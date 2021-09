–

Texto elaborado a partir de la entrevista hecha a Miquel Amor贸s en el programa de radio libre La Nevera, Volumen 45, el 7 de agosto de 2021, a ra铆z de la publicaci贸n del libro 鈥淟a Columna de Hierro. Hechos reales, haza帽as y fabulaciones sobre la c茅lebre milicia revolucionaria del proletariado.鈥

En julio de 1936 la clase obrera se vio obligada a salir a la calle para hacerle frente al fascismo. Cuando esto ocurri贸, el pueblo valenciano trat贸 de realizar los cambios sociales que ven铆a reivindicando desde mucho tiempo atr谩s. La Columna de Hierro, formada para combatir en Teruel por militantes de la CNT-FAI, en su mayor铆a honrad铆simos obreros y campesinos levantinos, bas贸 su creaci贸n y su obra constructiva en las ideas de igualdad, libertad y justicia social, pilares de la nueva sociedad que hab铆a de fundarse. Como se pod铆a esperar, a la burgues铆a esto no le gust贸, ni a los partidos pol铆ticos, ni a las potencias extranjeras, especialmente a la Uni贸n Sovi茅tica, ni tampoco a la nueva burocracia cenetista, desarrollada en los primeros meses de la guerra. Por ello la Columna fue objeto de una enorme difamaci贸n que todav铆a perdura.

La Nevera: Ya hab铆as publicado un libro sobre la Columna de Hierro (鈥淛os茅 Pellicer, el anarquista 铆ntegro鈥) 驴Qu茅 es lo que te ha llevado a escribir otro?

Miquel Amor贸s: Un mejor acceso a los archivos, una mayor disponibilidad de la prensa hist贸rica, y en fin, la aparici贸n de nuevos testimonios y nuevos trabajos historiogr谩ficos, lo cual me proporcion贸 un conocimiento m谩s profundo de la tr谩gica epopeya proletaria iniciada en el 36 y, en particular, del papel fundamental que jug贸 en ella el grupo Nosotros.

L.N.: La Columna de Hierro pas贸 por el Alto Palancia, y tuvo relaci贸n con la gente de all铆, que la conoci贸 bien, pero contin煤a siendo la Columna m谩s criticada hasta hoy 驴por qu茅?

M.A.: Quienes trataron directamente con los milicianos no guardaron una impresi贸n desfavorable de ella y menos a煤n las cerca de diez mil personas que de una manera u otra llegaron a participar en la Columna. Era una milicia revolucionaria, idealista, deseosa de un mundo libre de opresi贸n, 鈥渓a estela de un sue帽o que toma color鈥, como dijo un poeta de entonces. Su activa presencia chocaba con los planes restauradores de la burgues铆a, con la pol铆tica estalinista, con el refuerzo del Estado y, al final, con los acomodaticios comit茅s 鈥渞esponsables鈥 de la organizaci贸n confederal y libertaria. Molestaba a todos los sectores, y en consecuencia, no era apreciada por ninguno. Para todos los defensores del orden republicano anterior a julio, la Columna no era m谩s que 鈥渦na cuadrilla de bandidos y ex presidiarios鈥.

L.N.: Autores 鈥渙ficialistas鈥 como Eladi Mainar y periodistas de derechas, seudocronistas locales le han atribuido todos los desmanes de la retaguardia…

M.A.: Los historiadores profesionales y los periodistas adictos al posfranquismo detestan sobremanera al libro m谩s objetivo que se jam谩s escrito sobre la guerra civil espa帽ola: 鈥淓l Gran Camuflaje鈥, de Burnett Bolloten. Y precisamente este libro dibuja a la Columna de Hierro con trazos revolucionarios, reproduciendo por primera vez la historia del preso de San Miguel de los Reyes tantas veces reproducida. Ese tipo de desinformadores prolongan la tarea de los jueces verdugos de la Causa General. No hay m谩s que ver qui茅nes son los que repiten hoy la cantinela difamatoria anta帽o entonada por los burgueses republicanos, los franquistas y la Iglesia: neofascistas, beatos, reaccionarios, conservadores, posestalinistas… gente de orden, id贸latras de la autoridad, que odian los cambios radicales con todas sus fuerzas. La mentira es su arma, tanto como la verdad lo es de la revoluci贸n. Las verdaderas ideas y posiciones intransigentes de la Columna son f谩ciles de rastrear. Public贸 bastantes manifiestos, comunicados y llamamientos, imprimi贸 un diario en el frente (鈥淟铆nea de Fuego鈥) y fund贸 otro para la FAI (鈥淣osotros鈥). Una lectura incluso somera de la documentaci贸n nos revelar铆a un anarquismo revolucionario en su m谩s alto grado de expresi贸n pr谩ctica. La Columna de Hierro era sencillamente la vanguardia armada del proletariado levantino.

L.N.: En el libro te has centrado m谩s en la retaguardia. Fue la 煤nica columna anarquista que la visit贸 por su cuenta para recordar a los burgueses que no luchaba por la Rep煤blica, sino por la Revoluci贸n. La Rep煤blica mitificada por la 鈥渋zquierda鈥 de ahora queda bastante en rid铆culo.

M.A.: En los primeros d铆as la iniciativa corri贸 a cargo de los obreros y campesinos de todas las tendencias, que ocuparon tierras y f谩bricas con la intenci贸n de colectivizarlas. El Gobierno de Giral era un fantasma. La Columna de Hierro fue un elemento m谩s de la marea revolucionaria. Por donde pasaba intentaba arrastrar a la Revoluci贸n. El pueblo liberado respond铆a organiz谩ndose y envi谩ndole ropa, comida y dinero. La rapidez y extensi贸n de este proceso revolucionario asust贸 al Estado, pues tal bagaje le imposibilitaba revertir el Pacto de No Intervenci贸n entre las potencias. La 煤nica manera de detenerlo era incorporando la CNT al gobierno republicano. Luego ser铆a cuesti贸n de militarizar las milicias y convertirlas en brigadas de un Ej茅rcito Popular cuya direcci贸n escapar铆a de las manos proletarias para ir a parar a manos del Estado. As铆 pues, el proletariado quedar铆a neutralizado y desarmado. No hizo falta mucha presi贸n para que la CNT entrara en el Gobierno y entregara las fuerzas que controlaba a los enemigos de dentro.

L.N: En tus libros (por ejemplo, en 鈥淟a Revoluci贸n Traicionada. La verdadera historia de Balius y Los Amigos de Durruti鈥) denuncias las maniobras contrarrevolucionarias de los comunistas, pero tambi茅n se帽alas que los dirigentes de la CNT y la FAI les hicieron el juego.

M.A.: Valencia era diferente de Catalu帽a. En la Regional de Levante pesaba mucho m谩s la tendencia reformista. La tendencia revolucionaria era minoritaria y se apoyaba en unos pocos sindicatos (el Sindicato 脷nico de la Construcci贸n sobre todo), en las federaciones locales de pueblos campesinos y en un pu帽ado de j贸venes entusiastas desperdigados en los grupos de afinidad o de defensa. Si bien esta minor铆a desconfiaba de la Rep煤blica y pensaba que esta era incapaz de solucionar ning煤n problema, fuese la crisis, el paro o la reforma agraria, la CNT oficial pugnaba por una pol铆tica unitaria con las fuerzas estatistas y burguesas. Las dos tendencias marcharon juntas al comienzo de la guerra bajo el paraguas del Comit茅 Ejecutivo Popular, 贸rgano regional de gobierno, pero cuando el frente qued贸 desabastecido, empezaron a distanciarse. La par谩lisis del frente fue el motivo de la bajada a la retaguardia de la Columna de Hierro. Esta quer铆a tomar Teruel cuanto antes, para despejar el camino a Zaragoza. Al bajar, comprob贸 asombrada, que la vida fr铆vola de los tiempos pasados reinaba como si no hubiera guerra ni revoluci贸n, y que los fusiles que tanta falta hac铆an en el frente, descansaban pl谩cidamente en la retaguardia sobre los hombros de las fuerzas del orden. Luego, cuando la presencia de el gobierno de cuatro ministros libertarios cubri贸 el traslado de la capitalidad a Valencia, la separaci贸n fue total.

L.N.: La primera tarea que se impuso el Gobierno de Largo Caballero fue restablecer su autoridad para detener el proceso transformador que se hab铆a iniciado. Eso pasaba por cortar los suministros a los frentes y parar las operaciones. Empezar una contrarrevoluci贸n.

M.A.: La contrarrevoluci贸n empez贸 ya en el CEP, con fuerzas pol铆ticas que lo saboteaban desde dentro. La creaci贸n de la Guardia Popular fue un ejemplo. La prioridad dada a Madrid fue otro. El frente de Madrid absorbi贸 casi todo el esfuerzo militar en detrimento de los frentes gestionados por los anarquistas, que quedaron estancados. La defensa de Madrid significaba la defensa del Estado. La ofensiva de Arag贸n hubiera significado el triunfo de la Revoluci贸n. La contrarrevoluci贸n comenz贸 con la matanza de la Plaza Tetu谩n, sigui贸 con el hostigamiento constante a las colectividades y desemboc贸 en los tiroteos de Vinalesa, Alfara, Benaguacil, Gand铆a etc.

L.N.: Tambi茅n se debilitar铆a el sentimiento de solidaridad y hermandad con las dem谩s tendencias proletarias, representadas por la UGT y el POUM. A menudo he escuchado comentarios del estilo de 鈥渓as columnas no eran suficientemente combativas鈥. 驴Qu茅 opinas?

M.A.: Sin aquellas columnas no se hubiera parado al fascismo. Fueron mejores que cualquier unidad regular de soldados, pues aunque part铆an de cero les mov铆a la idea y la pasi贸n. Muchos milicianos eran demasiado j贸venes, hab铆an mentido en la edad a la hora de apuntarse. Otros eran demasiado viejos. Todos sin excepci贸n iban vestidos con ropa de verano, sin equipamiento alguno, sin saber disparar, ni desplegarse por el terreno, ni protegerse de las balas… Todas las columnas carec铆an de lo m谩s imprescindible; sin embargo, aprendieron sobre la marcha: libraron batalla y vencieron. La de Hierro se transform贸 en una unidad de choque eficaz en menos de un mes, improvisando de la nada un sistema de sanidad, transporte y aprovisionamiento. No podemos negar que alguna columna chaqueteara, pero en general, se mostraron mucho m谩s combativas cuando les animaba el esp铆ritu revolucionario, que cuando se convirtieron en brigadas. La Columna de Hierro no ten铆a contemplaciones con quienes robaban o mataban. Los juzgaba, expulsaba y fusilaba su propia centuria. Si bien algunos grupos, a petici贸n de los propios campesinos, efectuaron algunas ejecuciones en la retaguardia, tambi茅n es cierto que la Columna protegi贸 a mucha gente desafecta, bien emple谩ndola en los despachos o en los ambulatorios y los hospitales, o simplemente busc谩ndole resguardo seguro. La casa de los hermanos Pellicer era un aut茅ntico refugio.

L.N.: Supongo que se trataba de gente que pasaba informaci贸n al enemigo. En guerra hab铆a que tener cuidado con la llamada Quinta Columna, que se infiltraba en las organizaciones y pasaba informaci贸n a los facciosos…

M.A.: La violencia contra el enemigo hist贸rico -el cacique y el cura- era una violencia de clase. El pase de informaci贸n al otro lado no tuvo lugar durante los primeros meses de la guerra, pues las patrullas, los comit茅s y las distintas milicias de retaguardia ten铆an bien a raya a los posibles simpatizantes de los facciosos. La Quinta Columna apareci贸 primero en Madrid a finales del 36, en forma de modestas c茅lulas sin contacto entre ellas dedicadas a esconder perseguidos y a procurarles carnets de organizaciones antifascistas. Precisamente cuando el orden p煤blico pas贸 a depender enteramente del Gobierno los partidarios de los sublevados empezaron a organizarse en serio, extendi茅ndose por los mandos del Ej茅rcito Popular y saboteando armamento. Sin embargo, el asunto no preocup贸 hasta agosto del 37, cuando se constituy贸 el SIM, pero para ser empleado contra el POUM y los anarquistas. Con el gobierno de Negr铆n la contrarrevoluci贸n alcanzar谩 su cota m谩xima.

L.N.: Volviendo al tema de la represi贸n en la retaguardia y a los incontrolados, observo que toda la violencia y todos los desmanes habidos siguen siendo sistem谩ticamente achacados a la Columna de Hierro. Por ejemplo, el art铆culo escrito sin ning煤n rigor 鈥淟a Columna de Hierro. Terror puro y duro en la Guerra Civil鈥, de un tal 脕lvaro Vanderbrule, publicado en El Confidencial, el 13 de diciembre de 2014. Tu escribiste que el Comit茅 de Guerra se opon铆a a todo ello y facilitaste el dato de que otras facciones, como el PCE, atribu铆an sus fechor铆as a los anarquistas…

M.A.: 鈥淓l Confidencial鈥 es un diario de derechas y el art铆culo en cuesti贸n es una muestra qu铆micamente pura del fariseismo ciudadanista que caracteriza hoy a los francotiradores ideol贸gicos del orden establecido, encargados de atizar peri贸dicamente el miedo a la revoluci贸n para decantar hacia el autoritarismo a la clase dirigente, sin preocuparse lo m谩s m铆nimo de la veracidad y de la objetividad. Ese miedo, casi gen茅tico, que perdura, se traduce en miedo al colectivo que mejor encarnaba la revoluci贸n. En verdad hubo muertes por parte de algunos grupos de la Columna, aunque la gran mayor铆a corrieron a cargo de las patrullas de orden p煤blico de cualquier signo que pululaban en la retaguardia y de la polic铆a oficial u oficiosa. Lo que verdaderamente traumatiz贸 a la burgues铆a no fueron los conatos de 鈥渢error rojo鈥 que se sucedieron entre agosto y octubre del 36, sino los registros, las multas y las requisas de joyas y objetos de valor efectuadas por la Columna en busca de medios pecuniarios para la compra de armas, que fueron muy numerosas. La burgues铆a ha tenido siempre su coraz贸n en el bolsillo.

L.N.: Remarcar铆a la gran labor constructiva de la Columna de Hierro y su car谩cter asambleario…

M.A.: La sola presencia de la Columna sirvi贸 para organizar aut贸nomamente los pueblos cercanos al frente, desarrollar sindicatos y promover colectividades. Ten铆a inter茅s material en hacerlo pues los obreros y campesinos eran sus principales suministradores de v铆veres, correajes y ropa de abrigo. En Burriana, una f谩brica autogestionada le proporcionaba munici贸n. La Columna de Hierro funcionaba como el ej茅rcito griego descrito por Jenofonte en la 鈥淎n谩basis鈥, con un grado elevado de autonom铆a. Todos sus componentes hab铆an venido voluntarios y voluntariamente pod铆an abandonarla. Sin embargo, la autodisciplina, fruto de la conciencia revolucionaria, imped铆a una dispersi贸n ca贸tica. Las bajas se cubr铆an inmediatamente con nuevos voluntarios. El Comit茅 de Guerra solamente informaba y coordinaba; las decisiones eran tomadas regularmente en la asamblea de delegados, elegidos previamente y mandatados por las asambleas de centuria. Ni saludos castrenses, ni jerarqu铆as, ni galones, ni 贸rdenes unilaterales, ni castigos. Las dem谩s columnas libertarias funcionaban m谩s o menos del mismo modo. La militarizaci贸n acab贸 con todo, separando la guerra de la revoluci贸n.

L.N.: Bueno, 驴tienes algo m谩s que decir? 驴Cu谩l ha sido tu prop贸sito al escribir sobre la guerra civil revolucionaria?

M.A.: Al empezar a documentarme sobre la guerra civil, me sorprendi贸 la ocultaci贸n met贸dica de la gesta proletaria por parte de los historiadores. El testimonio de mis familiares, algunos de la CNT, contrastaba con la versi贸n oficial pro republicana, no digamos ya con la comunista. Hasta la lectura de 鈥淟a CNT en la Revoluci贸n Espa帽ola鈥, de Jos茅 Peirats, y del 鈥淒urruti. El proletariado en armas鈥, de Abel Paz, no lo vi claro. Como sea que quien ignora el pasado est谩 condenado a repetirlo, mi compromiso con la revoluci贸n social esbozada en el 36 me impel铆a a trabajar en pos de la verdad de los hechos, lo que me condujo a reivindicar a sus protagonistas m谩s radicales, olvidados hasta por sus mimas organizaciones. De ah铆 salieron mis investigaciones sobre la muerte de Durruti, la trayectoria de Jaime Balius y Jos茅 Pellicer, la Agrupaci贸n de Los Amigos de Durruti, la Columna Maroto y la Columna de Hierro. El resultado fue la clara constataci贸n de la pugna entre un anarquismo revolucionario inflexible y un sindicalismo libertario reformista y condescendiente, que literalmente renunci贸 a sus principios y traicion贸 la revoluci贸n. Tal afirmaci贸n irrit贸 a muchos 鈥渙rtodoxos鈥 cenetistas y soliviant贸 a sus historiadores mercenarios; hubo quien me acus贸 de 鈥渉acerle el juego al enemigo鈥. Si eso significa convertir la historia en propaganda, o sea, falsear la realidad, entonces que no cuenten conmigo. La verdad siempre es revolucionaria, el maquillaje y la tergiversaci贸n no lo son. Otra cosa es que el inter茅s por la Revoluci贸n, y por consiguiente, el inter茅s por la verdad, hayan deca铆do. El enemigo triunf贸 y las consecuencias del triunfo est谩n muy presentes. Si bien empiezo a dudar de que la verdad nos haga libres, dada la enorme confusi贸n y desmemoria reinante contra la que poco puedo hacer, la ignorancia y la mentira nos har谩n irremisiblemente esclavos.

