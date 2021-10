–

El Comit茅 Clandestino del EZLN hab铆a advertido hace unos d铆as que estaban al borde de la guerra civil. Despu茅s de que miles de residentes en las tierras altas de Chiapas hayan sido expulsados 鈥嬧媎e sus aldeas por el aumento de la violencia paramilitar, la situaci贸n se est谩 intensificando como se tem铆a. Don Manuel P茅rez G贸mez, miembro de la ONG Serapaz, da cuenta de los antecedentes del conflicto. Por ANF News.

El Comit茅 Clandestino del EZLN ya hab铆a advertido hace unos d铆as que Chiapas estaba al borde de la guerra civil. Debido a la aparente tolerancia y apoyo del gobierno estatal y federal a los grupos paramilitares y milicias, la situaci贸n, como muestran las 煤ltimas im谩genes de Chiapas, est谩 cada vez m谩s fuera de control. Los secuestros, desalojos y emboscadas armadas contra civiles aumentan d铆a a d铆a.

La situaci贸n en Chiapas est谩 en su punto 谩lgido. Medya TV realiz贸 una entrevista a Don Manuel P茅rez G贸mez, miembro de la ONG Serapaz de Chiapas, quien explica los antecedentes de este conflicto.

鈥淪oy Manuel P茅rez G贸mez, del pueblo originario Maya Tsotsil de San Andr茅s Larrainzar Chiapas, y colaborador desde hace ya 3 a帽os en la ONG Serapaz, con dos oficinas, una en Ocosingo y la otra ac谩 en San Cristobal, de la zona alta de Chiapas, justamente donde se encuentran el municipio de Panthel贸 que se menciona鈥, comenz贸 la presentaci贸n de Don Manuel.

M谩s all谩 de la crisis y la violencia estructural desde hace siglos en Chiapas, se empeoraron aun las cosas alrededor de las elecciones municipales del 6 de junio de este a帽o. Dada la ola de violencia, 驴se pudieron realizar las elecciones de manera regular en Chiapas?

Antes del 6 de junio hab铆a informaciones e inconformidades por muchos incumplimientos del gobernador y de los presidentes municipales de turno. Entonces antes, m谩s o menos en el mes de mayo, hubo inconformidades donde se manifestaron personas de comunidades, de cabeceras, donde ve铆an que jugaron un papel muy importante las autoridades para ver sus candidatos para que quedaran para las presidencias municipales.

Es decir, como que hubo imposici贸n de personas de confianza de funcionarios y del gobernador tambi茅n. Y, entonces, eso puso muy tensa la situaci贸n porque hab铆an manifestaciones donde dec铆an los hombres y mujeres: 鈥淣o queremos este tipo de persona como presidente municipal, en los diferentes lugares鈥.

Por ejemplo, podemos mencionar Tila, en la zona norte de Chiapas, Carranza, Panthel贸, Chenalh贸, Aldama, San Andr茅s Larr谩inzar, San Cristobal de las Casas, Comit谩n, Palenque y en otras partes dijeron no queremos que quede esta persona para que nos gobierne tres a帽os, porque las conocemos y sabemos. Por eso empezaron a manifestarse de que no estar铆an de acuerdo y que no quieren a esa persona, pero de parte del gobierno y de las autoridades en curso dijeron este o aquella queremos que quede como candidato a presidencia municipal.

Entendemos que hubo violencias alrededor de estas elecciones del 6 de junio, 驴es as铆?

Si, hab铆a violencias, por ejemplo, en la escuela rural de Mactumactza en Tuxtla Gutierrez en Chiapas, donde tambi茅n hubo inconformidad, entonces la hubo. En varias partes en las elecciones hubo quema de urnas, robo de boletas, llenaron ellos tambi茅n las boletas, manipularon a la gente, manejaron much铆simo dinero para comprar los votos de la gente. Y de esta manera hab铆a muchas tensiones y violencias en diferentes partes.

Para ir m谩s concretamente al caso del Panthel贸, 驴cu谩l es el conflicto all铆, qui茅nes son los adversarios all铆?

El conflicto concretamente en Panthel贸 es porque la mayor铆a de las 86 comunidades hace m谩s de 20 a帽os que est谩 manifest谩ndose y luchando, expresando y compartiendo, que no estaban de acuerdo que el municipio estaba gobernado por autoridades que eran muy ligados al crimen organizado. Entonces, se organizaron y dijeron 鈥渜ueremos que seamos gobernados por personas dignas de confianza鈥. Y entonces empezaron a luchar para que no quede alguien que forma parte del crimen organizado en esa regi贸n de Panthel贸, que es Raquel Trujillo.

Empezaron a luchar para que ellos pudieran nombrar sus autoridades por usos y costumbres, que de esta manera las 86 comunidades nombren a los comisariados, los agentes municipales, algunas autoridades eclesiales, algunos tambi茅n de los ayuntamientos actuales. Dijeron que queremos cambiar esto y entonces vamos a elegir la persona o las personas, que son 20 para ser miembros del Concejo Municipal para que se calme y ya no haya mayor violencia en esta regi贸n.

Escuchamos que se instalaron mesas de di谩logo. 驴Cu谩ntas mesas han realizado, qui茅nes participan y qu茅 pendientes hay por cumplir?

Hasta este momento se han instalado dos mesas, antes de que se nombrara el Congreso del Estado de las nuevas autoridades que est谩n presentes. Dijeron que nos escuche el gobierno. Pero est谩n esperando la palabra, la autoridad o la autorizaci贸n de la comisi贸n. Entonces qui茅nes est谩n: por una parte, est谩 el gobierno, por otra la di贸cesis de San Cristobal de las Casas que nombr贸 una comisi贸n el p谩rroco de all铆 de Panthel贸 el padre Marcelo, que es un defensor de derechos humanos y que forma parte de la pastoral social de la di贸cesis y es muy activo.

Entonces, est谩n viendo la manera c贸mo pueden calmar la violencia en esta regi贸n a partir de esas mesas de di谩logo que se han abiertas. Por el momento est谩n detenidas porque est谩n esperando la palabra del Concejo Municipal, si va a seguir o no. Pero entendemos que en este momento est谩 tensa la situaci贸n entonces no se ha permitido seguir nuevamente las mesas de di谩logo.

El 1掳 de octubre es la fecha de cambio de autoridades en el municipio de Panthel贸. 驴Qu茅 se teme, cu谩l es la preocupaci贸n de la gente y del pueblo de all铆?

La preocupaci贸n de la gente de Panthel贸 es que por medio de videos, de mensajes el presidente electo, Raquel Trujillo, les dice: voy a tomar la posici贸n como de lugar, el 1ero de octubre ser茅 presidente de Panthel贸.

Y entonces la gente teme, incluso ayer iniciaron los desplazamientos de personas muy cercanas o que pertenecen a Panthelo por temor a venganzas, por miedo a que les pudieran hacer muchas cosas. Desde ayer empezaron a los desplazamientos de personas que se fueron con Las Abejas de Acteal, ya hay 67 personas. Hay tambi茅n en San Cristobal 90 personas. Se teme que puede haber m谩s derrama de sangre y por eso la gente empieza a desplazarse.

Eso nos preocupa, porque lejos de calmar la situaci贸n por el nuevo que quiere por la fuerza llegar a gobernar, pero eso va a empeorar la situaci贸n. No es 1ero de octubre ni hay tomado la posesi贸n, pero ya hay desplazamientos, esto nos preocupa m谩s.

驴Qu茅 es lo que el pueblo demanda de la futura autoridad del municipio?

Lo que demanda es que sean escuchadas, atendidas, que las obras se cumplan, porque los recursos que llegan al municipio son mucho dinero. Pero no se administra para las comunidades, sino m谩s bien lo desv铆an para sus fines personales o para alg煤n grupo. Pero no para las comunidades que de por s铆 han estado los m谩s pobres en esta regi贸n. M谩s a煤n los recursos p煤blicos no se han administrado bien. Esto ha sido la petici贸n de las comunidades desde hace mucho tiempo pero no le han hecho caso, no han cumplido, no han obedecido las demandas del pueblo.

驴Y qu茅 hay sobre la idea de instalar un Concejo Municipal Ind铆gena, seg煤n sus usos y costumbres?

Desde que pidi贸 la renuncia de la presidente sustituta de Panthel贸 dijeron a la comunidad que vamos a elegir nuestro Concejo Municipal. El gobierno, es decir, el Congreso de Chiapas acept贸 por 44 d铆as que termina el d铆a 30 de septiembre, pero el pueblo quiere que contin煤e con este concejo municipal para el siguiente trienio a gobernar. Se ve que la gente tiene esa confianza de que ellos pueden gobernar bien a diferencia de los que est谩n puestos e impuestos por el partido de este pueblo.

驴Cu谩les son las peticiones que pudieran. formular hacia las o los espectadores de este programa? 驴Qu茅 es lo que m谩s urge en Chiapas y en su regi贸n en particular?

1. Generalmente en la zona alta de Chiapas donde est谩 Panthel贸, Simojovel Chenal贸, etc. pues es garantizar la vida de la poblaci贸n en los municipios, implementando medidas de seguridad humana que coadyuven a la integridad f铆sica de los pueblos ind铆genas tsotsiles y tseltales.

2. Exigir a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la Rep煤blica, y a Raciel L贸pez Salazar, Fiscal General del Estado de Chiapas, que efect煤en una investigaci贸n independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno sobre todo al asesinato de Sim贸n Pedro P茅rez L贸pez, con el fin de identificar a los responsables intelectuales y materiales, llevarlos ante un tribunal competente y aplicarles las sanciones penales correspondientes. Tambi茅n realizar la investigaci贸n de los v铆nculos del crimen organizado en el municipio de Pantelh贸 que est谩 provocando la situaci贸n tensa en ese municipio tsotsil y tzeltal del pueblo Maya. La investigaci贸n deber铆a priorizar la hip贸tesis de que el asesinato de Sim贸n Pedro es producto de sus actividades de ser defensa de derechos humanos, tal y como establecen los est谩ndares internacionales en dicha materia;

3. Terminar de manera inmediata con todo tipo de hostigamiento en contra de las personas defensoras de la madre tierra y el territorio, as铆虂 como en general en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos en Me虂xico. Que se est谩 dando cada vez m谩s y eso preocupa porque no hay atenci贸n, no hay escucha, lo pedimos de manera urgente, sobre todo a nivel nacional e internacional. Y que puedan dar su palabra ante esta realidad, se manifiesten, y digan algo sobre lo que estamos viviendo 煤ltimamente.

Estas son las peticiones urgentes y pedimos a diferentes medios a que difunde tambi茅n esto y que se comparta para que la gente este enterrada lo que est谩 pasando. Porque ya no queremos un nuevo Acteal que pas贸 en el 1997, donde masacraron a 45 hermanos y hermanos inocentes. Ya no queremos esto, basta ya. Exigimos a los diferentes gobiernos nacionales e internacionales que inmediatamente mandan su palabra al gobierno mexicano, sobre todo al gobierno del estado de Chiapas que atiende estas peticiones y urgimos para que sea escuchada nuestra voz.

Al finalizar la entrevista, se dieron a conocer los contctos donde el p煤blico puede dirigirse para replicar esas demandas:

