De parte de CNT December 26, 2021 29 puntos de vista

MEMORIA HIST脫RICA| Madrid | Foto de 脕lvaro Minguito | Extra铆do del cnt n潞 428.

La Historia de la FAI ya no est谩 por escribir. El historiador Juli谩n Vadillo ha publicado con la editorial Catarata una monograf铆a, subtitulada El anarquismo organizado, en la que disecciona el pasado tan relevante que tuvo la Federaci贸n Anarquista Ib茅rica, as铆 como su relaci贸n con la CNT. El profesor de la Universidad Carlos III de Madrid especializado en historia contempor谩nea de Espa帽a y Europa acerca a los lectores un compendio de lo que fue una FAI siempre perseguida y que, en todo momento, intent贸 estar a la altura de las circunstancias. El autor responde al CNT en esta entrevista que ahonda, m谩s si cabe, en dar algo de luz a una historia repleta de claroscuros, en muchas ocasiones m谩s impuestos que deseados.

Pregunta.鈥 En el imaginario colectivo siempre parece que la FAI estuvo ligada a la CNT, pero esto no fue as铆 del todo. 驴Qu茅 diferenciaba a las dos organizaciones anarquistas?

Respuesta.鈥 Tienen 谩mbitos de actuaci贸n distintos. La CNT es un sindicato y como tal se mueve en el entorno laboral, busca la afiliaci贸n de los trabajadores y es una organizaci贸n de masas, aunque con un concepto ideol贸gico marcado. La FAI es una organizaci贸n espec铆fica anarquista que intenta coordinar a todos los grupos que se quieran adherir a ella y busca a trav茅s de la agitaci贸n, la acci贸n y la propaganda la extensi贸n de las ideas anarquistas a todo el cuerpo social.

P.鈥 En aquellos momentos que consideraban de forma acertada prerrevolucionarios, la FAI trataba de dar a conocer las ideas anarquistas para lograr la revoluci贸n cultural e individual en dicho periodo. 驴Lo consiguieron? 驴El anarquismo hubiera sido tan fuerte durante la Guerra Civil sin la FAI?

R.鈥 El anarquismo siempre fue una alternativa real en Espa帽a hasta el final de la Guerra Civil. La FAI, como una de las organizaciones componentes de ese movimiento libertario contribuy贸 de forma decisiva a esa finalidad entre el periodo de su fundaci贸n en 1927 y el final del conflicto. No es un agente 煤nico, pero desde luego no se entiende la historia del anarquismo si no es con la historia de la FAI.

P.鈥 Al pensar en la Federaci贸n Anarquista sobrevuela la idea preconcebida de asesinatos, atracos y atentados, una tesis que desecha en su libro a trav茅s de la bibliograf铆a del momento. 驴Qui茅n expande estas ideas? 驴Surtieron efecto en los obreros?

R.鈥 Es uno de los lugares comunes en los que se inscribe, de forma intencionada, al anarquismo. Desde finales del siglo xix plane贸 la idea de una internacional oculta que, dominada por los anarquistas, trataban de desestabilizar los estados. Eso motiv贸 multitud de leyes que cercenaban las libertades de asociaci贸n (los casos de Francia, Italia, Espa帽a o Portugal fueron paradigm谩ticos). Eso fue constante en toda la historia del anarquismo y la FAI se convirti贸, en muchos casos, en un chivo expiatorio. Los or铆genes y defensores de esas ideas eran diversos. Desde enemigos marcados del anarquismo hasta rivales que ve铆an en la FAI un peligro a atajar. Ideas que se alejan de la realidad cuando analizamos y trabajamos la historia desde las fuentes primarias.

Es evidente que en algunos c铆rculos aquellas ideas hicieron fortuna, pero donde mayor eco han tenido ha sido en la historiograf铆a desde distintas perspectivas.

Una labor del historiador tiene que ser romper este lugar com煤n.

La 煤nica forma de desterrar la imagen negativa, no solo de la FAI sino del anarquismo, es conociendo su historia.

P.鈥 En el libro establece que con la llegada de la Segunda Rep煤blica 芦se tendi贸 a presentar un movimiento libertario compuesto por un n煤cleo sindicalista coherente frente a un sector radical y anarquista que condujo a la CNT al desastre禄, aunque tambi茅n niega esta postura en la publicaci贸n. 驴Intent贸 la FAI que los errores del anarquismo recayeran en ella y no en la central anarcosindicalista?

R.鈥 Es una de las estrategias que tuvieron siempre las organizaciones espec铆ficas, ya fuese la Alianza de la Democracia Socialista o la Organizaci贸n Anarquista de la Regi贸n Espa帽ola (OARE) en el siglo xix o la FAI en el siglo xx. Aqu铆 hay una cuesti贸n que es de mucho inter茅s y que determinada historiograf铆a ha negado sistem谩ticamente. Para los anarquistas las organizaciones obreras se ten铆an que mover en la legalidad, pues era la mejor manera de poder conseguir objetivos y crecer. La clandestinidad en la organizaci贸n obrera era inoperante. Sin embargo, los grupos s铆 que se pod铆an mover con mucha soltura en per铆odos de ilegalidad o persecuci贸n, por lo que el tema de las responsabilidades era m谩s f谩cil de abordar.

P.鈥 La FAI lleg贸 a fusilar a uno de sus integrantes en Barcelona por cometer ciertos atropellos en la retaguardia republicana, una vez empezada la contienda. 驴De qu茅 forma se podr铆a desterrar la imagen tan denostada de esta organizaci贸n?

R.鈥 La 煤nica forma de desterrar la imagen negativa, no solo de la FAI sino del anarquismo, es conociendo su historia. Una historia, que, como todas, est谩 llena de luces y sombras, de triunfos y de derrotas. De nada vale denostar a una organizaci贸n, pero tampoco vale de nada encumbrarla. Ambas cuestiones solo la deforman.

P.鈥 La organizaci贸n Mujeres Libres fue excluida del movimiento libertario por decisi贸n de la CNT, la FAI y las FIJL al final de la Guerra, pero s铆 pudieron formar parte de la estructura en el exilio. 驴De qu茅 forma estuvieron presentes las mujeres en la FAI? 驴Entendieron que Mujeres Libres no estuvieran englobadas dentro del movimiento anarquista?

R.鈥 Hubo importantes mujeres que estuvieron integradas en los grupos anarquistas. Los casos de Teresa Claramunt o Federica Montseny fueron paradigm谩ticos. Con Mujeres Libres el conflicto fue de espacios. Para muchos anarquistas, incluidas bastantes mujeres, la lucha femenina ya se realizaba desde la organizaci贸n sindical y espec铆fica, por lo que una organizaci贸n espec铆fica de mujeres solo serv铆a para romper la unidad. Otras no lo entend铆an as铆, y ve铆an que a pesar de su participaci贸n en esos organismos necesitaban de otro que defendiese sus derechos como mujeres. A pesar de las resistencias, al final esta opci贸n fue la aceptada.