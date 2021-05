–

De parte de Sare Antifaxista May 20, 2021 17 puntos de vista

oscar-elbloquedeleste.blogspot.com / El Bloque del Este

驴Qu茅 es 螣巍.螠.螒. @ormantifa ormantifa.org y por qu茅 naci贸?

La organizaci贸n de Antifascismo Militante (OR.M.A.) (鈥渙rma鈥 en griego significa 鈥渁presurarse en el ataque鈥) fue fundada en 2014 y comenz贸 su acci贸n pol铆tica como una organizaci贸n antifascista. En ese per铆odo, el partido neonazi Golden Dawn ten铆a un poder pol铆tico creciente tanto en las calles como en el parlamento. Inmediatamente despu茅s de que Pavlos Fyssas fuera asesinado por un grupo de neonazis en 2013, exist铆a una necesidad pol铆tica vital de poner fin a la acci贸n fascista. La combinaci贸n de legitimaci贸n social y postura militante como nuestro enfoque pol铆tico central nos hizo lograr nuestros objetivos de eliminar la acci贸n fascista.

Desde entonces, hemos estado visualizando la evoluci贸n de OR.M.A. en una organizaci贸n pol铆tica comunista. Ya sab铆amos que nuestra lucha no se detendr铆a hasta el derrocamiento final del capitalismo. El antifascismo requiere el concepto de lucha de la clase trabajadora, de lo contrario cualquiera podr铆a llamarse antifascista. Para nosotros, la acci贸n antifascista fue el comienzo de nuestra lucha en 2014, mientras los partidos fascistas y de extrema derecha ganaban fuerza constantemente en Europa.

驴C贸mo calificar铆a el antifascismo en Grecia?

Actualmente en Grecia, no existe ning煤n partido pol铆tico, organizaci贸n o grupo que realmente pueda funcionar y desarrollar la acci贸n fascista. En 2014, cuando comenzamos, el antifascismo hab铆a demostrado ser una condici贸n de supervivencia para la acci贸n pol铆tica y el movimiento de la clase trabajadora.

Para nosotros, citando nuestro texto fundacional 鈥9 puntos para el fascismo y el movimiento antifascista鈥: 鈥淓l fascismo no es una ideolog铆a, es un movimiento pol铆tico contrarrevolucionario que tiene como objetivo desmantelar todos los conquistas y privilegios sociales de la historia humana. [鈥 El fascismo es la versi贸n m谩s sucia del sistema capitalista dise帽ado para convertir las sociedades organizadas en materia prima in煤til para las futuras ganancias de los patrones 鈥.

驴Qu茅 tipo de actividades realiza ORMA?

En el pasado sol铆amos participar en todas las luchas antifascistas, en todos los barrios. Esta fue una de las principales razones por las que no dejamos espacio para la organizaci贸n fascista. En las calles en cada uno de sus intentos de acci贸n o marcha, est谩bamos all铆 para enfrentarnos a ellos. As铆 como en el enfrentamiento pol铆tico convirti茅ndolos en socialmente indeseados y deslegitim谩ndolos. Ahora OR.M.A. ha abierto una serie de acciones en todo el movimiento obrero. Nuestro objetivo es un ataque directo al gobierno de Nueva Democracia y sus t谩cticas de extrema derecha. Participamos en las luchas estudiantiles a trav茅s de un grupo de estudiantes en las universidades, apoyamos los m铆tines sindicales y cualquier lucha anticapitalista se identifica con nuestro an谩lisis pol铆tico y nuestra organizaci贸n.

Desde nuestros inicios como organizaci贸n pol铆tica, hemos valorado mucho la extroversi贸n pol铆tica y social de nuestras actividades, por eso cada semana intervenimos en varios barrios con el fin de difundir nuestras ideas, hablar con la gente y los trabajadores y distribuir nuestra revista mensual 鈥淎ntifasistiki Froura鈥. (Guardia Antifascista).

驴ORMA es feminista?

Partiendo de la visi贸n de que el feminismo lucha por la igualdad entre los sexos, nuestra organizaci贸n obviamente est谩 a favor de eso. Para nosotros no hay rechazo ni discriminaci贸n sobre c贸mo se siente uno con su cuerpo, sus preferencias sexuales, su origen, sus caracter铆sticas externas, etc. Todos somos camaradas y eso es sobre todo, la identidad pol铆tica y la conciencia de clase es lo que cuenta.

De vez en cuando, hemos abordado el tema de la opresi贸n femenina, ya sea en teor铆a e ideolog铆a, o publicando art铆culos o en nuestras actividades. Somos comunistas, y los comunistas no pueden dejar de oponerse a cualquier opresi贸n en el mundo en el que vivimos.

驴C贸mo es la situaci贸n de las mujeres en Grecia?

Mientras el sistema econ贸mico de producci贸n sea el capitalismo, la abolici贸n de la sociedad patriarcal y sexista es imposible. La situaci贸n tambi茅n es as铆 en Grecia. Independientemente de la progresi贸n te贸rica de las sociedades, as铆 como de los derechos m铆nimos que reciben algunos grupos oprimidos, eso no cambia la condici贸n real y las razones de la opresi贸n por parte de los privilegiados. Mientras se mantenga la instituci贸n del n煤cleo familiar y la propiedad privada, la mujer ser谩 considerada como parte, objeto o trofeo de la misma. Las mujeres se enfrentan a esto a diario en nuestro pa铆s. Nuestra opini贸n es que la liberaci贸n real se puede lograr, 煤nicamente bajo un sistema econ贸mico diferente, bajo la sociedad comunista con la que so帽amos, una de solidaridad, igualdad y justicia social. Esto nos hace pelear hasta el d铆a de hoy.

驴C贸mo ha afectado a Grecia la pandemia de COVID19?

Desde el comienzo de Covid-19, la pandemia ha sido la oportunidad perfecta para que el gobierno griego lance su ataque contra el movimiento obrero y reprima nuestras luchas. Con el pretexto del virus, durante el 煤ltimo a帽o y medio, Nueva Democracia (el partido del gobierno) ha prohibido todos los procedimientos colectivos en Grecia. Cada ley, junto con cada prohibici贸n, tiene como objetivo controlar a la gente, el movimiento de clases y la sociedad, y no tiene nada que ver con nuestra atenci贸n m茅dica. El gobierno est谩 constantemente financiando a la polic铆a, al ej茅rcito y a los due帽os de los medios de comunicaci贸n.

Mientras tanto, amenaza y castiga con el despido de los trabajadores de la salud, por sus acciones sindicales. Nos vemos obligados a firmar papeles especiales indicando el motivo para salir de nuestras casas, incluso si queremos dar un paseo, sentarnos en un banco o sacar la basura. Afortunadamente, el movimiento obrero en Grecia no pospuso sus actividades, sino que permaneci贸 en las calles. Nuestras luchas no se suspendieron y los resultados son visibles hoy, con decenas de manifestaciones y disturbios constantemente en Atenas.

驴De d贸nde procede la mayor铆a de los refugiados e inmigrantes que llegan a Grecia?

Tanto los refugiados como los inmigrantes llegan principalmente de zonas de guerra y econom铆as de pobreza extrema y ciudades bombardeadas debido a las guerras intracapitalistas y la intervenci贸n militar imperialista de EE.UU. M谩s concretamente de pa铆ses vecinos de 脕frica y Asia. Como comunistas los consideramos como nuestros hermanos y hermanas de la clase trabajadora, por eso luchamos por fronteras abiertas, derechos civiles, igualdad de derechos, vivienda, salud, trabajo, educaci贸n, integraci贸n social, contra el racismo, la creaci贸n de guetos, el encarcelamiento en los campos y los retrocesos asesinos.

驴Qu茅 es el grupo nazi “Golden Dawn” (Amanecer Dorado)?

Amanecer Dorado fue el medio organizativo del movimiento fascista en Grecia, que durante 2008-2014 hab铆a ganado apoyo masivo y poder realista. Asesinaban inmigrantes, intimidaban a la gente y persegu铆an a LGBTQ, izquierdistas y, en general, a quienes no les gustaban por la apariencia. En aquellos tiempos, hubo intimidaci贸n y terrorismo real y real por parte de los criminales de Amanecer Dorado. Nacionalistas, patriotas, racistas y otros conservadores. Durante el pico m谩s alto de Amanecer Dorado , alcanzaron el 7% para las elecciones nacionales de 2012. Aproximadamente, 1 de cada 15 personas en Grecia votaron por esta organizaci贸n, y junto con eso, ten铆an un gran poder en la calle, lo que hizo que toda la situaci贸n fuera muy intimidante. Amanecer Dorado era precisamente lo que necesitaba la clase dominante de la burgues铆a en ese momento, para reprimir el movimiento de clases en Grecia. En un momento de intensas luchas y recesi贸n econ贸mica, los fascistas de Amanecer Dorado fueron los que atacaron a muchos compa帽eros, detr谩s de las l铆neas de la polic铆a antidisturbios. Hoy en d铆a, Amanecer Dorado ya no funciona. Sus l铆deres han sido condenados a prisi贸n y el resto de sus simpatizantes tienen miedo en sus casas.

驴Qui茅n era Pavlos Fyssas?

Pavlos Fyssas era un m煤sico antifascista, un rapero para ser m谩s espec铆ficos, que viv铆a en un barrio del Pireo. Su asesinato por parte de los neonazis estuvo bien planeado, no fue un evento accidental. Durante el tiempo que describimos anteriormente, Amanecer Dorado estaba organizando pogromos contra inmigrantes y estaban entrenando escuadrones de incursi贸n (inspirados en los soldados de las SA del Partido Nazi alem谩n) para ese tipo de actividades. Fueron perturbados por cualquiera que se opusiera a ellos y sus planes. Eso es lo que hac铆a Pavlos en ese entonces, con su m煤sica.

El movimiento fascista era relativamente fuerte y masivo en El Pireo, y pose铆a oficinas que funcionaban como cuartel general de los ataques que organizaban. Esta es la raz贸n por la que nosotros (como OR.M.A.), elegimos los barrios del Pireo para nuestra actividad principal. Nuestro deber pol铆tico era contraatacar en los lugares donde los fascistas ten铆an una fuerza fuerte, y no ser铆a suficiente si hubi茅ramos operado 煤nicamente en las 谩reas 鈥渟eguras鈥, como Exarchia.

驴Qu茅 tipo de delitos tiene Amanecer Dorado en su historial?

Amanecer Dorado siempre ha estado compuesta por criminales. Extorsionistas, guardias, proxenetas y todo tipo de personas que trabajan para la mafia. Durante el tiempo que Amanecer Dorado actu贸 como partido pol铆tico, cometieron todo tipo de delitos, como asesinatos, palizas, robos, intimidaciones, etc. Un hecho importante para Grecia que respalda esa afirmaci贸n fue la bofetada de Kasidiaris, miembro de la parlamento por Amanecer Dorado y la mano derecha de Michaloliakos, el l铆der de la organizaci贸n criminal, a Kaneli -miembro del Partido Comunista Griego, en 2012 en vivo por TV.

Otro evento que demuestra el papel de los medios de comunicaci贸n en esa 茅poca y el impulso social que ofrecen a los neonazis. Seg煤n la condena de la corte griega, que finaliz贸 en octubre de 2020, Amanecer Dorado fue condenado por el asesinato de Pavlos Fyssas, el ataque asesino a pescadores egipcios, as铆 como el ataque a miembros del Partido Comunista Griego (KKE) en Perama y muchos otros casos, as铆 como la condena general como organizaci贸n criminal. Dado que el 90% de la fuerza policial a煤n los apoya -y vota a favor de ellos-, podemos entender el apoyo y la cobertura que tuvo Amanecer Dorado por parte de la polic铆a.

驴Qu茅 reclamo tienen hoy los estudiantes y profesores de las universidades de Atenas?

En primer lugar, la demanda de hoy es la reapertura de las universidades. Con el pretexto de Covid-19, el gobierno de Nueva Democracia ha cerrado todas las universidades en Grecia durante 1,5 a帽os. El gobierno est谩 intentando crear una condici贸n en la que una fuerza especial de la polic铆a controlar谩 las universidades y la vida de los estudiantes dentro de ellas. Para ingresar a los edificios, se le pedir谩 que indique su identificaci贸n de estudiante universitario a la polic铆a. Con ello se pretende aislar y esterilizar los espacios de masas de los universitarios que luchan, con el fin de preparar el terreno para la privatizaci贸n de las m谩s altas instituciones educativas, as铆 como aplastar el movimiento progresista, democr谩tico, comunista en ellas.

En Grecia, las universidades son inseparables / vinculadas a la lucha de clases, son lugares de politizaci贸n de masas y est谩n llevando a cabo procedimientos colectivos como asambleas generales “desde abajo”, que en ning煤n otro lugar existe. Nuestras universidades tienen la historia de nuestros levantamientos y nuestras luchas, como durante la ocupaci贸n del Polit茅cnico en 1973 mientras estaba en Junta Militar. Al mismo tiempo, ya se aprobaron proyectos de ley como la abolici贸n del asilo universitario por parte de la polic铆a, el ej茅rcito y el gobierno. El sistema educativo quiere que los j贸venes est茅n en una lucha constante por la preparaci贸n para poder presentarse a los ex谩menes de ingreso a las universidades, recibir su diploma, encontrar un puesto de trabajo y nunca involucrarse en pol铆tica.

驴Por qu茅 la ciudad de Atenas estaba llena de gente cuando se anunci贸 la ilegalizaci贸n de Amanecer Dorado?

El juicio de Amanecer Dorado dur贸 5 a帽os en total. Independientemente de si uno conf铆a completamente en el sistema de justicia burguesa y las instituciones para aplastar el fascismo o si se tiene una opini贸n diferente sobre el sistema de justicia, ambos reconocen el cambio de las condiciones pol铆ticas con el inicio del juicio al partido nazi. Hubo audiencias todas las semanas y el p煤blico particip贸 en ese proceso. Sin embargo, ese d铆a (el 6 de octubre), fue la gota que desbord贸 el baso, arrastrando a los fascistas a la c谩rcel. Fue como los ensayos de una obra que dur贸 muchos a帽os hasta la representaci贸n final. El d铆a en que se anunci贸 el proscrito en el juzgado de Atenas -donde se estaba llevando a cabo el juicio-, 60.000 personas se hab铆an reunido fuera del edificio.

El tribunal no tuvo opci贸n de hacer lo contrario, ya que no pudieron evitar la presi贸n de la multitud, incluso si ten铆an la intenci贸n de asarlos. Ese d铆a, cuando anunciaron la condena, se pudo ver a la gente abrazarse, re铆r y llorar de emoci贸n. Unos momentos despu茅s, fuimos testigos de c贸mo la polic铆a dispersaba a la multitud con gases lacrim贸genos. A los partidarios de los fascistas, as铆 como a los actuales ministros de Nueva Democracia no les gust贸 la imagen de 60.000 antifascistas.

驴Por qu茅 la AEK de Grecia tiene tanta influencia antifascista?

En Grecia, los equipos deportivos no est谩n realmente involucrados en pol铆tica. La gran mayor铆a de los fans son todos iguales. Si eres antifascista o no, no lo determinar谩 el equipo de f煤tbol al que animes. Habr谩 un momento en el que tendr谩s que elegir entre tu club de f煤tbol y la lucha de clases.

驴Desde el antifascismo en Grecia se ha hecho referencia al patrimonio hist贸rico? Mitolog铆a griega, grandes fil贸sofos…

No apoyamos la opini贸n de que los ciudadanos con nacionalidad griega tengan “sangre griega antigua”. No hay conexi贸n entre el burgu茅s o el trabajador griego y las cosas que fantasean cuando escuchan sobre la antigua Grecia, y su cultura, etc. Defendemos las ideas de la lucha de clases y el materialismo hist贸rico, por lo que tenemos m谩s en com煤n con los luchadores de EAM (el frente comunista en Grecia durante la Segunda Guerra Mundial), que luch贸 contra el fascista en 1940, o con los estudiantes universitarios que derrocaron a la Junta Militar en Grecia en 1973, o incluso con los estudiantes anarquistas que incendiaron toda la ciudad de Atenas en 2008, como consecuencia del asesinato de Alexis Grigoropoulos por un polic铆a.

驴Cu谩l fue la lucha de los m谩rtires de Grecia?

En Grecia no usamos el t茅rmino “m谩rtir”, que es religioso, no nos referimos a los comunistas con ese t茅rmino, pero hablamos de la clase trabajadora y las organizaciones pol铆ticas. El objetivo de todo trabajador combatiente debe ser alentar y plantear la batalla central contra la extrema derecha, que se forma principalmente en torno al gobierno y sus t谩cticas. La lucha debe apuntar al derrocamiento anticapitalista y al levantamiento comunista con un enfoque internacional absoluto.

驴C贸mo es la situaci贸n de la salud p煤blica en Grecia?

Afortunadamente, despu茅s de d茅cadas de luchas, el sistema sanitario p煤blico y gratuito de Grecia se encuentra en buenas condiciones. El gobierno actual quiere que este sistema sea abolido. No es casual que hace unos a帽os, el actual vicepresidente y ministro de Desarrollo, intentara cerrar 1 de cada 10 hospitales p煤blicos. Toda la agenda pol铆tica de Nueva Democracia se est谩 moviendo hacia la privatizaci贸n del sistema de salud, as铆 como hacia la financiaci贸n de los propietarios privados.

En concreto, hoy en d铆a las condiciones laborales y sanitarias en los hospitales son p茅simas y cr铆ticas, con cientos de personas intubadas y salas de emergencia sin cama disponible. Hay muchas manifestaciones organizadas frente al Ministerio de Salud por trabajadores de los hospitales, m茅dicos y enfermeras semanalmente, pero los fondos del gobierno todav铆a se asignan a los medios de comunicaci贸n, la polic铆a y la industria militar.