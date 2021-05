Foto: Actual “CS la Ingobernable” Calle de la cruz nº5

– ¿Qué es la ingobernable?

Pues La ingobernable es un espacio seguro en Madrid, es un espacio de autogestión político que surge hace cuatro años como respuesta a la especulación, ahora sigue como espacio político en respuesta a la crisis social surgida por la crisis sanitaria

– ¿Qué proyectos habéis llevado a cabo en estos cuatro años?

El proyecto que hemos llevado a cabo es un centro de autogestión para que la gente realice sus actividades, tú puedes ir hasta con tu colectivo de yoga, a cambio de comprometerte con el mantenimiento del espacio, esto te permite conocer a gente y abrir tu mente a que los problemas son colectivos y no individuales.

– ¿Qué es la ODS?

Aunque el espacio anterior se desalojó hace un año no nos había dado tiempo a diseñar un proyecto político propio, cuando surgió la pandemia nos dimos cuenta de que había otra pandemia que era el neoliberalismo exacerbado, que pretendían acabar con los movimientos sociales como el feminismo, el movimiento LGTB, etc, antes de liberar el espacio en el que estamos ahora, diseñamos un proyecto político que es la oficina de derechos sociales que trabaja como un espacio de apoyo mutuo, hemos creado una serie de ejes de los cuales hemos desarrollado solo uno, el de salud comunitaria, que se presentará la semana que viene. ( la entrevista se realizó la semana pasada),

¿Cuáles son el resto de ejes?

Se ha trabajado el funcionamiento desde fuera del espacio.

Los ejes son:

Derecho a alimentación: Que se encargará de garantizar la recogida y entrega de alimentos.

Precariedad laboral: con formación en derechos y autodefensa laboral.

Vivienda: Centrarnos en el derecho a la vivienda, aunque no se sabe si trabajaremos con La PAH.

Salud comunitaria: En la que trabajamos con la marea blanca que nos han ayudado a crear el protocolo anti COViD. También trabajaremos con la salud mental.

Transfeminismo: reivindicar el 8 M sin dejar de lado a las personas trans.

Derecho a la protesta: Denunciar las políticas contra las protestas por la deriva del estado desde la ley mordaza, analizar la inseguridad y se va a constituir desde el eje bajo el lema “me cuida mi vecinx y no la policía” Estamos abiertos a que haya más ejes siempre y cuando respeten la líneas políticas del colectivo y no haya odio en el mensaje.

– ¿Como ves el futuro de Madrid?

Yo ahora lo veo un poco crudo, también soy una persona un poco pesimista y puede que ese pesimismo tenga alguna relación, porque me he metido en movimientos sociales, pero yo ahora mismo el futuro tal y como lo plantea Ayuso es una idea de libertad que se basa en poder ir de compras, poder ir a restaurantes, es un poco rara esa idea de libertad, en vez de ocuparse de lo que realmente necesita la población para estar a gusto, estar bien, para estar cómoda, por eso me parece que los centros sociales, ya no como la ingobernable y su ODS, sino como la Eko, La Traba, La enredadera, La Tabakalera, mogollón de movimientos sociales que están recibiendo a un montón de gente de la que no se están ocupando las instituciones y que me parecen vitales. Por eso el futuro de Madrid lo veo mal, aunque gracias a los movimientos sociales y a los centros sociales lo veo un poco mejor, estamos cubiertxs por decirlo de alguna forma, estamos más segurxs.

– ¿Como ves el futuro del movimiento popular en Madrid?

Lo veo muy bien porque durante la pandemia los movimientos populares con subidas y bajadas han estado a tope, han estado respondiendo a todas las crisis sociales en las colas del hambre, han estado con la marea blanca. Los movimientos sociales son los que nos están cubriendo las espaldas ahora mismo, entonces viendo la fuerza que han tenido durante la pandemia con sus bajones, yo veo que van a tomar mucha fuerza, a partir de la crisis va a ser una fuente en la que siempre vamos a poder confiar y en la que nos vamos a poder organizar todxs en común. Que a mí me parece lo más importante que nos organicemos y que pongamos en común todos nuestros problemas, que veamos que no son solo nuestros. Puedo ver un problema, que cada vez la generación en la que estamos se está acercando más a un individualismo causado por el capitalismo y con el uso abusivo de las redes sociales, pero creo que los movimientos sociales gracias a dios están rompiendo con el individualismo salvaje hacia donde estamos yendo y puede ser la clave del cambio y de la puesta en común de todxs.

– ¿Como veis el futuro de la ingobernable?

Lo veo muy bien, veo que ahora el comienzo va a ser difícil pero como siempre, ha sido el proceso de liberar un espacio ponerlo a punto, poner en común el proyecto político. Tienes que hacer consensos todo el rato, tienes que preparar los lugares para que sean agradables, entonces el comienzo va a ser difícil pero como siempre lo ha sido, y luego el futuro de todo lo que resistamos, lo veo increíble porque me parece un proyecto político que es increíble y que hemos apostado muy fuerte por ello y creo que va a ser un gran cambio y un gran pilar en lo que es la ciudad ahora mismo porque un proyecto político que sea una ODS me parece fantástico. Como digo al principio va a ser difícil pero luego solo veo optimismo y crecimiento todo el rato, siempre va haber cosas duras que hacer siempre va haber baches, pero creo que va a crecer muchísimo porque hay muchísima gente de Madrid demandando un espacio así pero muchísima muchísima, gente muy vulnerable que demanda un espacio seguro para ellxs por eso veo crecimiento todo el rato porque siempre se crece en común.

– ¿Dónde se os puede encontrar?

Tenemos una página web donde explica que es el protocolo Covid, que es la ODS y que es cada eje, donde hemos puesto toda la información de la oficina de derechos sociales, y luego en redes sociales en el Instagram de la ingobernable y en el Twitter, y ahí se van a resolver todas las dudas porque lo que se pregunte será respondido, y físicamente en la calle Cruz nº5 en un lugar que antes era el hotel Cantábrico, que lleva abandonado 5 años, estamos ahí con las puertas abiertas para cualquier persona que quiera participar, que quiera formar parte de un eje, que quiera abrir cualquier eje, “siempre ingobernables”.