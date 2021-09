–

Entrevista realizada por Guillem Mu帽oz Mayoral y Laura Bonastre Farran

Laura vicente es doctora de Historia por la Universidad de Zaragoza y catedr谩tica de historia de la ense帽anza secundaria. Es especialista en historia social e historia de la mujer, especialmente de Espa帽a. En l铆nea con el especial inter茅s que tiene por las iniciativas sociales de raigambre anarcofeminista y por los movimientos sociales, ha publicado obras como Historia del anarquismo en Espa帽a (2013), Mujer contra mujer en la Catalu帽a insurgente: Rafaela Torrents (1838-1909) y Teresa Claramunt (1862-1931) (2018) o La revoluci贸n de las palabras: La revista Mujeres Libres (2020). Actualmente tambi茅n imparte alg煤n curso sobre la organizaci贸n Mujeres Libres en el espacio Crisi de Barcelona y Forma parte del equipo de redacci贸n de la revista Libre Pensamiento que edita CGT y de la revista de historia XIX y veinte.

驴Por qu茅 te interesaste durante tu trayectoria por el anarquismo y, concretamente, por el anarcofeminismo? 驴Qu茅 lleg贸 antes a tu vida, el anarquismo o el feminismo?

Como historiadora, el anarquismo me interesaba, pero lo que me interes贸 realmente fue el tema de la conflictividad y el sindicalismo. Ese fue el punto de inter茅s inicial cuando ten铆a que hacer la tesina, pens茅 en hacer un trabajo sobre la huelga general de 1917. Luego, como aprob茅 las oposiciones, ya no necesitaba la tesina y, partiendo ya del conflicto de la huelga, lo ampli茅 al sindicalismo y la conflictividad. El per铆odo que me gust贸 fue el previo a la Segunda Rep煤blica, porque, en el momento en que yo estaba estudiando, a todo el mundo le interesaba la etapa de la Segunda Rep煤blica y la guerra civil. Era el gran tema y generaba adem谩s mucha pol茅mica y enfrentamiento (sigue sucediendo lo mismo pero en aquella 茅poca era mucho peor) y yo no me quise meter en ese arenal. Me fu铆 a los a帽os 20鈥 porque de alguna manera hab铆a que entender eso para entender lo que ocurri贸 despu茅s. Y entonces, como digo, me interes贸 indagar exactamente en el sindicalismo. El sindicalismo que se conoc铆a m谩s fue l贸gicamente en Barcelona y en alguna otra ciudad, como en Madrid, y me generaba mucha curiosidad de ver si realmente el sindicalismo de ciudades no tan grandes respond铆a a la misma din谩mica y caracter铆sticas que el sindicalismo de estas ciudades. Finalmente vi que no era as铆. Y un poco la tesis doctoral se desarroll贸 en ese 谩mbito, all铆 sal铆a el anarquismo, evidentemente, pero era m谩s importante el sindicalismo desligado del anarquismo.

El feminismo me interesaba desde el punto de vista personal, porque yo ya estaba involucrada en ello. Dado que lo que estaba haciendo era partir de cero, ya que no hab铆a nada estudiado sobre esos a帽os y sobre ese tema, el tema era inabarcable y el tema del feminismo no lo trat茅. Pero all铆 me encontr茅 con una mujer, de pronto, que era Teresa Claramunt, que lleg贸 a Zaragoza expatriada por su participaci贸n en la Semana Tr谩gica, en un mitin hablandole a unos trabajadores hombres que estaban en huelga, y empezaba a interpelarles, pregunt谩ndoles que d贸nde estaban sus mujeres, sus hermanas, sus compa帽eras, etc. Entonces me imagin茅 a esa mujer delante de un auditorio totalmente masculino ech谩ndoles semejante bronca y se me qued贸, hasta tal punto que cuando volv铆 a investigar ten铆a que ser sobre Teresa Claramunt.

Por tanto, el recorrido fue este: el sindicalismo, luego el anarquismo y finalmente el feminismo, que ha ido creciendo.

驴Podr铆as aclararnos qu茅 diferencia el anarcofeminismo del anarquismo y del feminismo en general? En otras palabras, qu茅 lo caracteriza.

Es una pregunta s煤per complicada. Primero tenemos que diferenciar entre lo que es 鈥渁narqu铆a鈥, 鈥渁narquistas鈥 y 鈥渁narquismo鈥. La anarqu铆a ser铆a la imaginaci贸n ut贸pica. Por decirlo de una forma po茅tica, ser铆a el espacio o espacios de invenci贸n, de evasi贸n, que perforan en cierta manera la compacidad de la realidad. Eso genera la ilusi贸n de un sistema diferente, de otro mundo posible. Claro, los anarquistas y las anarquistas son personas concretas que abrazan ese ideal del que estamos hablando, la anarqu铆a. Y dentro de ellos/ellas hay de lo m谩s diverso y diferente: hay pacifistas, hay gente que utiliza la violencia, agn贸sticos, creyentes, ateos鈥 Y, finalmente, el anarquismo incluir铆a las ideolog铆as y los movimientos que han reunido a personas tras ese ideal an谩rquico. Digamos que el anarquismo lleg贸 a su culmen a finales del siglo XIX y principios del XX, al menos en Espa帽a.

Volviendo a la pregunta, yo dir铆a que dentro del anarcofeminismo, desde el punto de vista hist贸rico, podr铆amos decir que las mujeres anarquistas de los a帽os 30 ten铆an concepciones anarquistas bastante elementales. No eran mujeres que hubieran trabajado demasiado la ideolog铆a; ten铆an nociones anarquista muy sencillas. No lo digo como negativo, porque eran mujeres muy arraigadas a la realidad, a la gesti贸n de la vida, a aspectos que yo creo que desde el siglo XXI valoramos m谩s incluso que los planteamientos ideol贸gicos. Y esto es lo que generar谩 una evoluci贸n y un planteamiento diferente de la organizaci贸n Mujeres Libres respecto al resto de movimiento libertario (la CNT, la FAI e incluso las Juventudes Libertarias). Ellas, de todas formas, no se consideraban feministas, porque asociaban el feminismo con el sufragismo, y el sufragismo lo consideraban como burgu茅s. Se podr铆a decir que defend铆an un feminismo de clase. De hecho lo que hicieron es algo muy actual, que es la interseccionalidad, es decir, cruzar la cuesti贸n de g茅nero y la de clase (como m铆nimo estas dos cuestiones), y esto las diferenciaba del feminismo predominante de la 茅poca.

En la actualidad todav铆a es quiz谩s m谩s complicado de definir. No existe un anarcofeminismo como movimiento social actualmente. Un movimiento social lo entiendo como una red de grupos que comparten debates, reflexiones, actividades, campa帽as鈥 Eso no existe hoy en Espa帽a, y a nivel internacional tambi茅n hay pa铆ses donde el anarcofeminismo tiene cierta importancia, pero no hay coordinaci贸n internacional. Por lo tanto hablamos de grupos dispersos, que aqu铆 est谩n vinculados a la CGT y a la CNT y otros grupos que est谩n vinculados a ateneos o a casas okupas, pero muy a menudo no tienen contacto entre ellos o son espor谩dicos. Por todo ello es dif铆cil caracterizar al anarcofeminismo en la actualidad.

Tiene coincidencias con el anarquismo, por ejemplo, en tres niveles: en cuanto a la acci贸n pol铆tica (acci贸n directa, alternativas de base y b煤squeda de redes comunitarias y de confrontaci贸n con el capital y el Estado), en cuanto a la organizaci贸n (horizontales, peque帽os grupos, que buscan el consenso) y en cuanto al lenguaje pol铆tico (resistencia al capital, resistencia al Estado, al patriarcado y a todo aquello que sea jer谩rquico y que propugne la dominaci贸n social o pol铆tica). Con los feminismos, el anarcofeminismo confluye con aquellos feminismos que coinciden con estas caracter铆sticas que acabo de mencionar: que sean movimientos m谩s de base, no institucionales, anticapitalistas, etc. Por poner un ejemplo m谩s actual, las asambleas del 8M ser铆a un poco (las que funcionan como tal) con las que hay m谩s confluencia, o con tipos de movimientos como el movimiento LGTBI o planteamientos ecologistas. Pero claro, estas confluencias son relativas.

Cuando apareci贸 el anarcofeminismo, algunas iniciativas no tuvieron buena acogida por parte de los hombres del movimiento anarquista. Vemos, por ejemplo, en el libro que has publicado recientemente (La revoluci贸n de las palabras: la revista Mujeres Libres (2020)), donde se plantean los objetivos de la organizaci贸n en cuesti贸n, que no se ve铆an como compatibles con el anarquismo m谩s decimon贸nico. 驴Cu谩les eran esos objetivos y por qu茅 se ve铆an como incompatibles?

A ver, cabe decir que s铆 que hubo hombres que vieron con buenos ojos la formaci贸n del feminismo anarquista, pero es verdad que mayoritariamente, y en las organizaciones sobre todo, pusieron bastantes dificultades a la constituci贸n de este feminismo a trav茅s de una organizaci贸n como fue Mujeres Libres y la propia revista. 驴Por qu茅? Pues porque no lo ve铆an relevante. El movimiento anarquista estaba muy centrado en los temas de clase, aunque realmente las ideas del movimiento libertario son mucho m谩s amplias, no centran todo en la explotaci贸n econ贸mica, sino que hablan de la dominaci贸n en general, que sale fuera de las f谩bricas, aunque realmente en esta 茅poca de fuerte crecimiento del anarquismo y del anarcosindicalismo estaban muy centrados en las cuestiones de clase. Entonces todo lo relacionado con la emancipaci贸n de las mujeres lo consideraban secundario, pensando que cuando llegara la revoluci贸n todo se solucionar铆a y el patriarcado caer铆a por su propio peso.

Adem谩s acusaban a estas iniciativas de romper la unidad. Eso fue una cantinela bastante constante. La idea era que si las mujeres forman grupos propios iban a romper la unidad dentro de las tres organizaciones del movimiento libertario. Decir, igualmente, que dentro de las propias mujeres no estaban todas de acuerdo. Ya desde las pioneras: Teresa Claramunt era partidaria de formar grupos de mujeres y Teresa Ma帽茅, que era la madre de Federica Montseny, era contraria, compartiendo igualmente la visi贸n del feminismo anarquista. Y eso volvi贸 a ocurrir durante la Segunda Rep煤blica y durante la guerra civil.

Yendo al tema de los objetivos, las mujeres anarquistas se sent铆an ninguneadas continuamente en las reuniones y actuaciones del movimiento libertario. Ellas sent铆an, y lo han dicho expl铆citamente cuando se ha entrevistado a las que todav铆a viv铆an hasta hace relativamente pocos a帽os, el maltrato que recib铆an y sent铆an que les estaban quitando autoridad cuando hablaban y que se re铆an de ellas. Esto suced铆a por parte de los hombres en la CNT y quiz谩s tambi茅n en algunos grupos de la FAI. Menos, no obstante, en Juventudes Libertarias y mucho menos en ateneos o en otro tipo de movimientos que no estaban relacionados con esas tres organizaciones. Digamos que ese maltrato y esa poca relevancia que se daba al tema de la emancipaci贸n de las mujeres las lleva, desde las pioneras, a intentar crear grupos y revistas solo de mujeres, para poder expresarse con tranquilidad, en espacios seguros, donde no ser铆an ridiculizadas.

La revista Mujeres Libres se cre贸 antes que la propia organizaci贸n, precisamente porque tampoco se sent铆an muy seguras de poder impulsar un grupo potente. El objetivo de la revista, en palabras de Luc铆a S谩nchez Saornil, que fue la principal agitadora y organizadora, pero siempre con el apoyo de Mercedes Comaposada y Amparo Poch, era que con la revista se quer铆a crear una red de cordialidad. Se pretendi贸 dar autonom铆a y capacitar a las mujeres, partiendo del hecho de que muchas de ellas eran analfabetas, y a partir de ah铆 intentar crear peque帽os grupos alrededor de la revista basados en la cordialidad.

Desde mi punto de vista, la cordialidad es un programa pol铆tico. Dentro del movimiento anarquista, si algo destaca, entre otras cosas, son los continuos enfrentamientos y disputas, quiz谩s porque no hay nunca una organizaci贸n jerarquizada, todo es asambleario y se discute. Pues estas mujeres lo que se plantean es salir de esa din谩mica de tensiones y enfrentamientos y basarse en el afecto, en los v铆nculos personales. Es decir, un planteamiento pol铆tico diferente.

Por ejemplo, las tres mujeres que he mencionada, las redactoras de la revista, se llevaban muy bien y sin embargo pol铆ticamente ten铆an muchas diferencias, tanto en el terreno pol铆tico de c贸mo entender el feminismo como incluso en su identidad sexual, pero fueron capaces de dejar aparte esas diferencias e ir al objetivo, que era crear esos n煤cleos que con el paso del tiempo pudieran generar una organizaci贸n capaz de luchar por la emancipaci贸n de la mujer. Pero claro, lo que pasa es que la revista se crea en mayo y en julio se produce el golpe de estado, estalla la revoluci贸n, la guerra civil, y todo se acelera. La organizaci贸n se crea antes de lo que estaba prevista, en septiembre. Y el objetivo all铆 era muy claro, era la revoluci贸n entendida en esta doble dimensi贸n, como revoluci贸n feminista y revoluci贸n de clase social.

Un fen贸meno del que quer铆amos preguntarte es acerca de c贸mo en una situaci贸n de guerra, la guerra civil, se consiguieron generar espacios de libertad para las mujeres, entrando en espacios p煤blicos como con la revista Mujeres Libres que acabamos de mencionar. 驴C贸mo fue eso posible? 驴Es casualidad que fuera durante esos a帽os?

Mi perspectiva de la historia parte de que la historia tiene un planteamiento nodal, no lineal. Mayoritariamente los/las historiadores/as parten de que la historia es como una l铆nea que va avanzando siempre en la l铆nea del progreso, que siempre vamos a mejor, cosa que evidentemente es mentira y por eso se ha desplomado la modernidad (y por otras cosas). Con esta perspectiva lineal, de alguna manera, se selecciona aquello que se considera importante: los cambios econ贸micos, los pol铆ticos y los sociales en menor medida. Todo lo dem谩s, digamos, se escurre, se cae. 驴Qu茅 pasa cuando ocurre una guerra? Pues que si esos son los cambios importantes, aparentemente, lo otro no encaja muchas veces con esa perspectiva de la l铆nea recta que va avanzando. Esto pasa tambi茅n con la revoluci贸n. La revoluci贸n convencional, como la que impulsaron en Rusia o incluso el movimiento libertario en Espa帽a durante la guerra civil, es lo que llamamos una revoluci贸n modelizada, que tiene como objetivo un modelo de sociedad. Desde este tipo de revoluci贸n, cuando esta estalla hay que ir dando pasos hacia ese modelo.

La perspectiva nodal es diferente. Es como si fuera un red de pesca donde se forman rombos que constituidos por la uni贸n de cuatro hilos. 驴Qu茅 quiere decir? Que, a la vez, confluyen cuestiones muy diferentes y que pueden ser incluso contradictorias, pero que desde esta perspectiva todo es relevante, no hay algo que est茅 por delante y descarte lo dem谩s. As铆, en la guerra civil, de la que normalmente nos dan una visi贸n bastante tremebunda, podemos ver que se crean espacios de libertad, espacios de avance personal. Una situaci贸n en la que incluso la gente est茅 bien y recuerde la guerra como algo inolvidable porque fue posible actitudes positivas.

A m铆 me gusta mucho una cosa que dice Orwell en Homenaje a Catalunya, donde afirma que 茅l, en Espa帽a y en concreto en Barcelona, tuvo el sentimiento de haber entrado de repente en una era de igualdad y de libertad, en la cual la gente intentaba comportarse como personas y no como elementos de la maquinaria capitalista. Es decir, desde su perspectiva, a pesar de la violencia y persecuci贸n, se vivi贸 una situaci贸n humanizada de la que le qued贸 buen recuerdo. No solo 茅l, muchas de las mujeres de Mujeres Libres lo explican as铆, que vivieron una atm贸sfera m谩gica de crecimiento personal, ya no solo por la revista sino por el tipo de v铆nculos que establecieron entre ellas, etc.

Por ello, es factible desde esta perspectiva nodal decir que se generaron esos espacios de libertad para las mujeres. Eso es un poco lo que intent茅 desarrollar en el libro y en lo que sigo, esa revoluci贸n diferente a la del movimiento libertario, que en realidad dur贸 solo unos meses. En cambio, la revoluci贸n que propusieron Mujeres Libres dur贸 toda la guerra, y nadie la valor贸, eran mujeres, estaban en la retaguardia y no se centraban en el tema econ贸mico y pol铆tico.

Sabemos que exist铆a cierta relaci贸n de alianza con diferencias entre los sindicatos CNT y UGT. Comentas en el libro Historia del anarquismo en Espa帽a (2013) que el anarcosindicalismo tuvo mayores resultados que el sindicalismo ugtista. 驴Por qu茅? 驴Qu茅 aportaba el anarcosindicalismo frente al sindicalismo?

Digamos que la UGT practicaba un sindicalismo de gesti贸n. Es decir, su idea del sindicalismo era crear un sindicato fuerte para negociar con los empresarios, intentando recurrir lo menos posible al conflicto y a la huelga. Cuanto m谩s fuerte fuera el sindicalismo, m谩s capacidad de negociaci贸n. Y en este planteamiento la idea es que los trabajadores fueran a golpe de pito, siguiendo y secundando lo que el sindicato dijera. Por otro lado, la UGT estaba vinculada a un partido. O sea, que va unido a un proyecto pol铆tico, que es el del PSOE, en la l铆nea de finales del siglo XIX y principios del XX, donde el partido predominaba sobre el sindicato, marcaba los objetivos y trataba de convencer a los/las trabajadores/as de que si el partido crec铆a y llegaba al parlamento, podr铆a sacar mejoras importantes para la clase trabajadora. El sindicalismo cumpl铆a un poco esa funci贸n de proporcionar el apoyo al partido para que este consiguiera votos y lograra desarrollar el planteamiento de reformas legales para mejorar la situaci贸n de la clase trabajadora. Cabe decir que el PSOE, siendo a煤n un partido marxista, se consideraba representante de la clase trabajadora, no de otros sectores sociales como ocurre posteriormente.

Claro, el sindicalismo de la CNT no tiene nada que ver. Es radical y revolucionario, donde se considera la acci贸n directa como la t谩ctica sindical fundamental y su funci贸n no era gestionar nada, sino enfrentarse con los empresarios, con la patronal, y, en base a la presi贸n (la huelga como elemento clave pero tambi茅n otros recursos), imponer los objetivos que pretend铆a, sin perder nunca de vista que el 煤ltimo objetivo era la revoluci贸n como algo incluso inmediato, de ah铆 las huelgas generales revolucionarias. No est谩 vinculado en absoluto con ning煤n partido pol铆tico porque era contraria a la actividad pol铆tica institucional y por ello no responden a ese modelo de conseguir mejoras en parlamentos a trav茅s de leyes. Eso supondr铆a incluso reforzar el sistema. Si su objetivo es la revoluci贸n obviamente no pueden colaborar con el sistema, no puden colaborar con el Estado y el capital.

Lo habitual es que funcione m谩s la f贸rmula del sindicalismo de gesti贸n vinculado al partido, que es lo que pasa en seguida en gran parte de los pa铆ses europeos. Pero aqu铆 lo que ocurri贸 es que el intento de desarrollar un sistema pol铆tico m谩s democr谩tico, con el Sexenio Revolucionario (1868-1874), fracasa y acaba desarroll谩ndose el sistema de la Restauraci贸n, que dur贸 mucho tiempo, de principios de los 70 hasta la Segunda Rep煤blica, que es un sistema liberal trucado. Realmente confiar en que el partido va a lograr mejoras en el Parlamento es una ilusi贸n. Primero porque al partido le va a costar mucho conseguir un diputado, como ocurri贸, que hasta principios del siglo XX el PSOE no consigui贸 un diputado y fue en coalici贸n con los partidos republicanos, y, segundo, puesto que hay esa manipulaci贸n electoral y ese turno pac铆fico entre el partido conservador y el liberal, no van a gobernar nunca ni van a obtener mayor铆as importantes como para conseguir reformas pol铆ticas. Por tanto, el proyecto fracasa por ese lado. Pero es que tambi茅n fracasa por el lado sindical. Porque la patronal es una patronal bastante agresiva, que no est谩 por la labor de reconocer a los sindicatos y negociar con ellos, y por tanto la pr谩ctica sindical m谩s moderada fracasa en gran parte. En cambio, el planteamiento de acci贸n directa demuestra que logra m谩s, por una cuesti贸n de eficacia, y es lo que se demostr贸 a lo largo de los a帽os 20, y por eso crecieron a diferencia de lo que estaba ocurriendo en otros pa铆ses.

Queda claro que las huelgas generales para la movilizaci贸n de los obreros fue un recurso usual a finales del siglo XIX y principios del XX. 驴Qu茅 importancia tuvo realmente dicha estrategia de movilizaci贸n en Espa帽a? 驴En qu茅 han derivado, en tu opini贸n, las huelgas generales en la actualidad?

Desde luego la huelga general revolucionaria, cosa de la que la UGT no quer铆a ni oir hablar, fue un mito movilizador tremendo, alrededor de la jornada laboral de 8 horas, que tambi茅n estaba movilizada a trav茅s de la II Internacional en el 谩mbito socialista, pero que no se lo planteaban con ese car谩cter revolucionario. Es que aqu铆, cuando se empezaban a declarar huelgas en los a帽os 90 del siglo XIX, se dec铆a que se pon铆an en huelga hasta que no consiguieran la jornada laboral de 8 horas. Claro, no la consegu铆an, pero estaban 7, 8 o 9 d铆as en huelga general, en unos sitios m谩s extensa que en otros, que va adem谩s progresando a medida que ese sindicalismo movilizador va creciendo. Aqu铆 destacar铆a la primera huelga general que abarc贸 a toda Catalunya en 1902. Fue tan espectacular y atemorizante para los empresarios que realmente empezaron a aprender incluso de las propias t谩cticas de los trabajadores. Por ejemplo, con lo del sindicato 煤nico, la Federaci贸n Patronal de Barcelona adopt贸 la misma forma y se organiz贸 como patronal por ramas.

Realmente, fueron progresando a trav茅s de muchos fracasos, detenciones y ejecuciones. No fue f谩cil. Esto ya marcar铆a una diferencia con las pocas huelgas generales que se han producido en los 煤ltimos tiempos, no tiene absolutamente nada que ver. Por supuesto que tambi茅n hay el peligro de perder el trabajo, pero es que entonces tambi茅n estaba el peligro de ser detenido. La represi贸n era terror铆fica. No hab铆a en las ciudades polic铆a (en el campo s铆), sal铆a el ej茅rcito. Cuando estallaba el conflicto de una huelga, inmediatamente se declaraban suspendidas todas las garant铆as constitucionales y el ej茅rcito sal铆a a la calle con todo lo que ten铆a, ca帽ones incluidos. En la huelga de 1902 los soldados acamparon en Plaza Catalunya orientando ca帽ones en todas las calles que confluyan all铆. Siempre hab铆a muertos, m谩s las detenciones, ejecuciones, el Castillo de Montjuic鈥 Estamos hablando de leyes especiales solo para los anarquistas, por ejemplo.

Cuando los sindicatos son m谩s potentes, la primera huelga general relevante fue en 1916. La siguiente importante fue la del 1917. Todas esas huelgas mostraban que la oposici贸n que ten铆a m谩s fuerza contra la Restauraci贸n era el sindicalismo, y en concreto el anarcosindicalismo, y la respuesta represiva no era suficiente. Por tanto, en los a帽os 20, que es la 茅poca de enfrentamiento m谩s bestial, se dieron los grupos de pistoleros, ley de fugas, asesinatos de los dirigentes principales como Salvador Segu铆, etc. Y la Federaci贸n Patronal financiaba todo esto en colaboraci贸n con el Estado y la Iglesia cat贸lica, con la creaci贸n de sindicatos cat贸licos para romper las huelgas. Todo esto lleva al golpe de Estado de Primo de Rivera, que era capit谩n general de Catalunya. Inmediatamente con el golpe de Estado, quien felicit贸 primero, antes que nadie, a Primo de Rivera fue la Federaci贸n Patronal Catalana.

Y bueno, en relaci贸n a lo que pregunt谩is de las huelgas generales de ahora, pues es obvio. Primero lo que les cuesta a los sindicatos, sobre todo a los mayoritarios, convocarlas. Las 煤ltimas yo creo que fueron las del 15M porque ya les daba como verguenza, pero claro, era una jornada, intentando tener todo controlado. La diferencia est谩 en que los sindicatos mayoritarios forman parte de las instituciones del Estado. Entonces, 驴c贸mo van a convocar huelgas de estas caracter铆sticas? Es imposible.

驴Cu谩les son las principales causas del desarraigo del movimiento anarquista en Espa帽a?

La gran derrota de la guerra civil, por supuesto, y todo lo que eso supuso. La cantidad de muertos y toda la salida al exilio de miles de personas ya indica un debilitamiento importante. La posguerra fue dur铆sima: se ejecutan pr谩cticamente mas de 50.000 personas en casi 10 a帽os. Esto desarticula a toda la izquierda. Los anarquistas tienen peor capacidad para adaptarse a la clandestinidad que por ejemplo el comunismo, porque intentan mantener a煤n una estructura organizativa horizontal. El partido comunista tuvo m谩s capacidad de adaptaci贸n a la represi贸n en general.

En los a帽os 60鈥 empieza el desarrollismo econ贸mico y se sale un poco de la situaci贸n de miseria que viv铆a la clase campesina y trabajadora que, como dec铆a Marx, no tiene nada que perder salvo sus cadenas. Pues empieza a no ser as铆, ya tiene algo m谩s que perder. Entonces la clase trabajadora va perdiendo los planteamientos revolucionarios del per铆odo anterior. Finalmente, con la llegada de la democracia, esas ilusiones que no hab铆an logrado fraguar en los a帽os 20 de que a trav茅s de la v铆a institucional se pod铆an lograr mejoras, triunfa. La idea de que si votas a la izquierda esta lograr谩 mejoras tiene m谩s 茅xito en la clase trabajadora. Y ese sindicalismo de confrontaci贸n que coment谩bamos tampoco es tan eficaz. Todo esto hace que, sobre todo el anarcosindicalismo, realmente tenga muchas dificultades para crecer.

No me quiero olvidar de decir, de todas maneras, que durante la Transici贸n s铆 que hubo un momento en el que pareci贸 que pod铆a crecer. En algunas zonas, como por ejemplo en Catalunya, tantos a帽os de represi贸n no hab铆an podido extirpar la ilusi贸n de la anarqu铆a y, qui茅n sabe, la formaci贸n de un sindicato anarquista de nuevo. Y la represi贸n tambi茅n del caso Scala contra el anarcosindicalismo de aquella 茅poca, que hay que tenerlo en cuenta porque desinfl贸 la idea cuando estaba volviendo, con el royo de siempre de que los anarquistas solo saben usar la violencia y bla-bla-bla. Esta cosa de que hablar de anarquismo es hablar de violencia y de bombas, cosa que no es verdad, pero que da igual porque ya est谩 muy metido en el imaginario de la mayor铆a de la poblaci贸n, y as铆 sigue siendo fomentado.

Yo dir铆a que el anarquismo como movimiento s铆 que ha deca铆do y es minoritario, pero creo que la anarqu铆a, como sue帽o igualitario e imaginaci贸n ut贸pica, no tanto. Puede haber anarqu铆a sin que haya anarquismo. Yo creo, y as铆 lo explico en Historia del anarquismo en Espa帽a, que en el 15M hay muchos aspectos de los que se entiende por anarqu铆a y sus planteamientos; en el feminismo, al menos en los m谩s radicales, tambi茅n, y en muchos otros movimientos. Est谩 ah铆. 驴Los movimientos anarquistas solo son anarquistas cuando se autodenominan como tales o son anarquista cuando utilizan las t谩cticas y las formas organizativas que siempre ha defendido el anarquismo? Pues yo creo que es este segundo punto.

Justamente para terminar la entrevista quer铆a leer una cita del libro que acabas de mencionar (Historia del anarquismo en Espa帽a) cuando hablas sobre la decadencia del anarquismo con la guerra civil y el franquismo. 芦(鈥) el anarquismo no es un cad谩ver [鈥 es 鈥減olvo de estrellas鈥 que se desprendi贸 de las ruinas en que lo convirti贸 el franquismo y los cambios sociales producidos en la d茅cada de los sesenta, se infiltr贸 por las grietas de la sociedad del bienestar y emergi贸, y emerge, con formas diferentes en la actualidad. Si quedar谩 solo en eso, en materia primigenia que emerge aqu铆 o all谩, o conseguir谩 reinventarse a s铆 mismo, 鈥渄esde el interior de las estrellas鈥, es cosa del futuro禄 (2013, 169-170). Esto lo escribiste hace 8 a帽os. Aunque ya lo acabas de responder de alguna manera, 驴qu茅 consideras que es el anarquismo hoy en el 谩mbito espa帽ol? 驴D贸nde podemos ver avivada su llama?

Bueno, hay te贸ricos que defienden que el anarquismo ha existido siempre, en el sentido de que cuando se han producido circunstancias que han requerido del apoyo mutuo y de la solidaridad, de la creaci贸n de comunidad, est谩 la anarqu铆a, y esto lo dice Kropotkin. Es cierto. En cierta manera, ya no solo para algo estrictamente anarquista; hay movimientos de protesta que son como olas, que tiene momentos en los que explosiona, tiene un recorrido y luego tiene una bajada. Muchas de estas explosiones tienen componentes de estos planteamientos an谩rquicos. Desde ese punto de vista yo creo que ser谩 dif铆cil que desaparezca, porque est谩 de alguna manera en la gente. La gente cuando tiene dificultades, como una cat谩strofe humanitaria o una crisis econ贸mica grave o la misma pandemia, lo que hace es agruparse, intentar ayudar al m谩s d茅bil, pues llev谩ndoles comida por ejemplo a gente mayor como ha pasado en Madrid y Barcelona y en otras ciudades. Todo eso responde a estos planteamientos, de base, horizontales, de apoyo mutuo, de solidaridad, etc.

Lo que me genera m谩s dudas es si ser谩 posible un movimiento tan potente como el que se produjo a partir de los a帽os 20鈥 hasta la guerra civil. De todas maneras se habla de que el movimiento zapatista tiene mucho de anarquista. O, tambi茅n, el movimiento kurdo. Estos son movimientos m谩s potentes, aunque no se definen estrictamente como anarquistas pero tampoco lo rechazan.

驴D贸nde lo veo avivado? Como he dicho, en el 15M, en el feminismo de base de las asambleas del 8M, en algunos 谩mbitos culturales, en ecologismo鈥 Todos ellos utilizan muchos aspectos del anarquismo. Estos planteamientos nunca han fracasado, como se dice del comunismo. Nunca ha sido mayoritarios excepto excepcionalmente (y lo excepcional fue lo que ocurri贸 en Espa帽a realmente). Tampoco pretenden serlo. Las organizaciones grandes no funcionan en el anarquismo puro, porque son partidarios de grupos peque帽os para no perder que no haya jerarqu铆as y que se organicen horizontalmente.

