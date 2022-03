–

De parte de CNT Sevilla March 1, 2022 79 puntos de vista

Sevilla, sede del SOV de CNT Sevilla. 18/02/2022, 18:52

Entrevista 脕ngel Hern谩ndez

-Buenas tardes Beatriz. 驴Todo bien?

-Muy buenas. Pues s铆, todo bien.

-La entrevista va a seguir un poco una sutil l铆nea conductora desde c贸mo conociste CNT, un poco de tu vida y tratar de alcanzar alguna idea para el futuro. As铆 que por comenzar por alg煤n lado:驴cu谩nto llevas afiliada?

-A帽o y poco, m谩s o menos. Ah y me parece bien la l铆nea.

-La afiliaci贸n fue por un conflicto, alg煤n familiar鈥?

-Siempre he tenido una inquietud sindical muy grande. Pienso que soy de la clase obrera y si nosotros no nos defendemos ni nos ayudamos, no conseguiremos nada. Tambi茅n el 鈥渆go铆smo鈥 de no verme necesitada y tener que buscar ayuda en el momento. Tomo la cuota sindical casi como quien tiene asumido los impuestos para la seguridad social. Hoy no te hace falta, ma帽ana puede ser que s铆 y claro, pues ya lo tienes. Tras dieciocho a帽os afiliada en CCOO pues ha ido pasando de todo. Me afili茅 por un noviete que tuve en su 茅poca que me recomend贸 afiliarme con el conflicto por un despido de una empresa para la que trabaj茅.

-Dieciocho a帽os鈥 Que no es una tarde.

-No, no. Y ya te digo que hay cosas muy diferentes entre CNT y CCOO, 驴eh? Son dos cosas muy distintas. Mi experiencia en Comisiones fue muy pasiva. Con el abogado me fue bien, era un tipo profesional, pero all铆 pagas tu cuota y desapareces. No se cuenta contigo. No se te tiene en cuenta. Es algo completamente impersonal. Yo estaba en una empresa de concesi贸n p煤blica. Alguna vez, ahora que recuerde, me llam贸 alg煤n compa帽ero de alguna empresa del sector, para votar por 茅l por alguna votaci贸n de cara a alg煤n puesto o cargo en el sindicato, pero m谩s que eso no hab铆a ning煤n contacto. Todo muy distante.

-No se espera una militancia activa.

-Ninguna. Ni quieren.

-驴Y el cambio c贸mo vino?

Vino en tiempos de pandemia y no fue agradable. Me ocurri贸 que sufr铆 acoso laboral en mi empresa actual. Mobbing. La manera de atenderme dentro de Comisiones fue nefasta. En lugar de que ellos me hicieran el trabajo y estuvieran para solucionarme el conflicto, me daban largas. Nunca se preocuparon siquiera de escribirme un texto para mandar a la empresa y ten铆a que estar yo siempre encima. Eran tiempo dif铆ciles, vale. Pero no es excusa. Me vi que llevaba 18 a帽os en un sitio en el que ni siquiera me trataban con humanidad. Me puse en contacto con un amigo abogado para que me buscase a alguien laboralista muy combativo y que fuese muy bueno. No me importaba lo que costase. Me recomend贸 contactar con un tal Vicente. Qued茅 con 茅l y tras todo el caso me sent铆 especialmente bien. La defensa fue absoluta. El inter茅s por su parte fue continuado y siempre con una sensaci贸n de estar guarecida. Para mi defensa ve铆a mejor la defensa de acci贸n directa en la que CNT es especialista. Siempre estuvo ah铆. Me escrib铆a mensajes y me sent铆 arropada. Inmediatamente me puso en contacto con Obed, quien lleva redes y comunicaciones, para dise帽arme una campa帽a de redes para evitar que me echasen o me molestasen m谩s. Funcion贸. Me explic贸 que as铆 hac铆an las cosas en el sindicato CNT y no me cobr贸 su servicio. Que me plantease la afiliaci贸n y dejase a CCOO. A d铆a de hoy yo soy CNT en mi empresa y aunque la persona problem谩tica sigue, ahora est谩 a raya.

-驴Qu茅 te hizo quedarte en CNT?

-Dejar de ser un n煤mero. CCOO no iba a sacar nada beneficioso de tenerme en sus filas. No movilizar铆an su estructura por una sola afiliada. No lo hacen con cientos, lo iban a hacer con una. Y eso en CNT no pasa. Vicente me dijo 鈥渓a vamos a liar parda鈥 y me sent铆 identificada y defendida. Se movieron much铆simo por una sola persona. Despu茅s de esa experiencia, he hecho muchas cosas por los afiliados. Estuve en tu conflicto, de hecho.

-Cosa que me hizo sentir como t煤 describes. Hablando sobre tu empresa y con algo tan espec铆fico y concreto como el mobbing, me surge una duda: la empresa en tu puesto de trabajo, en tu contexto laboral, 驴tiene alguna postura feminista?

-No que yo sepa. Tampoco es un caso de una empresa que est茅 muy impersonalizada que siempre ayuda a crear ese tipo de situaciones. Es m谩s una empresa cortijo. Mucho cargo por amiguismos o familiares. Las relaciones de abuso no se sit煤an en unas razones, a grandes rasgos, machistas. Los problemas vienen de otro lado.

-Existe alguna discriminaci贸n o desigualdad en tu empresa?

-Por razones territoriales. Se han ido haciendo fusiones con las sedes de distintas regiones y claro, cada una de ellas ten铆an distinciones salariales y ante las fusiones pues ahora hay una discriminaci贸n bastante profusa que se debe solucionar cuanto antes. Pero en t茅rminos de desigualdad entre hombre/mujer, no.

-Me desv铆o un poco, moment谩neamente, de la empresa y quiero hablar, si te place, de lo personal: en tu contexto social y familiar, 驴qu茅 tan f谩cil o dif铆cil es ser mujer?

-Pues mira, vengo de una familia peque帽a. Me qued茅 hu茅rfana a mis quince d铆as, muy pronto, ya que mi padre muri贸 con 30 a帽os de un infarto. Desde muy pronta edad se me dio mucha confianza para hacer cuanto ve铆a bien. Mi madre es una persona muy cari帽osa, de ideas de izquierdas, que nunca me prohibi贸 cuanto deb铆a hacer o decir. S铆, a lo largo de mi juventud, tuve una pareja machista que me dec铆a que no me vistiese provocativa porque incitaba a los dem谩s. Yo siempre he sido de minifalda, escotes, etc. Y de esta pareja aprend铆 que, pese a que en esas edades se vive muy intensamente y se piensa m谩s bien poco; nunca jam谩s iba a tolerar tales comportamientos conmigo. Pero dentro de mi familia, ninguna imposici贸n machista. Nac铆 en el 73 y esto pasaba sobre los 90鈥, m谩s o menos.

-En la sociedad en la que vives o has vivido, 驴qu茅 tipos de contextos machistas te has ido encontrando?

-Yo estudi茅 en un colegio de monjas, algo liberales. Y nunca ha sentido ni especial machismo ni feminismo. Sin preocuparme nunca demasiado por esas cosas. Y en mi etapa de COU en otro centro, igual. He sido un poco exterior a estas lides.

-Hay una cosa que has dicho, que me lleva a la siguiente pregunta: de entre todas las definiciones feministas, 驴te encuentras o te sientes definida por alguna?

Yo entiendo que hay muchas definiciones pero a m铆 me gusta la sencillez, pues es la respuesta a muchas cosas. Ahora hay muchas etiquetas peyorativas por el auge de la extrema derecha. El feminismo no tiene nada que ver con el 鈥渉embrismo鈥. Tratan de confundirlo para negarlo. Siempre he pensado que es una pena que la sociedad no haya evolucionado lo suficiente como para no necesitar movimientos tales como el Feminismo y el movimiento LGTBIQ+. Me da coraje que exista esa necesidad. Aqu铆 se busca la igualdad. Es una cuesti贸n educacional. Para poner un ejemplo: las cuestiones relativas a los cuidados. La casa, los ni帽os. Que luego se acaba extrapolando a t茅rminos sociales y laborales. Mis amigas: mi marido me ayuda. No, no te ayuda. Hace las tareas que son comunes.

-En tu vida en general: 驴c贸mo de importantes sois las mujeres?

-Por comenzar por alg煤n lado: tengo una relaci贸n no muy larga, ocho a帽os; y aunque mi pareja viene de una familia muy conservadora, con mi marido siempre ha sido f谩cil y nos hemos hecho con la rutina igualitaria desde el primer momento. Creo firmemente que todo empieza con la educaci贸n y siempre se ha de estar abierto con ojos y o铆dos a cuanto te vaya ocurriendo para ir evolucionando (me refiero a mi marido en esto). En mi experiencia vital independiente siempre me he sentido libre de cuanto he experimentado, he vestido y he hecho y nunca he visto ning煤n juicio por parte de 茅l o ya de cualquier lado. No tolero mantener una relaci贸n de ning煤n tipo con ninguna persona que tiene alguna idea machista y las desecho inmediatamente de mi vida. Me niego a asumir carga o molestia por tener que lidiar con alguien as铆.

-驴Qu茅 tipo de futuro le ves a las mujeres conforme a lo que ves?

-Soy muy negativa a todo esto. Much铆sima violencia machista, maltratos, comentarios celosos y fuera de lugar, mucho individualismo y nada de esto nos da un contexto sobre el que podamos vivir, a corto plazo, con cierta tranquilidad. Hay much铆simo trabajo por delante. No ha avance apenas en t茅rminos sociales de feminismo. El movimiento feminista en s铆 se mueve mucho, pero la sociedad (el patriarcado) se revuelve y hace m谩s da帽o porque perder poder no le hace gracia, claro. Y la gente no est谩 educando para el avance. Est谩 m谩s centrada en 鈥渢olerar鈥 demasiadas cosas. Hay cosas que no son tolerables. No se deber铆a tener que decir que somos y nos queremos libres. Y ese debate se deber铆a haber cerrado hace much铆simo. As铆 que nos toca seguir trabajando.

-Volvemos a CNT. Esta organizaci贸n tiene m谩s de un siglo de historia, muy compleja, y aunque siempre ha sido anarcosindicalista (se daba por entendido que entonces es feminista) pero se declar贸 feminista como tal y claro: 驴t煤 te sientes escuchada y valorada dentro de CNT?

-Much铆simo. Se nos trata con respeto y mimo.

-Perdona, pero tengo que preguntar. Un incisillo: 驴mimo o condescendencia?

-Mimo. No hay condescendencia que valga. Se nos respeta mucho y en muchos 谩mbitos. Las compa帽eras son trabajadoras a tope, sus ideas siempre son atendidas con respeto y con much铆simo cuidado. Aqu铆 hay compa帽eras muy combativas a las que siempre se les pregunta porque sus ideas y juicios son escuchados, que no o铆dos, porque saben bien c贸mo solucionar problemas o atacar en distintos conflictos. Se nos valora a veces incluso m谩s que a los hombres (jajaja鈥)

-Jajaja. 驴Qu茅 aportas o crees que aportas t煤 a CNT, como mujer trabajadora?, ya que sacas el tema

-Tengo claro que soy una m谩s y que puedo aportar tiempo para cuanto se necesite y quiz谩s una visi贸n m谩s mesurada que la media. Me he movido en entornos distintos y a veces la inocencia de no ser demasiado pol铆tica o no haber le铆do con profundidad en la teor铆a anarquista. Por poner unos ejemplos.

-Bueno, humildades aparte, has sido una de las fundadoras del equipo de trabajo de la Secretar铆a de Prensa y Comunicaciones coordinada con Obed y el compa帽ero Alexis鈥

-Bueno s铆, tambi茅n. Mi conflicto se gan贸 precisamente por eso y tengo claro desde el primer momento que el mundo de las redes es muy importante. Tanto para la afiliaci贸n como para el combate de la informaci贸n que se libra a d铆a de hoy. O desinformaci贸n. Le he dedicado mucho tiempo a todo esto y es important铆simo que se nos vea el trabajo. Los compa帽eros trabajan mucho y eso se ha de ver. Con m谩s afiliaci贸n, y siendo de calidad, se podr谩 hacer el cambio realidad.

-驴Hay alg煤n valor que hayas visto aqu铆, en CNT, que asumas en tu vida?

-Pues s铆. Solidaridad, entrega, ayuda y apoyo. Siempre estar dispuesto a echar el hombro y tratar de solucionar cuanto antes los estragos que nos causan las empresas. Es alucinante lo que aqu铆 se trabaja en equipo pese a que cada cual tiene sus opiniones, pero siempre se discute con respeto y se trata de acercar posturas. Me parece algo muy valioso de aprender.

-Aprovecho, y perdona el inciso, para decirte que agradezco much铆simo el hecho0 de tenerte en su d铆a como ayuda a mi conflicto laboral (nuestro, pues 茅ramos 230).

-Es lo que te dec铆a, se est谩 siempre para cuanto sea necesario. Aqu铆 se viene a ayudar, a trabajar.

-Por 煤ltimo, y much铆simas gracias por tu tiempo y palabra: 驴Qu茅 crees que debe mejorar CNT como organizaci贸n en t茅rminos feministas?

-Se trabaja mucho, pero por ejemplo, desde Prensa y dem谩s tenemos que dar m谩s visibilidad a problemas que afectan m谩s a las mujeres. Quiz谩s ser m谩s propagand铆sticos para dar m谩s visibilidad a todo cuanto ocurre en estos t茅rminos. Escribir m谩s y no s贸lo en estas fechas. Hacer m谩s conscientes a las personas de que este problema no se merece algo que no sea tolerancia cero. As铆 podr铆amos ayudar a acabar de una vez con esto.

-Buen cierre, claramente, Beatriz. No quiero quitarte m谩s tiempo y de verdad, como siempre, encantados de escucharte y gracias. Much铆simas gracias.

-A vosotros siempre.