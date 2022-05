–

De parte de Portal Libertario OACA May 10, 2022 200 puntos de vista

Entrevista a los compañeros Mario Cortés (M) y Óscar Vallejo (O) de Radio Tirso Libertaria.

P: En primer lugar nos gustaría que nos contarais de qué se trata el proyecto de Radio Tirso Libertaria, de dónde surge y cuáles son sus principales objetivos.

M: El proyecto de Radio Tirso Libertaria es un proyecto antiguo de la Federación Local de CNT AIT en Tirso de Molina. Después de mucho tiempo un pequeño grupo de activistas, desde una asamblea, hemos tomado la responsabilidad de llevarlo adelante. Nuestro objetivo es crear un programa para la clase trabajadora, donde se puedan sentir representados. También seguir generando un discurso anarquista para crear una conciencia social de lucha y cambio. Vivimos nuestra utopía de sociedad libre e igualitaria; luchamos contra el capitalismo salvaje y contra la desigualdad y esperamos que difundiendo nuestro mensaje contribuyamos a un verdadero cambio de nuestra sociedad.

O: Buenas soy Óscar Villar. Empece en Radio Tirso Libertaria después de vivir una censura en mi tierra. Fue debido a mi grupo de Punk Rock y la forma que tengo de componer. Ya lo he contado en la radio, pues me parecía una pieza clave. Hay trabajos en vídeo sobre ello como en: Más Allá Del Cementerio – Polvos en la Sima del Umbral; donde se ve mi método pioner de componer canciones. Eso debido a una historia que conté en una entrevista con Fabián de Ke Futuro, hizo que hasta aquel día estuviera censurado o coaccionado por mucha gente. Vi en RADIO TIRSO LIBERTARIA una puerta abierta de salida a la luz de todo esto. Y recordar a toda la gente que incluso entre muchos que somos libertarios hay cosas que cambiar. Muchas. Para después todos unidos vencer ante ellas. Superar estas cosas desventajosas. Fue así como empecé en la radio. Pero después eso abrió más puertas. Ya que mucha gente que grita libertad, que entiende la libertad, que eleva su conciencia a la libertad, ahora van a tener un nuevo espacio. Siempre decimos que construimos algo nuevo, un movimiento, un colectivo; eso es cierto. A cada paso del presente: empezamos de nuevo a crearlo. Y por eso me quedé y trabajó en esta radio. Lo demás va llegando ante esta premisa.

P: Por otro lado nos gustaría saber ¿Cómo os organizáis para realizar los programas?, así como ¿qué podemos encontrar en Radio Tirso Libertaria?

M: Nuestros programas los preparamos nuestro pequeño grupo de trabajo, buscando información sobre los temas a tratar. Contamos también con nuestra audiencia donde nos piden que tratemos temas determinados. Desde luego, siempre intentamos estar acorde con la actualidad, pero siempre desde un punto de vista libertario. Ofrecemos consultas laborales en coordinación con nuestra acción sindical de nuestro sindicato.

En Radio Tirso Libertaria vais a encontrar siempre unos principios de solidaridad y colectividad, un espíritu de lucha y reivindicación. También toda nuestra historia y pasado anarquista combinada con la ilusión de una juventud que se ha planteado seriamente cambiar este sistema y esta sociedad. Como por ejemplo, con nuestros propios grupos de consumo, donde trabajamos con productores autónomos de alimentos a los cuales les compramos sus productos y los distribuimos entre nuestra militancia. También en la cultura anarquista, como por ejemplo, nuestro puesto de libros en el Rastro de Madrid.

Colaboramos con grupos musicales de barrio, que nos envían su música y les damos promoción desde nuestra radio.

O: De momento lo que yo he vivido con Radio Tirso Libertaria es que la propia radio es un punto de encuentro. Que esta viva. Y cada tema que hemos ido trabajando en ella; fue surgiendo sobre la marcha. Como si fuera un programa de actualidad en el que van contando lo que sucede a lo largo de la semana, así van surgiendo ideas, como si la propia tormenta de inquietudes de los que trabajamos en Radio Tirso Libertaria las pusiera sobre la mesa para ser talladas, moldeadas; y darles un acabado completo. Yo en mi caso llevo la parte musical. Pero le meto mano a veces a filosofías muy espiritualistas, de aquel tipo de cosas que diría Bruce Lee o el señor Miyagi; siempre me han parecido ventajosas a la hora de enfrentarse al mundo. Mundo primitivo en muchos aspectos. Duro y basto. Muy primitivo. Recién salimos de las cuevas.

P: ¿Cómo percibís que está siendo la acogida de vuestro proyecto?

M: Llevamos seis programas hechos y nos hemos visto sorprendidos de la acogida que estamos teniendo, ya que nos están escuchando bastante gente, según nos han comentado profesionales del medio. Tal vez porque hacemos una radio diferente, donde mezclamos ideología, filosofía, punk, entrevistas, consultas de trabajadoras… Tal vez porque tenemos un discurso totalmente libre, fuera del discurso oficial, donde planteamos otra manera distinta de vivir. Denunciamos el poder establecido, denunciamos el secuestro de la verdad, denunciamos como desde el Estado están intentando eliminar las asambleas de trabajadores (verdadera fuerza, porque no es lo mismo tratar con una asamblea que con dos liberados sindicales) por sindicatos verticales vendidos al poder económico. Respetamos nuestra historia, la recordamos, hacemos honor de ella y la trasmitimos a las juventudes libertarias con unos valores claros de lucha y compromiso social.

O: Muy bien, de hecho hasta la parte que yo llevo, donde meto mucho rollo Zen, esta siendo agradable. Como una buena cerveza al sol, que ilumina al que la toma. Eso sí; si tiene maestría para tomarla. Hoy por ejemplo; me encontré con Kotxa del grupo Makarras, no le había visto en la vida, pero llevamos años trabajando en un proyecto, el cuál la spobres ratas no pueden ni imaginar, de ahí a la propia censura. Poco a poco se va formando ese proyecto. Y causalmente a dado de lleno con Radio Tirso Libertaria, muchas cosas que hay detrás de nosotros, de Kotxa de los Makarras y de mi grupo MÁS ALLÁ DEL CEMENTERIO, se parecen mucho a lo que Radio Tirso Libertaria viene a traer. Aunque parezca que no es así, hay una razón detrás de la razón. Al menos en mi parte en la radio, la musical, me veo obligado a contar que lo que traemos es más que música. Es una liberación de las cadenas mentales. De ahí a los viejos rollos de maestros y alumnos. Pienso que un buen maestro debería hacer más maestros. No tener miles de seguidores. Esto es una frase hecha, pero por ahí va la cosa. Hazlo tú mismo. Otra frase conocida.

P: ¿Cuáles son vuestras expectativas y vuestros planes de futuro para Radio Tirso Libertaria?

M: Nuestras expectativas es seguir creciendo, llegando cada vez a más personas, expandiendo una ideología de que otro mundo es posible. Solamente si crees en lo que estás haciendo, podrás conseguir resultados. Tenemos todo por hacer, tenemos un sueño que vivimos día a día, donde podremos hacer realidad un mundo mejor, un mundo donde los niños jueguen sin ser adoctrinados, donde mujeres y hombres vivan libres e iguales, donde el trabajo sea una parte de la vida, no un modelo de subsistencia y esclavitud. Queremos una sociedad auto gestionada en la que no tienen cabida políticos.

Nuestro futuro lo creamos minuto a minuto, día a día improvisando nuestros programas según vamos viviendo las experiencias de la gente que nos rodea.

P: Desde vuestra experiencia, ¿Por qué elegisteis el medio de la Radio/Podcast como plataforma de difusión? En general, ¿Cómo veis la difusión libertaria mediante estos medios?

M: Elegimos este medio porque es la manera que existe en la actualidad, fuera del poder mediático establecido. Lo que era el cuarto poder en el pasado, se ha convertido en el poder mediático global, donde se manipula, donde se crean políticos estrellas de TV, donde se manipula al servicio de grandes multinacionales. En este mundo de distracción en el que no se plantea la realidad de la vida, donde se venden los discursos ideológicos para enfrentar a la sociedad y así seguirse enriqueciendo unos pocos (el pan y circo de toda la vida) nosotros queremos despertar el pensamiento independiente, queremos hablar de la realidad y sobre todo hacer pensar a la gente que nos escuche.

La difusión libertaria en nuestros medios, como vuestro portal, o nuestra radio son unos canales de comunicación que cada día llegan a más gente, ya que existe un hastío generalizado; muchas ya se están cansando del sistema totalmente desfasado de prensa y televisión, y buscan otra manera de información. Es nuestra responsabilidad darles una opción diferente.

O: Dicen que entre artificial y natural, no hay diferencia si todo viene del mismo sitio. Pero en lo artificial ya esta todo muy manoseado. Aunque estemos en un medio manoseado, la verdad, estamos dando algo que no se puede manosear ni cambiar. Eso es Radio Tirso Libertaria. El medio no me preocupa mucho si llegamos a donde queremos. Sin ser manoseados. Algo sí; que van a usar a su favor esos medios. Pero no nos casamos con ellos.

P: Para ir finalizando nos gustaría detenernos un poco para saber vuestra opinión sobre la presencia del movimiento anarquista en la actualidad ¿Cómo lo veis? ¿Qué hacer para estar más presentes?

M: El movimiento anarquista en la actualidad se tiene que reorganizar, dejar de lado las diferencias e intentar buscar los puntos de unión. Esto que parece sencillo, en la actualidad no se consigue, en mi opinión, por la condición humana. El sucio dinero, los egos, la intención de mandar, el poder por el poder, la ambición y la avaricia… Los mismos males de siempre que se repiten a lo largo de la historia de la humanidad…

Nuestro movimiento anarquista pasa por un momento de inflexión donde está saliendo nueva gente muy joven y con mucha ilusión que junto con los que somos más veteranos, estamos resurgiendo. Se está generando una nueva semilla de revolución social que sin duda germinara más pronto que tarde. Y es muy necesario este despertar porque ya hemos llegado a un punto donde no podemos seguir viviendo como esclavos; trabajadores pobres sin vida en un mundo de consumismo.

O: Hay que correr el velo de una vez. Tirar de la manta. Estamos tapados por la programación de ingeniería social. Muy tapados y enganchados; atados por el sistema. Y todos lo conocemos. Y los abemos. Hay que seguir caminando. Hacer algo que no se puede tapar. Y eso que uno consigue es lo grande.

P: Pues nada más, muchas gracias por el tiempo invertido y si quieres añadir algo más, este es el lugar.

M: Os agradecemos mucho vuestra oportunidad de presentarnos al mundo. Porque otro mundo es posible y sólo la lucha es nuestro camino.

Os invitamos a participar con nosotras en nuestra web: https://radiotirsolibertaria.cntmadrid.org

Un cordial abrazo y salud!

O: SALUD DE VERÁS. Y COMO DIRÍA LEGNA Y NATRO: HASTA OTRA….