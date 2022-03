–

De parte de Kurdistan America Latina March 25, 2022 10 puntos de vista

En esta segunda parte de la entrevista, los copresidentes del Consejo Ejecutivo de la Uni贸n de Comunidades de Kurdist谩n (KCK), Bes锚 Hozat y Cemil Bay谋k, denuncian la hipocres铆a de Estados Unidos y la Uni贸n Europea (UE) hacia el gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan, las implementaciones injustas e ileg铆timas de prohibici贸n y criminalizaci贸n del PKK, la importancia existencial de la lucha armada en autodefensa para alcanzar liberaci贸n del pueblo kurdo, la condiciones de encarcelamiento del l铆der kurdo Abdullah 脰calan y la inspiraci贸n mundial en la revoluci贸n de las mujeres kurdas.

Para leer la primera parte de la entrevista, click aqu铆.

-驴Cu谩l es su evaluaci贸n de la situaci贸n pol铆tico-econ贸mica en Turqu铆a? Recientemente hicieron una evaluaci贸n en su reuni贸n anual de que la administraci贸n turca est谩 al borde del colapso. Los votos kurdos siempre han sido decisivos en las elecciones en Turqu铆a, y mientras los partidos de la oposici贸n piden el apoyo de los kurdos, utilizan la misma ret贸rica del 鈥渢error鈥 con los partidos de gobierno y tratan de mantener su distancia con el HDP (Partido Democr谩tico de los Pueblos) tanto como sea posible. Entonces, 驴qu茅 le espera a Turqu铆a?

-Nosotros, como el Movimiento de Liberaci贸n de Kurdist谩n, hemos estado en una lucha continua contra el fascismo del AKP-MHP (partidos de gobierno en Turqu铆a). Nuestra lucha decidida contra el fascismo del AKP-MHP permiti贸 que otras fuerzas de la democracia en Turqu铆a tambi茅n lucharan contra ese fascismo. Les ha dado coraje y fuerza. Al final, el fascismo del AKP-MHP ha llegado al borde de la destrucci贸n. Hemos evaluado todo esto en nuestra 煤ltima reuni贸n del Consejo de la KCK extensamente y tomamos decisiones importantes.

Turqu铆a no puede ir m谩s lejos con el fascismo del AKP-MHP. De momento, el gobierno del AKP-MHP puede sobrevivir apoy谩ndose en potencias extranjeras. Estados Unidos y los estados europeos siguen apoyando al gobierno del AKP-MHP por sus intereses pol铆ticos y econ贸micos. Evitan un colapso de este gobierno. Si este no fuera el enfoque de Estados Unidos y los estados europeos, el gobierno del AKP-MHP colapsar铆a. Porque el gobierno del AKP-MHP ha desarrollado todas sus pol铆ticas sobre la base de completar el genocidio kurdo y poner fin al movimiento y la lucha kurdos. El gobierno del AKP-MHP est谩 movilizando todo el potencial econ贸mico, pol铆tico y diplom谩tico de Turqu铆a para este fin. En respuesta a muchas demandas econ贸micas de la gente, Erdogan ha respondido citando el precio de una bala, que demostraba la situaci贸n a la que se enfrentaban. Por lo tanto, todo se ha depositado en la guerra kurda y esto no se oculta. Sin embargo, el pueblo kurdo y nuestro movimiento han mostrado una gran resistencia e invalidado estas pol铆ticas del AKP-MHP. No s贸lo invalid贸 sino que llev贸 al fascismo del AKP-MHP al borde del colapso. Ahora todo el mundo dice que no es posible que Turqu铆a vaya m谩s all谩 o sobreviva con la mentalidad del AKP-MHP.

Los kurdos han alcanzado un nivel tal que son un factor importante en la arena pol铆tica en Medio Oriente. Los kurdos est谩n en esa posici贸n en Turqu铆a. Por lo tanto, es correcto que los kurdos y el HDP tengan un 鈥減apel clave鈥. Esto se afirma con motivo de las elecciones, en la medida que la posici贸n y el enfoque de los kurdos y el HDP tambi茅n es muy importante para el futuro de Turqu铆a. Los kurdos tienen una influencia positiva en toda la sociedad turca con su enfoque de naci贸n democr谩tica. La pol铆tica de alianzas del HDP est谩 en condiciones de determinar el futuro pol铆tico de Turqu铆a. El gobierno del AKP-MHP est谩 tratando de detener esto y eliminar este factor desde el principio. Cuando no lograron alejar al HDP de esta pol铆tica a trav茅s de la opresi贸n, el encarcelamiento y los asesinatos, abrieron un caso contra el HDP tratando de crear una nueva situaci贸n. Sin embargo, no creemos que los kurdos u otros votantes del HDP le den cr茅dito si lo hacen. Es seguro que actuar谩n para invalidar tal medida del gobierno del AKP-MHP. Por otro lado, no podemos decir que el Partido Popular Republicano (CHP) y las dem谩s fuerzas dentro de la alianza opositora est茅n mostrando el coraje necesario para respaldar al HDP. Sin embargo, sin el HDP no es posible que ganen contra el AKP-MHP. Adem谩s, si no fuera por los kurdos y las fuerzas democr谩ticas en Turqu铆a, el fascismo del AKP-MHP se lo habr铆a tragado todo. No existir铆a tal cosa como la alianza de la oposici贸n. Todo el mundo en Turqu铆a est谩 en deuda con esta resistencia realizada hasta ahora.

-La lucha por la libertad de los kurdos ha sido criminalizada en muchos pa铆ses europeos, as铆 como en Australia, Canad谩, Estados Unidos y el Reino Unido, con el argumento de que el PKK es considerado un 鈥済rupo terrorista鈥. Por otro lado, hay decisiones judiciales diferentes, incluso contradictorias, siendo la m谩s importante una decisi贸n de un tribunal belga que establece que el PKK no es un grupo terrorista. 驴Cu谩l es la evaluaci贸n que hacen?

-Dado que Turqu铆a es miembro de la OTAN, siempre ha apoyado a Turqu铆a contra nuestro movimiento. Adem谩s del apoyo pol铆tico y militar de Estados Unidos y los estados europeos a Turqu铆a dentro de la OTAN, tambi茅n tuvieron la actitud de criminalizar nuestro movimiento. Alemania fue la primera en esta postura. Porque dentro de la OTAN, a Alemania se le dio esta tarea para implementar. Es f谩cil ver que hay algo anormal cuando observamos el enfoque del Estado alem谩n hacia nuestro movimiento y sus decisiones con respecto a nosotros. El enfoque del Estado alem谩n hacia nuestro movimiento y la lucha del pueblo kurdo es como el del Estado turco. La actitud de otros estados europeos y de la OTAN tambi茅n ha sido negativa. La ley y la jurisdicci贸n europeas se han politizado debido a las relaciones con el Estado turco y la alianza de la OTAN.

La prohibici贸n de nuestro movimiento en Europa por decisiones judiciales y su inclusi贸n en la lista de terroristas, es un enfoque totalmente pol铆tico y una decisi贸n pol铆tica. La prohibici贸n y criminalizaci贸n del PKK ha politizado el derecho y la jurisdicci贸n europeos, y los ha puesto al servicio de los intereses pol铆ticos. Ha habido alguna decisi贸n correctiva tomada por la jurisdicci贸n en pa铆ses como B茅lgica. Consideramos que estos son pasos positivos, sin embargo, este enfoque debe ser aceptado por todos los pa铆ses europeos. Si as铆 se hace, la justicia europea podr谩 liberarse de los implicados en la culpa de esta ilegitimidad.

-驴Cu谩l es el nivel de sus relaciones internacionales? 驴Con qu茅 organizaciones, instituciones globales y estados est谩n en estrecho contacto o en solidaridad?

-Como KCK, estamos tratando de desarrollar lazos diplom谩ticos con todos los que est谩n presentes en la pol铆tica. Los kurdos se convirtieron en una fuerza importante en Medio Oriente. Nadie puede hacer pol铆ticas o mostrar su presencia en Medio Oriente sin tener v铆nculos con los kurdos como sol铆an tener antes. Estamos haciendo pol铆ticas basadas en la fuerza de los kurdos. En este sentido, tenemos v铆nculos diplom谩ticos y pol铆ticos con muchas potencias. Pero nuestras relaciones diplom谩ticas y pol铆ticas no se limitan a los estados nacionales.

Tenemos fuertes lazos con los pueblos del mundo y la propia regi贸n, las mujeres y los c铆rculos democr谩ticos, y somos solidarios con ellos. En Medio Oriente se han desarrollado fuertes lazos con los 谩rabes, dentro del contexto de nuestro enfoque de naci贸n democr谩tica. Dentro del contexto del enfoque de naci贸n democr谩tica, la alianza kurdo-谩rabe existente representa la principal fuerza social, pol铆tica y, por lo tanto, diplom谩tica en Medio Oriente.

Adem谩s, los pueblos y mujeres de todo el mundo abrazan y apoyan al l铆der Apo (Abdullah 脰calan) como personalidad pionera y su lucha de liberaci贸n liderada por nuestro movimiento. Todos estos apoyos nos llevan a una posici贸n m谩s fuerte en nuestras relaciones pol铆ticas.

-Hay discusiones y muchos indicios de que la lucha armada con fines pol铆ticos es cada vez menos com煤n en el mundo. La lucha armada en pa铆ses como Irlanda del Norte, M茅xico y Colombia ha sido abandonada, la mayor铆a de las veces luego de negociaciones y conversaciones de paz. 驴C贸mo eval煤an la situaci贸n para la lucha por la libertad kurda en la medida del principio de autodefensa de su movimiento?

-Los kurdos han tomado las armas no por una preferencia voluntaria sino como una precauci贸n obligatoria. El hecho de que los kurdos a煤n no se hayan extinguido y a煤n mantengan su existencia, solo ha sido posible con la propia lucha armada. Los kurdos no emprendieron la lucha armada para que se aceptaran sus demandas pol铆ticas ni para mejorar su esfera pol铆tica. Su existencia misma est谩 amenazada y su lucha es esencial para su supervivencia.

Los kurdos todav铆a luchan por existir contra el fascismo del AKP-MHP hasta el d铆a de hoy. Esta lucha es vital para el pueblo kurdo. Los kurdos nunca se rendir谩n mientras su existencia est茅 amenazada. Las armas se depondr谩n si se reconoce formalmente la existencia de los kurdos y si hay un progreso pol铆tico hacia la resoluci贸n de la cuesti贸n kurda. De lo contrario, los kurdos no abandonar谩n su autodefensa. No est谩 abierto a discusi贸n pedir a los kurdos que dejen de defenderse o que dejen de resistir. Aquellos que esperan que los kurdos tomen ese curso de acci贸n o est谩n en contra de la justa y leg铆tima lucha de los kurdos, no reconocen las caracter铆sticas de la cuesti贸n kurda y la mentalidad colonialista del Estado turco.

Renunciar a la resistencia y dejar las armas no est谩 actualmente en nuestra agenda. La alianza fascista del AKP y del MHP nos est谩 atacando en todos los frentes para acabar con nuestro movimiento y tener 茅xito con su principal pol铆tica de genocidio kurdo. Hay una intensa guerra psicol贸gica y especial en curso contra nuestro pueblo. Nuestro espacio pol铆tico democr谩tico se est谩 estrechando y nuestros pol铆ticos est谩n siendo detenidos y encarcelados. Como movimiento y como pueblo, constantemente hemos resistido contra estas amenazas.

-Su l铆der, Abdullah 脰calan, ha estado encarcelado durante 23 a帽os bajo un severo aislamiento en una prisi贸n en la isla de Imrali. El presidente turco Erdogan especul贸 hace poco sobre supuestas divisiones en el movimiento pol铆tico kurdo y apunt贸 al nombre de 脰calan. Por otro lado, m谩s recientemente, los candidatos presidenciales franceses de c铆rculos de izquierda pidieron la liberaci贸n de Abdullah 脰calan, y uno lo compar贸 con Nelson Mandela. 驴Tienen proyecciones sobre lo que es probable que suceda a corto plazo con respecto al encarcelamiento de 脰calan?

-Como movimiento, hemos estado luchando por la libertad f铆sica inmediata del L铆der Apo. En las 煤ltimas reuniones centrales de la KCK y el PKK, se ha destacado este objetivo y 2022 se ha planificado en consecuencia. Nuestro pueblo se encuentra en una intensa lucha tanto en Kurdist谩n como en el extranjero para obtener la libertad f铆sica del l铆der Abdullah 脰calan.

Hace 24 a帽os que comenz贸 la conspiraci贸n internacional contra nuestro l铆der. Durante 24 a帽os, el l铆der Apo ha estado recluido en absoluto aislamiento y expuesto a torturas en Imrali. El prop贸sito de la conspiraci贸n internacional es dejar a los kurdos y al pueblo de Medio Oriente sin un liderazgo alternativo, mientras las superpotencias someten a Medio Oriente a un proceso de redise帽o. El l铆der Apo y el PKK representaron una alternativa esperanzadora para los kurdos y los pueblos de Medio Oriente. Sin embargo, la determinaci贸n, concentraci贸n ideol贸gica y te贸rica del l铆der Apo impidi贸 que los planes conspirativos se llevaran a cabo.

Hoy, la resoluci贸n de naci贸n democr谩tica del l铆der Apo ha recibido el m谩s alto grado de aprobaci贸n y se ha implementado en Kurdist谩n y Medio Oriente. La alianza de Rojava y 谩rabe-kurda en Siria se basa en este principio. El terreno com煤n que se ha desarrollado entre la democracia turca y los kurdos est谩 cobrando fuerza y 鈥嬧媏st谩 en un punto en el que puede ser decisivo para el futuro de la pol铆tica de Turqu铆a.

La gente de Medio Oriente ha sido fuertemente influenciada por las ideas del l铆der Apo. Las mujeres han estado abrazando al l铆der Apo y adoptando sus ideas. El fascismo del AKP-MHP y el Estado turco mantuvieron al l铆der Apo bajo un fuerte aislamiento para reducir y romper su influencia en la gente de Medio Oriente, y en las mujeres en particular. La creencia es que si se levanta el aislamiento absoluto del l铆der Apo y sus ideas llegan directamente a la gente, tendr谩 un mayor impacto en la gente de Medio Oriente, y es por eso que el l铆der Apo es una amenaza para ellos y es sometido a un fuerte aislamiento.

La pol铆tica de aislamiento absoluto de la alianza AKP-MHP es aprobada tambi茅n por Estados Unidos y los estados europeos. Las naciones occidentales est谩n mostrando su aprobaci贸n al Estado turco cuando no alzan la voz tanto contra esta pol铆tica de aislamiento absoluto como contra la destrucci贸n masiva de los kurdos.

Las declaraciones dadas por Erdogan sobre el l铆der Apo en los 煤ltimos tiempos son completamente manipuladoras. Lo que est谩n haciendo el Estado turco y Erdogan es una completa hipocres铆a. Por un lado, el l铆der Apo est谩 bajo estrictas medidas de aislamiento y su comunicaci贸n con el exterior est谩 silenciada; por otro lado, Erdogan supuestamente expresa sus propios pensamientos. 驴Puede haber un fraude y una hipocres铆a mucho m谩s grande que este? Erdogan y el AKP-MHP son extremadamente d茅biles y est谩n atrapados en un rinc贸n. La pol铆tica colonialista y genocida del Estado turco est谩 al borde del colapso en estos momentos.

Lo que debilit贸 al AKP-MHP y a Erdogan es la resistencia decisiva de nuestro movimiento y pueblo contra el fascismo genocida de la alianza AKP-MHP. Por lo tanto, est谩n tratando de jugar juegos de fraude pol铆tico, porque saben que est谩n siendo gravemente debilitados. Estas pol铆ticas manipuladoras son parte de las t谩cticas de guerra especiales que utiliza Erdogan.

Por otro lado, el l铆der Apo conoce muy bien las circunstancias en las que se encuentran ahora el Estado turco y el AKP. Nadie conoce mejor el Estado turco que el l铆der Apo. Ha estado expuesto a un confinamiento solitario tan extremo porque no est谩 actuando de la forma en que la alianza AKP-MHP quiere que lo haga. Por lo tanto, la visi贸n del l铆der Apo sobre la alianza AKP-MHP es muy clara.

Personas de muchos c铆rculos diferentes en todo el mundo apoyan y trabajan por la libertad f铆sica del l铆der Apo. Esto se est谩 demostrando en una variedad de formas y acciones en todo el mundo. Estamos muy agradecidos por aquellos que hacen alg煤n esfuerzo por la libertad f铆sica del l铆der Apo, especialmente a las mujeres, intelectuales, escritores, acad茅micos y todos los dem谩s.

El l铆der Apo trabaj贸 y luch贸 por la libertad de los pueblos. Por eso fue capturado como reh茅n a trav茅s de una operaci贸n de conspiraci贸n internacional. El l铆der Apo continu贸 dedicando sus esfuerzos a la democratizaci贸n de Turqu铆a y la liberaci贸n del pueblo a pesar de haber estado sometido a confinamiento solitario extremo durante 24 a帽os. Por lo tanto, todos, no solo los kurdos, deber铆an ayudar a garantizar la libertad f铆sica del l铆der Apo. De hecho, podemos ver estas movilizaciones ya en acci贸n, la gente est谩 adoptando al l铆der Apo como su propio l铆der pionero en todo el mundo. Intelectuales, escritores, artistas, pol铆ticos y muchos c铆rculos progresistas, democr谩ticos y de izquierda est谩n trabajando por la libertad f铆sica del l铆der Apo. Las mujeres, los j贸venes y muchas personas est谩n trabajando arduamente por su liberaci贸n.

Algunas personas han comparado al l铆der Apo con Nelson Mandela. Evaluamos que esta comparaci贸n no est谩 del todo mal. Mandela luch贸 por la libertad de los sudafricanos y fue encarcelado durante a帽os a causa de esta lucha. El l铆der Apo ha estado luchando por la liberaci贸n de los kurdos y Medio Oriente. Fue capturado por una conspiraci贸n internacional. Durante 24 a帽os ha estado luchando por el futuro libre del pueblo kurdo y de la gente de la regi贸n, en condiciones de extrema soledad y expuesto a la tortura. Por lo tanto, el ejemplo de Mandela es una comparaci贸n correcta.

-驴Cu谩l es la postura de la KCK sobre el movimiento de liberaci贸n de la mujer y su evaluaci贸n del potencial que representa para crear un cambio social y pol铆tico tanto en Turqu铆a como en Medio Oriente?

-La l铆der Apo mejor贸 la resistencia de las mujeres contra la mentalidad y el sistema patriarcal, e hizo avanzar y bas贸 la lucha por la liberaci贸n de la mujer sobre una base ideol贸gica s贸lida. Se avanz贸 en una filosof铆a de vida libre basada en la centralidad de la liberaci贸n de la mujer.

Hoy, las mujeres kurdas se han convertido en modelos ideol贸gicos a seguir en todo el mundo. El l铆der Apo ve a las mujeres como la base de la libertad de las personas. 脡l cree que la determinaci贸n de la libertad de la mujer es m谩s importante que la lucha de clases o incluso de las naciones, y de esta manera su enfoque de la liberaci贸n de la mujer es el primero en la historia. Por esta raz贸n, las mujeres han abrazado al l铆der Apo en mayor o menor medida en todas partes del mundo y luchan por su libertad f铆sica.

La lucha por la libertad de Kurdist谩n, liderada por mujeres kurdas durante casi medio siglo, cre贸 una revoluci贸n masiva en la mentalidad del pueblo kurdo. El nivel de libertad que alcanzaron las mujeres kurdas ha provocado un renacimiento en las mujeres y la sociedad de Medio Oriente. Las mujeres 谩rabes han sido particularmente influenciadas y motivadas por los trabajos pioneros del movimiento de mujeres kurdas. No hay duda de que las ofensas contra nuestro movimiento son intentos de impedir la revoluci贸n en ciernes en Medio Oriente, que lidera nuestro movimiento.

En Medio Oriente, las mujeres est谩n llevando a cabo los principales trabajos de cambio y transformaci贸n. Es porque todo lo que pertenece a la sociabilidad y la libertad en Medio Oriente est谩 muy arraigado en las mujeres mismas y en su naturaleza. Estos tambi茅n son valores universales. Hist贸ricamente, fue el dominio masculino el que desarroll贸 la civilizaci贸n de clases, y por ende, la explotaci贸n y la desigualdad, mientras que las mujeres siempre han sido los grupos que resistieron a estas pr谩cticas. Los lugares donde se iniciaron por primera vez estos procesos fueron en la regi贸n de Medio Oriente. A lo largo de la historia, las mujeres han luchado por proteger su mentalidad y sentimientos de vida libre contra la explotaci贸n y la desigualdad, tanto dentro de la estructura familiar y tribal, como en todos los dem谩s espacios de la sociedad. Ahora las mujeres est谩n revelando estos valores a trav茅s de sus luchas, que es la base de un gran cambio y liberaci贸n.

FUENTE: Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>