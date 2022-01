–

De parte de Valladolor January 3, 2022 6 puntos de vista

Transcribimos a continuación una entrevista

que tuvimos la oportunidad de hacer a la Coordinadora de Trabajadores

del Metal (CTM) de Cádiz. Fue durante el mes de diciembre, cuando su

lucha aún estaba fresca en la memoria inmediata de todos y su fuerza

aún mostraba una capacidad de arrastre sin igual. Las pocas semanas

transcurridas desde entonces no le quitan, sino que le dan, más

valor si cabe.





En primer

lugar, querríamos preguntaros acerca de la CTM. ¿Podéis hablarnos de sus orígenes? ¿Qué le distingue de otros sindicatos o

agrupaciones de trabajadores que puede haber tanto en el sector del

metal gaditano como en el resto del país? Especialmente interesante

sería que hicieseis hincapié en qué distingue su política

sindical práctica, diaria, de la del resto de corrientes sindicales

con las que convivís.

La CTM nació, en

un primer momento, como CPM (Coordinadora de profesionales del

metal), un colectivo formado por trabajadores del metal de Navantia,

de subcontratas, eventuales. Después de ser un colectivo pasamos a

ser un sindicato hace año y medio. La diferencia es que somos

trabajadores, no activistas ni sindicalistas de toda la vida. Después

de una vida profesional en los astilleros, decidimos formar un

sindicato en el que los trabajadores decidíamos, con el protagonismo

precisamente para los trabajadores.

¿Creéis

que la CTM es una alternativa sindical capaz de reforzar la

autonomía de los trabajadores del metal? Es decir, de facilitarles

una organización capaz de romper con la política de conciliación

y cesiones a la patronal de las grandes organizaciones sindicales.





Intentamos ser

una alternativa al sindicalismo oficial, que nos ha llevado a la

precariedad, que nos ha vendido, que no nos ha permitido ni siquiera

opinar… Un sindicalismo sin trabajadores, en fin. Nos enfrentamos

al modelo de subcontratación, que no nos deja prácticamente espacio

para reivindicar. Es muy complicado haber organizado un sindicato de

trabajadores eventuales, defendernos a nosotros mismos es bastante

difícil cuando prácticamente no podemos elegir delegados ni

presentarnos a los comités: se necesita un tiempo trabajado de seis

meses, que a veces no lo estamos, o despiden a los delegados

elegidos. Ante esta imposibilidad de tener delegados, debemos llevar

la lucha por otro lado, cambiar el modelo sindical, adaptándolo a

las circunstancias que necesitamos. No podemos pedir a un compañero

con 3 meses de antigüedad y un contrato por obra y servicio que se

eche a la calle con nosotros. Queremos ser la alternativa, pero

sabemos que debe ser un trabajo a largo plazo, en el que hay que

actuar de otra forma. Posiblemente sacando los conflictos de la

factoría, explicando a la gente que hay salida, que aunque hayamos

normalizado los incumplimientos de convenio y la pérdida de derechos

no debe ser así. Una labor pedagógica que nos permite llegar a la

ciudadanía con asambleas, explicando a gente que no tiene el

problema de ser despedida… Y todo eso intentando cambiar el modelo

de subcontratación, muy complicado por nuestros límites económicos,

porque somos eventuales y muchos represaliados… Hemos llegado a

hacer reuniones en las que ninguno estaba en Cádiz… Nuestras ganas

de cambiar la situación son mayores que las dificultades.

Al finalizar

esta huelga indefinida de 9 días, ¿qué posibilidades veis de

consolidar un mínimo de organización autónoma -tipo CTM- entre

los trabajadores del metal? ¿Y fuera de este sector, en el resto de

la Bahía de Cádiz?





Se han dado

situaciones que no se habían dado hasta ahora. La conciencia lograda

estos días es muy importante. Hay que trabajar mucho en

organización, pensar mucho, el hecho de que seamos un sindicato muy

independiente del sector del metal de Cádiz no significa que debamos

estar solos, hay que ayudar a otros colectivos de clase de otros

sectores y por ahí intentar que la CTM sea una alternativa. Si

tenemos que sacar una conclusión de estos 9 días (y de los 2 días

de huelga previos) es que los derechos de los trabajadores auxiliares

y el rayo de esperanza que hemos mandado a otros trabajadores han

tenido una gran relevancia.

La huelga del

metal ha sido la huelga de todo Cádiz. Íbamos por la calle haciendo

manifestaciones por donde queríamos, sin obedecer a la policía y en

todas partes teníamos apoyo. Esta huelga da luz, no eclipsa, a

ningún otro sector. Las factorías tienen mucho músculo obrero y es

más fácil la huelga en ellas que en el sector servicios. Dentro que

es complicado porque somos trabajadores subcontratados, pero esta

fuerza debe servir como avanzadilla a otros sectores. Aunque las

posibilidades de reivindicar para un subcontratado son pequeñas, son

mayores que para un trabajador de la hostelería. Si algo hemos

logrado es que otros sectores, en Cádiz y más allá, es que otros

sectores vean que se puede hacer cosas. El pueblo de Cádiz está con

nosotros y eso debemos saber trabajarlo y canalizarlo.

¿Consideráis

que una huelga tan dura como la que habéis librado puede tener

repercusiones más allá del sector del metal? Es decir, dado que es

la primera huelga realmente contundente que se libra en años,

¿podrá tener eco fuera de vuestro sector y ser un ejemplo para

romper con tantos años de horrible paz social?





Está claro que

el eco y la repercusión ha sido en todo el mundo. Podríamos

pasarnos el día agradeciendo a los colectivos que nos han apoyado.

Nosotros somos trabajadores del metal de la provincia de Cádiz pero

sobre todo somos trabajadores: tenemos claro que sólo hay una clase,

sólo hay una lucha, con pequeñas batallas. La nuestra ha sido ésta:

una batalla muy potente, que estamos seguros que va a marcar un antes

y un después porque las condiciones de la clase obrera del metal y

de cualquier otro sector son muy precarias, por lo que el trabajo no

es sólo aquí, sino que se debe dar en cualquier lugar donde hay

injusticias, es decir, en cualquier lugar. Y tenemos que canalizar

todas estas energías, volver a pensar en la clase trabajadora como

una, en el orgullo de clase, estas cosas que han sucedido estos días

tenemos que ser capaces de canalizarlo, trabajarlo desde los

colectivos concretos, coordinándonos porque si no lo estamos no

damos la batalla que querríamos dar. Somos muchos pero debemos estar

unidos y remar en una misma dirección.

¿Habéis

seguido las recientes huelgas del metal en La Marina y en Alicante?

¿Podéis decirnos unas palabras sobre ellas?





Primero nuestra

solidaridad con estos conflictos y con cualquier otros. En la medida

de lo posible, estamos para aportar nuestro granito de arena. En el

caso de la Marina (Vigo), sabemos que es algo muy parecido a lo que

ha sucedido en la provincia de Cádiz, que han venido desmantelando

la industria desde los años ´80 y han dejado sólo bares y sector

servicios. Esto es muy negativo para la economía de cualquier lugar

porque dedicarse sólo a servicios es muy difícil, algo que se ha

visto ahora con la pandemia, pero también por los propios

trabajadores. La hostelería, etc. son trabajos mal pagados, con

incumplimientos a la orden del día. Con respecto a los compañeros

de Alicante, es un conflicto por el convenio colectivo de las pymes…

Eso es muy complicado, porque aunque lo tenemos un poco más sencillo

que en la hostelería, el modelo de subcontratación es muy

complicado… Ahí es donde tenemos que trabajar de manera conjunta,

en problemas comunes, intentar atacar el modelo, que no sólo nos

perjudica por la eventualidad y la inseguridad, sino porque

imposibilita la reivindicación por carga de trabajo y convenios:

estamos muy divididos, con empresas principales y sus comités de

empresa haciendo sindicalismo por unos cuantos, con unas plantillas

que tienen condiciones más o menos aceptables pero con unos

cumplimientos de convenios totales y, luego, unos trabajadores de

contratas con los que se incumple el convenio, con derechos

diferentes, salarios distintos… Una clase obrera dividida. Esto

pasa en Cádiz, en Alicante y en todo el Estado, evidentemente

tenemos que buscar soluciones comunes.

Según la

CTM, una política sindical que realmente sea de clase, que defienda

exclusivamente los intereses de los trabajadores, ¿qué puntos

básicos debe tener?





Una de las cosas

que tenemos claro es que el mensaje que lanzamos es muy importante,

pero el mensajero, los trabajadores, somos más importantes: no

podemos subcontratarlo. Un sindicato es un grupo de trabajadores

organizado y no podemos olvidarnos de este hecho. Evidentemente hay

que tener abogados o asesores, pero somos los trabajadores quienes

tenemos que tomar las decisiones. A partir de aquí, tenemos que

remontar 30 años de no-sindicalismo, de sindicalismo comercial y de

una falta de conciencia creada por estos… Mañana, si llamamos a

los trabajadores no van a aparecer todos sin más, hay una gran

desconfianza hacia los sindicatos pero debemos hacer ver que nosotros

somos soldadores, electricistas, pintores… Y con ello debemos crear

confianza. Por supuesto, siendo lo más honrado posible, defendiendo

la conciencia de clase como elemento principal y a largo plazo. Los

trabajadores debemos volver a un sindicalismo puro, ceñido a las

circunstancias. En nuestro caso es la subcontratación y debemos

partir de este hecho, que es una dificultad para luchar y salir a la

calle. Con estas circunstancias debemos realizar un trabajo de fondo,

orientado a cambiar el modelo de subcontratación pero siempre, la

clave, es que lo hagamos los trabajadores.

Una pregunta

sobre la historia de las luchas del metal en Cádiz. Es obvio que el

sector del metal tiene un inmenso peso a nivel nacional en lo que se

refiere a las movilizaciones, si no como el de la minería en el

norte muy parecido… Sin embargo la impresión que se tiene es que

después de 40 años de luchas durísimas, la derrota ha sido la

tónica, si no a corto sí a largo plazo. ¿Es esto cierto? Si es

así, ¿por qué?. ¿Podéis hacer una valoración, aunque sea muy

esquemática, de estos años de movilizaciones? ¿Cómo se ha

llegado a esta situación en la que existe un altísimo índice de

temporalidad, subcontratación, salarios tan bajos, etc.?





Nosotros tenemos

los tres astilleros de Navantia abiertos, por la lucha de los ´80.

El objetivo era cerrarlos y desindustrializar la zona. Al cabo de los

años, con el modelo de subcontratación, marcado por Europa, se ha

ido desmantelando poco a poco. Pero con la lucha de los ´80 se logró

que no se despidiese a nadie. Respecto a aquellas, las de ahora han

tenido algunas diferencias. Aunque estas han sido muy de calle, muy

contundentes, y con el apoyo de toda la ciudadanía, han sido

protagonizadas por trabajadores de las subcontratas. Antes eran

huelgas de los trabajadores de las empresas principales. Ahora es muy

complicado: hay unos trabajadores de las principales, privilegiados

entre comillas, y unos trabajadores de las subcontratas muy

precarizados. A esto se suma un sindicalismo que no mira por los

derechos de todos los trabajadores. Esto nos ha debilitado,

precisamente porque nos ha llevado a no luchar, porque cuando se

luchaba no se perdían puestos de trabajo. Claro, cuando se luchaba

en la calle, lo que dicen con violencia… Luego, poco a poco fueron

desapareciendo las empresas porque se firmó la paz social y se

impuso un sindicalismo que adormeció a los trabajadores. Pero cuando

se ha luchado, se ha sacado bastante rédito.

Un par de

preguntas más concretas sobre la huelga. ¿Con una subida salarial

tan exigua como la que al final pactaron CC.OO. y UGT, que además

decís que es probable que no se respete, ¿aguantarán los

trabajadores? ¿Creéis que volverán a la calle?





Está claro que

salimos a la calle porque los convenios no se cumplen. Está recién

firmado el acuerdo y ya no se cumple, se ha despedido a trabajadores

por luchar. Los trabajadores ahora estamos más fuertes. Podría

parecer que el hecho de haber sido empujados a volver a las factorías

nos iba a debilitar, pero la gente está fuerte. Ahora hay que hacer

un trabajo sindical fuerte para que la próxima ocasión nos pille

con más fuerzas, sobre todo en organización y en conciencia de

clase. Se volverá a la calle con más fuerza e inteligencia que

ahora.

A todos nos

sorprendió como, en lo que parecía lo más duro de la huelga,

CC.OO. y UGT dieron orden de volver al trabajo y, con engaños,

malas artes, etc. lograron que se hiciera. Vosotros por vuestra

parte, continuasteis con la convocatoria. ¿Qué pensáis que hizo

que esta vuelta al trabajo tuviese lugar? ¿Por qué los

trabajadores no quisieron, o seguramente no pudieron, continuar con

la huelga?





Es una pregunta

muy difícil porque tiene muchas ramificaciones. Lo primero que no

tenemos representación real, de comité… En Sevilla se estaba

negociando, por parte de nuestros representantes legales, que no

reales, una subida salarial y en Cádiz estábamos precisamente en la

calle por cosas como que no se negociaba lo que queríamos que se

negociase, porque hay incumplimientos continuos del convenio…

Porque si en Sevilla se negocia 30 euros de subida salarial en Cádiz

había compañeros con 400 por debajo del convenio. Era imposible que

se firmase lo que pedíamos nosotros porque no se estaba negociando.

El acuerdo se firmó por la noche, a las diez y media se llamó a los

delegados, a los suficientes para darle validez legal a la firma. No

se hizo asamblea, la huelga acabó sin asamblea, como en los últimos

convenios. Con una representación sindical que no existe de

madrugada se llamó a los trabajadores para incorporarse al puesto de

trabajo, sin dejarnos capacidad para reaccionar… Aunque CGT tenía

una papeleta de huelga abierta, nosotros decidimos entrar con los

trabajadores. Se había hecho un gran trabajo y, habiendo

trabajadores que sufrían una gran presión, no podíamos dividir a

los trabajadores. Se había estado en los piquetes, con mucha fuerza,

pero no queríamos crear una pelea entre los propios trabajadores.

Estábamos de acuerdo con mantener la huelga como CGT, pero no

llamamos a mantener la huelga porque era necesario un punto y aparte,

volver en otro momento, con otras condiciones, estudiando mejor las

condiciones en que nos movemos, sobre todo el nulo blindaje de los

trabajadores.