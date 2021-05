–

David Harvey es uno de los investigadores de la ciudad capitalista m谩s renombrados de la actualidad. Ge贸grafo de formaci贸n, Harvey ha desarrollado el grueso de su carrera profesional en Estados Unidos, donde actualmente ense帽a Geograf铆a y Estudios Urbanos en la City University of New York tras haber sido durante m谩s de treinta a帽os profesor en la Johns Hopkins University de Baltimore. El principal e indiscutido m茅rito de la obra de Harvey reside en su fruct铆fera fusi贸n de geograf铆a y marxismo con la que ha logrado ampliar, profundizar y enriquecer al mismo tiempo ambas disciplinas. En los 煤ltimos tiempos su atenci贸n se ha centrado en el estudio espacial de las nuevas formas de imperialismo (Archipi茅lago)

Archipi茅lago: Parece que, en los 煤ltimos a帽os, la idea de fomentar la competitividad en un entorno crecientemente globalizado ha dejado de ser patrimonio de empresarios y Gobiernos liberales para pasar a presidir tambi茅n las reflexiones de los urbanistas. Constantemente o铆mos hablar de la necesidad de transformar las ciudades a trav茅s de la actuaci贸n urban铆stica a fin de atraer la inversi贸n de capitales privados. 驴C贸mo hemos llegado a esta situaci贸n? 驴Qu茅 cree que ha pasado para que se haya dejado tan alegremente de lado toda la vertiente cr铆tica, ut贸pica y social que hab铆a marcado buena parte del pensamiento urban铆stico?

David Harvey: El proyecto neoliberal que se consolid贸 a principios de la d茅cada de los ochenta pretend铆a fundamentalmente restablecer el poder de las clases dominantes. Entre otras cosas, este nuevo modelo dio rienda suelta a las presiones competitivas y se volc贸 en la utilizaci贸n del capital financiero como medio para asegurar la consecuci贸n de las tasas de beneficio m谩s elevadas posibles, sin parar mientes en su procedencia. Pero, naturalmente, ninguna de estas medidas podr铆a haber funcionado sin la construcci贸n de un aparato estatal d贸cil y 茅sa es la tarea que Thatcher y Reagan acometieron a trav茅s de diversos procesos de desregulaci贸n y privatizaci贸n, as铆 como de feroces ataques al poder sindical y al estado de bienestar. Esta transformaci贸n supuso el abandono del aparato de Estado socialdem贸crata, supuestamente interesado en el bienestar de todos sus ciudadanos 鈥搒iempre, eso s铆, que no amenazara las bases del capitalismo鈥, y su sustituci贸n por un aparato estatal neoliberal cuya misi贸n consiste en crear un buen clima para los negocios a cualquier precio. Una de las consecuencias de la puesta en marcha de este nuevo modelo fue que todos los Estados del mundo comenzaron a sufrir importantes presiones para que adoptaran pol铆ticas neoliberales. Naturalmente, el proceso no ha tenido lugar de manera uniforme y tampoco puede decirse que haya concluido con un 茅xito total, pero lo cierto es que se ha convertido en una especie de norma universal a la que los Estados m谩s recalcitrantes est谩n obligados a enfrentarse. Desde luego, una vez que esta transformaci贸n ha tenido lugar a nivel estatal, hubiera resultado bastante dif铆cil evitar que su l贸gica se filtrara hasta llegar al nivel de los gobiernos locales, especialmente all铆 donde el Estado nacional correspondiente se hab铆a convertido al neoliberalismo. Los gobiernos locales se han visto obligados en diverso grado a asumir iniciativas m谩s propias de empresas privadas 鈥揺n particular, por lo que toca a la creaci贸n de un entorno favorable para el capital privado a costa, si es necesario, de la poblaci贸n urbana鈥, un proceso que fomenta la competencia entre las regiones metropolitanas. El problema, como veremos, consiste en hallar formas de responder a este desaf铆o sin descuidar por ello el bienestar de todos los ciudadanos.

Archipi茅lago: Hace alg煤n tiempo se帽alaba que en los a帽os sesenta la idea de una planificaci贸n racional de la ciudad todav铆a no se contemplaba como una suerte de pesadilla dictatorial. 驴De d贸nde procede ese miedo a la planificaci贸n?, 驴en qu茅 medida el discurso postmoderno ha contribuido a generar esta nueva situaci贸n?

D. Harvey: La p茅rdida de fe en la planificaci贸n urbana racional tiene que ver, en primer lugar, con el hecho de que buena parte de aquellas propuestas fracasaron a la hora de cumplir sus promesas. Se basaban en la falsa premisa de que la transformaci贸n de las formas espaciales y de entorno constructivo pod铆a ser un medio eficaz para solucionar problemas sociales. En Espacios de esperanza he explicado c贸mo en su momento no se prest贸 suficiente atenci贸n a este craso error metodol贸gico, que consiste en recurrir a lo que he llamado 芦utop铆as de la forma espacial禄 como v铆a para hallar una soluci贸n, en lugar de construir un utopismo dial茅ctico abierto a las transformaciones tanto hist贸ricas como espaciales. Los enfoques de la planificaci贸n racional tambi茅n se vieron afectados por las contradicciones de un Estado socialdem贸crata que buscaba satisfacer las necesidades de la poblaci贸n al tiempo que apoyaba formas capitalistas de desarrollo. La crisis general que comenz贸 a finales de los a帽os sesenta y que dur贸 hasta el inicio de la apuesta neoliberal en los ochenta giraba precisamente en torno a ese dilema al que la izquierda no logr贸 dar una soluci贸n v谩lida. El auge de la cr铆tica postmoderna fue, en mi opini贸n, una reacci贸n esta situaci贸n m谩s que un elemento causal y, de hecho, algunas de sus consideraciones eran sin duda muy valiosas. Pero es cierto que ahora nos enfrentamos a otro problema: debido a su rechazo a reconocer que la lucha de clases es el 煤nico medio de contrarrestar el restablecimiento del poder de clase que ha tenido lugar bajo el neoliberalismo, la ortodoxia postmoderna ha terminado por plantear un serio obst谩culo a las posibilidades de un cambio progresista. En definitiva, existe el riesgo de una alianza nefasta entre las posiciones neoliberales y las postmodernas, aunque, de eso estoy seguro, muchos de los que se consideran a s铆 mismos parte integrante del 谩mbito postmoderno jam谩s se considerar铆an aliados del neoliberalismo.

Archipi茅lago: 驴En qu茅 podr铆a consistir en estos momentos una postura cr铆tica dentro del discurso del ordenamiento urbano?

D. Harvey: Una postura cr铆tica por lo que toca al planeamiento urbano deber铆a incluir dos elementos 铆ntimamente relacionados entre s铆. En primer lugar, debe reconocer que las frecuentes contradicciones que se dan en el seno del proyecto neoliberal o entre los distintos segmentos de las clases dominantes proporcionan cierto margen de maniobra para llevar a cabo diversas actuaciones constructivas y creativas en el proceso de planificaci贸n que pueden acarrear beneficios para los grupos o clases marginales. En segundo lugar, ha de identificar las posibles alianzas de fuerzas que pueden formarse en el seno de los movimientos sociales urbanos (que, s铆, todav铆a existen) o entre los movimientos populares m谩s en general y que podr铆an sentar una base para avanzar sutilmente en un proceso de planificaci贸n que pudiera facilitar el desarrollo de las fuerzas favorables al cambio. Pero, adem谩s, tambi茅n hay que tener en cuenta que la lucha ideol贸gica por reapropiarse del derecho a la ciudad que las 茅lites han usurpado y por afianzar los movimientos populares podr铆a ser un primer paso en la definici贸n de una base pol铆tica desde la que orquestar un contraataque m谩s amplio contra el proyecto neoliberal en general.

Archipi茅lago: Cuando el discurso oficial se ve obligado a afrontar el aumento de la econom铆a informal y sumergida en las metr贸polis, del resurgir de m茅todos de explotaci贸n decimon贸nicos y bolsas de pobreza aguda, lo hace como si se tratara de una lacra del pasado, como si fuera un problema ajeno a la nueva organizaci贸n econ贸mica. En cambio, Usted ha se帽alado que el crecimiento de la informalizaci贸n y la emergencia de espacios urbanos desregulados en los que se toleran esas pr谩cticas es un fen贸meno rigurosamente coherente con el nuevo r茅gimen de acumulaci贸n flexible. 驴Puede hablarnos de la coherencia de esas dos realidades? 驴Se trata, de alg煤n modo, de una aplicaci贸n al 谩mbito del urbanismo de la relaci贸n entre centro y periferia del modelo de Wallerstein?

D. Harvey: Un elemento fundamental en el proyecto neoliberal ha sido la nueva ronda de cercamientos de las propiedades comunes que se ha llevado a cabo a trav茅s de la privatizaci贸n. Este proceso ha significado una 芦segunda vuelta禄 de lo que Marx llam贸 芦acumulaci贸n primitiva禄 y que yo prefiero denominar 芦acumulaci贸n por desposesi贸n禄. Dado que se trata de una piedra angular de la apuesta neoliberal, no deber铆a sorprendernos la revitalizaci贸n de antiguas pr谩cticas laborales asociadas con la proletarizaci贸n y con la p茅rdida de derechos en general. El hecho de que este tipo de pr谩cticas puedan ahora verse en los centros tradicionales del capitalismo avanzado como Nueva York o Los 脕ngeles tiene menos que ver con una importaci贸n de pr谩cticas laborales desde la periferia o con su pervivencia desde un pasado distante que con la ubicuidad del neoliberalismo. Desde luego, hemos tenido pruebas suficientes de que cuanto m谩s neoliberal se hace un pa铆s (como Estados Unidos o Inglaterra, m谩s altos son los niveles de desigualdad social y m谩s comunes son esas pr谩cticas laborales atroces a las que hac铆ais referencia.

Archipi茅lago: Tambi茅n ha se帽alado que las inversiones en infraestructuras orientadas a mejorar la posici贸n competitiva de una ciudad y las prestaciones econ贸micas con las que se pretende atraer empresas o retenerlas en las ciudades son una forma de subvenci贸n a los consumidores ricos y las compa帽铆as que se realiza a costa del consumo de la clase trabajadora y de los pobres. Desde esta posici贸n, 驴tiene sentido defender simult谩neamente (como hace, por ejemplo, Manuel Castells) una pol铆tica urbana orientada hacia la competici贸n m谩s feroz y una ciudad m谩s justa y cohesionada para todos, en la que los precios de la vivienda est茅n controlados y en la que haya unos buenos servicios sociales? Es decir, 驴no son en 煤ltimo t茅rmino incompatibles ambos objetivos?

D. Harvey: Cuando la inversi贸n p煤blica se destina a la creaci贸n de un buen clima para los negocios se est谩 subsidiando el capital y, por tanto, se est谩 contribuyendo al proceso de restablecimiento del poder y los privilegios de clase. No obstante, en estos procesos hay ciertas contradicciones que hay que analizar detenidamente. Por ejemplo, hacer m谩s competitiva una ciudad podr铆a requerir prestar atenci贸n a cuestiones relacionadas con la calidad de vida en el 谩rea urbana y, l贸gicamente, el empobrecimiento atroz de la poblaci贸n puede constituir un elemento muy poco atractivo para ciertas inversiones de capital. En consecuencia, si lo que se quiere es atraer turismo y ciertos tipos de actividad empresarial, la construcci贸n de un entorno urbano tranquilo, creativo, interesante, etc. puede pasar a formar parte del proyecto neoliberal. Por lo dem谩s, la competencia espacial es siempre una competici贸n monopol铆stica y en ciertas ocasiones es posible hacer un uso muy eficaz del elemento monopolista. Por ejemplo, hacer una ciudad 煤nica, especial y 芦aut茅ntica禄 puede resultar muy atractivo y por esta raz贸n hay tantas ciudades que han comenzado a prestar atenci贸n a su herencia cultural o a consideraciones culturales en general, con el objeto de realzar su naturaleza comercializable. Esta estrategia puede incluir desde el recurso a la arquitectura de firma (como el Guggenheim de Bilbao o ciertas instalaciones culturales de Barcelona) hasta la reconfiguraci贸n y mercantilizaci贸n de ciertas tradiciones. Yo no estoy a favor de este tipo de m谩rketing que convierte la ciudad en una marca comercial pero es importante darse cuenta de que en estas estrategias hay contradicciones que podr铆an emplearse para intentar devolver el poder a los movimientos sociales y para mejorar el bienestar urbano. A eso me refer铆a cuando hablaba de la necesidad de analizar las contradicciones del neoliberalismo y de conectar ese an谩lisis con una comprensi贸n de los rumbos que podr铆an tomar los movimientos sociales urbanos progresistas.

Archipi茅lago: 脷ltimamente han surgido voces que aseguran que se est谩 produciendo una cierta p茅rdida de poder de los Estados-naci贸n que podr铆a redundar en una mejora de las condiciones para la movilizaci贸n y la toma de decisiones de la ciudadan铆a en el plano local. 驴Qu茅 opini贸n le merecen esta clase de ideas?

D. Harvey: Sostener que el Estado-naci贸n ha perdido poder es una estupidez. El hecho de que se haya convertido en un Estado neoliberal por oposici贸n al Estado socialdem贸crata indica meramente que su papel ha cambiado. Y esto es as铆 tanto a nivel local cuanto a nivel nacional.

Archipi茅lago: En numerosas ocasiones ha sostenido que no se deber铆a estudiar la ciudad capitalista como una entidad legal o pol铆tica ni tampoco como un artefacto f铆sico sino que, m谩s bien, hay que ocuparse de procesos de circulaci贸n de capital, de los flujos variables de fuerza de trabajo, mercanc铆as y capitales, etc. Desde esta posici贸n, 驴qu茅 piensa de la asombrosa proliferaci贸n de estudios urbanos centrados en la idea de ciudad como 芦texto禄, de esa especie de giro ling眉铆stico que ha tenido lugar en este tipo de estudios?

D. Harvey: La forma de representaci贸n de la ciudad en el pensamiento es un tema muy importante y qu茅 duda cabe de que en nuestra experiencia de la vida urbana siempre entra en juego un elemento est茅tico. As铆 que, en principio, no tengo ning煤n problema con ciertas formas de estudiar la ciudad como un texto o de seleccionar como tema de an谩lisis la manera en que se representa la ciudad en el 谩mbito textual. El problema surge cuando se dice que la ciudad es s贸lo texto y nada m谩s. Me parece una postura tremendamente est煤pida cuya principal aportaci贸n es lograr que los banqueros, especuladores, terratenientes y constructores hagan el camino al banco muertos de risa, bien conscientes de que la oposici贸n que puede plantear el an谩lisis textual es absolutamente insignificante.

Archipi茅lago: A menudo ha defendido la idea de que el capitalismo supera sus contradicciones internas 鈥揺n particular, sus crisis de sobreacumulaci贸n鈥 a trav茅s de soluciones espaciales. 驴Puede hablarnos de estas 芦soluciones禄 y de c贸mo afectan a las ciudades?

D. Harvey: Durante mucho tiempo, las ciudades han sido sumideros para la inversi贸n. En consecuencia, se da una relaci贸n de vital importancia entre los flujos de inversi贸n en el entorno construido y la tendencia hacia la sobreacumulaci贸n (es decir, la producci贸n de capital excedente enfrentada al problema de la falta de oportunidades rentables de inversi贸n). As铆 pues, la construcci贸n y reconstrucci贸n de las ciudades debe situarse de pleno en este contexto de acumulaci贸n y sobreacumulaci贸n. Como se帽al贸 Marx, una de las peculiaridades del capital fijo de tipo independiente (casas, hospitales, carreteras, etc.) es que su circulaci贸n no est谩 supeditada a los beneficios sino que basta con que genere intereses, una caracter铆stica importante a la hora de entender c贸mo el proceso urbano se integra en las reglas de circulaci贸n del capital. Esta situaci贸n tiene distintas consecuencias: en primer lugar, la forma espacial se ve constantemente remodelada de acuerdo con los dictados de la acumulaci贸n y, en segundo lugar, se emprenden proyectos de reinversi贸n en todos aquellos espacios urbanos ya existentes que tengan una baja rentabilidad (por ejemplo, construyendo instalaciones culturales, estadios de f煤tbol, etc.). Muy a menudo estos procesos tienen lugar con perjuicio de los vecinos de la zona y tambi茅n aqu铆 hallamos una fuente de oposici贸n considerable a las reglas de juego del desarrollo urbano que establece el capital.

Archipi茅lago: En los 煤ltimos a帽os, entre este tipo de soluciones ya nunca se cuenta la posibilidad de un incremento del gasto p煤blico que suponga alg煤n tipo de redistribuci贸n de la riqueza, una suerte de nuevo New Deal o de reforma social en el interior. 驴A qu茅 cree que se debe esta situaci贸n?

D. Harvey: Desde mi punto de vista, el neoliberalismo como soluci贸n a los males del capitalismo est谩 completamente agotado. Adem谩s, ha generado una importante oleada de oposici贸n por todo el mundo que est谩 comenzando a unirse alrededor de un movimiento en pro de una globalizaci贸n alternativa o de una justicia global. En estos momentos no creo que este movimiento tenga la fuerza suficiente o est茅 lo bastante afianzado como para presentar una alternativa global, aunque veo factible que pueda llegar a hacerlo en los pr贸ximos a帽os. En el 铆nterin, por tanto, parece que una suerte de nuevo New Deal o de retorno a formas m谩s socialdem贸cratas de gobierno habr铆a de considerarse no s贸lo deseable sino tambi茅n posible. Ahora bien, al reclamar una soluci贸n de este tipo debemos estar bien seguros de no repetir los errores de las viejas formas socialdem贸cratas del pasado y de no caer otra vez en la trampa del 芦utopismo espacial禄 y en los problemas de la planificaci贸n racional tal como se manifestaron en los a帽os sesenta. Debemos dirigir la vista atr谩s y analizar cuidadosamente por qu茅 la izquierda fracas贸 en los a帽os setenta y examinar las formas en las que los movimientos de oposici贸n est谩n articulando hoy d铆a una l铆nea pol铆tica muy diferente de la que existi贸 en el pasado. No deber铆amos buscar un camino de retroceso pendular hacia donde ya estuvimos antes, sino que deber铆amos esforzarnos por movernos en espiral a trav茅s de un nuevo estallido de energ铆a en torno a los ideales de un gobierno democr谩tico.

Archipi茅lago: Hoy en d铆a, en Espa帽a, el 煤nico sector que mantiene activa la econom铆a es el inmobiliario. 驴Cu谩nto tiempo puede aguantar una econom铆a en la que la construcci贸n y la compraventa inmobiliaria son los 煤nicos sectores con crecimiento? 驴Qu茅 papel desempe帽a la especulaci贸n inmobiliaria en las grandes crisis econ贸micas?

D. Harvey: Tanto en Gran Breta帽a como en Estados Unidos el sector inmobiliario ha jugado un papel fundamental permitiendo a ambos pa铆ses sobrellevar la recesi贸n que comenz贸 en 2001. Y esto parece ocurrir tambi茅n en otros pa铆ses, como Espa帽a. Merece la pena recordar el papel que tuvo el hundimiento del sector inmobiliario en las grandes recesiones del pasado (como la del verano de 1973, el declive de finales de los a帽os ochenta, el fin del boom en Jap贸n o la crisis fiscal en la que se vieron sumidos Tailandia y los dem谩s pa铆ses del Este y del Sudeste asi谩tico en 1997-1998). En mi opini贸n, en estos momentos nos encontramos en una fase cl谩sica de utilizaci贸n del entorno construido como un sumidero para el capital excedente en un momento de sobreacumulaci贸n, y la 煤nica pregunta que cabe hacerse es cu谩nto puede durar esta situaci贸n sin que la burbuja inmobiliaria estalle y si, cuando esto ocurra, habr谩 otras salidas disponibles que permitan aprovechar toda esta capacidad o si nos veremos abocados a una recesi贸n deflacionaria (una versi贸n a escala mundial de lo que le sucedi贸 a Jap贸n en los a帽os noventa). No puedo prever el porvenir, pero estoy pr谩cticamente seguro de que en un futuro no muy lejano tocar谩 realizar ciertas 芦correcciones禄 dif铆ciles en el negocio de la inversi贸n inmobiliaria.

Archipi茅lago: En sus textos se ha distanciado claramente del tradicional desd茅n que han mostrado los marxistas por las cuestiones relacionadas con la justicia y los derechos. 驴Cree que son cuestiones que tienen un particular inter茅s en el 谩mbito de los conflictos espec铆ficamente urbanos?

D. Harvey: La cuesti贸n de la justicia social y de los derechos es un arma con doble filo. En mi opini贸n, no podemos arregl谩rnoslas sin tales conceptos en la vida pol铆tica, ya que son cruciales en cualquier forma de lucha. La dificultad surge cuando se presupone que hay una 煤nica concepci贸n fija y universal de los derechos a la que todos deber铆amos adherirnos. Sabemos que, en la coyuntura actual, el derecho a la propiedad privada y la tasa de beneficio dominan sobre cualquier otro tipo de derechos y que esos derechos est谩n consagrados en la Declaraci贸n de las Naciones Unidas. Pero tambi茅n debemos darnos cuenta de que los trabajadores y los vecinos de los barrios luchan por sus derechos y en contra de la injusticia; eliminar todo esto de la pol铆tica ser铆a una locura. Entiendo perfectamente la cr铆tica de Marx a los derechos universales y comparto su postura, pero me niego a abandonar el poder de un lenguaje que puede impulsarnos de manera muy poderosa a restablecer las condiciones de un gobierno democr谩tico. La definici贸n de justicia o de derechos que se obtenga depende de la lucha y el punto en el que Marx ten铆a raz贸n es en insistir en que la lucha viene primero. En cualquier caso, cuando necesitamos articular los motivos por los que estamos luchando, las ideas sobre la justicia y los derechos son imposibles de ignorar.

Esta entrevista ha sido realizada y traducida del ingl茅s por Carolina del Olmo y C茅sar Rendueles, 2007.



Fuente: http://ve.scielo.org