Como despedir sale barato, existe la pr谩ctica generalizada entre las empresas de justificar despidos alegando causas objetivas de producci贸n u organizaci贸n, o directamente por causas inventadas para criminalizar al trabajador o a la trabajadora de cara al resto de compa帽eras. En la inmensa mayor铆a de los casos, la empresa se sale con la suya, pero hay ocasiones en las que se les hace frente. Entrevistamos a Juampa, despedido por la empresa J.Abad casualmente cuando se encontraba de baja m茅dica.

Imagen de la campa帽a en redes por al readmisi贸n de Juampa.

驴C贸mo se desarrolla tu caso hasta que te notifican el despido?

Primero de todo dar las gracias a L铆nea Sur por darme la oportunidad de contar este conflicto que no es un conflicto m铆o, sino un conflicto de toda la clase obrera. Muchos trabajadores y trabajadoras pasan por esto muy habitualmente, aunque s铆 es verdad que no todos y todas damos una pelea en los tribunales y en la calle.

Con respecto a la pregunta que me hac茅is, decir que yo entro en la empresa el 17 de mayo del a帽o pasado y a los dos meses y medio, a principios de agosto, causo baja por una hernia inguinal con diferentes complicaciones. Al mes siguiente, el 10 de septiembre, se me notifica el despido a trav茅s de un burofax con fecha 25 de septiembre鈥 por haber enfermado, b谩sicamente. Ellos dicen que es un despido objetivo por causas econ贸micas y organizativas, pero cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que este despido se produce por enfermar, una enfermedad que casi seguro se ha producido por cargar pesos trabajando. Como sab茅is, esta empresa con sede central en Getafe, se dedica a la fontaner铆a, grifer铆a, aires acondicionados鈥 y muchas de las cargas a las que tiene que hacer frente una persona son superiores a 30 kilos. Nunca en mi vida hab铆a estado de baja por este tipo de dolencia y es curioso que a los dos meses y medio que llevaba de curro cause baja por esto.

驴Qu茅 medidas hab茅is tomado t煤 y tu sindicato en el caso?

Bueno, decir que desde el primer d铆a mi sindicato, Alternativa Sindical de Clase (ASC), se puso a disposici贸n m铆a para lo que creyeramos oportuno y me fue orientando en la lucha que pod铆amos llevar a partir de ese momento鈥i sindicato y la organizaci贸n en la que actualmente milito, que es Iniciativa Comunista.

Una de las diferentes medidas que hemos ido tomando es una campa帽a de redes (que parece que les pone bastante nerviosos casi desde el minuto cero). A m铆 me comunican el despido un viernes, y el lunes ya est谩bamos haciendo campa帽a de redes. A las dos semanas, el d铆a 24, cuando se iba a concretar mi despido, hacemos una concentraci贸n en las puertas de la f谩brica con cerca de 50 personas que acuden a lo largo de la ma帽ana, un d铆a para el que se preve铆a bastante lluvia y a una hora bastante dif铆cil para concentrar a la gente en d铆a laborable: era viernes. La verdad es que fue todo un 茅xito y pusimos nerviosa a la empresa como vimos ese d铆a.

Y yo le digo [al Comit茅 de empresa] que simplemente, con toda la educaci贸n, que ya s茅 de qu茅 lado est谩n, del lado de la empresa y no de los trabajadores ni nada por el estilo.

A parte de la campa帽a de redes, de la agitaci贸n en las calles y de la concentraci贸n y de actos a los que se me han invitado a participar a los cuales agradezco mucho, tambi茅n tomamos la decisi贸n de llevarlo por v铆a judicial. Como dije a estos bandidos en las puertas de la f谩brica: nos vemos en las calles y nos vemos en los tribunales.

驴Consideras que fue un trabajo peligroso? 驴Contabas con el equipo de trabajo necesario para el desempe帽o de tu trabajo?

El primer d铆a se supon铆a que me iban a dar el calzado de seguridad, pero no ten铆an as铆 que tuve que empezar sin ellos. Y yo tuve suerte, porque me llegaron 芦r谩pido禄 pero hab铆a otro compa帽ero que se pas贸 meses con su calzado de calle. Pod茅is imaginar lo que supone que se te caiga algo tan pesado como lo que se mueve en ese sector sin calzado de seguridad鈥

Pero era una tras otra, los racks (estanter铆as del almac茅n) estaban todos llenos de golpes por todas partes, con material suelto, sin retractilar, pl谩sticos colgando, algunos pal茅s ya incluso volcados, que no se ca铆an encima de nadie porque se apoyaban en otros, pero poco faltaba. Y aun as铆 hab铆a cosas que no cab铆an en las estanter铆as y estaban por los pasillos y en los giros; ibas con una peque帽a carretilla y al girar te pod铆as encontrar con un pal茅 que no cab铆a en su sitio. Tampoco hab铆a zonas marcadas para el paso de peatones y era todo estrech铆simo hasta el punto de estar todos los extintores golpeados y tirados por ah铆 porque las retr谩ctiles ten铆an el sitio justo para acceder al rack y se los llevaban por delante.

La hernia inguinal me impide, seg煤n los m茅dicos, poder hacer este tipo de esfuerzos f铆sicos de 30 kilos鈥 Evidentemente, la salud va por delante y me dan la baja de facto el primer d铆a.

Me acuerdo de un d铆a que ten铆amos que sacar unas tuber铆as de cinco metros y no se pod铆a llegar a las estanter铆as en las que estaban porque hab铆a filas y filas de pal茅s delante. Y eso con el jefe de la tienda metiendo prisa para que le llev谩semos el material. Hab铆a que encaramarse por todas partes, sacar el tubo subido a los pal茅s鈥 horrible. Y estoy seguro de que si mis compa帽eros no siguen igual ahora ser谩 muy parecido.

Pero vamos, hasta para fichar hab铆a inseguridad, porque el fichaje consist铆a en firmar una hoja cada mes y a veces se pasaban meses sin reponer la hoja y te quedabas sin fichar.

Podr铆a pasarme horas comentando cosas raras. Calderas golpeadas que se las llevaban a la tienda para intentar venderlas rebajadas, largueros de estanter铆as totalmente machacados y que segu铆an llenos de mercanc铆a, y un largo etc.

驴Cu谩l es tu situaci贸n de salud actual?

Mi situaci贸n es pr谩cticamente la misma que cuando se me cursa la baja. Yo tengo una hernia inguinal con diferentes dificultades y eso me impide, seg煤n los m茅dicos (hay que contar con la ciencia y con la gente que es profesional en esto), poder hacer este tipo de esfuerzos f铆sicos de 30 kilos. Puedo llevar m谩s o menos una vida normal, pero sin hacer excesos f铆sicos, deportivos y ese tipo de trabajos. Evidentemente, la salud va por delante y me dan la baja de facto el primer d铆a.

驴Cu谩l es la situaci贸n judicial actual del caso?

Judicialmente se me ha notificado hace unas semanas la fecha del juicio que tendr谩 lugar el 18 de febrero de este mismo a帽o por la ma帽ana. Cuando se acerque la fecha iremos subiendo a redes las convocatorias y dem谩s medidas que se van a hacer.

驴Cu谩l fue el papel del Comit茅 de Empresa?

El comit茅 de empresa est谩 compuesto por representantes de la Uni贸n General de Trabajadores (UGT) y desde el primer d铆a que me acerco a la empresa para recoger mis cosas y dem谩s hablo con las responsables de UGT y les digo mi opini贸n acerca del despido. Posteriormente nos ponemos en contacto y le digo que vamos a hacer concentraciones como la del 24, entre otras. Ella no me responde en ese momento, pero despu茅s de unos d铆as a trav茅s de Whatsapp le pregunto directamente si van a participar en la concentraci贸n del 24 y si van a sacar como comit茅 un comunicado de apoyo al trabajador porque creo que ya nadie se puede creer que ese despido se produzca por los motivos que se me dicen, sino por estar de baja y enfermar. Ella en concreto me dice que no van a apoyar la concentraci贸n ni nada y que lo dejan en manos del proceso judicial. Y yo le digo que simplemente, con toda la educaci贸n, que ya s茅 de qu茅 lado est谩n, del lado de la empresa y no de los trabajadores ni nada por el estilo.

驴Qu茅 apoyo has encontrado en la movilizaci贸n del 24 de septiembre?

Estoy muy agradecido con los sindicatos de clase, que la mayor铆a est谩n dentro del bloque combativo y de clase, como la Soli de Administraci贸n P煤blica, como Co.bas, como mi sindicato ASC y como CNT de Fuenlabrada, compa帽eros de la plataforma sindical de la EMT, adem谩s de la CGT Comarcal Sur que no est谩 dentro del bloque, Trabajadores del Teatro en Lucha y CocaCola en Lucha. Tambi茅n dar las gracias a mi organizaci贸n pol铆tica, Iniciativa Comunista, y a un mont贸n de organizaciones (seguro que alguna se me olvida) como las asambleas populares de Getafe y Legan茅s, como Parla Obrera y Popular (POP), Vallekas Obrera y tantas otras. S煤per agradecido con todas ellas.

鈥 todos esos sindicatos y organizaciones que han puesto su granito de arena鈥 Se gane o se pierda, 隆viva la lucha de la clase obrera!

驴Qu茅 otras acciones se han hecho?

Principalmente campa帽as de agitaci贸n en determinados barrios. Se ha hecho alguna estirada de pancartas en Getafe Industrial que es donde tiene la sede principal la empresa. Tambi茅n, se me ha invitado a actos de POP y Podemos de Alcobendas para hablar del conflicto, en radios populares como el Qu茅 de Qu茅 de Radio Almenara y se ha hecho una campa帽a en redes bastante importante. No s茅 si se me olvida algo m谩s.

Lo que te ha pasado a ti le puede pasar a cualquiera en cualquier momento y en cualquier empresa, 驴crees que es necesario que los trabajadores de J.Abad busquen otras herramientas para defenderse de los embistes de la empresa?

Yo como siempre digo en estos casos cuando una herramienta no te vale鈥 隆la tiras! porque una herramienta inservible puede ser da帽ina. Pues cuando una herramienta que hay en la empresa, que se llama el Comit茅 de Empresa de UGT, no funciona y no sirve para los intereses de nuestra clase, se tiene que tirar y as铆 construir sindicalismo de clase para que estas cosas (yo no tengo ninguna duda que volver谩 a ocurrir), si cabe, se puedan paliar por medio de una combatividad y una lucha en la calle y en los tribunales. La necesidad del sindicalismo de clase es tanta como el comer y el beber de cada d铆a.

驴Hay pr贸ximas movilizaciones?

Por ahora no hay m谩s movilizaciones cerradas, pero s铆 vamos a convocar, aunque todav铆a est谩 por cerrar una convocatoria el mismo d铆a del juicio el 18 de febrero a las puertas de los juzgados de la Plaza de los Cubos, al lado de Plaza Espa帽a, y convocaremos ese d铆a a todas las fuerzas que quieran participar.

驴Algo m谩s que a帽adir?

Reiterar las gracias al medio L铆nea Sur por el esfuerzo que hac茅is con la clase obrera (que me consta porque os sigo habitualmente), a otros medios que tambi茅n se han volcado conmigo, a mucha gente incluso an贸nima que yo no conozco que se ha volcado en las redes con mi caso, a todos esos sindicatos y organizaciones que han puesto su granito de arena para que mi caso no quedara aislado y no quedara yo absolutamente solo y tirado como una colilla como s铆 ha hecho esta empresa. Decirles a todos ellos que fuerza, que seguimos en la lucha y que hasta la victoria. Se gane o se pierda, 隆viva la lucha de la clase obrera!