–

De parte de La Haine March 17, 2022 77 puntos de vista

Entrevista realizada en Marzo de 2022

1. ¿Qué es la cumbre de la OTAN?

La cumbre de la OTAN que se va a realizar en Madrid el próximo mes de junio tiene una relevancia particular, no va a tratarse de una reunión de mercenarios más. En este encuentro se pretende nombrar a un nuevo Secretario General, se aprobarán nuevas partidas de presupuestos que correrán a cargo de las clases populares y además se pretende trazar la nueva estrategia para los próximos años que abarca diversas cuestiones, resaltando sin duda una de las más llamativas y preocupantes: el despliegue de armamento nuclear táctico en las fronteras de la OTAN. Esto se puede traducir en que vamos a costear con nuestro dinero sus agresiones imperialistas y, a su vez, van a situarnos en el punto de mira de cara a posibles agresiones.

2. ¿Qué alianza tiene la OTAN con España?

Lo primero a aclarar sería el planteamiento de la pregunta. España no es aliada de la OTAN, si no que forma parte de la propia OTAN. A partir de aquí, para determinar la importancia que presenta esta relación, cabe decir que el papel del Estado español ha sido clave en la estrategia belicista de los EEUU con la permanencia de bases militares estadounidenses en nuestro territorio, que han asegurado a este la cercanía a enclaves fundamentales de entrada al mediterráneo en el cruce de los ejes este-oeste.

Esto ha ido derivando con el paso del tiempo en una mayor implicación del Estado español en la OTAN y en la instrumentalización de la influencia de este en América Latina. Además, España ha participado mediante sus fuerzas militares en las guerras y despliegues amenazantes de la OTAN o de alguno de sus socios.

3. ¿Por qué la OTAN continua hoy en día activa si la URSS ya no existe?

Efectivamente la OTAN se creó bajo el pretexto de las amenazas de la URSS y el Pacto de Varsovia, por tanto y ciñéndonos a esta afirmación, no tendría cabida que siguiera activa. No obstante, cabe recordar que la OTAN siempre ha estado movida por los intereses del mundo occidental desarrollado y el eje anglosajón con una clara vocación de expansión, llegando esta a situar las tropas de la alianza occidental en la frontera del campo soviético. Esto promovió la aparición del Pacto de Varsovia, por tanto, no fue la OTAN quien vivía una amenaza real por parte de la URSS sino todo lo contrario. A todo esto se le puede añadir que el Pacto de Varsovia se disolvió en 1991 mientras la OTAN aumentaba sus miembros, lo que hace aún más patente que la creación del Pacto fue una reacción necesaria para evitar la expansión de la OTAN. Por tanto, la respuesta a la pregunta es clara: la OTAN permanece a día de hoy porque no se creó como un mecanismo de defensa ante una amenaza, sino que su papel fundamental ha sido acabar con cualquier impedimento que surgiera en el camino a la expansión y la intervención para la aplicación de la hegemonía occidental bajo el mandato de EEUU.

4. ¿Qué opináis de la posición del gobierno de UP/PSOE de mandar armas a Ucrania?

El gobierno de UP/PSOE se ha mostrado en todo momento alineado con los intereses de la OTAN y van a apoyar cualquier movimiento político y militar de esta organización, en este caso agudizar la agresión y amenazas a Rusia mediante el envío de armas y recursos al gobierno fascista ucraniano. Ya que esta posición apoya los intereses de una organización imperialista como la OTAN, estamos en total desacuerdo en ella.

5. ¿Se puede llegar a la paz con envío de armas?

En esta situación no, ya que enviar armas al gobierno ucraniano solo puede aumentar la amenaza que supone para la frontera rusa y alargar el conflicto por dos motivos: El conflicto abierto actual se va a alargar porque Ucrania va a tener más medios para alargarlo. El segundo es que llevando armas de los enemigos de Rusia a su frontera, se fuerza a Rusia a defenderse de esta amenaza creciente.

6. De nuevo una guerra, de nuevo refugiados/as ¿Qué dificultades pueden encontrar ahora los ucranianas y ucranianas huyendo de su país?

Como en cualquier conflicto, la población civil que quiera huir de la guerra en su país se enfrentará, en primer lugar, al simple hecho de poder salir del territorio. Ahora mismo en Ucrania los varones de entre 18 y 60 años están obligados por la Ley Marcial a quedarse y luchar con el ejército ucraniano. El resto de la población que consiga abandonar el país se encontrará con las dificultades que presenta cualquier migración forzosa; travesías hasta llegar al país al que se pretende llegar en las que se puede agudizar la presencia de mafias y tráfico de personas, desconocimiento del nuevo idioma, no tener ningún tipo de respaldo familiar/social…

No obstante, en los últimos días, se están pudiendo ver noticias y movimientos por parte del Gobierno desde donde se promueve el trato prioritario a los desplazados por el conflicto tratando de activar mecanismos de asilo que, con otros flujos migratorios como pueden ser los provenientes de África, no se llevan a cabo. Ejemplo claro de esto es el trato que la prensa está dando a los menores de edad: para hablar de población menor de edad desplazada ucraniana se refieren a ellos como niños, mientras que cuando la población menor de edad desplazada es africana recibe la calificación estigmatizadora y racista de MENAS.

7. ¿Podría llegar el caso de que aumentara la trata de blancas con las refugiadas de la guerra en Ucrania?

En primer lugar el término trata de blancas es un concepto cargado de connotaciones racistas propio del SXIX, por tanto, para poder formular la pregunta correctamente, deberíamos referirnos a trata de personas. Dicho esto, en una situación de inestabilidad económica, política y social como la que acontece al hecho de estar inmersos en una guerra, se propicia un perfecto escenario para que las mafias puedan traficar con personas con mayor facilidad. Es ya sabido que en conflictos bélicos parte del botín es la repartición de las mujeres y los niños. Si a todo esto le sumamos las necesidades que está ya presentando la población para poder subsistir, podríamos afirmar que muy probablemente este tipo de casos aumenten considerablemente.

8. ¿Qué sucede en Ucrania con los embarazos y la gestación subrogada en Ucrania? ¿Y que tiene que ver con la guerra ahora iniciada?

En Ucrania la compraventa de personas es legal, se permite que “familias” extranjeras ricas, puedan comprar el vientre de mujeres pobres y, llegado a término este embarazo, se les reconoce a los explotadores la condición de tutores legales en el país. Por el momento y por suerte, en nuestro estado no existe actualmente ningún instrumento legal que permita la asimilación de ese tipo de negocios, y, por tanto, todos los menores gestados mediante vientres de alquiler no pueden ser reconocidos.

Esto implica que ahora mismo, no sea exigible una protección y unas garantías a esos embarazos que estaban llevándose a cabo en Ucrania, a pesar de que los explotadores españoles lleven desde que comenzó el conflicto presentándose como víctimas y exigiendo unos derechos, que son inexistentes ya que lo que reivindican verdaderamente es su derecho a poder exprimir a los pobres.

9. Ya hubo un jaleo puntual en solidaridad con las mujeres afganas hace un año con la entrada de los talibanes en Kabul ¿Se está sensibilizando el internacionalismo y la solidaridad por los intereses de UE y el posmodernismo?

Efectivamente hay cuestiones como puede ser la de la mujer que son fácilmente absorbibles y rentables para el sistema capitalista, justo por eso es común ver que en conflictos bélicos o de gran relevancia mundial como por ejemplo la entrada de los talibanes en Kabul, gran parte de la población occidental hace un alarde de solidaridad y de falsa critica a la situación. Que se den este tipo de acontecimientos, entre muchas otras cuestiones, creo que responde a la base burguesa que tiene el movimiento feminista desde sus orígenes, que es un antecedente clave para que se dé el proceso de asimilación por parte del sistema. No obstante, considero que el internacionalismo no se plantea desde las mismas premisas y que por tanto la pregunta carece de debate.

La UE y los Estados no pueden utilizar el internacionalismo como utilizan la cuestión femenina para sus intereses, no podemos decir que esa solidaridad que se mostró casi exclusivamente con las mujeres afganas pueda considerarse internacionalismo. Más bien, el problema que planteas en la pregunta quizá podría deberse a una cuestión relacionada con el humanismo, es fácil empatizar con situaciones violentas donde las víctimas son mujeres, niños etc. La referencia al posmodernismo tampoco la considero del todo acertada, por lo anteriormente mencionado y porque se trata de una corriente filosófica que puede tener consecuencias en la práctica, pero no es un ente con autonomía y por tanto no es asimilable a la UE y a sus intereses en este caso.

10. ¿Se está realmente dejando a ucranianos/as negros o de familias africanas como refugiados de segunda en esta guerra?

La asamblea OTAN No Madrid no cuenta con los datos suficientes para responder a esta cuestión. Probablemente como en todo conflicto occidental, la población racializada en Ucrania tenga más problemas económicos, políticos y sociales en estos momentos.

11. ¿Tiene que ver algo los pasados coloniales de países occidentales en según qué modo tratar a los refugiados por su país de origen?

Evidentemente los pasados coloniales influyen en la constitución de los Estados y por tanto repercutirá en la sociedad de diversas formas, tanto internamente como respecto a sus relaciones con el exterior, no obstante, no es un tema que trate esta asamblea.

12. ¿Qué es la Asamblea “Otan NO, Madrid”?

La Asamblea “Otan NO Madrid” es una plataforma conformada por más de 50 colectivos y organizaciones que tienen en común el objetivo de tratar de evitar la Cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid el próximo mes de junio los días 29 y 30. Así mismo desde el espacio, también se trabaja en la realización de una Contracumbre el fin de semana previo en la cual se prevén intensos debates sobre la cuestión, así como también diferentes actividades y movilizaciones con el fin de dar una respuesta popular contundente que muestre nuestro rechazo a la OTAN y, más concretamente, a la celebración de la Cumbre.

13. ¿Esta asamblea apoya a Putin?

La asamblea OTAN no Madrid se constituye con el fin de aunar apoyos y fuerzas suficientes para poder plantar cara a la Cumbre que hay prevista en Madrid para el mes de junio, por tanto, existen diversas posturas entorno a lo que está sucediendo en Ucrania. El trabajo de esta plataforma no es dar apoyo a ningún gobierno, es ser un bloque firme contra la OTAN y todo lo que representa.

14. ¿EL “lema del NO a la guerra” por que tiene que estar acompañado del NO a la OTAN? ¿Acaso no se puede apoyar a la OTAN y estar en contra de la guerra?

La OTAN es una organización criminal diseñada y constituida para la guerra. La OTAN no es un mecanismo de defensa como nos quieren vender, sino que está diseñada para ataques e invasiones de carácter e intereses imperialistas.

Por tanto, no es posible estar en contra de la guerra mientras se apoya a quienes la promueven, financian y participan en ella.

15. ¿Por qué se intenta dar un protagonismo femenino en las denuncias contra el imperialismo y las guerras de la OTAN? Se usa también la propaganda a mujeres para ir a la guerra o salen como víctimas de estas…

Las denuncias contra las guerras de la OTAN no pueden ignorar la doble vulnerabilidad que sufren las mujeres en estos conflictos. No es una cuestión de protagonismo sino un intento de visibilizar y denunciar las agresiones a las que se enfrentan las mujeres en una guerra y la vulneración de sus derechos.

https://oscar-elbloquedeleste.blogspot.com/2022/03/entrevista-la-asamblea-otan-no-madrid.html