra atada de manos y pies como en el caso del gas?

鈥擟on el petr贸leo es diferente. A veces se han impuesto sanciones, que de cara a la galer铆a quedan muy bien, pero que tienen muy poco efecto. Porque el petr贸leo es muy fungible. T煤 ahora dejas de comprar el petr贸leo en Rusia, pero Rusia vender谩 en China o en otros pa铆ses. Entonces, aquellos que prove铆an a China y m谩s pa铆ses, no tendr谩n comprador y nos lo vender谩n a nosotros. Quiero decir, que el petr贸leo dar谩 m谩s vueltas y tendr谩 que recorrer m谩s camino; por lo tanto, ser谩 m谩s caro. Pero al final el efecto no ser谩 tan grande. Por donde est谩 cogida Europa y el mundo es por el gas. Es por donde puede hacer m谩s da帽o. Pero es que Rusia produce la tercera parte del uranio enriquecido del mundo, que se usa tambi茅n en centrales nucleares americanas; los EEUU importan minerales de hierro de Rusia; Rusia tambi茅n controla la producci贸n mundial de n铆quel y de m谩s metales cr铆ticos. Es que es impensable. Si t煤 intentas tomar medidas contra Rusia, autom谩ticamente hundes el mundo en una crisis econ贸mica. Y al lado de esta crisis la de 1929 parecer谩 una broma.

鈥擟aramba鈥

鈥擡sto es as铆 ahora mismo, con el grado de dependencia que hay. Hay mucha ret贸rica, habr谩 mucho discurso de cara a la galer铆a, pero todo el mundo sabe que si apretamos demasiado fuerte nos haremos da帽o todos.

鈥擸 por si no hubiera suficiente, hay una escasez creciente de combustibles f贸siles. 驴Cu谩ndo nos podemos quedar sin petr贸leo?

鈥擭unca. Este es un punto clave que hay que entender para no generar confusi贸n. Tenemos una visi贸n del petr贸leo como el vino de un tonel. T煤 abres el grifo y va manando hasta que se acaba. Pero no funciona as铆. El petr贸leo ocupa los intestinos y los agujeritos de una roca que es porosa y cuando aplicas presi贸n, brota. A medida que vas extrayendo, la roca se va cerrando, se va colapsando y cada vez sale menos. Puedes extraer m谩s haciendo otro agujero, practicando el fracking, inyectando agua o gas a presi贸n鈥 Pero al final, de media, de todo lo que hay en la roca, s贸lo sale a la superficie la tercera parte. Dos terceras partes est谩n tan dispersas en la roca que no sale a cuenta extraerlas. Entonces, el problema no es en qu茅 momento se extrae la 煤ltima gota, porque de aqu铆 a unos cu谩ntos siglos todav铆a se podr谩 extraer petr贸leo. La cuesti贸n es cu谩nta cantidad se puede extraer cada d铆a. A m铆 me da igual tener dos millones de euros en el banco si cada d铆a solo puedo sacar diez euros. Puedo ser un millonario en potencia, pero en realidad soy pobre. Por lo tanto, la extracci贸n tiene que ser rentable.

鈥擧oy he puesto gasolina 95 a 1,8 el litro, y la 98 val铆a casi 2 euros鈥

鈥擜qu铆 radica la cuesti贸n. El petr贸leo ya ha empezado a caer. El 2018 lleg贸 al m谩ximo y ya no se recuperar谩 nunca m谩s, porque las compa帽铆as petroleras ya desinvierten. Lo hacen muy r谩pidamente, tal como pasa con el Capitalismo. Porque el Capitalismo solo tiene dos modas: la autocomplacencia y el p谩nico. Y por eso la Agencia Internacional de la Energ铆a avisa de que la producci贸n de petr贸leo en 2025, respecto del 2018, podr铆a llegar a bajar en un 50%. Es una salvajada.

鈥擸 mientras tanto, no habremos hecho ninguna transici贸n energ茅tica.

鈥擯ero es imposible. Es la otra pata de la cuesti贸n. Se habla de la transici贸n energ茅tica como la soluci贸n y no es posible. Y se sabe.

鈥斅縋or qu茅?

鈥擯orque depende de un mont贸n de materiales que no tenemos. El principal problema de la transici贸n energ茅tica hacia las renovables es que requiere grandes cantidades de petr贸leo. Porque se tiene que extraer mucho material, se tienen que fabricar las cosas, se tienen que instalar鈥 驴Alguien se piensa que un aerogenerador se ha hecho sin petr贸leo? No, se hace con hormigoneras y el cemento se hace con gas natural, el acero se hace con carb贸n y todo ello se transporta con maquinaria pesada que necesita gasolina.

鈥擡s decir, que hay energ铆as renovables que no pueden sustituir al petr贸leo.

鈥擡l problema es que el sistema de producci贸n de renovables que discutimos necesita grandes cantidades de combustibles f贸siles y, adem谩s, materiales que no son abundantes en el planeta. Necesitas telurio y plata para los conectores de las placas fotovoltaicas, para los aerogeneradores necesitas aluminio鈥 Necesitas cosas que no son abundantes y no todo el planeta puede disponer porque no hay bastante para todos. Es un proyecto fallido de entrada. Adem谩s, se centra mucho en la producci贸n de electricidad, pero鈥 驴sab铆as que en Catalu帽a la electricidad es solo la cuarta parte de la energ铆a final que se consume?

鈥斅縔 el resto?

鈥擯etr贸leo, gas, carb贸n y otros. Y este 75% de energ铆a es de dif铆cil electrificaci贸n. Puedes aumentar el porcentaje de consumo de electricidad hasta el 30% o el 40%, pero habr谩 un 60% que se te resistir谩. Y se te resistir谩 mucho. Y ahora nos quieren deslumbrar con los coches el茅ctricos, pero se sabe bien que no se puede hacer as铆.

鈥斅縔 entonces?

鈥擯ues vamos hacia el colapso.

鈥斅縋ero no podemos hacer nada?

鈥擵eamos, este modelo de transici贸n energ茅tica se ha propuesto para mantener el Capitalismo. Este modelo de renovables es el 煤nico compatible con la salvaguarda de los intereses de los grandes capitalistas. Y esto nos lleva al desastre. Porque esta transici贸n permite crear grandes cantidades de energ铆a concentrada para mantener que las empresas y los oligopolios puedan ganar mucho dinero. Por eso se defiende este modelo. Pero no es el 煤nico modelo de renovable que hay.

鈥擸 qu茅 m谩s hay?

鈥擫os que implicar铆an un cambio de paradigma. Podemos tener un nivel de vida parecida al actual consumiendo la d茅cima parte de la energ铆a y los materiales que consumimos hoy en d铆a. Y hay varios estudios que lo demuestran. La guerra es un mensaje muy claro y muy fuerte de que tenemos que cambiar nuestro modelo de vida y nuestro modelo de consumo. No podemos depender tanto de pa铆ses donde los derechos humanos son una cosa opcional. Nos tenemos que replantear el modelo de vida y encaminarlo hacia una econom铆a m谩s local, m谩s resiliente, que garantice una producci贸n de alimentos locales. Y esto ya se hace, porque el problema en este cambio no es t茅cnico, sino social. Tenemos que abandonar el Capitalismo, porque si no te encuentras obligado a negociar con asesinos y tiranos. Y si no lo haces, igualmente el modelo se acaba porque los recursos del planeta van menguando.

鈥斅縋or qu茅 Catalu帽a va tan atrasada en la construcci贸n de infraestructuras que creen energ铆a renovable?

鈥擜ntes que nada, se帽alar que en los 煤ltimos a帽os hemos tenido gobiernos de derecha en el Estado espa帽ol que eran hostiles a todo aquello que tuviera que ver con las energ铆as renovables. Solo hay que recordar el impuesto al sol. Ahora hemos visto que hay un gran problema con la energ铆a f贸sil y con la excusa del cambio clim谩tico hacemos esta transici贸n apresurada y desordenada en todo el Estado. El hecho es que en Catalu帽a la legislaci贸n es m谩s garantista e intenta evitar los excesos que se hacen en otros lugares. No te enga帽es, la mayor铆a de los promotores de las energ铆as renovables que se hacen en Espa帽a son esencialmente una burbuja del tocho 2.0.

鈥斅縌u茅 quieres decir?

鈥擲e construir谩 mucho, pero el rendimiento que tendr谩 ser谩 muy bajo. Entre otras razones porque no se sabe c贸mo se aprovechar谩 esa electricidad. Piensa que el consumo de la electricidad en el Estado espa帽ol baja desde el a帽o 2008. Te贸ricamente, todo aquello que ya tendr铆amos que tener para aprovechar mejor esa electricidad, como los millones de coches el茅ctricos o los sistemas de hidr贸geno verde, no est谩n. Y no est谩n porque son caros y porque no hay bastante material para permitir un despliegue a la escala que se pretender铆a.