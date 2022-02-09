February 9, 2022
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ENTREVISTA A LA COORDINADORA ESTATAL DE ASOCIACIONES SOLIDARIAS CON EL SÁHARA (CEAS)

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ENTREVISTA A LA COORDINADORA ESTATAL DE SOLIDARIDAD CON
CUBA-MADRID (CESC-MADRID)

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ENTREVISTA A CLARA BREÑA
SOBRE LA LEY TRANS

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ENTREVISTA A DANIEL ESTRADA SOBRE LAS FACCIONES DENTRO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA

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ENTREVISTA A LA ASOCIACIÓN DE AMISTAD CON COREA (KFA ESPAÑA)

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ENTREVISTA A LA EDITORIAL TEMPLANDO EL ACERO

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ENTREVISTA AL PARTIDO COMUNISTA
DE VENEZUELA

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ENTREVISTA A MAYKEL
(REALISMO SOCIALISTA) SOBRE EL
MOVIMIENTO COMUNISTA EN EL PERÚ

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ENTREVISTA A SIRIAREN ALDE

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Fuente: Redplanetablog.com

El MESC (Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba) solicita adhesiones a comunicado: “Estamos con Euskadi-Cuba. Salvemos Cubainformación” Default Thumbnail¡Basta ya de mentiras contra Cuba y de criminalizar la Solidaridad y la Emigración!. Comunicado contra las mentiras del ABC, firmado por 70 organizaciones del Movimiento de Solidaridad con Cuba Envío de un millón de jeringuillas y actos contra el bloqueo 30 mayo y 23 de junio: nace el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC) Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba presenta sus actos contra el bloqueo para el 30 de mayo y 23 de junio Raimundo Pino, una huella profunda en todo el Movimiento de Solidaridad con Cuba (+Última entrevista) “La Solidaridad con Cuba debe movilizarse ante operación para minar agenda de diálogo Cuba-EEUU”: 60 colectivos del Estado español firman carta AIRBUS: Comunicado coordinadora estatal de CGT Comunicado de apoyo a la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT) por parte del sindicalismo alternativo (10/03/2021) Default ThumbnailManifestación del 16 Octubre convocada por Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones COESPE Jornada estatal de la Coordinadora Recuperando Coordinadora Estatal de Mareas Blancas muestra su rechazo al comportamiento de Dª Carolina Darias, Ministra de Sanidad y pide su dimisión Default ThumbnailComunicado: Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones UNIDAD COESPE