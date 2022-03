–

De parte de La Haine March 23, 2022 42 puntos de vista

驴 De que acusan a Pablo?

De espionaje, de ser una fuente del GRU (Servicios secretos rusos)

– 驴Que argumentos esgrime Polonia para la detenci贸n?

No sabemos nada, nos llegan noticias indirectas , de hecho su abogado Gonzalo Boye no ha tenido contacto con la fiscal铆a, le han asignado una abogada de oficio, pero que todav铆a no ha podido reunirse con el. Pablo lleva quince d铆as incomunicado ( La entrevista se realiz贸 el pasado martes 16).

– 驴 Como fue la visita del CNI?

Aparecieron en la puerta, yo vivo en un caser铆o bastante aislado no es en medio del campo pero casi y nos dijeron que qu臈 sab铆amos de la detenci贸n de Pablo en Ucrania, les dijimos que le hab铆an dicho que colaboraba en el diario Gara, que seg煤n ellos esta financiado por Rusia, que ten铆a una cuenta en la Kutxa Laboral, que tambi茅n estaba financiada por Rusia y ellos me respondieron que no era exactamente as铆, que le hab铆an acusado de proruso, me hablaron de si ten铆amos una casa en el Elantxobe, la trayectoria de Pablo, de c贸mo se llamaban sus padres, m谩s que preguntar fue para que supi茅ramos que conoc铆an datos nuestros, ni registraron la casa s铆 que preguntaban mucho si iba a ir a Polonia o iba a venir aqu铆 y les pregunt茅 si le iban a detener y me dijeron que no era tan sencillo.

– 驴Han tenido contacto con el gobierno del estado espa帽ol?

No no, el c贸nsul de Espa帽a en Polonia s铆, pero del gobierno de Espa帽a o el ministerio de asuntos exteriores y dem谩s no.

– 驴 Que iniciativas se est谩n llevando a cabo para la libertad de Pablo?

En el Parlamento y en el congreso de los diputados, Bildu y ERC han preguntado a Margarita Robles pidi茅ndole informaci贸n, luego sus compa帽eros periodistas si que publican twits y art铆culos y el domingo pasado, el ayuntamiento si que organiz贸 una concentraci贸n y luego, que yo tenga noticia nada m谩s.

– 驴 C贸mo est谩 viviendo la familia todo esto?

Con mucha paciencia, pero con mucha angustia, porque yo solo pude hablar con Pablo el d铆a que lo detuvieron y desde ah铆 una visita con el c贸nsul que nos tranquiliz贸, porque nos dijo que esta bien pero como no ha podido hablar con su abogado no hemos podido preparar su defensa, los hijos los dos peque帽os son muy peque帽os y no se enteran de la gravedad del asunto y el mayor no se c贸mo lo est谩 llevando, aparentemente por fuera est谩 bien pero por dentro no sabemos c贸mo realmente est茅.