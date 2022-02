Hablamos con el rapero sobre su vida en prisi贸n, lo que pasa dentro de las c谩rceles y sus reflexiones durante este 煤ltimo a帽o.

Ha pasado un a帽o desde que Pablo Rivadulla Dur贸 (Lleida, 1988), m谩s conocido como Pablo Has茅l, ingresara en prisi贸n convirti茅ndose en el primer rapero encarcelado en el continente por sus canciones y tuits. Has茅l fue detenido el 16 de febrero de 2021 en la Universidad de Lleida, cuando un macrodispositivo policial irrumpi贸 ante una resistencia de decenas de manifestantes que pretend铆an impedirlo. 鈥淭endr谩n que reventarla para detenerme y encarcelarme鈥, advirti贸 el artista en redes sociales horas antes. Y as铆 fue.

Has茅l entr贸 para cumplir dos a帽os y un d铆a de prisi贸n por delito de enaltecimiento del terrorismo con el agravente de reincidencia, acumulando cerca de 30.000 euros en multas por los delitos de injurias y calumnias contra la Corona y las instituciones del Estado. Recientemente su pena se ha ampliado y duplicado por ser insolvente y debido a la 煤ltima condena que recibi贸 tras denunciar un caso de violencia policial.

Su condena provoc贸 movilizaciones en diferentes puntos del pa铆s durante semanas, con un balance de m谩s de 109 detenidos solo en Catalunya. Un a帽o despu茅s hemos vuelto a Lleida, al Centro Penitenciario de Ponent, donde el cantante cumple condena. Ante la reiterada denegaci贸n de entrevistas a medios por parte de las autoridades, nos hemos citado con 茅l en una comunicaci贸n personal. Se trata de la primera entrevista cara a cara desde que ingres贸 en prisi贸n.

La c谩rcel se sit煤a a las afueras de la ciudad, frente a un enorme descampado. Su torre de control se avista desde lejos. 鈥淓st谩 llena de gente joven, hay mucha reincidencia鈥, explica la conductora mientras nos acercamos a la zona. Nos bajamos frente a la puerta de control. Los muros y concertinas enmarcan una estructura degradada, visiblemente abandonada. Registro mi visita y nos sentamos junto a varios grupos de familias con ni帽os que aguardan en la sala de espera. Una hora despu茅s citan por telefon铆a el apellido de Has茅l. Me despido de mis acompa帽antes y entro a la sala de control. Una puerta corredera blindada se abre y se cierra a mi alrededor.

Despu茅s de pasar el control, todos los visitantes volvemos a estar en la misma sala, ya dentro del recinto. Todas las ventanas est谩n blindadas con rejas y mallas met谩licas. Suena un pitido y se abre otra puerta. En el suelo hay l铆neas rojas que se帽alan que 鈥渘o est谩 permitido cruzar鈥. El control del espacio es absoluto y asfixiante. Requisan nuestros carnets de identidad y cruzamos el patio de la c谩rcel, custodiado por varios furgones policiales. Desde 茅l se ven las ventanas de los diferentes m贸dulos y se distinguen siluetas inm贸viles. Entramos a la sala de locutorios, con diferentes cabinas separadas y un fuerte olor a lej铆a.

Has茅l me saluda sonriente desde uno de ellos, en el extremo de la sala. Segundos despu茅s, entro en la cabina 鈥攄e apenas un metro de ancho y dos de largo鈥 cerrando la puerta detr谩s de m铆. Resulta muy impactante estar a poca distancia de una persona de la que te separa un cristal reforzado con rejas. Nos vemos, pero solo podemos comunicarnos a trav茅s de un tel茅fono. Tras unos segundos de estupefacci贸n por la violencia que enmarca la situaci贸n, que me descoloca y me hace pensar en su familia y amigos, comienza la entrevista. Solo durar谩 unos minutos.

驴Es tu primera entrevista dentro de la c谩rcel?

S铆. Bueno, hace meses vinieron los de No Callarem por la presi贸n que hizo Junts [Junts per Catalunya] a Justicia. Eso es porque Valt貌nyc sale con Puigdemont en las fotos y les dejar铆a mal no admitir ninguna entrevista a un artista que est谩 cumpliendo condena. Pero claro, el d铆a que vinieron lo hicieron con dos mujeres de Instituciones Penitencias que no me dejaban hablar de la p茅sima situaci贸n de las c谩rceles en Catalunya. Solo quer铆an que hablara de 鈥渓ibertad de expresi贸n鈥 en abstracto, no que denunciara la complicidad del Govern en la situaci贸n que est谩n viviendo los presos. Cuando empezaba a hablar del tema no me dejaban y acab茅 discutiendo con ellas, haci茅ndonos perder tiempo. Es otra forma de seguir con la censura.

Antes que nada me gustar铆a preguntarte c贸mo est谩s a nivel personal. 驴C贸mo te est谩 afectando tu estancia en la c谩rcel? 驴Qu茅 consecuencias crees que te ha acarreado el encierro?

Sigo fuerte con ganas de luchar, las condiciones objetivas de esta 茅poca suponen una motivaci贸n extra. No suprime lo duro de estar secuestrado a煤n, pero ayuda a llevarlo bien. Una de las cosas m谩s dif铆ciles de la c谩rcel es la distancia forzada entre las personas que m谩s queremos. Con el pretexto del covid nos han recortado mucho el tiempo de las visitas, algo totalmente absurdo. Y la mayor铆a son con un cristal de por medio. Una situaci贸n especialmente dura para los hijos peque帽os de los presos, como tantas otras cosas que suponen una condena a帽adida a familiares y amigos.

El paso por aqu铆 destruye m谩s y fuera no ofrecen oportunidades para la reinserci贸n, por eso la mayor铆a reinciden. Esto demuestra que la funci贸n de sus prisiones es una completa farsa. Pero ese debate est谩 muy censurado para perpetuar el macabro negocio que son, algo que est谩 claro para los presos. Otra cosa es que por el terror que infunden apenas act煤en. 驴De qu茅 鈥渞einserci贸n鈥 van a hablar los poderosos que son los mayores ladrones, traficantes de droga y criminales?

En el caso de los presos pol铆ticos a煤n menos, pues hemos luchado por una sociedad mucho mejor, por el bienestar colectivo. Una sociedad que no empujar谩 a tantos miles de personas a delinquir para poder sobrevivir. Las condiciones de las c谩rceles crean o agravan los problemas serios de salud mental, una tortura que conduce a muchos presos al suicidio, sin que ello altere los protocolos penitenciarios.

M贸dulo de Pablo Has茅l en la c谩rcel de Ponent (Lleida). ANA ROJAS

驴Qu茅 implica ser un preso pol铆tico en el Estado espa帽ol?

Implica muchos a帽os de acoso represivo previo al encarcelamiento. En prisi贸n tenemos una vigilancia mucho mayor que el resto de reclusos y ponen m谩s empe帽o en intentar doblegarnos para lograr nuestro arrepentimiento y abandono de la lucha. Normalmente implica el cumplimiento de la condena en una c谩rcel lejana y la limitaci贸n de la correspondencia para aumentar el aislamiento.

A los presos pol铆ticos comunistas no nos permiten estar juntos. Esto 煤ltimo no sol铆a suceder ni en el zarismo ni en el apartheid sudafricano u otros reg铆menes opresivos. Cosa que dice mucho de este r茅gimen al que hasta el nada ejemplar Consejo de Europa ha llamado la atenci贸n por los sistem谩ticos malos tratos en sus prisiones. Los presos pol铆ticos, a no ser que uno colabore con los represores o la presi贸n solidaria conquiste la liberaci贸n, cumplimos 铆ntegras las condenas al no aceptar su programa de tratamiento, que busca someternos. A diferencia del resto de presos, no tenemos beneficios penitenciarios, que reducen mucho la condena. La atenci贸n m茅dica en prisi贸n es escasa y en casos de algunos presos pol铆ticos gravemente enfermos, la desatenci贸n intencionada los ha exterminado como hace pocos a帽os a Isabel Aparicio del PCE(r). Parte de la condena que cumplo es por denunciarlo. No cumplen ni su legalidad al negarse a liberar a presos ancianos gravemente enfermos.

Por esto y tanto m谩s no exageramos cuando los calificamos como centros de exterminio. Las provocaciones y las agresiones de carceleros o el r茅gimen de aislamiento son otras de las canalladas que han empleado contra presos pol铆ticos. Conmigo, al ser un caso muy medi谩tico, han tenido que cortarse un poco m谩s, pero me tuvieron los cinco primeros meses en aislamiento encubierto sin respetar ni las horas de patio que me corresponden. Seguir铆a as铆 si no hubiera sido por la solidaridad de fuera y mi lucha aqu铆.

FOTO Per铆metro de vigilancia desde el interior del Centro Penitenciario de Ponent (Lleida) / Ana Rojas

Un a帽o despu茅s de ser encarcelado, 驴crees que ha cambiado algo en ti? 驴Qu茅 reflexiones han pasado por tu cabeza estos meses?

Esta experiencia supone un antes y un despu茅s para cualquier persona. O te destruye o te fortalece. En mi caso tuve muy claro que de algo muy jodido iba a sacar cosas positivas para que no ganen. As铆 que he cambiado a mejor porque estoy aprovechando el tiempo y me he reafirmado a煤n m谩s. Ver a煤n m谩s injusticias y sufrirlas en mis carnes me empuja a seguir aportando a la causa tan justa que pondr谩 fin a este sistema inhumano, putrefacto y criminal. Me ha alegrado volver a comprobar la fuerza colosal que da la conciencia. Si me arrepintiera de lo que he hecho estar铆a condenando a otros.

Aprend铆 de muchos presos pol铆ticos que est谩 es otra trinchera desde la que se puede luchar y animar a otros a que luchen. La c谩rcel no es el fin de un revolucionario, como pretenden vender claudicadores para justificar arrodillarse ante la represi贸n. Uno aqu铆 tiene mucho m谩s tiempo para leer y reflexionar con calma y perspectiva, cosa que sirve para hacer balance, que tambi茅n ayuda a mejorar. He reflexionado mucho sobre todo y la conclusi贸n sigue siendo que quiero luchar siempre.

Hace poco hab茅is estado casi un mes en estado de aislamiento con los protocolos covid en la c谩rcel, 驴c贸mo crees que te ha afectado a ti y a otros presos? 驴Qu茅 crees que simbolizan este tipo de medidas?

Es muy agobiante pasar tantos d铆as en una celda min煤scula sin poder salir al patio ni diez minutos. Muchos presos tuvieron fuertes ataques de ansiedad que fueron contestados con amenazas de prohibici贸n de tomar un poco el aire, como reclamaban, y m谩s medicaci贸n. Escuch茅 los gritos desesperados de mi vecino de celda que dec铆a sentir un dolor muy fuerte en el pecho. Intervine para que lo visitara un m茅dico y que lo sacaran al patio. No hubo ninguna de las dos cosas. Los carceleros me dieron la raz贸n pero se exculparon diciendo cumplir 鈥溍硆denes m茅dicas鈥.

Hay muchos presos con graves problemas de adicci贸n y salud mental para quienes este confinamiento fue mucho m谩s duro. Apenas nos dejaban llamar, faltaba informaci贸n y no podremos recuperar todas las visitas que perdimos. Que nos tuvieran as铆 incluso a los negativos dice mucho de sus intenciones. Que hayan expulsado del m贸dulo y atrasado los permisos a varios que tuvieron encontronazos con los carceleros tambi茅n. Como dec铆a antes y como tambi茅n sucede en la calle: aprovechan cualquier pretexto para quitarnos a煤n m谩s y profundizar en la sumisi贸n. En este m贸dulo hay dos patios y un conato de jard铆n, al que no nos dejan ir. Nos podr铆an haber sacado con distancia y por turnos a tomar el aire. Pero ni eso. Como gritaba un preso: 鈥溌os tratan peor que a muchos animales!鈥. Este protocolo fue aprobado por el Govern catal谩n, que encima se llena la boca hablando de preocupaci贸n por la salud mental y por la poblaci贸n reclusa.

Tras entrar en prisi贸n has vuelto a ser condenado, 驴c贸mo ves los pr贸ximos a帽os?

He vuelto a ser condenado a casi tres a帽os m谩s de prisi贸n por denunciar en mis redes un juicio-farsa para encubrir la brutalidad policial. Difund铆 fotograf铆as del falso testigo que llev贸 la Guardia Urbana de Lleida, en la que aparec铆a posando con armas de fuego llamando a la violencia fascista. Fotos que 茅l mismo habr铆a hecho publicar en sus redes. Pero aqu铆 el delito es denunciarlo. Con este terror represivo pretenden que no se denuncien sus montajes mafiosos y la impunidad de la brutalidad policial. Pero con esta condena lograr谩n lo contrario.

Para colmo, el falso testigo vino a agredirme a mi domicilio y d铆as despu茅s apunt贸 con una pistola a dos compa帽eros. Resulta evidente qui茅nes facilitaron mi direcci贸n y qui茅nes, siendo colaborador policial, le dieron permiso para amenazar con la pistola. La rabia y la impotencia que siente uno ante semejantes condenas es dif铆cil de describir. Pero aprovechar茅 estos a帽os para que la represi贸n se torne contra quienes la ejercen. Si lo que pretenden con este ensa帽amiento es que haya menos lucha, har茅 lo que est茅 en mis manos para que haya m谩s. Su clara operaci贸n de Estado para sumarme a帽os no va a doblegarme, todo lo contrario. Que disfruten con mi secuestro, porque desde luego el mensaje que tanto temen se expande m谩s y no pueden encerrarlo.

驴Crees que las visitas de los pol铆ticos tras tu ingreso acabaron demasiado pronto?

A煤n me visita de vez en cuando alg煤n pol铆tico de la CUP, con quienes, pese a las numerosas diferencias que tengo鈥, por ejemplo me parece intolerable que sostengan al Govern. Bueno, hay m谩s cercan铆a en varias cuestiones que con los otros que me han visitado, como los de Esquerra Republicana y Junts.

Evidentemente, a todos les he dicho lo que pienso y reprochado cosas cuando han venido. Pero precisamente para poder denunciar que Esquerra y Junts no est谩n haciendo nada contra la represi贸n m谩s que colaborar con esta, ten铆a que recibirlos para pedir determinadas cosas. En cuanto a mi encarcelamiento, no fueron ni para evitar el aislamiento encubierto en el que me tuvieron cinco meses, controlando ellos las c谩rceles catalanas. Tambi茅n me impiden grabar canciones aqu铆 cuando a otros presos se lo facilitan. 隆Ni siquiera me han dejado grabar canciones sin contenido reivindicativo! Esta es su 鈥渁yuda鈥. Dejaron de venir porque no iba a permitir que se blanquearan a mi costa actuando as铆 y porque les dec铆a que no les quer铆a escuchar.

驴A qu茅 te refieres cuando dices aislamiento encubierto?

Cuando entr茅 en prisi贸n me tuvieron meses en el m贸dulo de ingresos. No quer铆an aceptar que tuviera una celda individual. El trato hacia m铆 ha sido siempre diferente al de otros presos. Al principio no me dejaban meter libros y ten铆a dificultades para acceder a la biblioteca. Ten铆a seis horas de patio que tampoco se respetaban, ni siquiera pod铆a hacer deporte. Ahora tampoco me dejan participar en algunas actividades, como es la m煤sica. Ni siquiera para hacer canciones personales para mi entorno. Cuando vino Laura Borr谩s y dem谩s gente鈥, para m铆 todo eso fue lo contrario a una ayuda. Me perjudicaron aqu铆 dentro, porque el aislamiento encubierto se endureci贸 a煤n m谩s.

En tu d铆a a d铆a dentro 驴c贸mo describir铆as el trato del personal del centro a los internos? 驴Qu茅 es lo que pasa al otro lado de los muros?

Los carceleros son el brazo ejecutor de sentencias muy injustas y crueles, adem谩s de la imposici贸n de condiciones lamentables en las prisiones. No ser茅 yo quien les quite la culpabilidad como parte de una estructura inhumana, pero dicho esto, no todos act煤an igual. Los hay que son conscientes de que no es correcto. A m铆 algunos me han dicho que no deber铆a estar encarcelado. Me sorprendi贸 especialmente uno que me dijo: 鈥淣o pienso como t煤, pero tu coherencia es admirable鈥. No todos a帽aden un maltrato extra al maltrato que ya supone estar retenido a la fuerza en un lugar as铆.

Algunos se metieron aqu铆 sin malas intenciones y han comprobado que estas c谩rceles son un negocio mafioso de empresas como el CIRE [siglas de Centre d’Iniciatives per a la Reinserci贸] e in煤tiles para mejorar a las personas. En algunos se percibe la maldad y en otros no. Estos 煤ltimos, dentro de la inhumanidad de la c谩rcel, nos tratan como personas. Pero, como digo en un poema: todos nos cierran igual la celda. Lo que sucede tras los muros se oculta y encima se vende que existen condiciones mucho mejores. No vendr谩n sus c谩maras a grabarlo todo y a dar voz a los presos, que entre otras cosas temen las consecuencias de quejarse. Se ocultan la sobreexplotaci贸n de los presos que trabajan, las instalaciones obsoletas en c谩rceles viejas como esta, la repugnante comida, los elevad铆simos precios del economato, las plagas de cucarachas, chinches y ratas鈥

Quien he visto que manipula, chantajea y jode m谩s a los presos es la Junta de Tratamiento, formado por psic贸logos, juristas y educadores. Su falta de empat铆a y frialdad para someter al preso son tremendas. La mayor铆a de presos, al menos aqu铆, hablan peor de estos que de los carceleros. 隆Hay muchos presos que les pueden dar lecciones!

No est谩n en condiciones de educar a nadie y menos a un preso pol铆tico. Yo no tengo trato con estos porque rechac茅 su programa de tratamiento que planteaba un lavado de cerebro fascista. Este es el trato del Govern a los presos pol铆ticos. Recientemente expulsaron a una psiquiatra que ten铆a mucha m谩s sensibilidad con los presos y se opon铆a a muchas de las condiciones. Detr谩s hay otros motivos ideol贸gicos porque abiertamente expresaba su independentismo, antifascismo y oposici贸n a la represi贸n. Aqu铆 trabajan muchos fascistas y por todo esto les era inc贸moda.

Un aspecto muy sorprendente de tu detenci贸n es que excedi贸 el motivo concreto por el cual te detuvieron. Lo que en un principio era 鈥渇alta de libertad de expresi贸n鈥, durante las movilizaciones se convirti贸 en un rechazo a los desahucios, a la pobreza cada vez mayor y en general. Pas贸 de algo concreto y parcial a algo general y global. 驴Por qu茅 crees que sucedi贸 eso?

Sucedi贸 por varios factores. Es evidente el hartazgo popular ante la negaci贸n de derechos y libertades fundamentales. El grave empeoramiento de las condiciones de vida estaba muy presente. Much铆sima gente tambi茅n percibi贸 que era un ataque a sus libertades, que encima de negar vidas dignas, quieren impedir la libertad de expresi贸n para se帽alar a los culpables y apoyar a los luchadores del pueblo y para el pueblo.

Por otra parte, tuvo un papel muy importante el trabajo de organizaciones que daban esa visi贸n m谩s amplia. En esos momentos y antes, porque lo sembrado acaba dando sus frutos. Tambi茅n ayud贸 que precisamente uno de los principales motivos de mi encarcelamiento fue denunciar todas esas lacras del capitalismo sin limitarme a una denuncia parcial. Por tanto, muchas personas identificaban mi encarcelamiento con el rechazo a todo un r茅gimen enemigo de los intereses de la mayor铆a.

Las numerosas manifestaciones, en algunos casos muy masivas y combativas, tuvieron bastante presente la reivindicaci贸n de la amnist铆a total. Cada d铆a se concibe m谩s la importancia de la lucha por la libertad de todos los presos pol铆ticos, que va ligada a la del resto de libertades y contra sus leyes represivas. Esa respuesta supuso un salto cualitativo y por ello intentaron frenarla con terror policial, campa帽as de intoxicaci贸n contra los manifestantes y contra m铆, y con m谩s falsas promesas de Unidas Podemos. Sin olvidar el encarcelamiento de manifestantes o los disparos de bolas de goma y foam que mutilaron el ojo a una manifestante mientras sus medios mercenarios lo justificaban con un 鈥渘o haber ido a la manifestaci贸n鈥, que resume lo que son.

Viv铆 aquellos d铆as con rabia y dolor por tanta represi贸n, brutalidad y linchamiento medi谩tico con mentiras de todo tipo. Una en la que insistieron mucho con el fin de desmovilizar y desviar el tema fue que me encarcelaron por otras causas, cuando me encarcelaron exclusivamente por mi m煤sica y mis tuits denunciando hechos probados. Pero tambi茅n lo viv铆 con orgullo, emoci贸n y alegr铆a, porque no me exili茅 para que la respuesta fuera m谩s provechosa. Pero, como dec铆a antes, evidentemente no solo yo lo hice posible. As铆 que sent铆 orgullo por todos los militantes que d铆a a d铆a hacen avanzar el movimiento y por quienes desafiaban al terrorismo policial saliendo a las calles o practicando la autodefensa.

Todo ese proceso sirvi贸 para desenmascarar m谩s el r茅gimen y restarle apoyo popular. Si no fue a煤n m谩s potente es porque faltaba m谩s organizaci贸n. En el caso de Catalunya, donde se prolongaron m谩s en el tiempo, fueron m谩s masivas y contundentes, adem谩s de los factores comentados intervino la cuesti贸n nacional. Las recientes experiencias de luchas nacionales con la represi贸n del Estado aun a帽ad铆an m谩s rabia y rechazo al r茅gimen.

Desde aqu铆 dentro, 驴qu茅 les dir铆as a esos j贸venes en las manifestaciones o a aquellos que est谩n empezando ahora a interesarse en participar en movimientos pol铆ticos?

La falta de oportunidades se ceba especialmente con los j贸venes de la clase obrera y los sectores populares. La mitad est谩n en paro, los sueldos de miseria con lamentables condiciones laborales hacen imposible una vida digna con los precios de las necesidades b谩sicas como la vivienda por las nubes y las cifras de suicidios juveniles baten r茅cords espeluznantes. Ante este panorama, los capitalistas tratan de alejarlos del camino de la revoluci贸n con drogas, incultura individualista y todo tipo de distracciones con las que inyectan ideolog铆a burguesa a todas horas. Pero no logran sedarlos a todos y por ello recurren al terror represivo.

As铆 que les dir铆a que es normal tener miedo, todos lo tenemos, pero podemos vencerlo con la conciencia de saber que vale la pena luchar por la dignidad colectiva, que es la nuestra. Que no se dejen inmovilizan por el derrotismo que difunde el sistema. 隆Reinos e imperios m谩s grandes cayeron! Que podemos adelantar mucho su derrumbe si nos organizamos para luchar y organizar a otros. Que hay que aprovechar el creciente hartazgo para elevar la conciencia, debilitar al r茅gimen y mostrar la necesidad de tumbarlo conquistando una rep煤blica popular en la que al tomar el poder tengamos garantizados todos los derechos y libertades. Que hay quienes creen que sin luchar se evitan problemas pero nada m谩s lejos de la realidad. Es la falta de lucha la que permite que se lucren imponiendo todo tipo de problemas. Si otros lucharon en condiciones m谩s duras y vencieron, 驴c贸mo vamos a rendirnos?

Desde luego es fundamental organizarse al margen de los partidos y sindicatos domesticados. Necesitamos organizaci贸n independiente, es decir, que no dependa del r茅gimen y sus tent谩culos. Organizaci贸n revolucionaria que oponga resistencia y escape a su control. Desde el espontane铆smo, sin organizaci贸n seria, es imposible enfrentarse a un opresor bien organizado a todos los niveles. Necesitamos unidad popular en torno al programa de m铆nimos que defienda las necesidades materiales m谩s inmediatas, la salida de la UE y de la OTAN, el derecho a la autodeterminaci贸n, las libertades pol铆ticas y sindicales, la amnist铆a total鈥

Tambi茅n no caer en el manido legalismo que frena tantas luchas, pues precisamente su legalidad ileg铆tima que nace del golpe fascista de 1939 est谩 dise帽ada para frenar los cambios profundos desde esta. Ante semejante falta de libertades y nivel de represi贸n, es fundamental construir un fuerte movimiento antirrepresivo. Como comunista, creo en el papel del Partido Comunista como vanguardia, en este caso el PCE(r), ilegalizado por luchar consecuentemente.

驴Crees que faltan referentes en las movilizaciones sociales a la hora de conformar un movimiento cohesionado en las calles?

Creo que ya existen numerosos referentes de lucha en las c谩rceles y fuera, pero siempre faltan m谩s y que se conozcan m谩s. Es lo que el Estado trata de evitar a toda costa. Actualmente en los frentes no abundan los elevados niveles de compromiso, con honros铆simas excepciones. Por el contrario, con estas condiciones objetivas las calles no estar铆an tan apagadas. Es necesario tener referentes, pero para aprender y llevarlo a la pr谩ctica, no para idolatrarlos desde el idealismo y la par谩lisis. Como dec铆a un poema de Bertolt Brecht: todos podemos ser referentes si asumimos la responsabilidad, estamos llamados a serlo. Cada uno tiene que tener muy claro lo que puede aportar a la lucha.

驴Hay alg煤n mensaje que quieras transmitir, sobre el tema que sea?

Creo muy importante denunciar el papel del Estado en la OTAN y m谩s ahora con el creciente acoso imperialista a Rusia, o la cumbre de la OTAN que se celebrar谩 en Madrid este verano. La posici贸n de Unidas Podemos, como en tanto m谩s, est谩 siendo de complicidad, cuando no de apoyo criminal. Para desarrollar potentes luchas tambi茅n urge restar influencia a estos farsantes estafadores que son una pata imprescindible del r茅gimen.

Han aumentado la miseria, los precios, la sobreexplotaci贸n y la represi贸n, pero genera menos rechazo que PP y Vox. De ah铆 que la oligarqu铆a est茅 tan tranquila con ellos y la patronal aplauda el timo de la reforma laboral que prometieron derogar. Como la Ley Mordaza, que ampliaron con la Ley Mordaza Digital. La lista de promesas incumplidas y servicios a los monopolios es muy extensa, pero encima hablan como si hubieran mejorado notablemente nuestras vidas. Nadie ha hecho tanto da帽o a la movilizaci贸n como la falsa izquierda que adem谩s hacer crecer a los Vox de turno por sus nefastas pol铆ticas que les ponen en bandeja para manipular. Es enormemente da帽ino c贸mo manchan el nombre de la izquierda. Sin ir m谩s lejos, si estuviera encarcelado con PP y Vox, muchos que hoy no se escandalizan lo calificar铆an de fascismo y llamar铆an a actuar. As铆 con tanto m谩s.

Pablo Has茅l en un concierto. Foto cedida por el entorno del artista.

Un estruendo repentino interrumpe la conversaci贸n. 鈥淪e acab贸 el tiempo鈥, dice. Las luces de los locutorios se apagan. Nos despedimos r谩pidamente y veo como marcha al patio interior que dirige a las celdas de su m贸dulo. Otros presos hacen lo mismo, aunque se quedan entre medias para poder seguir comunic谩ndose con sus familias, que vuelven a casa con bolsas de pertenencias. Uno de ellos le dice a la familia de otro que dentro ambos se cuidan. Nos piden que nos marchemos. No sin antes esperar otro buen rato delante de las restrictivas l铆neas rojas.

Anochece sobre la c谩rcel de Ponent y se abre la puerta corredera que separa la libertad de un recinto donde las cosas suceden a otro ritmo, en otro espacio. Cosas que en la mayor铆a de ocasiones nunca sabremos ni podremos contar. Pero hoy s铆.

