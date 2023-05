–

El pasado 5 de Mayo Aziz Rhali, presidente de la Asociaci贸n Marroqu铆 de Derechos Humanos (AMDH) imparti贸 una charla en la sede de CNT Jerez, invitado por nuestro sindicato y por la Secretar铆a de Exteriores de la CNT a nivel confederal.

Rhali expuso las graves violaciones de derechos que ejerce el Estado Marroqu铆, pero tambi茅n denunci贸 la complicidad del Estado Espa帽ol y de la UE.

Al t茅rmino de la charla le hicimos una larga entrevista, de la que sacamos un extracto por la actualidad y relevancia de lo que denuncia en relaci贸n a la situaci贸n de las temporeras marroqu铆es que se desplazan a trabajar a Huelva.

CNT: Nos interesa si nos puedes hablar un poco sobre los migrantes marroqu铆es, tanto el cruce de la frontera con Espa帽a como la situaci贸n aqu铆, tanto la responsabilidad del Estado espa帽ol como el inter茅s que se toma el Estado marroqu铆 por los migrantes marroqu铆es aqu铆, tanto los que cruzan la fronteras sin papeles como por ejemplo, las trabajadoras de la fresa en Huelva.

Aziz: Yo pienso que por la situaci贸n de los inmigrantes en Europa hay que hacer las diferencias en tres categor铆as:

Hay migrantes que tienen un estatus ilegal, que viven una vida normal, y esto es responsabilidad del Estado marroqu铆, que no quiere reconocerlos como ciudadanos con ciudadan铆a plena, tanto que los residentes marroqu铆es en Espa帽a no votan al Parlamento, tampoco en los debates pol铆ticos; entonces no tienen una ciudadan铆a completa. Eso es responsabilidad del Estado Marroqu铆.

Para la segunda categor铆a, son migrantes clandestinos, o bien que no tienen una situaci贸n legal; es responsabilidad legal de Marruecos y de Espa帽a, pero lo m谩s importante son esas personas, sobre todos las mujeres que vienen a trabajar y vuelven a Marruecos. Porque tienen una situaci贸n muy ambigua. 驴Vamos a considerarlas como migrantes?, 驴o bien son migrantes temporeros, o bien es una mano de obra que viene a trabajar y tiene que volver a Marruecos? Su situaci贸n es muy delicada. Adem谩s el Relator especial sobre la Pobreza (de la ONU) ha dicho una frase muy clara: 芦nunca he visto condiciones de trabajo tan malas禄.

Que todas esas trabajadoras de Huelva y toda esa regi贸n, entonces es una verg眉enza, no para Marruecos, sino para Espa帽a y toda la Uni贸n Europea. Y m谩s las condiciones de esas mujeres no responden a las normas de los derechos humanos. Entonces, 驴c贸mo el Estado espa帽ol acepta que marroqu铆es firmen convenciones con la patronal espa帽ola que no responden a las normas de un contrato de trabajo?. Y m谩s, por ejemplo, la cotizaci贸n de esas trabajadoras en la caja de la Seguridad Social en Espa帽a鈥 驴Cu谩l es el destino de esas cotizaciones cuando esas mujeres vuelven a Marruecos?, 驴a d贸nde va ese dinero?, 驴c贸mo pueden disfrutar de esos fondos que han sido desembolsados en esa caja?. Nadie habla de ello.

Y 煤ltimamente S谩nchez en su 煤ltima visita en Marruecos ha empezado a hablar de que vamos a seguir el ejemplo de las trabajadoras de Huelva, y vamos a abrir tambi茅n para las cuestiones tur铆sticas. Los que trabajan en el turismo pueden venir aqu铆 a Espa帽a y trabajar durante tres meses y despu茅s volver a Marruecos. Pero nadie sabe c贸mo se van a establecer esos contratos, cu谩les son esas condiciones que cuando vayan a trabajar a Espa帽a.

Entonces son muchas cosas donde hay mucha ambig眉edad y pienso que es ah铆 donde est谩 el papel de los sindicatos. Por ejemplo, la pregunta es muy clara: 驴qu茅 hacen los sindicatos espa帽oles para esas trabajadoras?, 驴tienen un sitio en sus estructuras?, 驴tienen espacio en los programas?.

Y nosotros, en la AMDH estamos listos para tener una cierta cooperaci贸n entre el sindicato para trabajar con esas mujeres, a fin de que ellas puedan exigir sus derechos de una manera legal, bien en Espa帽a o bien en Marruecos. Estamos dispuestos, tenemos algo de experiencia, hemos trabajado mucho con las trabajadoras agr铆colas de Assusnasa y Larache, y en muchas de esas regiones. Entonces, podemos desarrollar algo juntos, de tal manera que ayudemos a estas mujeres, para que tengan sus derechos.

Desde el debate del criterio de elecci贸n del contrato, los desplazamientos, las condiciones de trabajo y sobre el fin de contrato鈥 estamos dispuestos a colaborar si el sindicato est谩 listo. Estamos dispuestos a poner nuestros conocimientos con el sindicato, porque lo m谩s importante, o bien la importancia del sindicato, es la defensa de los derechos de los y las trabajadoras. Y son trabajadoras que necesitan apoyo.

CNT: Las trabajadoras cuando salen de Marruecos, supongo que firman ah铆 sus contratos鈥

Aziz: S铆.

CNT: 驴Saben ellas cu谩les son sus derechos?

Aziz: 隆No, no!

CNT: 驴Saben ellas qu茅 es lo que firman?.

Aziz: No.

CNT: 驴Y saben el acuerdo que hay entre Espa帽a y Marruecos?

Aziz: Nada se filtra porque el 90% de esas trabajadoras son analfabetas, ni siquiera saben leer el 谩rabe. Entonces, 驴c贸mo van a leer un contrato en espa帽ol, o bien en franc茅s o incluso en 谩rabe?, sin tener a su lado defensores de derechos humanos que denuncien o que tengan una visi贸n muy clara sobre si esos contratos son secretos o si son contratos con el Estado de Marruecos y Espa帽a, o entre los patrones y las trabajadoras.