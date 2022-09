–

Manuel Quaranta (Rosario, 1979) es licenciado en Filosof铆a, magister en Literatura Argentina y profesor titular de la carrera de Bellas Artes en la Universidad Nacional de Rosario. Es cr铆tico de arte, cine y literatura, y escribe ensayos y cr铆tica cultural en Infobae, Revista Polvo, El Flasherito y Otra Parte. Public贸 las novelas La muerte de Manuel Quaranta (Baltasara Editora, 2015), La fuga del tiempo (Gogol, 2021) y el Diario de Islandia (Casagrande, 2021). Escribi贸 adem谩s el pr贸logo de Literatura frente al mercado y el Estado (Casagrande, 2020), un libro en el que se recopilan algunas de las entrevistas realizadas por Nancy Giampaolo a escritores argentinos para el canal de Youtube de Encuentro Itinerante, plataforma en la que Quaranta tambi茅n participa con reportajes a figuras de la cultura nacional. Este a帽o dict贸 en Rosario el curso La filosof铆a y sus l铆mites, en el Centro Cultural Fontanarrosa, all铆 trabaj贸 鈥渓a transformaci贸n que se produjo en la praxis filos贸fica a partir de la incorporaci贸n de materiales ajenos al quehacer filos贸fico鈥. En agosto realiz贸 junto a Wladimir Ojeda la muestra Crisis, en Galer铆a La toma, en la cual abordaron, con distintos soportes, la relaci贸n entre lo personal y lo pol铆tico.

Te mov茅s en varios frentes del campo cultural, 驴Cu谩l ser铆a tu espacio de referencia?

Es un lugar com煤n en estos tiempos, pero a m铆 me interesa trabajar en los bordes, de lo literario, de lo art铆stico, de lo filos贸fico. No puedo pensarme, a pesar de mi formaci贸n acad茅mica, como fil贸sofo, no puedo pensarme, a pesar de mi trabajo literario, como escritor, tampoco puedo hacerlo como artista, cr铆tico, ensayista o curador. Me muevo siempre en un l铆mite, cuando siento que estoy a punto de convertirme en algo concreto, doy un paso al costado. En ese sentido, me convoca la l贸gica del reci茅n llegado, el que llega a un lugar y no conoce a nadie, no sabe bien c贸mo actuar, una especie de desubicado permanente. Me gusta cultivar esa figura, quiz谩s porque considero que una clasificaci贸n tajante me har铆a perder cualquier tipo de deseo. No soy tonto, tambi茅n sospecho de m铆 mismo, 驴no ser谩 que todo este procedimiento lo practico para no hacerme cargo?, pero 驴de qu茅? 驴De madurar? 驴De hacer lo que corresponde? 驴Del compromiso?

Algunos de tus 煤ltimos trabajos los hiciste con Encuentro Itinerante, 驴c贸mo llegaste? 驴De qu茅 se trata la propuesta?

Encuentro Itinerante es un espacio abierto en el que naturalmente se fueron incorporando actores a quienes convocaban inquietudes similares. En su momento la correcci贸n pol铆tica y la cultura de la cancelaci贸n, pero luego el panorama se fue ampliando. Nancy Giampaolo empez贸 con las entrevistas que tuvieron mucha repercusi贸n (Alan Pauls, Mart铆n Kohan, Ariana Harwicz), de hecho se public贸 un libro con algunas de ellas. Yo conoc铆 el proyecto de casualidad y termin茅 incursionando en el rol de entrevistador. Hice cuatro o cinco entrevistas. Al principio me cost贸, aunque despu茅s de alguna manera le fui tomando la mano. Por eso no las hice m谩s. Le tom茅 la mano y listo. M谩s all谩 de la broma, es un g茅nero que me gusta, sobre todo porque es m谩s complicado entrevistar que ser entrevistado. Encuentro Itinerante en ese sentido me abri贸 una puerta para agregar una veta a mi pr谩ctica. Con su creador, Tom谩s Trap茅, nos conocimos en septiembre del 2020, cuando la pandemia todav铆a hac铆a estragos, nos reunimos virtualmente una tarde y sin demasiados remilgos me pregunt贸 qu茅 quer铆a. La gran pregunta de mi vida. Y as铆 surgi贸 la primera entrevista a Mariano Llin谩s. Despu茅s nos fuimos acercando cada vez m谩s con otros proyectos, como el de los cursos virtuales. El primero de la serie lo dio Alexandra Kohan, y la verdad fue incre铆ble lo que gener贸 entre los participantes. Ahora estoy preparando uno titulado 鈥淟os l铆mites de la percepci贸n鈥.

驴Sobre qu茅 es?

Quiero indagar, plantado en la filosof铆a, aunque trabajando sobre material literario, art铆stico y cinematogr谩fico, el modo en que percibimos, por qu茅 miramos como miramos, por qu茅 le pedimos a una pel铆cula acci贸n, que no sea lenta, por qu茅 le reclamamos a una novela que tenga personajes cre铆bles, que la trama progrese, por qu茅 nos incomoda cuando no entendemos una obra. Para decirlo en una palabra, vamos a trabajar la idea de que la percepci贸n nunca es neutra, eso que parece ser nuestra relaci贸n inmediata con el mundo, en realidad, es una construcci贸n que se lleva a cabo durante toda la vida sin que lo advirtamos del todo.

* A mediados de septiembre Manuel Quaranta, a trav茅s la plataforma Encuentro Itinerante, va dar el curso online Los l铆mites de la percepci贸n, donde abordar谩 cr铆ticamente el fen贸meno perceptivo desde distintas disciplinas, filosof铆a, arte, literatura y cine. La pregunta fundamental del recorrido es, 驴c贸mo desnaturalizar una percepci贸n? Tendr谩 lugar los s谩bados 17 y 24 septiembre, y 1 y 8 de octubre de 11 a 13. Inscripci贸n: https://forms.gle/zATNfctFLQpNCEbn6

