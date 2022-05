–

(Por Lila Feldman y Marianella Manconi, para Lobo Suelto)

驴C贸mo es entrevistar a una figura m铆tica y viva del Psicoan谩lisis? Juan Carlos Volnovich es ambas cosas. Maestro sin propon茅rselo, referente, un pensador de vanguardia, y de frontera, desde siempre, y a煤n hoy. Es tambi茅n un luchador, las encrucijadas de su vida se han ligado a unas cuantas batallas. Asumi贸 riesgos, no renunci贸 a convicciones e ideales. Tampoco renuncia a su sensibilidad. Quienes lo conocen, destacan su sencillez, integridad y coherencia. Por 煤ltimo, su generosidad para estimular y acompa帽ar el surgimiento de voces y plumas nuevas.

Un s谩bado por la tarde, nos recibe en su casa, y nos cuenta su historia. Nosotras la vamos a acompa帽ar de banda sonora, la de Silvio Rodriguez por supuesto, de acuerdo a las preguntas sobre las cuales gir贸 la conversaci贸n: c贸mo su historia de amor marc贸 sus rupturas y toda su trayectoria, c贸mo se convirti贸 en el candidato m谩s joven en ingresar a la APA, y c贸mo luego rompi贸. El exilio, los encuentros definitivos con Mimi Langer, Le贸n Rozitchner y la Revoluci贸n y cultura cubanas, que lo acompa帽an hasta hoy. Las teor铆as marxistas y feministas, el capitalismo, el colonialismo, el psicoan谩lisis y su porvenir. Su condici贸n de escritor.

1- Causas y Azares

(鈥淭odo empez贸 en esta casa鈥)

LF: La idea de entrevistarte surgi贸 en principio a partir de la decisi贸n de la UNR de darte el Doctorado Honoris Causa. Me lleg贸 esa noticia una noche y a la ma帽ana siguiente me despert茅 pensando que era una muy buena ocasi贸n para entrevistarte. Luego te escuchamos en el discurso que diste al recibirlo, que fue una hermosa recapitulaci贸n de tu trayectoria, y en el que una vez m谩s verificamos que sos un gran escritor. Pens谩bamos en esa recapitulaci贸n que toma como un hito la ruptura con APA, de Plataforma y Documento, como una ruptura emblem谩tica que ha quedado en la historia y a la cual vos hac茅s referencia, y en ese sentido te queremos preguntar si esa habr谩 sido o que fue el pre谩mbulo de otras rupturas, queremos que nos cuentes si pens谩s que hubo luego otras rupturas importantes o significativas.

JCV: 驴Posteriores?

LF: Posteriores. Tanto respecto de hegemon铆as institucionales como conceptuales.

JCV: Bueno, en realidad no fue una ruptura inici谩tica, anticip贸 otras y al mismo tiempo fue la consecuencia natural de rupturas previas. A ver鈥 me parece que todo empez贸 en esta casa. Yo entr茅 a esta casa (estamos hablando de 1962) como un j贸ven que estudiaba medicina, que quer铆a ser neurocirujano, que quer铆a ir a vivir a Israel, y sal铆 como un aspirante a psicoanalista que quer铆a irse a vivir a Cuba. Lo de la neurocirug铆a tiene una explicaci贸n. Por aquel entonces Ra煤l Carrea y Juan Carlos Christensen eran dos neurocirujanos que brillaban en el universo de la Facultad, y lo de Israel se justifica por mi pertenencia a grupos de j贸venes jud铆os. Primero la Hashomer Hatzair y despu茅s Ramah. As铆 las cosas, me fui de vacaciones con unos amigos a Brasil, cuando volv铆鈥

LF: 驴Qu茅 edad ten铆as?

JCV: Me gradu茅 a los 22, entonces esto deber铆a haber sido a los 20. El caso es que volv铆 de mis vacaciones en Brasil, llam茅 a un amigo, 鈥渃he, tenemos que vernos鈥. 鈥溌縬u茅 hac茅s ahora?鈥 Nos encontramos en el Petit Caf茅. 驴Oyeron hablar del Pettit Caf茅? Era el lugar de reuni贸n de los j贸venes modernos. De los modernos chetos. Por eso nos llamaban petiteros. 鈥淰oy a visitar a mi nueva novia que est谩 estudiando con una amiga鈥, me dijo. 鈥溌縑en铆s?鈥 La amiga era Silvia y aqu铆 llegamos.

MM: 驴A esta casa?

JCV: A esta casa. Los padres de Silvia estaban de viaje, Silvia y su amiga estaban, en efecto, estudiando. A los tres minutos mi amigo y su novia desaparecieron y, de repente, me qued茅 solo con Silvia. Charlamos un ratito y me fu铆. Tiempo suficiente para saber que estudiaba psicolog铆a y que hab铆a estado en Cuba. Durante la semana la llam茅 para invitarla el s谩bado al cine -al cine de la esquina, claro est谩鈥 pero, cuando llegamos鈥 no hab铆a entradas de modo tal que solo nos quedaba ir a bailar y enamorarnos.

Como les contaba, cuando la conoc铆, Silvia estudiaba psicolog铆a. En esa 茅poca, estudiar psicolog铆a era Bleger. Silvia me invit贸 a ir a las clases de Bleger que eran abiertas y multitudinarias y fue all铆 d贸nde empec茅 a romper con la neurocirug铆a. A romper con la neurocirug铆a y a cambiar Israel por Cuba. Ella ven铆a de all铆, de la Campa帽a de Alfabetizaci贸n, enamorada de la Revoluci贸n Cubana. Fue ah铆 cuando hice el cambio: ya no ir铆a a Israel y ya no iba a ser neurocirujano. Entonces, encontr茅 que el reglamento de la UBA permit铆a hacer, cuando uno ten铆a m谩s del 80% de las materias aprobadas, materias en otra Facultad, sin seguir el orden curricular y sin curso de ingreso. Entr茅 a Psicolog铆a y acompa帽茅 a Silvia en las materias que ella cursaba. Personalidad, con Bleger. Cl铆nica de Adultos, con Ulloa. Psicopatolog铆a con Liberman. A pesar de la diferencia generacional, Silvia era amiga de Bleger. Me lo present贸 y ese encuentro produjo un cambio significativo en mi vida. Entonces, iba a entrar a la APA para ser psicoanalista.

LF: La condici贸n para ser psicoanalista era ser m茅dico.

JCV: Claro. Bueno, yo era casi m茅dico, pod铆a aspirar a entrar a la APA pero me quer铆a ir a Cuba. Nos quer铆amos ir a Cuba y cre铆amos que eso era muy f谩cil. Habl茅 con Bleger, Bleger me alent贸 pero tambi茅n me aconsej贸: 鈥淧rimero recibite y, durante el tiempo que te lleve, aprend茅 a hacer algo.鈥 Entonces le pidi贸 a Goldenberg que me recibiera en el Servicio del Lan煤s 鈥揳unque no estuviera recibido鈥 para hacer all铆 una capacitaci贸n express. El caso es que cuando estuve en condiciones de viajar, el gobierno cubano hab铆a suspendido los contratos a m茅dicos extranjeros y me qued茅 鈥搉os quedamos鈥 sin poder ir a Cuba.

En aquella 茅poca yo me analizaba con Dora Fiasch茅 (cuatro veces por semana, claro est谩) y como ten铆a previsto viajar, no hab铆a hecho algo que todo el mundo que tuviera la intenci贸n de ser psicoanalista hac铆a: pedir hora para un psicoan谩lisis did谩ctico. Y esto era as铆 porque los analistas did谩cticos, que por entonces eran catorce si no recuerdo mal, estaban muy demandados, con listas de espera que se contaban por a帽os. Llam茅 a todos y cada uno de los didactas y la respuesta fue siempre la misma: no tengo hora y mi lista de espera est谩 completa. El 煤nico que me dio alguna esperanza fue Jorge Mom, que en ese momento presid铆a la Asociaci贸n Psicoanal铆tica Argentina, pero me anticip贸 seis a帽os de espera. Con todo, Gilou Garc铆a Reinoso 鈥搎ue tambi茅n me dijo que no鈥 me dio un dato fundamental: mi marido, dijo Gilou, Diego Garc铆a Reinoso tiene una hora pero no piensa respetar la lista de espera sino que est谩 dispuesto a someter esa hora a un concurso convocado por la Asociaci贸n como lo hicieron Willy Baragner y Madelaine Baranger el a帽os pasado. En efecto, el a帽o anterior a todo esto, cuando yo me iba para Cuba , Willy y Madee hab铆an regresado de Uruguay a donde hab铆an sido enviados con la intenci贸n de fundar la Asociaci贸n Psicoanal铆tica Uruguaya. Imag铆nense, dos psicoanalistas did谩cticos, de enorme prestigio, con todas sus horas libres para tomar cinco candidatos cada uno. Abrumados por la avalancha que les cay贸 encima pidieron que sea la APA la que decida. Y a las autoridades de la APA no se le ocurri贸 nada mejor que hacer un concurso. Un concurso de pacientes.

MM: Qu茅 horror鈥

JCV: Un concurso de pacientes que inclu铆a una autobiograf铆a, tres entrevistas con psicoanalistas did谩cticos y un test de Rorschach. Como yo ten铆a previsto emigrar no me anot茅 en esa pero, ahora, un a帽o despu茅s, las cosas hab铆an cambiado para m铆. Claro, esta vez tambi茅n era un concurso en las mismas condiciones pero no con diez opciones, sino con solo una. Lo gan茅, entr茅 en an谩lisis did谩ctico con Diego y, casi sin darme cuenta, me convert铆 en el candidato m谩s j贸ven del Instituto. Para m铆 fue muy f谩cil entrar; tal vez por eso tambi茅n fue muy f谩cil salir. Yo no hab铆a tenido que esperar largos a帽os para ser aceptado sino que entr茅, hice un a帽o de an谩lisis did谩ctico, transit茅 los seminarios, los 鈥渃ontroles oficiales鈥, tuve maestros realmente extraordinarios y, felizmente, cuando me fu铆, conserv茅 mi an谩lisis porque tambi茅n Diego Garc铆a Rreinoso integr贸 Plataforma. Conserv茅 mi an谩lisis y mis supervisores que, en ese momento, eran Marie Langer y Bleger.

Plataforma fue el resultado de las limitaciones que impon铆a la instituci贸n. Plataforma fue la consecuencia del Cordobazo, del Rosariazo y del clima de 茅poca. Renunciamos en noviembre del 71. Ya ah铆 estaba el germen de lo que fue mi vida: el psicoan谩lisis y mis ideales revolucionarios. Pero vi茅ndolo en perspectiva, al final, no romp铆: mantuve y mantengo esa fidelidad con los mismos ideales.

A partir de ah铆, me parece que no hubo otra ruptura significativa. Hubo, s铆, un momento de cambio: la decisi贸n del exilio. Pero fue un cambio para poder ser consecuentes con lo mismo que ven铆amos haciendo. Y s铆, fue un momento muy dif铆cil. Cuando tomamos la decisi贸n, diciembre del 76, muy de apuro porque supimos que corr铆amos serios peligros, ten铆amos dos destinos posibles. Caracas y Ginebra. Pero pasamos por La Habana. Cuando llegamos all铆 me dijeron, me invitaron a que me quede y que haga lo que quiera. Un funcionario del Comit茅 Central del Partido, tipo maravilloso que atend铆a latinoam茅rica, insisti贸 en que me quede, que nos quedemos. Le dije: mir谩, yo lo siento, te agradezco pero soy psicoanalista, no voy a renunciar a ser psicoanalista porque es lo 煤nico que aprend铆, lo 煤nico que s茅 hacer y aqu铆, en Cuba, el psicoan谩lisis no va. 鈥淧od茅s hacer lo que quieras鈥 fue su respuesta y, pens茅, 鈥渆ste tipo no tiene ni idea lo que est谩 diciendo y va a arruinar su carrera pol铆tica por culpa de un pelotudo que quiere hacer psicoan谩lisis en un pa铆s socialista鈥 As铆 que le ped铆, que averig眉e. Que averig眉e bien. Lo hizo y su respuesta fue : 鈥渆lijan d贸nde quieren trabajar.鈥 Silvia, junto a una psic贸loga cubana y una psic贸loga uruguaya fundaron el Departamento de Psicolog铆a en la Maternidad Gonz谩lez Coro. Yo me incorpor茅 al Servicio de Psicopatolog铆a del Hospital Pedi谩trico William Soler.

2- La era est谩 pariendo un coraz贸n

鈥淧sicoan谩lisis, Marxismo y Feminismo para m铆 est谩n juntos desde el inicio鈥

LF: Formas parte de la vanguardia de los inicios del psicoan谩lisis en Argentina, y segu铆s siendo vanguardia a煤n en este momento de tu vida. Le铆amos el art铆culo que escribiste en la Revista Topia ya en el a帽o 2005, releyendo y revisando los tres ensayos, de Freud. Te queremos preguntar c贸mo fue el encuentro con las teor铆as feministas, porque fuiste un adelantado en pensar, en teorizar cosas que se pudieron pensar por otrxs colegas, compa帽eros, muchos a帽os despu茅s.

JCV: No se si fui, no se si soy un psicoanalista de vanguardia. M谩s bien pienso que soy un psicoanalista de frontera, que habit茅 siempre ese espacio un poco marginal donde el psicoan谩lisis se encuentra con otras disciplinas. Si acaso, lo m铆o fue trabajar en los l铆mites y tratar de ampliar, tensar esos l铆mites.

Ya les cont茅 de las tres entrevistas para poder hacer an谩lisis did谩ctico, para concursar. No, no me toc贸 lo del Rorschach pero s铆 tuve que escribir mi autobiograf铆a fue y ah铆 cuando aprend铆 a escribir a m谩quina. Esa autobiograf铆a debe estar en el archivo de la APA y siento much铆simo no poder tener acceso a ese archivo. Pero una de las entrevistas para ese concurso fue con Marie Langer. Y qu茅 cosa 驴no? porque en esa entrevista, la recuerdo muy bien, Mim铆 me recibi贸, yo no la conoc铆a y me pregunt贸: 鈥溌縠sta es la primera entrevista, la segunda o la tercera?鈥. Entonces le dije 鈥渆s la tercera鈥 y me dice 鈥渦y, pobre doctorcito, debe estar cansando de andar cont谩ndole su vida a todo el mundo鈥濃 yo no s茅 c贸mo, debe ser por esa transmisi贸n de inconsciente a inconsciente, en esa entrevista de lo 煤nico que habl茅 fue de Cuba. Cuando sal铆 me quer铆a matar: 鈥測o no quiero entrar a la APA鈥, me dije, porque alguien que aspira, que pretende eso, no habla de esas cosas en una entrevista de admisi贸n a la APA . Bueno, despu茅s nos enteramos que Mimi ten铆a una vieja tradici贸n de militancia dentro de la izquierda, que hab铆a estado en el Partido Comunista austr铆aco. Todo eso hab铆a sido silenciado, ella borr贸 durante un tiempo esa historia para convertirse en una psicoanalista burguesa y fue as铆 como la conoci贸 todo el mundo.

Marie Langer hab铆a publicado en 1954 Maternidad y sexo, que no es un texto feminista pero que se las trae, y que sin duda habla de su inter茅s en esas cuestiones. 1954 quiere decir que antes que apareciera El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, M铆mi ya estaba en la onda de los Estudios de la Mujer o, al menos, de la psicolog铆a de la mujer.

Durante el tiempo que estuve dentro de la APA, ten铆a, claro est谩, cuatro sesiones semanales con su analista did谩ctico, y dos supervisiones oficiales. Ella fue una de mis supervisoras oficiales. En una oportunidad le coment茅 que me iba con Silvia a Cuba. 鈥淢ir谩, me dijo, acabo de leer un ensayo muy interesante y los autores residen en La Habana, te sugiero que te acerques a ellos鈥. El trabajo se titula Hacia una concepci贸n cient铆fica de la liberaci贸n de la mujer y es un texto que se convirti贸 en piedra fundamental del feminismo marxista. Por primera vez incluye el t茅rmino te贸rico de trabajo invisible para aludir al trabajo que realizan las mujeres en el seno del hogar. Isabel Largu铆a era Argentina pero hac铆a much铆simos a帽os que se hab铆a ido de Argentina, hab铆a estado viviendo en Par铆s y despu茅s se afinc贸 en Cuba con John Dumoulin, su pareja y coautor del libro. El texto de Isabel y John es del 69 y nuestro viaje a La Habana fue en 1970. Nunca supe c贸mo hab铆a llegado a manos de Mim铆 ese escrito que, por entonces, circulaba en copia mimeografiada. Hicimos eso, cuando llegamos a Cuba nos conectamos con Isabel y John. De ah铆 que psicoan谩lisis y feminismo para m铆 est谩n juntos desde el inicio.

Cuando partimos al exilio y nos radicamos en La Habana en 1976 eleg铆 trabajar en el Servicio de Psicopatolog铆a del Hospital Pedi谩trico, y ped铆 que me dejaran tener algunos pacientes adultos. Mis pacientes eran ni帽os y ni帽as del barrio. Poco a poco comenzaron a consultarme artistas, escritores, escritoras, m煤sicos, gente de la cultura. Uno de ellos 鈥損ersonajes muy influyente en el Partido鈥 suscit贸 la curiosidad y el cuchicheo de la secretaria y la gente que pasaba por la sala de espera. 鈥淢ir谩 qui茅n est谩 ah铆. 驴A qui茅n est谩 esperando?鈥 De ah铆 en m谩s qued贸 claro que el psicoan谩lisis estaba bien porque ten铆a el aval del Partido. De ah铆 en m谩s psicoan谩lisis, marxismo y feminismo se convirtieron en el camino que me trajo hasta aqu铆.

A pesar de la distancia pol铆tica, Cuba est谩 muy cerca de Estados Unidos y siempre mantuvo un fuerte intercambio cultural con su vecino del norte. A las te贸ricas feministas de los a帽os 70, a Judith Butler, a Teresa de Lauretis, a Nancy Chodorow, a todas ellas las empezamos a leer en Cuba. Esa fue la ventaja; la desventaja era que no hab铆a psicoanalistas, ven铆amos de la meca del psicoan谩lisis y nos encontramos con que no ten铆amos con qui茅n compartir nuestras experiencias, no ten铆amos con qui茅n supervisar a nuestros pacientes. As铆 fue que me volv铆 en Cuba un psicoanalista ortodoxo por temor a perder鈥

LF: La identidad

JCV: la identidad psicoanal铆tica en un contexto donde, para hablar de psicoan谩lisis, no ten铆a m谩s que el espejo o a Silvia. En el 81 publicamos con Silvia en la Revista de Casa de las Am茅ricas Marxismo y/o feminismo. All铆 sent谩bamos posici贸n con respecto a la tensi贸n entre los avances sociales y pol铆ticos de las mujeres y las posiciones feministas. Para simplificar: entre la Federaci贸n de Mujeres Cubanas (los beneficios y las leyes para incorporar a las mujeres al trabajo) y el silencio con respecto a los efectos en la subjetividad. Lo que pas贸, entonces, fue que las mujeres tuvieron que agregar a las tareas tradicionales de criar a los hijos, limpiar la casa y hacer de comer, incorporarse al trabajo productivo, a los sindicatos, al Partido. De modo tal que esa promoci贸n m谩s que un logro, se convirti贸 en una trampa.

Cuando regresamos a la Argentina 鈥揹iciembre del 84鈥 las teor铆as feministas eran ya parte de nuestro esquema conceptual.

LF: Pero no aqu铆.

JCV: No, aqu铆 la dictadura c铆vico militar hab铆a hecho lo suyo. No obstante 鈥搉o recuerdo exactamente el a帽o鈥 en la Facultad de Psicolog铆a se abri贸 la Carrera de Especializaci贸n en Estudios de la Mujer. Silvia se inscribi贸 en la primera cohorte. Gloria Bonder, la dirig铆a; con Ana Mar铆a Fern谩ndez, Irene Meler y Cristina Zurutuza llevaron adelante esa iniciativa.

MM: En el 87, creo, no estoy segura.

JCV: Puede ser, s铆. Hab铆a empezado la revisi贸n del psicoan谩lisis a la luz de los Estudios de G茅nero. As铆 que esa intersecci贸n del psicoan谩lisis con las teor铆as de g茅nero para m铆 viene de esa 茅poca: se inscriben en un continuum, con Marie Langer, con Isabel Largu铆a.

Me qued茅 pensando en la vanguardia, si fui o soy un psicoanalista de vanguardia. Me parece que siempre tuve un supery贸 extremadamente exigente que me imped铆a ser uno m谩s de esos psicoanalistas que repiten siempre lo mismo, que me obligaba a innovar. 隆Vamos a pensar algo nuevo! Para m铆 esa consigna estuvo siempre en el horizonte. En estos momentos se expresa en la intenci贸n de abordar los aspectos colonialistas y racistas impl铆citos en el psicoan谩lisis, en la obra de Freud. La colonialidad del g茅nero, la colonialidad del poder, la colonialidad del saber. Existe una interesante bibliograf铆a de psicoanalistas norteamericanos acerca del racismo en nuestra disciplina鈥

MM: Pero tienen m谩s problematizado, m谩s explicitado y nosotros reci茅n ahora empezando a reconocer algo de eso鈥

JCV: Para m铆 fue fundamental la obra de Anibal Quijano, y desde el punto de vista marxista y psicoanal铆tico, de Le贸n Rozitchner. Yo estoy convencido que Le贸n fue el pensador m谩s original que tuvimos y qui茅n llev贸 m谩s lejos la concepci贸n acerca de c贸mo la subjetividad es n煤cleo de verdad hist贸rica.

LF: 驴Vos estudiaste con Le贸n afuera o aqu铆 mismo?

JCV: Nosotros fuimos amigos, alumnos pero, sobre todo, admiradores de Le贸n.

Volviendo en la historia para atr谩s: cuando estaba estudiando medicina y decid铆 dedicarme al psicoan谩lisis mis amigos empezaron a gastarme diciendo que 鈥渆so鈥 no era una ciencia. Entonces, tom茅 el tel茅fono, llam茅 a Gregorio Klimovsky. Me cit贸 un domingo a la ma帽ana en su casa. 鈥溌縋or qu茅 vino a verme?鈥 鈥淧orque mis amigos me gastan diciendo que eso que yo hago, que el psicoan谩lisis no es una ciencia. Y yo quiero tener argumentos para poder defenderme.鈥 Y entonces empezamos a hacer un grupo de estudio. Los s谩bados por la ma帽ana en nuestra casa. Estudiamos, claro est谩, positivismo l贸gico, a Carnap, Popper. y aprendimos mucho. Pero, a los dos a帽os, convertimos el grupo, tambi茅n en casa, tambi茅n los s谩bados por la ma帽ana, en un grupo de estudios con Le贸n.

LF: 驴En qu茅 a帽o fue eso m谩s o menos?

JCV: en el 71, 72. Le贸n estaba escribiendo Freud y Los l铆mites del individualismo burgu茅s as铆 que lo que escrib铆a durante la semana, nos lo le铆a los s谩bados. Hab铆amos empezado con la Fenomenolog铆a del esp铆ritu, pero despu茅s, r谩pidamente, pasamos a Freud y Los l铆mites del individualismo burgu茅s. Y nos hicimos amigos de Le贸n, era muy f谩cil hacerse amigo de Le贸n. En 茅pocas tempranas de la 鈥淭riple A鈥 vivi贸 en casa con una amiga tucumana que estaba perseguida.

3- El Necio

鈥淎 m铆 no me interesan los intelectuales comprometidos, sino el an谩lisis de la implicaci贸n鈥

LF: Siempre asumiste, desde el comienzo por lo que nos contas y lo has contado muchas veces, una posici贸n decididamente no neutral y muy comprometida con tu militancia y con tus ideas. En contraposici贸n a un psicoan谩lisis entre comillas m谩s puro, as茅ptico. 驴Qu茅 pens谩s del v铆nculo psicoan谩lisis-pol铆tica hoy?

JCV: 驴Sab茅s? Cuando vos dec铆s que hay un psicoan谩lisis ligado a lo social que se contrapone a un psicoan谩lisis puro, parecer铆a que el psicoan谩lisis 鈥渃omprometido鈥 hubiera perdido su pureza. Y, tal vez es as铆: ha perdido su pureza pero no su rigurosidad. Ese fue un fantasma muy persecutorio para muchos de nosotros. Cuando nosotros nos fuimos de la APA, Bleger se qued贸. Bleger no firm贸 la renuncia y se qued贸 en la APA. Al poco tiempo, muri贸. Muri贸 a los 49 a帽os. Post mortem apareci贸 un art铆culo de Bleger, publicado en la Revista de Psicoan谩lisis de la APA. En ese art铆culo 鈥搒in dudas escrito por Bleger鈥 hay un fragmento que 鈥搉unca pude confirmarlo鈥 no fue escrito por Jos茅. Refiri茅ndose a quienes integramos el grupo Plataforma dec铆a: 鈥渆ligen la pol铆tica; abandonan el psicoan谩lisis鈥. Entonces, permanecer siendo psicoanalistas se convirti贸 en un desaf铆o: sostener la rigurosidad y seguir siendo psicoanalistas a pesar de no estar en la Asociaci贸n. Hoy en d铆a es frecuente encontrar psicoanalistas 鈥渟ueltos鈥 pero en aquella 茅poca se parec铆a mucho a quedar excomulgados.

驴Qui茅n agreg贸 ese fragmento de 鈥渆ligen la pol铆tica; abandonan el psicoan谩lisis鈥 tan ajeno al pensamiento de Jos茅? Supongo que Lili, ella estaba convencida de que a Bleger lo hab铆a matado la presi贸n que nosotros le pusimos para que renuncie a la APA.

LF: Por muchas de las cosas que est谩s contando se nota que siempre te import贸 y te preocup贸 mucho la rigurosidad, eso parece que fue y es un vector central para vos鈥

JCV: A veces en exceso, porque yo tengo la impresi贸n que todo se juega en la posibilidad de preservar y desarrollar el pensamiento cr铆tico, de la seriedad con la que llevamos a cabo nuestras investigaciones. No aceptar los l铆mites que nos impone la Academia pero, tampoco, la seducci贸n de la banalidad. Emilia Ferreiro es un claro ejemplo de una investigadora no psicoanalista que encontr贸 el buen camino.

LF: Pero s铆, por lo menos nosotras vemos que muchos sectores sobre todo hegem贸nicos por ah铆 en la Universidad y fuera tambi茅n, con quienes el lugar de la historia, la neutralidad, la asunci贸n de una ubicaci贸n pol铆tica son cuestiones de fuertes controversias, de diferencias muy grandes.

JCV: Hace muchos a帽os escrib铆 un art铆culo sobre el tema, Neutralidad, Compromiso e Implicaci贸n. Un intento de fundamentar porque el t茅rmino 鈥渃ompromiso鈥 me cae muy mal. El 鈥渋ntelectual comprometido鈥 me cae muy mal. Los intelectuales 鈥渃omprometidos鈥 con el Socialismo Sovi茅tico, por ejemplo, han cumplido muy mal su trabajo. Yo s茅 que muchas veces 鈥渋ntelectual comprometido鈥 suena a elogio 鈥渜u茅 bueno, usted es un intelectual comprometido鈥 pero prefiero reemplazarlo por el concepto de implicaci贸n. Y, mucho m谩s por el an谩lisis de la implicaci贸n. Porque nunca como en la actualidad hemos sido m谩s ignorantes del modo como las instituciones y el Poder nos atraviesan y nos determinan. Jam谩s nuestra implicaci贸n y nuestra sobreimplicaci贸n en las pr谩cticas sociales 鈥揳un aquella caracterizada por la apat铆a y el desencanto- lleg贸 a estos extremos y jam谩s fue tan reprimido y sustra铆do el an谩lisis de dicha implicaci贸n. An谩lisis de nuestras evitaciones y adhesiones a las teor铆as y a las instituciones del dinero y del poder. An谩lisis de nuestra 鈥渘eutralidad鈥 y de nuestro 鈥渃ompromiso鈥. De nuestra participaci贸n y de nuestras indiferencias. De nuestras investiduras y de nuestras desafectaciones.

4- Rabo de nube

鈥淣o me interes贸 tener disc铆pulos ni conformar una obra, yo salpico, picoteo鈥

LF: Y luego te quer铆amos preguntar sobre c贸mo ves la transmisi贸n del psicoan谩lisis. Vos sos alguien que se ha convertido para muchos de nosotros en un maestro, por fuera de esas l贸gicas tan comunes en muchos 谩mbitos que tienen que ver con formas de dominaci贸n, sumisi贸n, y vos no. Encontraste otro modo de ubicarte en un lugar de referente o de maestro para muchos.

JCV: Nunca fui profesor, nunca di clases, a lo sumo seminarios acotados, por invitaci贸n, pero no tengo el deseo de hacer escuela, de tener disc铆pulos. Yo no tengo una obra. Silvia Bleichmar ten铆a las dos cosas, ten铆a la idea de que lo suyo era una obra, y que hac铆a seminarios pero con la intenci贸n de hacer escuela. Yo salpico, picoteo pero m谩s bien eludo, esquivo, por f贸bico tal vez, pero no tengo la intenci贸n de tener alumnos, disc铆pulos o continuadores, menos a煤n ofrecer una obra consumada. Tengo muchos trabajos, incluso dej茅 de publicar libros, tengo cantidad de trabajos publicados en libros de otros. Y no porque no tenga los textos, porque como me da verg眉enza hablar en p煤blico generalmente escribo todo lo que voy a decir, eso quiere decir que todo lo que pienso lo tengo escrito.

5- A d贸nde van

鈥淨uienes definitivamente influyeron en mi vida fueron Sartre y Simone, y la literatura cubana鈥

LF- Justamente te quer铆amos preguntar por tus lecturas actuales, y por las lecturas que te convirtieron en el escritor que sos, porque vos sos un escritor, siempre que te escuchamos eso es muy notorio. La belleza de tu escritura.

JCV: No tengo muy sistematizada la lectura, y tengo muy poco tiempo. Pero se nota que he le铆do mucho, me pasa que me encuentro ahora que estamos pintando la casa, sacando bibliotecas, me encuentro con cantidad de libros que est谩n subrayados de la 茅poca que me daba por subrayar, que est谩n etiquetados, de la 茅poca que me daba por etiquetar. Me encontr茅 con los tomos de Historia de las Mujeres que estaban en el suelo y le pregunt茅 a Silvia: 驴qu茅 le pas贸 a estos libros porque est谩n todos con tiritas salidas? Entonces lo agarr茅 y eran marcas que yo hab铆a hecho de libros y libros que hab铆a le铆do. Ahora estoy leyendo mucho a una rusa que se llama Svetlana Alexievich. Que escribi贸 un libro que est谩 por ah铆 seguramente, se llama el fin del Homo Sovieticus que son todas entrevistas, 驴vos la le铆ste?

MM: Ella es la que escribi贸 la guerra tiene rostro de mujer鈥

JCV: Y Chernobyl. Si, es maravillosa, ella tiene un premio Nobel. Y el fin del homo sovieticus son entrevistas a gente, gente com煤n, maravilloso, maravilloso. Con Yamila, mi hija, nos pasamos muchos libros. Vos me pasaste uno que me gust贸 much铆simo.

LF: 驴Te gust贸?

JCV: Ah, s铆, s铆. Me encant贸.

LF: El de A la salud de los muertos de Vinciene Despret.

MM: Muy bueno鈥

JCV: La presentaci贸n de libros es otro cap铆tulo鈥 los libros que no hubiera le铆do si no fuera por la presentaci贸n. Algunos maravillosos, agradezco mucho y s铆, eso s铆 me encant贸 porque me dio la posibilidad de, por ejemplo con los del concurso, (he sido jurado de todos los concursos de Top铆a), de ver cu谩l es la producci贸n y por d贸nde va. Eso s铆 lo agradezco, aunque de vez en cuando haya tenido que leer libros que no hubiera elegido leer.

LF: 驴Y de ficci贸n? porque bueno nombraste a Mimi Langer obviamente, lo nombraste a Le贸n tambi茅n, a Bleger. Pero de ficci贸n 驴qu茅 lecturas?

JCV: A ver, lo que influy贸 en mi vida, en nuestra vida, definitivamente fue Sartre y Simone. Viv铆amos leyendo, devor谩ndonos los libros de Sartre y sobre todo los de Simone, en nuestra juventud.

Una vez que fui jurado del premio Casas Am茅ricas de Ensayo, pens茅 que uno tendr铆a que escribir la historia de su vida en funci贸n de los libros fundamentales que marcaron su vida鈥 Me hubiera gustado tener tiempo para poder hacerlo. Escribir acerca de los libros que dejaron huellas y cambiaron mi vida.

LF: Est谩s a tiempo de pensarlo鈥

JCV: S铆鈥 (risas). Lamentablemente tengo poco tiempo. Bueno, podr铆a decir que fue decisiva mi inmersi贸n en la literatura cubana, porque muchos de mis pacientes fueron los grandes escritores cubanos, y fundamentalmente, con Roberto Fern谩ndez Retamar que no se analiz贸 conmigo por lo que pude ser su amigo. 脡l tuvo una enorme influencia en mi vida y en mi escritura鈥 En realidad, yo tengo la impresi贸n que siempre quise escribir como Roberto: tiene un estilo coloquial que me captur贸; escribir psicoan谩lisis de manera coloquial es mi ideal.

LF: Con rigurosidad pero coloquial鈥

JCV: Eso鈥 sab茅s, el ideal que alguna vez hablamos con Roberto era ese, c贸mo hacer para llegarle a todo el mundo y que sea valorado por las elites intelectuales. 驴Eso qui茅n lo logr贸? Maria Elena Walsh, Charles Chaplin, son artistas accesibles a las masas, a diferentes generaciones y, al mismo tiempo, resisten la cr铆tica sofisticada, del cine y la literatura.

LF: Ese es un rasgo tuyo, precisamente tus conferencias son escritas pero son muy coloquiales y son muy cautivantes de escuchar, es como si dialogaras con quienes escuchan.

JCV: Eso, si me sale, lo aprend铆 de Roberto. Si leen Calib谩n, cualquier texto de ensayo de Roberto, y ni que hablar de la poes铆a, la poes铆a de Roberto鈥ero bueno, Cuba est谩 llena de maravillosos escritores, poetas鈥

5- La maza

鈥淓l psicoan谩lisis es la teor铆a m谩s sofisticada y compleja acerca de la subjetividad humana鈥

LF: 驴C贸mo ves el porvenir del psicoan谩lisis?

JCV: A mi no me preocupa demasiado el porvenir desde el punto de vista de la profesi贸n. Yo creo que el psicoan谩lisis es una teor铆a, la m谩s compleja, la m谩s sofisticada de las teor铆as acerca de la subjetividad humana, que tiene asegurado su lugar en la historia del pensamiento. Y es una de las pocas profesiones liberales, casi la 煤nica que sobrevive. Cuando se augura el fin del psicoan谩lisis鈥 se piensa en lo anacr贸nico que puede ser la pr谩ctica profesional, pero no el m茅todo, ni el sentido que tiene toda la conceptualizaci贸n de la teor铆a psicoanal铆tica sobre la subjetividad. En eso coincido absolutamente con Le贸n, cuando plantea que el capitalismo se instal贸 sobre la matriz subjetiva que produjo el cristianismo, y que habr铆a que pensar si el fracaso de los intentos socialistas se deben a no haber tenido en cuenta la subjetividad y s贸lo reparar en los cambios econ贸micos o pol铆ticos. Antes record茅 cuando, muy j贸ven, entr茅 al Servicio de Psicopatolog铆a de Lan煤s. Tengo muy fresco el recuerdo: subiendo las escaleras de ese edificio monumental Carli Slutzky puso su mano en mi hombro y me dijo 鈥渆l psicoan谩lisis, pibe, el psicoan谩lisis est谩 muerto鈥. Desde entonces, infinidad de veces escuch茅 esa sentencia.

6- Sue帽o con serpientes

鈥淓l movimiento pol铆tico m谩s potente a nivel mundial es el Feminismo鈥

LF: 驴C贸mo ves este momento? Pandemia, embate de las derechas, conquistas feministas, 驴C贸mo lo ves?

JCV: Bueno, eso que dec铆s es important铆simo鈥 El movimiento m谩s potente a nivel mundial desde el punto de vista pol铆tico, el m谩s novedoso es sin duda el Movimiento de Mujeres. Ac谩 en Argentina, Las Madres de Plaza de Mayo inventaron la presencia de mujeres en la escena pol铆tica y el Ni una menos, la marcha por la legalizaci贸n del aborto son, sin duda, la evidencia de una fuerza original y potente. Aqu铆 y en el mundo. Por supuesto que en la sociedad de mercado todo se convierte en mercanc铆a y todo entra a circular como tal 驴no? pero a煤n as铆鈥o tengo la impresi贸n que asistimos a un momento de agotamiento del capitalismo, donde todo se reduce al desplazamiento de grandes capitales en pocas manos y al incremento desmesurado de una multitud de desempleados. Tal vez la destrucci贸n de Ucrania viene a darle un respiro al capitalismo, habr谩 que reconstruir media Europa una vez m谩s.

LF: Y con la fabricaci贸n y venta de armas.

JCV: Claro.. y eso le est谩 dando un respiro, pero en general me da la impresi贸n que eso se debe a que el capitalismo lo ha invadido todo y le queda muy poco espacio 鈥搕al vez el espacio sideral鈥 para ampliarse. Tengo muy presente esa cita que se le atribuye a Jameson y tambi茅n a Zizek: 鈥渆s m谩s f谩cil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo 鈥.

7- Oh melancol铆a

鈥淟a sensibilidad ya no me da verg眉enza, la tengo incorporada鈥

MM: En la Conferencia de Rosario y hoy aqu铆 tambi茅n, te recorre como una emoci贸n que a m铆 tambi茅n me conmueve.

JCV: Lloro, y no son pocas las veces que lloro en p煤blico. Pero 驴sab茅s una cosa? Eso no es solamente por viejo reblandecido. Me pasa desde siempre. Y, lo peor es que ya casi no me da verg眉enza. Tampoco me averg眉enzo (mucho) cuando me sale la veta humor铆stica y en alguna que otra presentaci贸n hago un stand up m谩s que una conferencia. Podr铆a decirte que estoy resignado.

8- Peque帽a serenata diurna

鈥渓a experiencia del inconsciente, esa experiencia que cuando a uno lo atraviesa no se olvida m谩s鈥

MM: Pensaba tambi茅n un poco cuando te escuchaba lo dif铆cil que era llegar a 鈥渟er鈥 psicoanalista y cuando contabas un poco antes como llegaste vos a ser psicoanalista, y yo pienso: claro, mi generaci贸n, yo lo s茅 por la historia de psicolog铆a, porque escuche a los maestros, con Ana Mar铆a Fern谩ndez, Mar铆a Rosa Glasserman, que un mont贸n de veces conversando me contaba todo lo que fue el Lan煤s. Yo siento que sigue siendo complejo situarse, pensar como psicoanalista. O sea que es un trabajo, que no est谩 dado as铆, que tambi茅n hay que tener una lectura de la 茅poca, estar alertas a los laberintos de los que parece que ya salimos porque decirnos que somos psicoanalistas con perspectiva de g茅nero parece como si fuera que ya estamos que no hay otros cuestionamientos鈥

JCV: yo admiro a Ana Mar铆a y me gustar铆a compartir con ella la idea de que ya pas贸 y hablar del post patriarcado, de nuevos existenciarios pero se me hace que 鈥

MM: Qu茅 bueno escucharte decir eso, es algo que yo tambi茅n pienso.

JCV: Ser psicoanalista. M谩s bien, estar psicoanalista. Les cuento una an茅cdota. En el 2001, plena crisis, vino a verme un grupo de psicoanalistas de Rosario. Analistas muy lacanianos. Se presentaron y me dijeron: 鈥渘osotros doctor lo venimos siguiendo, lo venimos siguiendo desde la 茅poca de la Asociaci贸n Psicoanal铆tica, despu茅s en Plataforma, despu茅s en su exilio en Cuba donde sigui贸 practicando el psicoan谩lisis, m谩s adelante cuando regres贸 en pleno auge de la teor铆a de los dos demonios y cuando usted era uno de los dos demonios y ahora, ac谩, donde parece que le va muy bien. Nosotros tenemos un problema muy serio en Rosario porque nuestros consultorios se est谩n vaciando, la situaci贸n econ贸mica afecta directamente nuestra pr谩ctica y queremos proponerle lo siguiente: queremos psicoanalizarlo a usted porque estamos seguros que si nosotros le preguntamos c贸mo hizo lo que hizo, usted seguramente de muy buena fe nos va a decir alguna que otra cosa pero eso que nos va a decir es todo consciente, y nosotros quisi茅ramos saber realmente cu谩l es la clave, esa clave que tiene que ver con el inconsciente, as铆 que le preguntamos si usted aceptar铆a psicoanalizarse con nosotros.鈥 Me pareci贸 un disparate鈥 pero acept茅. Entonces, fui a Rosario, me sentaron en una mesa y ellos en derredor. 鈥淎hora, asocie libremente鈥. Y yo asoci茅. El resultado de esa experiencia, interesant铆sima por cierto, fue la siguiente: lo que falllaba all铆 era la transferencia. Para poder sostener la transferencia de los pacientes les hac铆a falta algo de su propia transferencia con el psicoan谩lisis. Y eso se logra 煤nicamente atravesando la experiencia del inconsciente a trav茅s del an谩lisis personal. Eran j贸venes muy eruditos, que hab铆an estudiado mucho pero que se hab铆an analizado poco o nada. Eran sabios, conoc铆an muy bien la obra de Lacan pero se analizaban poquito, cuando ten铆an dinero y, cuando no, dejaban. Ten铆an alguna sesi贸n de 10 minutos y eso era todo. Yo estoy muy agradecido por la obligaci贸n de las cuatro sesiones por semana. Si te tocaba un mal analista estabas perdido y era una brutal p茅rdida de tiempo y de dinero pero a m铆 me toc贸 un analista maravilloso.

LF: Con Diego Garc铆a Reinoso contaste鈥

JCV: S铆鈥 que era un analista muy agudo鈥 silencioso. Caracter铆stica de la 茅poca, no hablaba casi. Un d铆a le dije 鈥渆stoy seguro que usted piensa y piensa bien, pero si no me lo dice, yo no me entero鈥.

LF: Qu茅 buena intervenci贸n la tuya鈥

JCV: Era un buen analista. Y mi anterior analista, tambi茅n. Me analic茅 hasta poco tiempo atr谩s con Gerardo Pasqualini. Es ah铆, en esa situaci贸n de la transferencia, de la experiencia inconsciente donde uno se habilita a poder analizar. Estudiar mucho es necesario pero la cuesti贸n se dirime en el campo del an谩lisis personal鈥

MM: Hay algo del tiempo tambi茅n, yo te he escuchado 4 veces por semana, tambi茅n la liquidez y la sensaci贸n de inmediatez es fuerte realmente, yo la siento, lo siento con la virtualidad. Esta semana conoc铆 a una paciente que atend铆a porque viv铆a en Londres, y volvi贸, y me dec铆a claro yo ahora vengo caminando y me voy caminando y no es que cierro la computadora y hago tal cosa, y habl谩bamos y me dice y tu cuerpo, la voz, tu voz no es鈥 bueno no es met谩lica mi voz. Tambi茅n la transferencia es ofrecer un tiempo y un tiempo otro, no el que lleva el mundo鈥

JCV: as铆 es鈥

