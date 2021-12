–

Introducci贸n

El protagonista de esta entrevista, Diego Sztulwark, es un polit贸logo cuyo derrotero ha sido esquivo a los claustros acad茅micos. Su quehacer profesional ha jerarquizado el pensar y el hacer con otres. Los emprendimientos que empuja revisten ese car谩cter dial贸gico: medios alternativos como el portal Lobo Suelto, editoriales independientes como Tinta Lim贸n, los diversos grupos de lectura sobre los m谩s variados t贸picos que coordina a帽o a a帽o. Un rasgo que tambi茅n se traslada a su obra en un 鈥減ensar piojoso鈥, como 茅l mismo recuerda que le se帽al贸 Ignacio Lewkowicz, en el que introduce autores y autoras construyendo textualidades corales desde las que emergen re铿俥xiones de enorme singularidad. Ese quehacer intelectual encontr贸 en el Colectivo Situaciones un laboratorio inigualable cuyo momento de irrupci贸n est谩 indisociablemente ligado al 2001. Esa experiencia, forjada desde un espacio multidisciplinar y en un v铆nculo estrecho con diversos movimientos sociales, dio forma a la pr谩ctica de la 鈥渋nvestigaci贸n militante鈥. Un modo de construir conocimiento en el que se apela a la abolici贸n de jerarqu铆as y donde las categor铆as son forjadas a partir del intercambio con los mismos sujetos que protagonizan un momento hist贸rico. Un quehacer investigativo que reactualiza las metodolog铆as para una ciencia social 鈥渄esde abajo鈥.

Ese acervo intelectual y vital subyace tambi茅n en el 煤ltimo libro de Sztulwark, La ofensiva sensible. Neoliberalismo, populismo y el reverso de lo pol铆tico (Caja Negra, 2018) sobre el que se centra esta entrevista. En di谩logo con el dossier, nos pareci贸 importante incluir esta conversaci贸n que toma como puntapi茅 dicho libro porque all铆 el autor brinda un balance, desde la 铿乴osof铆a pol铆tica, de la etapa que se abri贸 con la rebeli贸n del 2001. Un libro que adem谩s tiene en sus trazos las marcas de una coyuntura espec铆铿乧a, las del gobierno de Cambiemos y m谩s espec铆铿乧amente, las del comienzo de su crisis. En el intenso intercambio que result贸 ser esta entrevista, el 2001 aparece como la condensaci贸n de tiempos hist贸ricos, pret茅ritos y posteriores a ese a帽o uno del siglo XXI. All铆 se condensan las militancias de los 鈥90 y los balances de los 麓70, pero tambi茅n hacia ese momento se dirigen las miradas de una generaci贸n que hoy protagoniza los debates en la arena p煤blica. Las siguientes p谩ginas llevar谩n entonces a un recorrido que se aparta de toda linealidad, y al que por sus t贸picos decidimos dividir en dos subt铆tulos: 鈥淪ubjetividades de la crisis鈥 y 鈥淐itas generacionales鈥.

Primera parte: subjetividades de la crisis

Ramiro Manduca: El 2001 empieza a tomar un cariz hist贸rico, se corre de lo estrictamente o inmediatamente pol铆tico y entonces lo que aparece respecto a esto, y poni茅ndolo en relaci贸n con La ofensiva sensible, es la existencia de dos posibles memorias en disputa: 驴el 2001 debe ser le铆do como una crisis o como una rebeli贸n? Es decir, se debe poner el acento en el car谩cter de la crisis o de la rebeli贸n. Vos, claramente, cuando ubicas el punto cero de La ofensiva sensible, lo ubicas en el 2001 y lo ubicas como crisis. No aparece, al menos en ese comienzo, la l贸gica de la revuelta o la rebeli贸n, es decir, tu decisi贸n es pensar el 2001 desde la crisis y desde la productividad de la crisis. Me parece interesante, si bien lo desarroll谩s en el libro, poder conversar un poco sobre esa elecci贸n conceptual.

Diego Sztulwark: Siempre cre铆 que el desaf铆o de pensar el 2001 marchaba en la direcci贸n contraria: no tanto la de distinguir y aplicar categor铆as (como 鈥渃risis鈥 o 鈥渞ebeli贸n鈥) sino m谩s bien en la de poner en cuesti贸n el juego cl谩sico de las categor铆as, as铆 como la idea misma de una 鈥渁plicaci贸n鈥 de esas categor铆as universales a una realidad particular. Al contrario, lo que hemos intentado nosotros, creo, fue pensar al mismo tiempo el funcionamiento de este tipo de rebeli贸n tan particular que resulta inconcebible por fuera de la crisis, as铆 como el funcionamiento de este tipo de crisis tan particular que tiende a adoptar la din谩mica de una rebeli贸n. Agrego que esta relaci贸n de implicaci贸n mutua entre crisis y rebeli贸n alcanza tambi茅n a los modos de pensar, que tambi茅n entran en crisis, y son tomadas por un tipo de insubordinaci贸n que ya no permite el juego categorial de la 鈥渁plicaci贸n鈥. Quiero decir que lo propio de la crisis de 2001 es comunicar su impureza a las categor铆as y a los modos de conocer.

Lo primero a decirles, para continuar, es que estas cuestiones las pens谩bamos en aquellos a帽os al interior de un peque帽o dispositivo militante, llamado Colectivo Situaciones. Y que el tipo de pensamiento que ejercit谩bamos formaba parte de una pr谩ctica espec铆铿乧a, la 鈥渋nvestigaci贸n militante鈥, que es una manera de conectar 铆ntimamente conocimiento a organizaci贸n pol铆tica. Y quiz谩s valga la pena, entonces, decir unas palabras al respecto, contar una breve historia. Ven铆amos de una pr谩ctica de militancia universitaria, de las organizaciones estudiantiles independientes de los a帽os 90. Hab铆amos formado a inicios de la d茅cada una agrupaci贸n llamada El Mate, en la tfacultad de Ciencias Sociales de la UBA. Como parte de esa experiencia hab铆amos convocado, en el a帽o 鈥97, a las C谩tedras Libres Che Guevara, a trienta a帽os de su asesinato en Bolivia. El clima que se respiraba entonces era la previa al estallido, dentro de una crisis imparable. A veces se presenta al 2001 como una convulsi贸n espont谩nea, otras como una manipulaci贸n conspirativa. Pero lo que nosotros viv铆amos, al contrario, era una intensa actividad preparatoria, un tejido acelerado de agrupamientos de toda clase (no s贸lo universitarios, desde ya). Por aquellos a帽os desde las C谩tedras del Che funcion谩bamos en cierta coordinaci贸n con el Encuentro de Organizaciones Sociales, con organizaciones de Derechos Humanos, con la CTA de entonces, y m谩s tarde con el naciente movimiento piquetero. Hubo much铆sima producci贸n pre 2001. Sobre esta dimensi贸n de un tejido previo recae la siguiente paradoja: siendo la dimensi贸n clave para comprender c贸mo se intersectan crisis y rebeli贸n, es la dimensi贸n menos destacada en las narraciones que circulan en el discurso period铆stico y pol铆tico. Por aquellos a帽os -luego de la experiencias de las C谩tedras Libres- nos organizamos como Colectivo Situaciones, con la tarea de salir de la universidad y volcarnos a la pr谩ctica de investigaci贸n militante. Percib铆amos la intensidad de los movimientos magm谩ticos de la crisis, movimientos tect贸nicos que elevaban considerablemente la temperatura, y fuimos entrando en contacto con el desarrollo de las organizaciones sociales -o 鈥渕ovimientos sociales鈥, como se los llama- a medida que la coyuntura se volv铆a cada vez m谩s irrespirable. Ya en los a帽os 2000 y 2001 la presencia de los movimientos piqueteros domina los territorios de la crisis y presiona sobre los sectores medios. Durante el a帽o 2001 se producen bloqueos de acceso a la ciudad, y se va formando un clima de enfrentamiento, dif铆cil de decodi铿乧ar para sectores intelectuales universitarios. Creo hay ah铆 algunas claves para detenerse. Por un lado, el desborde con respecto al peronismo. Por primera vez en d茅cadas, el peronismo era desa铿乤do por un popular que no le respond铆a. La disputa entre el peronismo duhaldista y muchas organizaciones piqueteras lleg贸 a ser una de las din谩micas centrales en el conurbano bonaerense.

Por otra parte, si bien es cierto que lo central de la crisis fue este fen贸meno de desborde social con respecto a los ordenamientos pol铆ticos (sintetizada en la consigna 鈥渜u茅 se vayan todos, que no quede ni uno solo鈥), hubo tambi茅n un desborde con respecto a la capacidad de los llamados intelectuales universitarios de aquel momento por comprender lo que suced铆a en tiempo real. Aquel desborde de las fr谩giles murallas del orden fue protagonizado contra todo pron贸stico por la porci贸n menos valorada de la clase trabajadora -llamada 鈥渄esocupada鈥-, aquella que precisamente por ser de铿乶ida como 鈥渟in trabajo鈥, era desestimada como actor pol铆tico. Quiero decir: lo nuevo no era que hubiesen desocupados, evidentemente, sino el hecho que hayan sido justamente estas masas despose铆das de derechos, salario y sindicato las que mejor hayan sabido resolver la cuesti贸n de la organizaci贸n y del protagonismo popular. Esta centralidad de las luchas piqueteras rompi贸 los esquemas de cierta sociolog铆a que era incapaz de aceptar la posibilidad de que los sujetos expulsados del trabajo asalariado fueran capaces de lograr la auto-organizaci贸n y la constituci贸n de una respuesta contundente, pero tambi茅n de una historia de los contrapoderes en la Argentina, porque este nuevo protagonismo social -nuevo por su composici贸n, por sus formas organizativas y por su capacidad de acci贸n colectiva- lleg贸 para quedarse, imponiendo su impronta plebeya y su amenaza de desborde en cada recurrencia de nuestras crisis peri贸dicas. Volvamos a la pregunta. Dec铆a que nuestro intento fue el de pensar juntas la crisis y la rebeli贸n a partir de una re铿俥xi贸n interna a la crisis misma que no se reduc铆a al fen贸meno de los piquetes, sino a las m煤ltiples manifestaciones de esta crisis-rebeli贸n, que se extend铆an sobre un vasto territorio como una especie de tapiz muy variado y bien entretejido en las que co-exist铆an experiencias de lo m谩s variadas, pero que empujaban todas a decir basta al estado de cosas. Pongo un ejemplo que no pertenece al mundo de las organizaciones piqueteras, y que es tan conocido como conmovedor: la multiplicaci贸n de los escraches a los genocidas de la 煤ltima dictadura -no s贸lo militares, sino tambi茅n jerarqu铆as eclesiales, empresariales- por parte de la organizaci贸n HIJOS que hab铆an comenzado a organizarse ya unos a帽os antes con la consigna maravillosa: 鈥渟i no hay justicia, hay escrache鈥. Y tambi茅n ah铆, me parece, hay algo a revisar en profundidad en torno al modo en que estas experiencias han sido desle铆das -quiz谩s tambi茅n por efecto de distinciones categoriales demasiado r铆gidas- con el tiempo. Si por un lado, esas formas de lucha -me re铿乪ro ahora concretamente a los escraches- gozaron de una amplia repercusi贸n y fueron un factor esencial de la posterior reapertura de los juicios por verdad y justicia, por otro el 鈥渆scrache鈥 ha sido masivamente estigmatizado como una pr谩ctica de tipo no democr谩tica o directamente 鈥渇ascista鈥, malversando una verdad tan fr谩gil como necesaria respecto del modo de determinar el valor de una forma de lucha que surge al interior de una cierta correlaci贸n de fuerzas. Quiero decir: es evidente que cuando el escrache es realizado por personas afectadas por un poder estatal represivo, o en contra de 铿乬uras del poder concentrado, tiene un sentido inverso al que adquiere cuando se escracha desde el poder (o las pr谩cticas empresariales de desabastecimiento).

Por elemental que sea este razonamiento, ha tendido a diluirse en un nuevo tipo de politizaci贸n que no se preocupa por conservar estos modos de valorizaci贸n. Los escraches de aquellos a帽os se extend铆an en redes vecinales, pon铆an en juego pr谩cticas populares de investigaci贸n y planteaban una serie de interrogaciones muy serias sobre los dispositivos del terror y la impunidad desplegadas por el propio Estado. Al mismo tiempo, esos escraches permit铆an reconstruir una memoria sobre la persecuci贸n y aniquilaci贸n de las pr谩cticas militantes, las masacres, las desapariciones, los exilios. En 铿乶, los escraches fueron una parte fundamental de las luchas comenzadas en los a帽os setenta por las Madres de Plaza de Mayo en torno a la ilegimitdad de cualquier poder que se prolongase sobre las bases del genocidio. Me detengo en los escraches, como antes en los piqueteros pero, como sabemos, las 铿乬uras de la crisis dan lugar a una multiplicidad muy signi铿乧ativa de experiencias (de la recuperaci贸n de f谩bricas por parte de trabajadorxs, a los nodos del club del trueque por nombrar otras dos muy recordadas) que por razones que quiz谩s podamos hablar m谩s tarde podr铆an ser llamadas 鈥渕icro pol铆ticas鈥 no en un sentido de referir a grupos peque帽os, sino en el sentido mucho m谩s relevante de que eran elaboraciones estrat茅gicas locales de problemas enormes, que se abr铆an desde abajo y recorr铆an el entero campo social. Puedo dar otro ejemplo m谩s ligado a la profunda conexi贸n entre crisis y rebeli贸n, a partir de la experiencia de investigaci贸n militante. Durante muchos a帽os trabajamos con una escuela de la zona oeste del conurbano -la Comunidad Educativa Creciendo Juntos de Moreno-, donde se planteaba con toda claridad el problema de la pretendida inclusi贸n de lxs pibxs en una cultura en crisis, el problema de la invitaci贸n a un cierto futuro supone, desde luego, alg煤n tipo de creencia en una cierta idea de futuro que valga la pena, cosa que en la pr谩ctica estaba completamente estallado en el plano econ贸mico y material m谩s inmediato, aunque tambi茅n en el plano simb贸lico, institucional y de horizontes. No eran -no son hoy- temas peque帽os o menores sino cuestiones que nos atraviesan de un modo evidente. Nos interesaba identi铿乧ar este tipo de cuestiones de un modo preciso, crear un lenguaje espec铆铿乧o para dar cuenta de estas cuestiones desde las pr谩cticas, como parte de las capacidades de las organizaciones populares (de un piquete a una escuela) para tratar los problemas de la propia existencia. La idea era que la investigaci贸n militante pod铆a trabajar cuestiones importantes en situaciones concretas, all铆 donde estos asuntos se pueden tocar, indagar, donde es posible inventar procedimientos, generar redes concretas. Y, en ese sentido, por investigaci贸n militante entend铆amos tambi茅n la tentativa de poner a circular ciertas producciones que surg铆an del trabajo en taller armado redes propias.

Entonces, lo m铆nimo que puedo decir es que las p谩ginas de La ofensiva sensible sobre 2001 est谩n escritas en di谩logo con antiguos pensamientos colectivos. No cabe decir 鈥減ens茅 el 2001鈥. No hay ah铆 una primera persona del singular, sino otra cosa. Un 鈥減ensamos 2001鈥, que surge del dispositivo militante, en el cual yo estaba inscripto activamente en una trama m谩s amplia: un colectivo, pero, adem谩s, un colectivo metido en ciertas redes a煤n m谩s extensas. Este modo colectivo de actuar, de pensar, de enunciar es una marca fundamental para comprender una cierta re铿俥xi贸n en interioridad, en aquellos a帽os. Si dos d茅cadas despu茅s escribo sobre las 鈥渟ubjetividades de la crisis鈥, estoy retomando una l铆nea que no cabe reducir al tan cartesiano 鈥測o pienso鈥. Y eso puede rastrearse en la poca importancia de los nombres propios en las publicaciones de aquellos tiempos.

隆Viv铆amos publicando! Al comienzo unos cuadernos y unos libros que prepar谩bamos con un sello editorial que se llamaba 鈥淒e mano en mano鈥 (que tra铆amos de la 茅poca de la agrupaci贸n El Mate), luego creamos una verdadera editorial: Tinta Lim贸n Ediciones. El primer pan铿俥to que escribimos durante las jornadas de diciembre de 2001 ya hablaba de una 鈥渋nsurrecci贸n de nuevo tipo鈥, cosa que desarrollamos en un libro llamado 鈥19 y 20, apuntes para un nuevo protagonismo social鈥, que sali贸 en marzo de 2002 (隆a toda velocidad!). En todos esos textos el 鈥淣osotrxs鈥 es reticular, impreciso, proliferante, din谩mico. Digo: me parece que esa dimensi贸n colectiva tambi茅n respond铆a a un estado de crisis y rebeli贸n en las vidas individuales.

Con respecto a las precisiones m谩s puntuales sobre qu茅 entender por crisis y rebeli贸n, que es en el fondo una pregunta sobre las razones por las que empleamos conceptos como 鈥渋nsurrecci贸n de nuevo tipo鈥, o como 鈥渟ubjetividad de la crisis鈥, se puede agregar algo m谩s: busc谩bamos distinguir una cierta novedad con respecto a la cl谩sica 鈥渟ituaci贸n revolucionaria鈥 -de la crisis al doble poder- que describ铆a Lenin y sostiene una parte de la izquierda. No nos conformaba del todo el esquema seg煤n el cual de la crisis al doble poder las cosas se resolver铆an por medio lineal y veloz, a caballo de una vanguardia pol铆tica capaz de aprovechar una crisis org谩nica -de铿乶ida como aquella en la que las clases dominantes ya no pueden y los dominados no se dejan dominar- para convertirla en una revoluci贸n. Pens谩bamos la crisis de otra manera. Menos aferrados a la idea de grupo de vanguardia (que adem谩s no exist铆a emp铆ricamente) y de la toma revolucionaria del poder (que tampoco estaba planteada). Trat谩bamos m谩s bien de comprender esa coyuntura de revuelta en la que la din谩mica colectiva hac铆a fracasar los intentos de las clases dominantes de disciplinar al conjunto social para aumentar la tasa de explotaci贸n y mantener la estabilidad pol铆tica en condiciones inaceptables para grandes mayor铆as populares sin que madure algo as铆 como un proyecto popular alternativo. En esas condiciones, se trataba, para nosotrxs, seg煤n creo, de actuar ligados a esa resistencia, cuya e铿乧acia consist铆a en su capacidad de arruinar en lo inmediato aquellos planes de las 茅lites. Esa rebeli贸n ten铆a algo de inesperado. Una intensidad m谩s o menos desconocida. Las organizaciones y colectivos que se dispusieron a participar en esa interioridad vieron muy claro desde el vamos que se trataba, ante todo, de decir 鈥淣o鈥. A sabiendas que decir 鈥渘o鈥 era agudizar -o generalizar- la crisis. Eso fue lo que ocurri贸. El 鈥渘o al ajuste鈥 que propon铆a el desgastado bloque de clases dominantes eclosion贸 en diciembre del 2001. 19 y 20 de diciembre son incomprensibles por fuera de la maduraci贸n de esta capacidad formidable de sostener el 隆no!. Cuando usamos la expresi贸n 鈥渟ubjetividades de la crisis鈥 nos referimos, precisamente, a una serie de pr谩cticas de subsistencia, de existencia, y de organizaci贸n que permitieron sostener material y subjetivamente esa fuerza del no. Lo realmente importante de aquella experiencia fue que las organizaciones fueron capaces de apropiarse de la din谩mica de la crisis. Aprendieron a habitar la crisis, a disputar la crisis que nos impon铆an desde arriba, a llevarla a extremos ingobernables. Haciendo emerger en ese punto nuevas t谩cticas que abarcaron modos de producci贸n, de intercambio, de justicia, de lenguajes, de ocupar los territorios: toda una indisciplina que torn贸 posible una enorme impugnaci贸n a las 茅lites pol铆ticas. Si se puede hablar de aquellos a帽os como de un 鈥減oder destituyente鈥, es en el sentido positivo de bloquear la capacidad de las 茅lites de apropiarse de la din谩mica de la crisis para sus 铿乶es. Apropiaci贸n que, como sabemos bien, consiste en usarla como amenaza para lograr bajar salarios, disciplinar a la poblaci贸n, aterrorizar. Esa novedad vino acompa帽ada, por supuesto, por una cierta p茅rdida del miedo, que tambi茅n quiere decir que diciembre de 2001 prepar贸 el camino para el 铿乶 de la postdictadura. Cosa que se hizo muy evidente cuando el entonces presidente tfernando De la R煤a declar贸 el 19 de diciembre el 鈥渆stado de sitio鈥, y la gente le sugiri贸 muy callejeramente que m谩s bien se lo 鈥渕eta en el culo鈥. Algo hab铆a cambiado.

Entonces, digamos, 鈥渋nsurrecci贸n de nuevo tipo鈥 y 鈥渟ubjetividad de la crisis鈥, son nociones propias de una rebeli贸n, pero de una rebeli贸n que -como todas las ocurridas en la regi贸n en esos a帽os- no se adec煤a a esquemas, y m谩s bien nos libera de la penosa tradici贸n intelectual que consiste en 鈥渁plicar鈥 categor铆as a la realidad.

Dicho esto, me parece que, para hablar de La ofensiva sensible, del modo en que aparece ah铆 la noci贸n de 鈥渟ubjetividades de la crisis鈥, habr铆a que hacer al menos dos consideraciones. Una, que interesa menos, tiene que ver con entender qu茅 tipo de transformaciones operaron en el pasaje de una enunciaci贸n colectiva a la individual -en mi caso, La ofensiva es el primer libro que 铿乺mo con mi nombre, sin forma colectiva o asociada- y otra mucho m谩s relevante, que tiene que ver con c贸mo se delimitan posiciones con ciertas izquierdas con los que, a pesar de compartir parcialmente referencias hist贸ricas y bibliogr谩铿乧as, tenemos diferencias fuertes de sensibilidad, de estilo, de modos de lectura y hasta de posiciones 茅ticas. Entonces, cuando digo (o decimos) 鈥渃risis desde abajo鈥 -sea en 2001, o desde la perspectiva de 2019 o en 2021-, de lo que estamos hablando es, ante todo, de un fen贸meno de desacato, de desestabilizaci贸n, de sustracci贸n y desborde, de una cierta reacci贸n ante la crisis, s铆, pero de una reacci贸n que contribuye a radicalizarla desde dentro.

Quiz谩s podr铆amos hablar de una reacci贸n-producci贸n, con esa mutua implicaci贸n, que no es la del sujeto revolucionario convencional, que quiz谩s no sea m谩s que una 铿乧ci贸n que satisface categor铆as y esquemas aprendidos en las escuelas de formaci贸n pol铆tica de los partidos de izquierda. Entonces, s铆, se trata de a铿乺mar respecto del 2001 un tipo de comprensi贸n apto para seguir derivas de politizaciones que no responden a molde alguno, sino m谩s bien que act煤an como parte de fen贸menos que s贸lo pueden ser desplegados y comprendidos si se avanza en y con ellos, descubriendo su direcci贸n y sus intensidades en el camino.

Maximiliano de la Puente: Reci茅n nombraste, justamente, como una de las pr谩cticas de aquel momento, por ejemplo, los escraches de HIJOS. En La ofensiva sensible, de铿乶铆s a este tipo de pr谩cticas, ya sea los escraches u otras como los piquetes o las f谩bricas recuperadas, las asambleas, los clubes de trueque, etc茅tera, como pre铿乬uraciones de formas post-estatales. Y all铆 me interesa preguntarte c贸mo lo percib铆s hoy. O sea, si desde tu perspectiva hoy se pueden percibir otras o nuevas formas post-estatales que se con铿乬urar铆an, justamente, como alternativas al orden de las cosas, en el marco de esta nueva crisis. Llegamos a 20 a帽os del 2001 afrontando una crisis muy severa, de otro tipo, pero muy severa tambi茅n. Entonces, c贸mo ver铆as esa idea de la pre铿乬uraci贸n de formas post-estatales hoy en d铆a, si eso es una posibilidad o no y, en ese caso, en d贸nde estar铆a esa posibilidad, en qu茅 pr谩cticas lo podr铆as ver.

Diego Sztulwark: Me parece que en torno a la noci贸n de lo 鈥減ostestatal鈥 hay como dos fuentes. Una, vinculada a las cosas que se pensaban esos a帽os en torno a Ignacio Lewkowicz y que luego contin煤a hasta donde s茅 sobre todo Pablo Hupert -pienso sobre todo en su libro El Estado postnacional, m谩s all谩 de kirchnerismo y antikirchnerismo (editorial Pie de los hechos, Buenos Aires, 2011)- y otra fuente que viene del universo de las experiencias y discusiones de la autonom铆a obrera italiana, que nos llegan sobre todo a partir de la 铿乬ura de Toni Negri, pero tambi茅n a los textos important铆simo de Paolo Virno. Por el lado de Lewkowicz, la cuesti贸n de lo post-estatal estaba 铆ntimamente ligada al 2001 argentino. Hay muchos trabajos de Ignacio en esta direcci贸n, pero sin dudas el m谩s importante es Pensar sin Estado. La tesis de Ignacio ah铆, es que la posici贸n soberana del Estado -entendida como capacidad de dotar de sentido a los modos de habitar las instituciones- se viene abajo por efecto de una serie de mutaciones de un capitalismo que intensi铿乧a la coordinaci贸n de sus operaciones a partir de dispositivos de mercado, presionando sobre los propios Estados para que devengan entes reguladores inmanentes de la nueva situaci贸n, entes meramente t茅cnico-administrativo, y no ya meta instituci贸n capaz de proporcionar cohesi贸n social y signi铿乧aci贸n a los agentes institucionales. 脡l no escribi贸 jam谩s que el Estado desaparec铆a como aparato, instituci贸n o realidad pol铆tica. Lo que desaparec铆a para 茅l era m谩s bien esta capacidad de producir obediencia a priori, la metainstituci贸n coordinadora de instituciones, donadora de sentido. Y es esa desaparici贸n lo que hab铆a que saber escuchar en la consigna 鈥渜ue se vayan todos, que no quede ni uno solo鈥. Desde su punto de vista, entonces, el 19 y 20 no era tanto un momento antiestatal, como una cierta toma de conciencia popular de una nueva consistencia de los lazos sociales, ya no funcionaba por la v铆a de un com煤n sometimiento a una instancia reguladora soberana, sino por un sistema abierto y contingente conexiones sobre el suelo l铆quido del mercado. En el fondo, la tesis de Ignacio apuntaba a una mutaci贸n radical en el orden de las subjetividades (que ya no podr铆an ser estatales ni antiestatales, sino solo postestales). Lo que qued贸 pendiente de desarrollar en su planteo, me parece, es la cuesti贸n del nuevo valor de la pol铆tica en las nuevas condiciones postestatales. Me parece que la direcci贸n que Ignacio quer铆a seguir era doble: por un lado, le interesaba el tipo de subjetividad -en particular durante el primer铆simo kirchnerismo- apto para constituir capacidades estatales postsoberanas -al respecto, la referencia ineludible es el libro Habitar el estado, de Mariana Cantarelli y Sebasti谩n Abad-, pero quiz谩s tambi茅n, averiguar, de un modo m谩s amplio, qu茅 tipo de potencias pol铆ticas eran posibles una vez superada la escena de la disputa cerrada por el acceso al poder del Estado que 茅l como historiador consideraba agotada luego de los a帽os setentas. Pienso que este tipo de discusiones se cruzaban en direcciones m煤ltiples con nuestros propios planteos de un contrapoder, que ten铆an otro tono, que abrevaban en im谩genes de las luchas de los a帽os setenta, o en las 鈥渕谩quinas de guerra鈥 en Deleuze y Guattari, en un fuerte intento por pensar la lucha de clases en este nuevo contexto. Desde ya que podemos preguntarnos si la idea de una postestalidad se constata o no desde la perspectiva de estos veinte a帽os. Mi balance es que el kirchnerismo aniquil贸 la tentativa de este tipo de narraciones sobre la post-estatalidad, pero que los principales l铆mites del kirchnerismo se pueden explicar perfectamente bien a partir de muchas de las indicaciones de Lewkowicz sobre la narrativa de lo estatal. Creo que Ignacio fue el que m谩s claramente percibi贸 entre nosotros que 2001 era un punto de in铿俥xi贸n en dos direcciones precisas: que toda reconstrucci贸n de lo estatal estar铆a fuertemente condicionada por profundas subordinaciones a dispositivos de mercado (ac谩 hay una punta fuerte para entender las cr铆ticas al neo- extractivismo), y que esa presencia del mercado tiene m谩s potencia que el Estado para crear subjetividades.

Luego, est谩 la otra fuente, que es toda una literatura vinculada a lo que podemos llamar el autonomismo, en donde podemos recordar la 铿乬ura de John Holloway, ligada al marxismo abierto y al zapatismo, pero sobre todo -al menos en nuestro caso- al citado Toni Negri, que ven铆a de publicar Imperio, junto con Michael Hardt, en una audaz apuesta de leer juntos a Marx junto con Deleuze y Guattari. Imperio ofrec铆a una s铆ntesis militante formidable a los discursos m谩s interesantes del sesentiocho europeo, comenzando por tfoucault, y era capaz de reunir la experiencia del post-obrerismo italiano, con la poderosa lectura que Deleuze hab铆a hecho de la 铿乴osof铆a de Spinoza. El libro era en s铆 mismo la propuesta de un nuevo espacio imaginario para las militancias, en la que ya no se trataba de pensar, como en la teor铆a pol铆tica cl谩sica, en base a unos individuos posesivos que pactan el sometimiento com煤n a un soberano legal y que organizan sus deseos en el fen贸meno del fetichismo de la mercanc铆a. 驴Qu茅 nueva imagen nos llegaba con Imperio? En lugar de individuos posesivos, singularidades capaces de composiciones de potencias variables de lo com煤n, y por tanto, capaces de crear un deseo no sumergido en el fetichismo y reglas de acci贸n no fundadas en la obediencia sino en la libertad. Imperio ofrec铆a, por un lado, una explicaci贸n de los nuevos poderes globales y, por otro, una nueva imagen de la capacidad de constituci贸n pol铆tica desde las luchas como procesos multitudinarios de autovalorizaci贸n enfrentados a la explotaci贸n capitalista. El cambio de pantalla era grande, liberaba la pol铆tica de la premisa seg煤n la cual los sujetos viv铆an presos de la modulaci贸n mercantil del deseo, adem谩s de sometidos a la soberan铆a estatal, y permit铆a concebir el papel de las subjetividades en producci贸n de la crisis, poniendo en juego sus propias afecciones, dando lugar a composiciones an贸malas incluyendo, desde ya, las invenciones en el plano organizativo. Se trataba de un cambio en la materia misma de la que se ocupaba la pol铆tica. Un cambio que permit铆a partir de la cuesti贸n de las formas de vida, y por tanto de las formas de crear justicia, sobre las formas de pensar estrategias, que ya no acepta una idea burguesa del estado centro de mando incuestionable. Nuevamente, ya no se trataba de a铿乺mar cualquier cosa sobre el estado, sino de a铿乺mar modos de actuar, de pensar y de ser pol铆tico, compatible con nuevas lecturas de Marx, que siempre critic贸 lo pol铆tico entendido como 谩mbito jur铆dico separado -fetiche del estado- para captar la realidad en su dimensi贸n extra jur铆dica, fundada en relaciones de producci贸n (en las que se a铿乶ca la realidad del estado). Esta fuente autonomista, le daba un cierto tono a la post-estatalidad, como concepto creado desde las luchas. Si Negri nos hablaba del avance de las multitudes, su compa帽ero Paolo Virno, en cambio, ven铆a a recordarnos las 鈥渁mbivalencias鈥 de esas multitudes. Virno hizo una contribuci贸n te贸rica esencial al proponer lo postestatal como escenario de disputa de clases, en las que el capital tend铆a a imponer su poder a la fuerza de trabajo partir de un estado excepci贸n restringido (y no ya desde el monopolio de la decisi贸n pol铆tica asegurada), y por el contrario, la fuerza de trabajo -la multitud- ensayaba formas de contrapoder cuestionando toda forma de obediencia a priori a la ley (estado de excepci贸n total). La sutil re铿俥xi贸n de Virno era capaz de captar el hilo que comunicaba las 鈥渁mbivalencias de la multitud鈥 con la ambig眉edad de las formas pol铆ticas. El horizonte de la autonom铆a obrera italiana permit铆a pensar la a铿乺maci贸n de unas subjetividades plurales (multiplicidad de luchas obreras, populares, feministas, de derechos humanos, etc) actuando como contra-tendencias en el tiempo capaces de imponer l铆mites a los avances del capital y solo en ciertos momentos plantear la cuesti贸n del gobierno.

Para llevar adelante este tipo de an谩lisis, es preciso, como m铆nimo, tomar dos recaudos: poner a Argentina en contexto regional sudamericano y asumir el tipo de temporalidad compleja que quiz谩s nos permita la perspectiva de al menos un par de d茅cadas. De este modo es posible establecer conexiones signi铿乧ativas entre nuestro 2001 y lo que est谩 sucediendo hace un tiempo ya en Chile. En esa perspectiva temporal, podr铆amos ubicar tambi茅n la coyuntura reciente de Bolivia que es otro escenario privilegiado de producci贸n de crisis y de subjetividad. Ahora, el intento de sostener una perspectiva cr铆tica -notablemente viva durante los 煤ltimos a帽os en algunos movimientos, como el feminista- no supone autom谩ticamente alg煤n tipo de optimismo hist贸rico. Lo que se constata, en todo caso, es una recurrente capacidad de decir 鈥渘o鈥, de poner ciertos l铆mites, de dar testimonios, de narrar con un lenguaje propio -por fuera de la canallada comunicacional- lo que nos pasa, y de sostener la tradici贸n 鈥渋nconformista鈥 como la llamaba Benjamin. Entonces, esta cuesti贸n de lo postestatal funcionaba y quiz谩s pueda seguir funcionando a partir de esta doble fuente que acabamos de analizar: como modalidad de hacer instituci贸n a partir de la excepci贸n (una forma m谩s horizontal del mando y del control), pero tambi茅n como horizonte que se plantea por sustracci贸n y desborde respecto de los modos de reglar la vida a la que aspira esa misma instituci贸n.

Segunda parte: citas generacionales

Ramiro Manduca: En La ofensiva鈥 hay un di谩logo generacional muy claro. En esas discusiones, intercambios, di谩logos que establec茅s, por ejemplo, con Javier Tr铆mboli y lo que plantea en su libro Sublunar, con Silvia Schwarzb枚ck y su lectura de la posdictadura, tambi茅n, obviamente con Mariano Pacheco, pero con qui茅n aparece una discusi贸n muy clara es con Dami谩n Selci. Esta discusi贸n gira en torno a las potencialidades y los l铆mites de las din谩micas sociales no estructuradas. Entonces, la pregunta es: 驴Qu茅 rol juegan a tu entender esas din谩micas sociales no estructuradas en la posibilidad de establecer formas de vida que superen los modos de vida anclados en las l贸gicas del mercado?

Diego Sztulwark: Lo que me pas贸 leyendo la Teor铆a de la militancia, de Dami谩n Selci, es que de repente me encontr茅 con una inesperada puesta en contemporaneidad de modos de pensar que yo admiraba en los textos de los a帽os 70 pero que, sobre todo a partir de las C谩tedras del Che, ve铆a como ideas que ten铆an que ser continuadas por medios nuevos. La aparici贸n del zapatismo en los 90, y luego con el 2001, me parecen se帽ales muy fuertes de otro tipo de protagonismo, de otras exigencias para pensar lo pol铆tico. El libro de Selci me parece muy inteligente tanto por el modo en que lee las 铿乴osof铆as del populismo -la insu铿乧iencia de la contradicci贸n pueblo-oligarqu铆a que evidencia el voto a Macri del 2015-, como la del acontecimiento -que 茅l desplaza del 2001 a Cristina, pero tambi茅n por la claridad con la que re铿俥xiona sobre su propia experiencia militante argumentando la centralidad de la organizaci贸n de cuadros como clave fundamental de lo pol铆tico. Pero me parece que esas lecturas combinadas con sus creencias en la verticalidad organizativa y en la connotaci贸n casi sagrada de nociones como 鈥渄irecci贸n鈥, 鈥渆structura鈥 o 鈥渓铆nea鈥 van en direcci贸n opuesta al intento de pensar el tipo de protagonismo social realmente determinante en nuestra regi贸n durante estas 煤ltimas d茅cadas. En todo caso, si algo permite situar buena parte de los libros que edita Cuarenta R铆os (donde se publican los libros de Silvia, Javier, de Dami谩n y de Mariano, as铆 como La ofensiva) en una discusi贸n com煤n, es la com煤n reacci贸n ante el triunfo electoral de Macri. Son libros que est谩n puestos a dialogar sobre el ciclo que va del 2001 o del 2003 hasta el momento de la derrota pol铆tica del kirchnerismo, intentos de pensar esa secuencia.

Lo que me parece central del libro de Selci, en todo caso, es su cr铆tica a un primer per铆odo del pensamiento populista de asumir la noci贸n de pueblo como concepto pol铆tico pleno, opuesto a la oligarqu铆a. Su teor铆a de la organizaci贸n militante se justi铿乧a precisamente en el hecho que el pueblo no es, a 铿乶 de cuentas, un dato unitario dado, sino que vota -y se comporta- como un ente dividido. Esa divisi贸n, el descubrimiento de que una parte del pueblo puede identi铿乧arse con Macri, digamos, con lo neoliberal, lo hace revisar ciertos supuestos -lo que llama la 鈥渋nocencia鈥 de aquel primer populismo-. Y de esa revisi贸n surge su idea de que la pol铆tica -para 茅l pol铆tica kirchnerista, cristinista- debe cuestionar toda noci贸n idealizada del pueblo y dar lugar a una comprensi贸n encuadrada de pueblo organizado o militante. Lo que supone, al menos para 茅l, una estricta 茅tica del compromiso, que s贸lo puede encarnar en una organizaci贸n cuyo v茅rtice, en 煤ltima instancia, coincide con Cristina tfern谩ndez. El atractivo que tiene su planteo es que la 铿乬ura del militante queda planteada como una 铿乬ura de la responsabilidad, el militante, en contraste con el pueblo no organizado-hedonista, consumista, idiotizado en su mundo privado, demandante, antipol铆tico, 鈥渃ualunque鈥- es ante todo un sujeto que se hace cargo del mundo. Y el modo de hacer coincidir esa posici贸n 茅tica con su propia militancia en La C谩mpora es consecuente. A m铆 modo de ver, esa posici贸n tiene el enorme problema de eludir una historia argentina muy digna y estimable, que me interesa mucho m谩s, que es la de las organizaciones pol铆ticas que, sobre todo cuando pensamos del 鈥77 para ac谩, han protagonizado los momentos democr谩ticos m谩s interesantes, las luchas m谩s inspiradas y e铿乧aces, y los modos m谩s intensos de responsabilizaci贸n por lo p煤blico como son, evidentemente, las luchas por los derechos humanos, las luchas de los movimientos piqueteros, momentos particularmente importantes del movimiento sindical -como la CTA de 铿乶es de los 90-, los movimientos juveniles anti-represivos, los movimientos feministas, los movimientos ambientalistas, o los movimientos campesinos ind铆genas. Todas organizaciones que responden a formas m谩s libertarias de organizaci贸n. Por supuesto que no se trata de caer en una oposici贸n caricatural entre espontaneidad y organizaci贸n. Sino, en todo caso, de mostrar que hay m谩s de un modo de practicar y concebir las formas de organizaci贸n, y las 煤ltimas d茅cadas, las m谩s valiosas, han sabido constituirse en una enorme apertura y porosidad a los grandes momentos de lucha social de masas. El propio kirchnerismo, por otra parte, debe una buena parte de su legitimidad a este tipo de luchas de las que estoy hablando. A mi juicio, sus grandes momentos fueron momentos de radicalidad en la apertura. Y por eso creo que una buena lectura del kirchnerismo -una capaz de no poner el acontecimiento en el l铆der, sino en poner al l铆der como lector del acontecimiento- con铿乺ma un poco este razonamiento que estoy proponiendo. Todo lo que el kirchnerismo tuvo de interesante lo encontr贸 construido por organizaciones populares de lucha, de las que quiz谩s el propio kirchnerismo se sienta, por su posici贸n en el Estado, su s铆ntesis, culminaci贸n o superaci贸n (del mismo modo en que sus l铆mites m谩s obvios surgen de su incapacidad de escuchar una pluralidad de luchas sociales como las socioambientales). Evidentemente, este tipo de lecturas dividen aguas. Porque al menos para m铆 es completamente insostenible concebir al kirchnerismo como supuesta s铆ntesis, culminaci贸n o superaci贸n de esas luchas. Insostenible y peligros铆simo. No porque ignore o desestime la importancia de que el Estado asuma en ciertos momentos y al menos parcialmente aquellas narraciones. Sino porque justamente, estos elementos narrativos surgieron de derrotas sucesivas frente al Estado mismo. Me parece que es indispensable sostener a como d茅 lugar esa dimensi贸n aut贸noma de las narraciones de un contrapoder que de ning煤n modo se integra en el Estado sin con铿俰ctos y de modo de铿乶itivo. No me parece que haya bene铿乧ios al pensar as铆 la pol铆tica argentina y sudamericana, que siguen dependiendo, en lo que tienen de din谩mica democr谩tica y popular, de la propia din谩mica de todo tipo de movimientos no uni铿乧ables en una instituci贸n centralizada. Parto de la idea de que en Am茅rica Latina hay una tradici贸n particular a considerar, y es que las luchas de clases se abren a partir de movimientos -y organizaciones- populares no organizados como partidos tradicionales. Entiendo que esto pueda verse como un l铆mite, pero tambi茅n habr铆a que reconocer que ha sido parte de su e铿乧acia. Y esa e铿乧acia no siempre es visible en los llamados gobiernos progresistas o populistas. Entonces, la discusi贸n quiz谩s pueda plantearse entre dos im谩genes del contrapoder: 驴el contrapoder es organizaci贸n militante que apuntala al Estado progresista, o es formaci贸n de movimiento social con horizonte estrat茅gico propio? O tambi茅n: 驴el contrapoder tiende a 鈥渆ncarnar鈥 -y uso esa palabra teol贸gica con toda la intenci贸n- en un(a) l铆der y una organizaci贸n, o en una multiplicidad de instituciones -l铆deres, procesos de toma de decisiones- de nuevo tipo? No formulo estas preguntas porque crea que las cosas se resuelvan de un lado o de otro, de modo de铿乶itivo, sino, al contrario, porque creo que los procesos se atraviesan formulando con la mayor claridad posible estas alternativas, abriendo cuestionamientos. Desde mi perspectiva, la cuesti贸n pasa mucho menos por el arte de la 鈥渆ncarnaci贸n鈥 y mucho m谩s por los o铿乧ios de una inmanencia abierta, es decir, de formas de leer la cuesti贸n de la organizaci贸n pol铆tica en funci贸n de din谩micas auto-instituyentes del campo social.

Maximiliano de la Puente: Hay varias cosas o, por lo menos, niveles que nos hab铆a interesado pensar o charlar con vos. Respecto a lo generacional, este aspecto en La ofensiva se presenta de la mano Benjamin, al traer el uso del concepto de historia y al hablar de la 鈥渃ita secreta entre las generaciones pasadas y las actuales鈥. Entonces, aparece esto que vos mencionas reci茅n respecto a c贸mo nuestra generaci贸n tiene que pensar no en t茅rminos de 茅xito, de victoria, sino m谩s bien de atestiguar, la 铿乬ura del testimonio, el testigo y tambi茅n la 铿乬ura de la negativa. Lo que te quer铆a preguntar es, siguiendo con esta cuesti贸n de lo generacional, c贸mo pens谩s, retomando a Benjamin, esa cita con las generaciones pasadas. C贸mo fue en tu caso esa cita con las generaciones pasadas, pensando en 2001 y tambi茅n la experiencia con la investigaci贸n militante que mencionabas al comienzo. Me remitir铆a, por ejemplo, a la de los 鈥70. 驴Habr铆a, entonces una conexi贸n entre los 鈥70 y el 2001 desde tu perspectiva, o no? 驴C贸mo lo ver铆as, en ese sentido, en t茅rminos m谩s benjaminianos y pens谩ndolo de esta manera, en t茅rminos generacionales?

Diego Sztulwark: En el momento en que comenzamos a conversar con la editorial Caja Negra sobre lo que luego ser铆a La ofensiva sensible, estaba metido en la escritura de un libro de conversaciones con el periodista Horacio Verbitsky: Vida de perro. Balance de un pa铆s intenso, del 55 a Macri (Siglo XXI, Bs-As, 2018). Esas conversaciones fueron importantes para m铆, en la l铆nea de un cierto estado de balance, de lectura, de pregunta de c贸mo se hab铆a llegado a la coyuntura pol铆tica macrista. Se trataba para m铆 de plantear a Verbitsky una serie de cuestiones, y en algunos puntos tambi茅n de confrontaciones, sobre el per铆odo 2001-2015, pero tambi茅n de pensar un lapso hist贸rico mucho m谩s amplio y tambi茅n de re铿俥xionar sobre la cuesti贸n de la investigaci贸n, asunto me acompa帽aba desde la 茅poca del Colectivo Situaciones. Me parece evidente, entonces, que hab铆a un fuerte componente generacional en estas conversaciones. Componente que para m铆 se cruza con el modo en que 茅l se es kirchnerista y con mi modo de no serlo. Un d铆a, hacia el 铿乶al de nuestros encuentros, Horacio toma la iniciativa y me hace un planteo completamente inesperado: 鈥渂ueno, ya me preguntaste todo lo que quer铆as saber y yo te respond铆 a todas tus preguntas.

Ahora contame vos: 驴qu茅 esperabas encontrar, y qu茅 encontraste en esta conversaci贸n?鈥. Mi respuesta, que est谩 por supuesto en el libro, fue algo as铆 como: 鈥測o quer铆a responderme a una duda: 驴por qu茅 si desde que comenc茅 mi militancia y le铆a tus columnas dominicales en P谩gina 12 como el principal insumo de comprensi贸n de las coyunturas -me re铿乪ro sobre todo a los mapas que el perro fue haciendo de los militares carapintadas, de los grupos econ贸micos, de las bandas judiciales, de las operaciones policiales, de la historia pol铆tica de la iglesia- resulta que ahora venimos a divergir en la coyuntura por tu notorio entusiasmo con el kirchnerismo, que a mi al contrario, me deja siempre un sabor m谩s o menos amargo? A esa duda me respondo ahora con una cita tuya: el kirchnerismo coincidi贸 con tu agenda -en particular en torno a los juicios de los milicos, a la narraci贸n de la historia- y no solo vos con la suya, y en cambio de mi modo de leer la experiencia de 2001 surg铆an otras expectativas, sobre todo en lo relativo a la centralidad que deb铆an tener aquellos movimientos populares en la toma de decisiones pol铆ticas鈥.

Esta escena me parece que conecta con la pregunta que me haces sobre Benjamin y las generaciones. Por un lado, hay una divergencia de estimaciones -驴para qu茅 daba el 2001?- y por otro, de concepciones -el problema de la autonom铆a de la pol铆tica, todo el fen贸meno de la representaci贸n y la idea de democracia. Quiero decir que la idea de inclusi贸n que trajo el kirchnerismo, en toda su complejidad, vino tambi茅n con un elemento de subordinaci贸n -y de desaprovechamiento- de saberes populares: la reivindicaci贸n que se hizo desde el Estado de las militancias no fue nunca en el sentido de colocar a los movimientos populares de aquellos a帽os en el centro de la toma de decisiones. Se con铿伱 m谩s en una concepci贸n de la reparaci贸n, y en la proposici贸n de un tipo de inclusi贸n en el mundo del trabajo que evidentemente no produce los niveles de igualaci贸n que el discurso de la inclusi贸n pretend铆a. Creo que todo esto puede ser pensado en t茅rminos tambi茅n generacionales, en el punto en que la imposici贸n de un cierto modo de pensar, m谩s propio de los a帽os setenta, se impuso sobre percepciones que estaban forj谩ndose en el 2001 sobre la estructura social argentina, sobre la importancia de crear otro tipo de instituciones, sobre lo que implica reconocer un nuevo tipo de protagonismo colectivo plural. En torno a todo eso hubo despu茅s de 2003 un enorme silencio, una zona muy dif铆cil de afrontar abiertamente. Pero eso que no se pens贸, y que a m铆 me queda como distancia y punto de desencuentro muy fuerte con el progresismo pol铆tico actual, no deja de volver como contradicci贸n y l铆mite muy fuerte en la experiencia de gobierno actual. Recuerdo que llegamos a plantear este tipo de cuestiones en el 煤ltimo trabajo que armamos como Colectivo Situaciones, titulado Conversaciones en el impasse (2009). Creo que esa cr铆tica pol铆tica, a los modos de concebir las pr谩cticas, y el habla pol铆tica del progresismo no se ha desarrollado lo su铿乧iente por una raz贸n muy sencilla y muy clara: la presencia de un enemigo -uso esta palabra de un modo intencional, y quiz谩s valga la pena luego decir algo sobre las formas no fascistas de concebir la enemistad- en un sentido com煤n muy despiadado y cruel. Perdura ah铆 una escisi贸n. Pensamos diferente, queremos cosas diferentes, pero muchas veces votamos lo mismo, o vamos a la misma plaza. Esa tensi贸n acompa帽贸 todo el proceso de presentaci贸n de Vida de perro. Es la tensi贸n propia en todo ese per铆odo de c贸mo se desarrolla un frente antineoliberal entre sectores que no tienen las mismas concepciones.

Mencionaban tambi茅n los libros de Javier Tr铆mboli y Mariano Pacheco. Con ambos comparto, sobre todo, las interpretaciones del 2001 y la discusi贸n tan importante sobre lo que se juega en los a帽os 2002 y 2003. El libro de Javier pone el ojo ah铆 donde a Selci no le interesa mucho mirar. Ese lapso fundamental que va del 鈥減ueblo insurrecci贸n鈥 a la voluntad de reparaci贸n del kirchnerismo. Tambi茅n Mariano pone mucha atenci贸n a esos pocos a帽os claves, que son los de la masacre de la estaci贸n Avellaneda. Desde perspectivas distintas, los dos se preguntan qu茅 pas贸 esos a帽os. Me parece que Mariano ve ah铆 el cierre de un ciclo de luchas y Javier se centra en su propia experiencia de haber escuchado una convocatoria, un nuevo proyecto que lo toca y lo convence. Y sin embargo, cuando nos cuenta en qu茅 consiste el sentido de esa experiencia -el kirchnerismo en el poder- habla de una manera clara sobre la ausencia de proyecto estrat茅gico, del modo en que la izquierda ya no funciona como la fuerza del progreso -condici贸n esa que s铆 le reconoce al neoliberalismo-, y en todo caso, de su voluntad por impedir que ese progreso neoliberal siga triunfando. Entonces, sea desde la idea de que el ciclo de luchas antineoliberales del 2001 tra铆a una novedad -como piensa Mariano y que comparto-, o bien desde el reconocimiento de la ausencia de un proyecto alternativo fuerte -como creo que dice Javier-, lo generacional aparece en ambos casos como una confrontaci贸n con relaci贸n a la generaci贸n de los a帽os setenta. Y hasta como una cierta incapacidad de a铿乺maci贸n propia frente a la experiencia tremenda de aquella generaci贸n. Ese ser铆a, me parece a m铆, el asunto benjaminiano (pensando en aquella cita de Bejamin que ustedes traen, y que est谩 tan conectada con aquella idea suya seg煤n la que cada generaci贸n trae consigo un 鈥渄茅bil poder mesi谩nico鈥 que no debe derrochar). Y en eso me siento pr贸ximo a Mariano: creo que es el 2001 y no el kirchnerismo el que iluminaba 鈥渆l d茅bil poder mesi谩nico鈥 de algo as铆 como una nueva generaci贸n, en un sentido fuerte. Y cuando a铿乺mo esto, estoy recordando el trayecto grupal que les cont茅 antes, la experiencia de El Mate y de las C谩tedras del Che, la experiencia que hicimos luego con el Colectivo Situaciones: todo ese recorrido estuvo signado por la b煤squeda de la cita 鈥減erdida鈥 con las generaciones pasadas. No imagin谩bamos la relaci贸n con la generaci贸n anterior como una continuidad lineal. Cuando en la 茅poca de la C谩tedra del Che fuimos a buscar a lxs militantes de aquellos para escucharlos, jam谩s vimos en ellxs jefaturas pol铆ticas. Se trataba, m谩s bien de asumir una conversaci贸n intensa con los restos de una experiencia y de una derrota, porque esos restos ten铆an cosas muy importantes que comunicarnos, faltaba y precis谩bamos una transmisi贸n m谩s 铿乶a de aquella aventura de tipo revolucionaria, necesit谩bamos saber m谩s y m谩s, pero para descubrir en la diferencia de contexto nuestro propio deseo, en una escena completamente nueva, que no podr铆a codi铿乧arse en los mismo modos en que se hicieron en los 鈥70.

Entonces, hab铆a ah铆 un trabajo para calibrar que pod铆amos tomar como continuidad y en donde habr铆a que 铿乯ar las discontinuidades. En ese sentido nac铆a, s铆, algo generacional quiz谩s en torno al 2001. A 铿乶es de los 鈥90 la pregunta que nos persegu铆a era: 驴c贸mo se contin煤a un proyecto revolucionario sobre nuevos t茅rminos que no son ya los de los 鈥70?. No ve铆amos modo de hacer ese pasaje sin entrar en contacto con esos testimonios tan dif铆ciles, tramados tambi茅n por el horror de la dictadura. Entonces hab铆a que atravesar el discurso de los derechos humanos buscando conocer m谩s de cerca c贸mo hab铆a sido aquella experiencia, conocer de cerca aquel dispositivo de subjetivaci贸n, que ya no pod铆a ser el nuestro. Se trataba de hacer una operaci贸n de contacto y deslinde. Esto est谩 presente en El Mate y est谩 presente en el Colectivo Situaciones (las primeras publicaciones las sacamos con el Colectivo ponemos en las contratapas con una foto del 鈥淐he鈥, algo ir贸nico, con un habano): nunca dejamos de percibir la marca de la continuidad, incluso a nivel continental, con las luchas del pasado, como modo de identi铿乧aci贸n, pero desde una posici贸n propia que nos obligaba a pensar de qu茅 se trataba nuestro presente.

En ese sentido, s铆 creo que 2001 es el punto de m谩xima tensi贸n irresuelta en el di谩logo entre estas perspectivas. Y mi impresi贸n es que lo que acab贸 imponi茅ndose es la cultura pol铆tica que ven铆a de los a帽os setenta, solo que esa cultura pol铆tica funciona hoy inevitablemente muy de otra manera, por fuera del horizonte revolucionario que le dio todo su sentido en su hora. Javier dice que la convocatoria del kirchnerismo a la militancia no se hace en nombre de la revoluci贸n, sino de la historia. Y a m铆 me parece que eso es cierto a condici贸n de asumir que el sujeto de esa historia sigue teniendo el eje de gravedad en aquella generaci贸n. Mi sentimiento, al respecto, es que sin quererlo acabamos por derrochar algo de ese 鈥渄茅bil poder mesi谩nico鈥. Y esa debilidad nuestra se nota mucho en el discurso posterior del kirchnerismo militante.

Ramiro Manduca: Siguiendo un poco el hilo de pensamiento y tambi茅n algunas de las re铿俥xiones de La ofensiva鈥, las re铿俥xiones en torno al periodo 1983-2001, y el tr谩nsito durante esas d茅cadas de la 铿乬ura del ciudadano a la del consumidor, en v铆nculo a esto 煤ltimo que dec铆s en torno al kirchnerismo, pareciera ser que hay algo que no se logra romper, sino que tiene rasgos de continuidad. Pongo un ejemplo muy claro, que adem谩s coincide con los a帽os donde seguramente estabas trabajando en este libro, donde esto se ve claro y que adem谩s tuvo cierta relevancia para los sectores intelectuales y progresistas. Me re铿乪ro a lo que fue la cumbre de CLACSO, cuando interviene Cristina, con un mensaje de ferviente oposici贸n al macrismo, anclando su cr铆tica a lo restringido del acceso al consumo de los sectores populares, por lo tanto, acentuando la condici贸n de consumidores y no de ciudadanos鈥

Diego Sztulwark: Exacto.

Ramiro Manduca: Eran al mismo tiempo momentos de una ofensiva fuerte del macrismo y en alg煤n punto que, de la principal 铿乬ura pol铆tica opositora, apareciera la apelaci贸n a la 铿乬ura del consumidor dejaba un sabor amargo. Tend铆a a anular una imaginaci贸n pol铆tica capaz de pensar otras ciudadan铆as.

Diego Sztulwark: S铆, en ese discurso, Cristina adem谩s dijo que los 鈥渕ovimientos sociales鈥 que existen hoy, eran antes 鈥渙rganizaciones sociales鈥. Intuyo que algunos movimientos sociales suscriben este tipo de descripciones, aunque no estoy tan seguro de que las organizaciones de aquellos a帽os hubieran hablado del mismo modo. Es un discurso que desplaza los t茅rminos y tiende a borrar un protagonismo previo a la llegada del kirchnerismo al poder (un protagonismo que de un modo indirecto hizo mucho para que luego de 2003 el kirchnerismo tuviera un espacio posible, antes inimaginable). Cristina piensa as铆. En su libro, Sinceramente, relata aquellos a帽os con una agilidad asombrosa. Esa distancia respecto a luchas que impugnaron al neoliberalismo de los 鈥90 forma parte de un modo de leer y presentar las cosas seg煤n la cual lo colectivo solo adquiere valor visto desde arriba. Por fuera del relato estatal, las luchas ser铆an dignas, si, pero prepol铆ticas. Con lo que deber铆amos volver a mirar de cerca qu茅 ocurri贸 en aquellos a帽os que van del 2001 al kirchnerismo. A帽os de una transici贸n que no se explican del todo sin prestar atenci贸n al asesinato de Kosteki y Santill谩n. La masacre de Avellaneda tiene tres efectos centrales: golpea en los movimientos populares, fuerza un llamado a elecciones, acelera la candidatura de Kirchner por parte del duhaldismo. La lucidez con que el kirchnerismo lee 2001 es inseparable del hecho de que esa lectura es hecha desde otro prop贸sito y desde otro lugar. Y creo que ese otro lugar es el que podemos leer en aquella frase de Cristina. Aquel discurso fue una aut茅ntica pre铿乬uraci贸n de la realidad pol铆tica que tenemos hoy. Si descontamos la pandemia, lo que Cristina planteaba en ese discurso era a la vez un balance del per铆odo nefasto 2015/2019 y las coordenadas del actual frente antimacrista en el poder, en la que la posposici贸n de las demandas populares se adjudica por entero a la pandemia. Un gobierno que pide disculpas a la sociedad por el esc谩ndalo por las fotos del presidente en un brindis durante la cuarentena, y calla ante el violento desalojo de la ocupaci贸n de tierras de Guernica en manos del coronel Beni. Mi sensaci贸n es que el anti-macrismo que Cristina organiz贸 conceptualmente en aquel discurso es tan necesario como insu铿乧iente, aunque esto no pueda ser discutido abiertamente. Por lo que la necesidad de otro tipo de pr谩ctica colectiva tiende a perder contacto con la pol铆tica convencional. Puede que me equivoque -es lo habitual-, pero a m铆 no me parece que el anti-macrismo alcance en este momento ni siquiera para salvarnos del macrismo. Y en todo caso me queda claro que no es desde ah铆 que podemos pensar el 2001.

Fuente: Aletheia https://doi.org/10.24215/18533701e107

IMAGENES: Bernardino Avila y Marcos Brindicci 鈥 ARCHIVO ARGRA

