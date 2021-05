–

Layla Martínez (Madrid, 1987) es editora de la editorial Antipersona, colaboradora habitual de medios como El Salto y autora de numerosos libros. Ha escrito sobre la explotación de la mujer en Gestación Subrogada: Capitalismo, Patriarcado y Poder (Pepitas de Calabaza, 2019) y sobre el papel de la mujer en la ciencia ficción en Infiltradas (Palabristas, 2018).

El pasado mes de noviembre publicó su ensayo más reciente, Utopía no es una Isla (Episkaia, 2020), un recorrido por proyectos utópicos pasados que nos devuelvan la capacidad de imaginar y que nos guíen para construir un futuro en el que merezca la pena vivir. Sostiene que la proliferación de distopías en forma de novelas, series y películas que estamos viviendo está siendo enormemente funcional para el neoliberalismo capitalista, que utiliza esta producción cultural a su favor, para mantener el orden actual y evitar los cambios. Si solo imaginamos un futuro peor, el presente nos parecerá admisible y no lucharemos para cambiar las cosas.

Tras leer esta obra nos pusimos en contacto con ella a fin de hacerle una entrevista y tuvo la gentileza de aceptar. Lo que sigue a continuaci√≥n son las preguntas que le formulamos ‚Äď y las respuestas que nos dio ‚Äď a finales del mes de mayo.

En el momento hist√≥rico en el que vivimos de avance de la ultraderecha en el mundo, recortes de derechos, una pandemia global y la iniciaci√≥n de numerosas guerras, proliferan las distop√≠as, sobre todo en series de televisi√≥n y en novelas. Por eso choca descubrir que has roto con esta din√°mica y has escrito un libro acerca de las utop√≠as. ¬ŅQu√© te llev√≥ a hacerlo?

Justamente esa sensaci√≥n de que todos los discursos sobre el futuro parten de la idea de que iba a ser peor que el presente. Por supuesto el hegem√≥nico, pero tambi√©n los contrahegem√≥nicos. Cuando daba charlas y talleres sobre la historia del futuro y la evoluci√≥n de la ciencia ficci√≥n durante el siglo XX una de las cosas que preguntaba a los asistentes era c√≥mo ve√≠an su ciudad dentro de cincuenta a√Īos. Di los talleres en muchos sitios, desde asociaciones de ciencia ficci√≥n a universidades o centros sociales autogestionados y la respuesta era siempre la misma: deterioro de las condiciones laborales, p√©rdida de derechos, aumento de la crisis ecol√≥gica, capitalismo de megacorporaciones, tecnolog√≠a mejorada pero aplicada al control social‚Ķ Me respond√≠an eso incluso militantes de la izquierda radical, que en teor√≠a se supone que deber√≠an creer que lo que hacen puede conducir a otra sociedad. Y pens√© que ah√≠ hab√≠a algo importante. Por supuesto no he sido la √ļnica ni la primera que lo ha pensado, pero cre√≠ que merec√≠a la pena investigarlo.

En el libro dices que las distop√≠as reflejan nuestras ansiedades y que, a diferencia de lo que suced√≠a anteriormente, ya no creemos que el futuro est√© ligado al progreso y vaya a ser necesariamente mejor. ¬ŅCu√°ndo crees que dejamos de pensar en el futuro en clave de utop√≠a y lo empezamos a idear como una distop√≠a? ¬ŅPor qu√© sucedi√≥ esto?

Los te√≥ricos de la posmodernidad, como Jameson, sit√ļan la p√©rdida de la idea de progreso justamente en el inicio de la posmodernidad. Es uno de los cambios clave para entender c√≥mo se modifica el marco cultural. Ellos lo sit√ļan a finales de los a√Īos setenta y principios de los a√Īos ochenta. Yo creo que en ese momento tienen lugar algunos hechos hist√≥ricos clave que convergen ah√≠, pero sin duda uno de los que m√°s peso tienen en la p√©rdida de la capacidad de imaginar un futuro mejor es el ascenso al poder del proyecto neoliberal, con su bautismo de sangre en Chile y la llegada de Thatcher y Reagan. El neoliberalismo es profundamente antiut√≥pico, ni siquiera defiende utop√≠as capitalistas como las del capitalismo de posguerra, con sus adosados en los suburbios y su centro comercial. No hay un proyecto colectivo ni siquiera de tipo capitalista, solo hay un presente continuo de depredaci√≥n constante.

¬ŅConsideras √ļtil la proliferaci√≥n de distop√≠as y obras literarias que piensan en clave negativa para advertirnos de los peligros que est√°n por llegar? ¬ŅO es preferible pensar en t√©rminos de utop√≠a?

Yo creo que las distopías surgen por el deseo de alertar sobre los peligros de que suceda lo que se cuentan en ellas. Cuando Margaret Atwood escribe El cuento de la criada, por ejemplo, lo que busca es alertar de los riesgos de un recrudecimiento del patriarcado. El problema es el efecto combinado, el hecho de que prácticamente no se haya escrito otra cosa que distopías cuando se imagina el futuro. La realidad y la ficción se relaciona de forma compleja. La segunda refleja la primera, refleja nuestras ansiedades y miedos colectivos, también las esperanzas, pero también la modifica y la altera. Se corre el riesgo de que se conviertan en profecías autocumplidas.

¬ŅExiste un futuro para nosotras? ¬ŅO es inevitable el colapso? Algunas pensadoras creen que las utop√≠as de anta√Īo pensaban que los recursos eran ilimitados y que la utop√≠a vendr√≠a cuando nos apropi√°ramos de la producci√≥n y que √©sta ser√≠a infinita, pero que en la actualidad quiz√°s la utop√≠a pueda llegar en c√≥mo organizamos los recursos finitos para gestionar de una manera √©tica el colapso. ¬ŅCrees que de la cat√°strofe puede nacer la oportunidad?

Yo personalmente tengo muchos problemas con la idea de colapso en s√≠ misma. La crisis ecol√≥gica no va a provocar un colapso de un d√≠a para otro como el que aparece en las series y las pel√≠culas, la sociedad no se va a derrumbar un d√≠a concreto y todo el mundo va a saquear los supermercados como en una plaga zombi. A lo que nos enfrentamos es a un deterioro continuo y progresivo, que ya estamos viviendo. Cuanto m√°s avance ese deterioro, m√°s problemas tiene la supervivencia en la tierra de animales humanos y no humanos, como tambi√©n estamos viendo ya. Pero la buena noticia es que estamos a tiempo de evitar las peores consecuencias de ese deterioro, que estamos a tiempo de echar el freno y detener ese avance. Eso supone un esfuerzo enorme, supone derribar el capitalismo entero en un plazo de tiempo muy corto, pero tambi√©n nos permite imaginar sociedades mucho m√°s justas y una vida mucho m√°s dignas. La idea de colapso creo que es negativa pol√≠ticamente porque nos condena a gestionar ruinas y porque extiende una idea muy paralizante: ‚Äúsi no se puede hacer nada, si el colapso es inevitable ¬Ņpara qu√© voy a intentarlo?‚ÄĚ. Creo que es mucho m√°s √ļtil pol√≠ticamente pensar a d√≥nde queremos ir, qu√© sociedad vamos a construir tras el capitalismo, porque con eso al menos es m√°s f√°cil movilizarnos. El miedo paraliza, la esperanza puede movilizar.

En este ensayo recorres el pensamiento de muchas personas que idearon un mundo mejor, empezando por Tom√°s Moro, pasando por el pensamiento marxista, las comunas victorianas, el panafricanismo y el ecosocialismo, entre otros. No son meras ideas y obras literarias, sino que convivieron con proyectos revolucionarios hist√≥ricos. ¬ŅPor qu√© escogiste estos hitos en concreto?

Quería que el ensayo hiciese un repaso en el que se tocasen diferentes épocas históricas y diferentes lugares del mundo, pero la idea es que fuera cortito, así que tenía que elegir. De los históricos intenté no dejar fuera a los más relevantes -me parecía que no tenía mucho sentido hacer una historia de la utopía sin el socialismo o la descolonización-, pero de los actuales intenté centrarme en aquellos que no eran tan conocidos o de los que solo se había conocido una faceta. Por ejemplo, no hablé de los zapatistas porque ya hay mucha información sobre ellos, en su lugar pensé en guerrillas que estuviesen actualmente activas y que además conjugan el ecologismo y el indigenismo con el socialismo, como los naxalitas. En otros casos, intenté dar una visión diferente de lo que habitualmente se ve en los medios, como en Venezuela, centrándome en el movimiento popular y en las comunas más que en otras cuestiones.

Sin embargo, muchos de estos movimientos también tuvieron sus lados negativos. Muchas de las primeras utopías se idearon desde una visión colonial, patriarcal e incluso clasista.

Sí, la idea era más ver el impulso utópico que hay en estos movimientos, la ambición por cambiar la sociedad sin ocultar desde qué posición estaba hablando el escritor o el teórico que las creó. Creo que la Historia está para eso, para coger herramientas que sirven, pero también para criticar las que ya no. Los movimientos sociales y las ideologías no deben de estar en urnas y mantenerse puros, sino ir mutando y cambiando.

Por √ļltimo, describes el capitalismo como un sistema que te exige producir hasta la extenuaci√≥n, sin importar c√≥mo te sientas. De hecho, cuanto menos sientas y m√°s aislada te encuentres, mejor. ¬ŅQu√© podemos hacer para romper con esta din√°mica?

Es muy dif√≠cil romper esa din√°mica, pero yo creo que la brecha para hacerlo est√° en el encuentro con los dem√°s. Cuando estudi√© Ciencias Pol√≠ticas nos dec√≠an que la pol√≠tica era la gesti√≥n del conflicto y a m√≠, ya entonces, me parec√≠a una definici√≥n muy pobre. Yo prefiero entenderla como el encuentro con los otros, que a veces implica conflicto, y eso est√° bien, pero otras tambi√©n esperanza, solidaridad, apoyo mutuo, ayuda. Creo que ese encuentro es lo √ļnico que puede darnos una oportunidad para cambiar las cosas de verdad. S√© que esto no es decir mucho porque pasar tiempo con los dem√°s o implicarnos en colectivos, sindicatos, etc. no depende siempre de nosotros (muchas veces tenemos bastante con trabajo, cuidados, etc.), pero creo que es por ah√≠ por donde va el camino a seguir.