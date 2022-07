–

Hoy en Parole de Queer, conversamos con Itxi Guerra sobre su libro Lucha contra el Capacitismo. Anarquismo y capacitismo. Itxi Guerra viene de una trayectoria de lucha contra el capacitismo desde diferentes blogs y fanzines y ahora la presentaci贸n de este libro, de la mano de una editorial que nos gusta mucho como es Editorial Imperdible.

-Comencemos, tal y como comienzas este libro. 驴Qu茅 es la discapacidad?

-Itxi Guerra: Es una gran pregunta. Porque todo el mundo tiene como aparentemente sabido lo qu茅 es la discapacidad pero nunca profundizamos y suelen ser como prejuicios terribles. O ideas hegem贸nicas que responden a toda la basura y la mierda del sistema. Cuestiones que surgen del sistema capacitista y del adoctrinamiento que sufrimos desde peque帽es, debido a los medios de comunicaci贸n, la escuela, la familia鈥

Para mi la discapacidad, m谩s all谩 de la idea de la enfermedad que se tiene en la sociedad, o la de la RAE (aunque la nueva definici贸n no es tan terrible como era antes) o la de los m茅dicos que s贸lo quieren curarnos. Elles definen la discapacidad desde esa idea de la enfermedad, pero yo me muevo m谩s desde la idea de constructo social, porque es algo que es el sistema y nosotres mismes quienes la hemos creado. No s贸lo es c贸mo las personas interact煤an con un entorno discapacitante, que es lo que dice el modelo social de discapacidad. Es que adem谩s es cuesti贸n de una norma que hemos creado, que surge de un sistema capitalista, que nos lee 煤nicamente c贸mo sujetos productivos, que tenemos que trabajar y que vivimos 煤nica y exclusivamente para producir para el sistema. Solo vale nuestra fuerza de trabajo (qu茅 producimos y c贸mo) y nuestro capital er贸tico/social (c贸mo nos pueden consumir). Entonces todas aquellas personas que rompen con esta idea de productividad son las que son discapacitadas, marginalizadas. Si no somos capaces de producir o no producimos ese m谩ximo beneficio que el sistema nos requiere, pues se nos discapacita, puesto que no le servimos al Estado ni al sistema. Solo para aprovecharse de nosotres, ya sea contrat谩ndonos en condiciones muy precarias, o para sacar beneficio a trav茅s de nuestra medicalizaci贸n y patologizaci贸n.

El modelo cr铆tico o radical, adem谩s, tiene una perspectiva interseccional, que relaciona c贸mo todas esas personas oprimidas a lo largo de la historia han sido le铆das desde esa idea de la discapacidad. Pues se ha utilizado la medicina y la patologizaci贸n para justificar la violencia que se ha ejercido, o se ejerce, contra colectivos oprimidos. P.e. que la pe帽a trans est茅 dentro del DSM, que es el libro que recoge que todos los trastornos, la disforia es una forma de justificar todas las violencias que se ejercen contra elles; que a las mujeres se las leyesen como hist茅ricas o que a las personas racializadas se las asumiera como que eran 鈥渕谩s tontas鈥, sobre todo desde la antropolog铆a racista. Son formas de justificar las violencias. El patriarcado, la transfobia, el racismo. Y tambi茅n nos permite construir genealog铆as y observar de qu茅 maneras las historias de lucha est谩n muy relacionadas.

Pero al mismo tiempo, en el caso de la despatologizaci贸n, p.e. muchas veces se nos ha dejado a las personas discas atr谩s. Porque se habla de despatologizaci贸n, pero d贸nde est谩n las personas psiquiatrizadas, o las encerradas en residencias. Seguimos ah铆 encerradas porque esas luchas no recogen la liberaci贸n de la pe帽a disca.

La discapacidad, es como una idea que se ha creado sobre la productividad de los cuerpos y que parte de la propia idea de la familia nuclear, la heterosexualidad obligatoria, pues ambas est谩n muy ligadas a esa idea de la productividad. Y c贸mo que esas personas que rompen con la norma tambi茅n est谩n le铆das con esa idea no tanto de la discapacidad pero s铆 con no responder a esas exigencias del sistema. En definitiva, creo que hay que meter una perspectiva anticapacitista siempre, y no s贸lo porque tenga que estar la pe帽a disca dentro, que tambi茅n, sino que esa mirada anticapacitista nos permite analizar con mayor profundidad desde donde estamos hablando cuando hablamos de heterosexualidad obligatoria o de la familia nuclear. C贸mo responden a las exigencias del sistema, a las formas de producci贸n, a la creaci贸n de futures trabajadores鈥 Son herramientas que van de la mano del capacitismo para perpetuar el sistema. Otras estrategias de control social de los cuerpos.

-Hablas en el libro de un modelo eugen茅sico de la discapacidad, que considera la discapacidad c贸mo un defecto del propio humano. Qu茅 opini贸n tienes de que se aborten fetos considerados por la medicina 鈥渄iscapacitades鈥. Es decir, de que haya un cuerpo gestante deseose de tener un hije pero no un hije 鈥渄iscapacitade鈥 y que ese hecho sea lo que le haga abortar.

-Itxi Guerra: Si, esto es un gran mel贸n. Porque es un discurso que parece muy antiabortista porque vamos justo en contra de lo que se est谩 luchando. Pero es que adem谩s, incluso, las antiabortistas tienen esta idea contraria. Porque luchan contra el aborto, pero justo si es de fetos discas ah铆 si que se puede abortar. Entonces yo mirar铆a m谩s all谩, en vez de moralizar, ver por qu茅 se abortan esos fetos. Porque lo 煤nico que quiere la sociedad son futuras personas productivas. Entonces si esos fetos rompen con la idea de futura productividad y no van a poder trabajar, son futuras personas que no rentan al sistema, y no s贸lo eso, sino que les va a suponer un gasto mayor. Por eso se justifican esos abortos. No porque crean que el aborto es una cuesti贸n positiva o negativa. Sino porque, como no van a aportar nada a la sociedad, nos cargamos a estas futuras personas. Y un problema menos. Por eso desde los movimientos anticapacitistas, por un lado, se lucha por el poder de decidir de las personas gestantes, y por otro, el que no se aborte por esta cuesti贸n. Porque est谩n dejando de nacer futuras personas discas por una pura cuesti贸n capacitista. Porque adem谩s, asumir la propia discapacidad a un feto que todav铆a no ha nacido y que todav铆a no se ha desarrollado en la sociedad es absurda, porque la discapacidad no es algo intr铆nseco al cuerpo, sino que surge en la relaci贸n con la sociedad capacitista. No se nace disca sino que se llega a serlo. Entonces, asumir que ese feto va a ser disca por cuestiones puramente capacitistas y cuestiones puramente m茅dicas es acabar con futuras vidas, por pura meritocracia y por puro capitalismo. Es dejar que el capitalismo se meta en nuestros cuerpos hasta la 煤ltima decisi贸n. Pero claro, cuando tu dices esto pareces antiabortista. Tambi茅n, eso s铆, creo que hay decisiones que van m谩s all谩 del capacitismo. En muchos casos si abortas un feto disca, puede ser por cuestiones de clase. Si no tengo el dinero para cuidar a esta futura persona que puede ser disca mejor abortar. Pero, lo que dec铆a al principio. Esto es un gran mel贸n. Habr铆a mucho que discutir.

-Tal y c贸mo dices en tu libro hay una palabra que est谩 empezando a sonar de forma muy recurrente c贸mo es la de capacitismo pero muchas veces no profundizamos demasiado en el tema. De ah铆 la pregunta. 驴Qu茅 es el capacitismo?

-Itxi Guerra: Gran pregunta tambi茅n. Yo lo defino, con una definici贸n creada por mi. Y dir铆a que el capacitismo, o el sistema capacitista, es el sistema pol铆tico, social y cultural que discrimina, asesina y marginaliza a las personas discas por el hecho de serlo, y surge del propio sistema capitalista. El capitalismo lo que hace es controlar las vidas y poner en el centro la capacidad de producci贸n.

Entonces, todas aquellas personas que rompen con esta idea de normalidad, de ser productives, ser谩n marginalizadas, ser谩n discapacitadas y no se las tendr谩 en cuenta como personas de plenos derechos, sino como plantas. Porque, como no eres capaz de producir, te quitan todos tus derechos, y ya no solo derechos, sino que tu vida no ser谩 considerada digna de ser vivida. Adem谩s, no s贸lo que no te miren desde esa idea de persona, sino a nivel jur铆dico tambi茅n hay procedimientos de incapacitaci贸n que lo asientan y te quitan todos tus derechos para que pases a manos de tus tutores legales. Como le pas贸 a Britney Spears y les sucede a much铆simas personas discapacitadas. Son procedimientos en que no se nos considera sujetos de pleno derecho, y donde hay leyes que te los quitan. Incluso con el tema del derecho al voto. Hasta el 2018 o 2019 las personas discas no pod铆an votar. O las esterilizaciones forzadas. Se esterilizaba a las personas con 煤tero por ser discas hasta hace pr谩cticamente un a帽o en que lo ilegalizaron. Pero hasta entonces, eran procedimientos legales. Se esterilizaba para que no pudiesen reproducirse, porque se considera que no van a poder y/o querer formar una familia. Tambi茅n porque sus propias familias parecen 鈥渁horrarse problemas鈥 en caso de posibles embarazos, y as铆 no reproducimos la discapacidad y creamos una raza pura, al puro estilo del nazismo. Tambi茅n se hace por si violan a esas personas, en vez de no ense帽ar por ejemplo a no violar, es mejor quitarles el control de sus propios cuerpos.

Es un sistema que es muy violento y que nos afecta a todas las personas. Porque, en cierta manera, todas las personas somos vulnerables y en alg煤n momento de nuestras vidas podemos ser discas. Y quiz谩 por eso nos da tanto miedo hablar de discapacidad, porque nos pone delante de un espejo que dice: 鈥渙ye, igual la independencia, la fortaleza que nos est谩 vendiendo el capitalismo, no es tan real y que nadie es independiente y que nadie es fuerte y que todes somos d茅biles y que todes necesitamos del resto para sobrevivir鈥. Qu茅 est谩 bien. Pero que nos da miedo admitir que en alg煤n momento vamos a tener que depender de otras personas. Que realmente a diario ya nos encontramos con esto, que necesitamos de otras personas para sobrevivir. Del panadere, la ginec贸loga p.e. Pero el capacitismo y el capitalismo dicen que no. Que somos super independientes. Y si no lo eres se te discapacita y se te lee desde una mirada de 鈥淎y, pobrecite鈥, 鈥渜u茅 vida m谩s dura鈥. Igual la vida dura nos la hace el capacitismo y el capitalismo. No que nuestras vidas sean tristes.

-En Lucha contra el capacitismo tambi茅n hablas del lenguaje, de la forma en que nos nombramos o nombramos es importante. Hablas de t茅rminos capacitistas y paternalistas para referirnos a la discapacidad, como la palabra minusval铆a. Y otros que te resultan de alguna forma problem谩ticos y es el que solemos utilizar en 谩mbitos m谩s sociales c贸mo el de diversidad funcional. 驴Qu茅 nos puedes contar sobre esto?

-Itxi Guerra: Por un lado, porque asume que todes somos diverses. Que s铆, que realmente lo somos, pero en una sociedad capitalista y capacitista hay una cuesti贸n de poder que no nos permite ser diverses, sino que convierte la diversidad en diferencia. Que hay una cuesti贸n de poder que a unes les da privilegios y la posibilidad de ejercer violencia y a otres nos lo quita. 隆Es un rol de opresi贸n!

Entonces, partir de esa base de diversidad invisibiliza que existe un capacitismo, que existe un sistema que nos pone en diferentes posiciones conforme producimos o no producimos. Adem谩s, habla de funcionalidad, y reproduce esa idea de que tenemos que ser funcionales para el sistema y creo que no nos viene bien hablar desde ah铆 cuando hablamos de capacitismo y discapacidad. Es c贸mo si habl谩semos de personas con diversidad sexual. Se diluye la idea y no se aclara de qu茅 se est谩 hablando. Porque en realidad todo el mundo es diverso funcional y todo el mundo es diverso sexual pero no se concreta quienes somos les oprimides.

Adem谩s, se habla desde personas CON diversidad funcional. Que es algo ajeno a nosotres. C贸mo si no formase parte de nuestros cuerpos. Cuando para m铆 una discapacidad forma parte de nosotres, de nuestra identidad. Como lo puede ser, ser mujer, bisexual o ser rubia. No hablamos de personas con mujerismo o con lesbianismo cuando hablamos de mujeres o lesbianas. 驴Por qu茅 lo tenemos que hacer cuando hablamos de discapacidad? 驴Porqu茅 nos da tanto miedo definirnos como discas? Y nos da miedo, porque nos da miedo reconocer que no somos 煤tiles para el sistema. Cuando justo ese dato es para m铆 la clave para poder romper con el sistema. Si ya no somos productives, vamos a cargarnos el sistema. Vamos a resistir desde los m谩rgenes. 隆Vamos a petarlo!

Y tambi茅n creo que es una cuesti贸n generacional. Porque tambi茅n fue una palabra creada desde el propio colectivo disca, hace unos veinte a帽os m谩s o menos, pero ahora las nuevas generaciones de pe帽a disca y activistas s铆 que nos reivindicamos o nombramos como discas, porque s铆 creemos que es algo que nos define. Y creemos que luchar desde ah铆 tiene potencial. Al igual que utilizar bollera o marica puede tener un potencial subversivo.

Me parece importante decirla, porque sobre todo de peque帽es nos dicen: 鈥淟a discapacidad no te define鈥. 驴C贸mo que no me define? 隆Claro que me define! Toda la violencia que he sufrido es por ser disca y ya est谩. Hay un paternalismo en torno a esta idea, o que la propia idea de discapacidad es entendida como una cuesti贸n negativa, y que ha de ser nuestro mayor secreto. En el sentido, de que no le puedes contar que eres disca a tus amigues. Y no. Basta ya. Vamos a romper con este silencio, con este estigma y aceptar que s铆 que nos define. Vamos a acabar con la idea que perpetuan videos como uno que se llama el Cazo de Lorenzo, que a todo el mundo le encanta, y es un ni帽o arrastrando un cazo que es la discapacidad y es en plan: 鈥溌o basta ya. No es algo que arrastremos!鈥. 隆Es terror铆fico! La discapacidad no es algo ajeno a nosotres ni que arrastremos, es nuestra vida. Es como si dijesemos que ser bisexual es algo que nos pesa, que arrastramos. 隆A nadie se le ocurrir铆a hacer videos transmitiendo esta idea, y menos si es para concienciar!

-En el libro hay tambi茅n una conexi贸n entre c谩rceles y capacitismo. De c贸mo el encierro, la discapacidad y el capacitismo van de la mano. 驴Porqu茅 en el Estado Espa帽ol o en EEUU (ah铆 el dato de jovenes encarcelades discas es aterrador, un 85%) el n煤mero de personas con discapacidad en prisi贸n es tan elevado?

鈥 Itxi Guerra: Tiene mucho sentido porque a qui茅n se encarcela es a la pe帽a pobre. 隆Se encarcela por ser pobre! Y en las personas discas el 铆ndice de pobreza es mucho mayor. En muchos casos no podemos trabajar. En otros no se nos contrata, y en caso de hacerlo es con salarios mucho m谩s precarios. Por otra parte, en la escuela se nos suele echar antes. Porque al no ser futuros trabajadores, no valemos. Y el 铆ndice de abandono escolar es muy alto. Sobre todo, en EEUU. Donde incluso se utiliza una met谩fora de una tuber铆a que conecta la escuela con la c谩rcel, que dirige directamente a las personas discas del cole a las c谩rceles. Y es que se encarcela a la pobreza. Se criminaliza esa pobreza, robar para comer es peor que partidos pol铆tico robando. Y mucha gente disca, con educaci贸n de poca calidad, si no se les contrata, si no hay un Estado que de ayudas a las personas discas, pues se ven abocadas a robar para comer, p.e.

Y sobre todo tambi茅n esos imaginarios de ser discas o ser loques que dan miedo llevan muchas veces a encarcelar porque s铆. Porque no tienen recursos, porque no se les ha dado educaci贸n o porque la educaci贸n no est谩 preparada para nosotres. Si se dividen los colegios entre coles normativos y coles discas 驴qu茅 educaci贸n les estamos dando a las personas discas? Realmente se les est谩 encerrando en esos coles para librarse de elles. Y encerrades tambi茅n es una forma de no reproducir la idea de discapacidad. No nos asustamos, no convivimos en esa 鈥渄iversidad鈥. La normatividad sigue intacta. Nadie la cuestiona y el capitalismo sigue rodando.

Respecto al tema c谩rceles en el Estado Espa帽ol, es m谩s terrible porque no hay datos sobre el porcentaje de personas discas en las c谩rceles. Incluso hay gente disca que igual est谩 dentro pero como no tiene el carnet de disca no se la cuenta como tal. Que esto es algo terrible. Porque has de tener el carnet de disca para poder nombrarte como tal, de cara al Estado. Es c贸mo si debiesemos tener el carnet de bisexual para poder nombrarme como bisexual.

Ser disca es un poco eso, luchar constantemente para que se te reconozca como tal, con una maldita tarjeta, que realmente no sirve para nada. Adem谩s, que es un proceso s煤per violento, donde quienes deciden si tu eres o no disca, es une m茅dique, une psic贸logue y une trabajadore social. Es un proceso muy largo, donde todes elles deben decidir sobre ti. Has de llegar a un 33% de discapacidad, en un baremo creado por elles, para que el Estado te considere disca. No es que nos importe lo que diga el Estado, pero si necesitas cualquier cosa, a nivel de adaptaciones, becas o ayudas, necesitas ese carnet. Es un poco lo que sucede con el DNI de las personas trans, evidentemente no queremos que el Estado se meta en nuestras vidas o nos represente, ni diga si somos trans o discas, pero hay cuestiones en que lo necesitamos y se nos imponen muchas barreras, lo que aumenta la violencia a la que nos enfrentamos.

-La carta de Saraya que reproduces en el libro es desgarradora. Y un ejemplo del racismo y de las ganancias que las instituciones penitenciarias y sanitarias se embolsan en pa铆ses como EEUU, en este caso, pero en el nuestro tambi茅n con las personas discas. Y c贸mo al final el sistema acaba condenando a las v铆ctimas y abusando de ellas. 隆Su testimonio nos ha impresionado!

-Itxi Guerra: Saraya era una ni帽a de 14 a帽os que en un punto le quitan la medicaci贸n y le da un brote, donde volc贸 dos gotas de gasolina al suelo y su madre llam贸 a emergencias. Y en vez de mandar a una ambulancia, llamaron a una patrulla de la polic铆a. Se la llevaron, tomaron declaraci贸n a煤n estando con el brote, y la inculparon por intento de homicidio en segundo grado y la metieron en prisi贸n hasta los 16 a帽os. Ten铆a que salir en junio del a帽o pasado, finalmente sali贸 en septiembre y simplemente por ser loca. Por haber volcado dos gotas de gasolina. Y bueno, a lo de loca, tambi茅n se le une por ser racializada. Volvemos a lo de antes. La criminalizaci贸n de la pobreza, del ser racializades y loques.

Adem谩s, en EEUU las c谩rceles son privadas y a煤n sacan un mayor beneficio de esto. Lo peor, es que cuando a Saraya la sacan de la c谩rcel, la meten en un psiqui谩trico. Y encima tuvo que hacer un curso de rehabilitaci贸n. Pero, 驴qu茅 rehabilitaci贸n tiene que hacer esta ni帽a? Lo que necesita es estar con su familia, con sus amigas. Y no s贸lo esto sino que dentro de prisi贸n sufri贸 un mont贸n de abusos. Al final, a les peques por ser peques les estamos sometiendo a unas violencias brutales. Ya que como adultes pensamos que tenemos el control sobre todo. Lo que hacemos es condenar sus vidas, someterles a violencias, y consideramos que podemos meterles en la c谩rcel. Y las prisiones no son un sitio para peques. Ni, por supuesto, para nadie.

-Otro tema que nos ha gustado mucho y nos ha hecho reflexionar es el de la figura de la pirata. Hablas de Anne Boddy y Mary Read y c贸mo seguramente ellas, como otres muchos piratas ser铆an gente disca debido a las batallas que libraban. En el imaginario de todas, tenemos los parches en los ojos, las pata de palo incluso los garfios y c贸mo esa figura no se nos representa c贸mo alguien disca. 驴Nos podr铆as hablar algo m谩s sobre esto? 驴Y el porqu茅 no solemos encontrar ejemplos de personajes discapacitades a lo largo de la historia?

-Itxi Guerra: No hay porque como son personajes que han hecho cosas en la historia y se considera que las personas discas no tenemos ese impacto y no podemos llegar a espacios de poder. C贸mo p.e. una persona en silla de ruedas va a poder hacer algo en la vida, desde una mirada capacitista. Por eso no se habla de elles. Y, adem谩s, si son discas se silencia esa parte. Es lo que pasa con p.e. les piratas, no les vemos como discas porque est谩n haciendo cosas que jam谩s entrar铆an en el ideario ni en el imaginario de lo que se considera una persona disca, y por eso no les asumimos como tal. Pero son un gran ejemplo, no solo como referentes, tambi茅n de c贸mo la cuesti贸n disca est谩 bien vista o es una cuesti贸n neutra. 驴Has perdido la mano? Pues te pongo un garfio y puedes seguir luchando. Y adem谩s mejor referente que Mary Read no existe.

Y tambi茅n lo que preguntabais, que muchas veces hablamos de personajes c贸mo Marsha P. Johnson por ejemplo, la leemos como activista TRANS, como referente de Stonewall, racializada etc鈥 pero es que adem谩s era disca. Y no la leemos como tal. Y c贸mo su activismo disca era muy central en su vida. Pero como estaba haciendo cosas. Cosas que nunca entran en el imaginario que se supone pueda hacer una persona disca, porque ser disca es una cuesti贸n m茅dica y no pol铆tica en esta sociedad, no les leemos como tal.

O por ejemplo Roosvelt, que estaba paralizado de cintura para abajo, pero decir que era disca le quitaba poder, pues esa parte se silenciaba.

Y realmente lo que se est谩 haciendo no es s贸lo silenciar a esas personas en concreto, sino silenciar toda la historia de las personas discas, quitarnos referentes, e impedirnos crear genealog铆as y una historia disca. Eso pasa tambi茅n con las mujeres, con les queer, que se nos silencia esas partes de las vidas porque no renta. Porque nos impide vernos en el futuro. Es decir, si eres peque y a ti nadie te ha hablado de una cient铆fica disca y tu quieres serlo pero no tienes ese referente, c贸mo vas a serlo o a imaginarte desde ah铆. De alguna forma se nos niega el futuro. Se nos niega el presente. Y el pasado. O cuando se dice, s铆, era disca pero eso no era relevante en su vida. 驴C贸mo que no? O cuando p.e. hablamos de Frida Kahlo que toda su obra est谩 atravesada por ser disca.

-En Lucha contra el capacitismo reflexionas tambi茅n en la divisi贸n entre las humanas y las no humanas. Y c贸mo esta divisi贸n puede ser considerada no s贸lo especista sino tambi茅n capacitista. Nos puedes hablar sobre esto.

-Dividir lo humano y lo no humano es por una cuesti贸n de capacidades. Se pone por encima la bipedestaci贸n, la emocionalidad humana, el habla humana. Pero son cuestiones que no todes les humanes compartimos. Porque hay personas que no andan a dos patas. Hay personas que no se comunican de la misma forma. No todo el mundo se comunica de forma oral. Entonces se asumen como capacidades hegem贸nicas que ocupan a todas las personas y realmente no es as铆. Lo que se hace es poner al sujeto var贸n, cis, hetero, blanco, capaz como referente de nuestra vida, cuando realmente la diversidad humana va mucho m谩s all谩. Y de hecho, la diferencia entre humano y no humano, no ha sido tan clara a lo largo de la historia.

驴Por qu茅 en algunos momentos se ha considerado a las personas discas o racializadas c贸mo animales no humanes? Porque estamos ah铆. C贸mo no producen.C贸mo no andan a dos patas. No era tan clara esa divisi贸n, una divisi贸n que es una invenci贸n puramente humana. Y que responde a cuestiones especistas, racistas y capacitistas.

-Para acabar nos puedes aconsejar sobre referentes discas en pelis o libros que te gusten.

-Itxi Guerra: Mi peli preferida para estos temas Shrek o Buscando a Nemo. Porque me parecen ejemplos de c贸mo se mira la monstruosidad, c贸mo en el caso de Shrek. Y Buscando a Nemo o Buscando a Dori, porque todo el mundo es disca ah铆. La ballena que habla en balleno. Dori que tiene p茅rdidas de memoria a corto plazo. Nemo que tiene hemiparesia que es lo que yo tengo. Hay una diversidad muy guay y que pocas veces se habla de Nemo c贸mo una cuesti贸n disca. Y estos ejemplos representan la discapacidad de una forma muy guay.

Tambi茅n hay una serie de Netflix que se llama 3% que en realidad no es anticapacitista como tal pero que tiene personajes discas y lo abordan de una manera bastante potente.

Luego Crip Camp, que es el documental de Netflix sobre c贸mo surgieron los movimientos sociales en EEUU relacionados con todo el tema del anticapacitismo, que tambi茅n lo relacionan con el movimiento antiracista y las Panteras Negras. Tiene un punto heroico t铆pico americano. Pero si que nos permite crear genealog铆as y nos permite ver que les discas tambi茅n participaron de revoluciones sociales. Como p.e. poner bombas. Y en este caso en concreto ocuparon la oficina de gobierno durante muchos d铆as.

Pel铆culas de Frida Kahlo, que en realidad hablan solo de Frida Khalo c贸mo mujer disca que era y una buena bisexual.

Rompe Ralph, tambi茅n es un buen ejemplo de peli anticapacitista porque Vanellope, que es la prota, tiene un glich que hace que parpadee y mola un mont贸n. Adem谩s, es una peli super potente, es antiadultista y anticapacitista a la vez y eso es siempre bien.

-Para acabar, 驴Quieres a帽adir algo m谩s?

-S铆, k viva la siesta.

Más información de Lucha contra el Capacitismo. Anarquismo y capacitismo.

El sistema capacitista es aquel que discrimina, violenta y asesina a las personas discapacitadas por el hecho de serlo. Surge del sistema capitalista al concebir a las personas seg煤n su capacidad de producci贸n de beneficios a trav茅s de su fuerza de trabajo. Este fanzine busca relacionar esta opresi贸n con el especismo, el patriarcado y el sistema carcelario, analizando de qu茅 forma se est谩n reproduciendo estas violencias y c贸mo podemos acabar con ellas desde el anarquismo y la ternura.

