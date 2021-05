–

鈥淓l discurso psiqui谩trico hegem贸nico encubre biograf铆as traum谩ticas y desigualdades sociales鈥

Formada en los movimientos sociales de Berga, ha militado en el movimiento estudiantil y juvenil, en el feminismo aut贸nomo y, m谩s recientemente, en el activismo en salud mental. Ha sido fot贸grafa, profesora de salsa y acompa帽ante de personas con diversidad funcional cognitiva en el Grupo Caliu. Actualmente, junto con Paula Castellsagu茅 y Gemma Lapaz, forman Abilis, un espacio de investigaci贸n e intervenci贸n en torno a los malestares, el sufrimiento, las violencias, la muerte, el luto y la salud mental y comunitaria. Vinculan el sufrimiento a las condiciones sociales, culturales y econ贸micas, y acompa帽an colectivos en la comprensi贸n y la autogesti贸n comunitaria de la salud a partir de metodolog铆as expresivas y corporales.

驴Qu茅 son los malestares?

Es un lugar din谩mico por donde todas hemos pasado, pasamos o pasaremos. Seg煤n la Organizaci贸n Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas sufre un problema de salud mental a lo largo de la vida. Un 75% de estas personas, adem谩s, los empiezan a sufrir antes de los dieciocho a帽os. Pero todas, en determinadas 茅pocas, viviremos m谩s o menos angustiadas. Nosotras preferimos hablar de malestares en vez de utilizar el t茅rmino salud mental, porque es una idea mucho m谩s abierta, que incorpora muchas m谩s posibilidades de significaci贸n y de interpretaci贸n individual y es un concepto mucho menos estigmatizado.

Defin铆s Abilis como un espacio desde donde pensar, intervenir e investigar en el campo de la salud comunitaria desde fuera del marco conceptual cl铆nico. 驴Por qu茅 es relevante esta cr铆tica?

La cuesti贸n de pensar el sufrimiento desde fuera de un marco cl铆nico es precisamente porque solo se ha pensado desde el marco cl铆nico. Y esto ha tenido toda una serie de consecuencias muy negativas y muy nocivas. Se ha construido el discurso m茅dico y psiqui谩trico como la 煤nica verdad, y, adem谩s, como una verdad, en teor铆a, cient铆fica, a pesar de que una de las principales cr铆ticas a la psiquiatr铆a moderna es la inexistencia de marcadores biol贸gicos para las supuestas enfermedades mentales. El Manual diagn贸stico y estad铆stico de los trastornos mentales que utilizan las psiquiatras en todo el mundo 鈥揺l DSM versi贸n 5鈥 hace una clasificaci贸n de cada trastorno, y la prueba diagn贸stica consiste a ver si la paciente cumple cierto n煤mero de 铆tems que la psiquiatr铆a ha descrito como marcas o s铆ntomas de un determinado trastorno. Por lo tanto, se est谩 diagnosticando y se est谩 medicalizando personas cuando no hay pruebas emp铆ricas de que est茅n enfermas. Ante la inexistencia de estos marcadores biol贸gicos, al final lo que acaba definiendo qu茅 es patol贸gico y qu茅 es normal son criterios ideol贸gicos. Es el orden social de cada 茅poca, de cada contexto determinado, de cada territorio y de cada momento hist贸rico. A grandes rasgos, las caracter铆sticas del modelo psiqui谩trico son el biologismo y la individualizaci贸n: hay un problema dentro de tu cerebro, dentro de tu organismo, en tu biolog铆a, y por tanto esto necesita un tratamiento psicofarmacol贸gico independiente de tu entorno. Para nosotras, es muy importante entender que vivimos en un contexto donde estar sano es poder ser explotado y donde recuperarse es recuperar la capacidad de producir. Y que, en la mayor铆a de las ocasiones, estar enfermo o sufrir es producto directo de las condiciones de vida y trabajo. En este sentido, entendemos el discurso m茅dico y psiqui谩trico hegem贸nico como un encubridor de biograf铆as traum谩ticas y de desigualdades sociales. A partir de esta premisa se empieza a desarrollar todo nuestro marco te贸rico y pr谩ctico.

驴Por qu茅 propon茅is el cuerpo como eje central para abordar los malestares?

Los malestares no se viven desde ninguno otro lugar que no sea el cuerpo. La experiencia de la angustia, por ejemplo, tiene que ver con un cambio en la respiraci贸n y la percepci贸n corporal, y cada persona la vive de diferentes maneras: molestias estomacales, dolor de cabeza, dolor de espalda. Por lo tanto, los malestares se viven corporalmente, y es dif铆cil poder abordar los malestares sin abordarlos desde el cuerpo. En nuestra cultura, constantemente intentamos trabajarlo todo desde el registro intelectual. Trabajar los malestares desde la racionalidad hace que no podamos llegar a su origen profundamente corporal. 驴C贸mo queremos solucionar la depresi贸n, la ansiedad o los trastornos de la conducta alimentaria desde la racionalidad cuando son vivencias corporales, el registro de las cuales es corporal? A menudo nos despista la idea, que se ha naturalizado en Occidente, de la divisi贸n entre la salud f铆sica y la salud mental, como si fueran dos cosas diferentes que no tienen nada a ver.

Entonces, 驴es m谩s f谩cil transformar los malestares desde el teatro del oprimido, desde el arteterapia o desde el baile?

Creemos que es la 煤nica manera. Nuestro abordaje parte primero de la conexi贸n con el cuerpo. Es el lugar desde donde existimos, el veh铆culo de la experiencia, donde la mente, las emociones y los instintos est谩n en un todo. Partimos de aqu铆 para poder, primero, identificar qu茅 malestares tenemos. Y a partir de aqu铆, a trav茅s de diferentes herramientas, la puesta en com煤n en colectivo nos permite llegar, como 煤ltimo estadio, a la reelaboraci贸n cognitiva de lo que nos pasa y de lo que necesitamos transformar.

驴Qu茅 quiere decir elaborar?

Quiere decir dar significado, entender. Si una situaci贸n no puede ser elaborada, porque mi estructura familiar no me lo permite o porque mi entorno cultural no me lo permite, se queda en el cuerpo y contin煤a generando s铆ntomas corporales, emocionales, que se leen desde la individualizaci贸n y la enfermedad.

A veces 驴da m谩s miedo detectar que tenemos un malestar que el malestar en s铆?

Es el que te digo de la importancia de la mirada cultural. Si yo hago un an谩lisis de mis signos 鈥搎ue no puedo dormir por la noche, que a veces tengo taquicardias, que hay momentos en que tengo ganas de llorar, etc. 鈥 es una cosa muy vaciada de contenido interpretativo. Es cuando lo pongo en relaci贸n con el marco cultural en el cual vivo inmersa cuando choca con las significaciones que mi estructura familiar da a la vulnerabilidad, a la productividad, a los afectos, a ser aut贸noma, o con las significaciones que culturalmente se hacen de estos mismos t茅rminos a trav茅s de los medios de comunicaci贸n, las pel铆culas, la m煤sica, los libros. El choque de mi experiencia corporal con los ideales de nuestra 茅poca, muy relacionados con la productividad, con esta ficci贸n de invulnerabilidad, es lo que genera sufrimiento, no los signos. A veces nos hace sufrir m谩s toda la interpretaci贸n que hacemos de lo que nos pasa, que el que nos pasa. Y esto es la cultura.

驴Qu茅 alternativas hab茅is encontrado a la relaci贸n vertical e individualizada de la medicina y la psiquiatr铆a occidentales?

Parte de nuestra propuesta es recuperar lo que en antropolog铆a se llaman los saberes profanos, todo aquel campo de conocimiento y de epistemolog铆a que forma parte y ha formado parte de los pueblos y que permite acercarse a una autogesti贸n de la salud y la salud mental. Parece que culturalmente la 煤nica manera de atender el sufrimiento es a trav茅s de la contenci贸n qu铆mica (psicof谩rmacos) o a trav茅s de los ingresos psiqui谩tricos involuntarios, que implican much铆sima violencia y que convierten al paciente en un agente pasivo que tiene poco que decir sobre su proceso de recuperaci贸n o de curaci贸n. Cuando empiezas a buscar, encuentras otras mil propuestas, nacidas del activismo en salud mental o de la reformulaci贸n del modelo p煤blico de la psiquiatr铆a, como ser铆an los casos de la regi贸n italiana de Trieste o de Finlandia, a trav茅s de experiencias con la terapia Di谩logo Abierto. En nuestro territorio tenemos los Grupos de Apoyo Mutuo (GAM), colectivos autogestionados formados solo por personas usuarias de los sistemas de salud mental. Han tenido un desarrollo realmente rico y coordinado, pero es una realidad muy desconocida, no solo por los movimientos sociales, sino por parte de los profesionales que trabajan en el 谩mbito de la salud mental. Empezaron a construirse despu茅s de que se formara la Red Mundial de Usuarios y Supervivientes de la Psiquiatr铆a, que es un espacio de coordinaci贸n entre personas que han sufrido ingresos psiqui谩tricos involuntarios, en la mayor parte de los casos, y que se reconocen como supervivientes de un sistema violento y coercitivo. En todo Europa tambi茅n existen las casas de crisis, que proponen una manera de gestionar, sin diagn贸sticos y sin medicaci贸n, el que dentro del mundo del activismo loco se denomina sufrimiento ps铆quico, personas en crisis o personas con creencias inusuales 鈥搇o que com煤nmente conocemos como brotes psic贸ticos o esquizofrenias鈥, como la Runaway House en Berl铆n o la Drayton Park en Londres, que es una experiencia solo para mujeres y sensibilizada con cuestiones de g茅nero.

Hab茅is sacado una campa帽a a trav茅s de Instagram que se llama 鈥淩ealidades invisibles del sufrimiento鈥, y que intenta recuperar el contenido social borrado por el discurso psiqui谩trico hegem贸nico. 驴Qu茅 relaci贸n hay entre el sufrimiento y la precariedad?

La relaci贸n es muy clara. Solo mirando cifras oficiales del Instituto Nacional de Estad铆stica sobre la depresi贸n o los trastornos de ansiedad, hay una prevalencia mucho m谩s grande a medida que baja la clase social. Cuanto m谩s vulnerabilidad social, m谩s sufrimiento. A partir de aqu铆, si aceptamos hacer una mirada m谩s cultural y menos m茅dica sobre el sufrimiento, no hay que hacer muchas explicaciones para ligar cu谩l es la relaci贸n entre el sufrimiento, la vulnerabilidad y las estructures capitalistas, patriarcales y racistas. Por ejemplo, Drayton Park naci贸 de la experiencia de una enfermera que, despu茅s de a帽os de trabajar en una planta de psiquiatr铆a y de ver como se trataba las mujeres, se empez贸 a dar cuenta que muchas de las pacientes hab铆an escapado de situaciones de violencia machista. Las mujeres sufren de una manera espec铆fica, se las diagnostica de manera espec铆fica y se las medicaliza de manera espec铆fica. Las mujeres consumen m谩s del doble de psicof谩rmacos, sobre todo de ansiol铆ticos antidepresivos, que los hombres. Tambi茅n hay diagn贸sticos que son casi exclusivamente hechos a mujeres, como la bulimia y la anorexia. Pues algo debe tener que ver con la estructura social.

A pesar de la impronta de la estructura social, 驴podemos asumir responsabilidades y tomar decisiones?

Creemos que explicar por qu茅 sufrimos es una de las cosas m谩s pol铆ticas que podemos hacer ahora mismo. Y m谩s despu茅s de lo que hemos vivido durante el 煤ltimo a帽o a escala mundial. Politizar los malestares es colectivizarlos y organizar la comunidad para transformarlos. Metaf贸ricamente creemos que el sufrimiento tiene un potencial revolucionario enorme, y es el que intentamos despertar y avivar tanto en los talleres como en las formaciones. Cuando hacemos intervenciones en institutos, siempre que empezamos detectando malestares acabamos hablando del capitalismo.

驴Falta una mirada m谩s sensibilizada con la politizaci贸n de los malestares dentro de los movimientos sociales?

Despu茅s de la campa帽a tambi茅n hemos hecho una encuesta. Hay una franja de edad, desde los 20 hasta los 31 a帽os, en que destaca un consumo de terapia muy diferenciado respecto de otras franjas de edad. Creo que esto tiene una parte positiva y una parte muy peligrosa. La gente que estamos a los movimientos sociales, al final, el que nos agrupa en torno a los diferentes espacios es el sufrimiento. La gente que est谩 en la lucha por la vivienda tiene un malestar compartido. Las personas que formamos parte del movimiento feminista tenemos un malestar compartido. En realidad, los movimientos sociales se pueden leer como espacios de construcci贸n de salud mental colectiva, en cuanto que parten de malestares compartidos, los politizan e intentan transformarlos. Pero a pesar de que estamos organizadas en torno a estos malestares, seguimos sin espacios de abordaje colectivos dentro de los movimientos sociales de las cosas que nos atraviesan y seguimos consumiendo exclusivamente terapias individuales que siguen reproduciendo la individualizaci贸n y la relaci贸n de dependencia hacia el profesional.

Por ejemplo, en clave de abordaje colectivo para procurar bienestar y abordar malestares, hace tiempos que se habla mucho de asambleas de cuidados o espacios de cuidados鈥

S铆, pero qu茅 son los valores que est谩n presentes dentro de estos espacios de cuidados? Cu谩l es el objetivo? Cu谩l es la mirada y el discurso que sobrevuela de alguna manera estos espacios? Porque seguramente, si no ha habido una reflexi贸n y una formaci贸n previa profunda sobre la salud y la salud mental, el discurso ser谩 el hegem贸nico. Y continuaremos hablando de enfermos mentales, continuaremos hablando que esta est谩 loca porque tiene un trastorno y continuaremos reproduciendo la misma opresi贸n.

驴Es importante reconocer las vulnerabilidades?

Reconocerse vulnerable es reconocerse como ser humano. Somos fr谩giles, somos interdependientes y, en alg煤n momento de nuestra vida, seremos dependientes: lo hemos sido en la infancia, quiz谩s lo seremos durante la juventud o la vida adulta si nos ponemos enfermas, o si sufrimos un accidente, o si desarrollamos una diversidad funcional, y lo seremos en la vejez. La ficci贸n de invulnerabilidad y de independencia no es real. Esto lo ha construido el capitalismo. Y hacer un proceso personal y colectivo para asumir esto es una cuesti贸n de responsabilidad pol铆tica. Un tema que tiene que ver con el discurso hegem贸nico, y que actualmente es efervescente dentro del movimiento feminista, es asociar la vulnerabilidad a la debilidad o a encadenarse a la identidad de v铆ctima. Son cosas que no tienen nada a ver. Reconocerse vulnerable es tambi茅n reconocer la responsabilidad que tenemos de manera individual y colectiva de hacernos cargo de gestionar esta vulnerabilidad. Y esto quiere decir construir estructuras sociales populares y p煤blicas de atenci贸n a la salud y a la salud mental que no da帽en m谩s las personas, que sean verdaderamente universales y gratuitas. Y tiene que ver con toda una serie de cuestiones que surgen de repensar el sufrimiento desde la cultura, como son el trauma cultural, la reparaci贸n y la recuperaci贸n. Es empezar a abrir la puerta a pensar desde otra mirada.

驴Cu谩l es la potencialidad de abordar los malestares de forma colectiva?

Hay momentos en que te puede parecer que t煤 sola tiras, que justo has encontrado un trabajo de puta madre, que has cogido un piso con tu pareja, etc. Pero habr谩 un momento en que las cosas no te ir谩n bien y necesitar谩s otras personas. Reconocer la vulnerabilidad y asumir que somos seres sociales y que necesitamos a las otras es un ejercicio de humildad y de responsabilidad pol铆tica que tenemos que hacer continuamente. Siempre que participamos en espacios tenemos que intentar socializar esto. En el movimiento por la vivienda se ve muy claro cuando una persona se acerca al colectivo y despu茅s, cuando su situaci贸n est谩 resuelta, se marcha. El trabajo pedag贸gico a hacer es que la gente que se ha acercado en un momento de necesidad se quede all谩. Esto es lo que es realmente transformador.

