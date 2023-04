–

Entrevista hecha en el marco de la Feria Internacional de Agitación y Kultura Anarquista en México (FIAKA)

Como parte de las propuestas iniciales de la FIAKA se encontraba la idea de hacer algunas entrevistas o contribuciones de compañerxs de otras latitudes para su reflexión al interior del campamento y su posterior publicación. No todas se pudieron concretar de la manera que esperabamos pero las contribuciones llegaron a realizarse, unas atravez de audios, otras de cartas y entrevistas que iremos sacando poco a poco a la luz. Los tiempos y esfuerzos que nos exigió la organización mas la coordinación con lxs compas externos hizo lento el proceso, a pesar de eso, lxs compas de la revista anarquista internacional Kalinov Most nos hicieron llegar sus aportes a travez de ésta entrevista. Esperamos que sirvan para alimentar las discusiones y vitalidades entre compañerxs y agradecemos su esfuerzo. ¡Salud!

1- ¿En qué contexto surge la revista Kalinov Most, que ideas tenían y que retos organizativos se encontraron al poner en marcha el proyecto?

KM surge el año 2017 como una iniciativa de carácter internacional que buscaba compartir experiencias y visiones para profundizar y extender el conflicto. En sus inicios la revista contaba con la participación de compañerxs de las regiones de Chile, Francia y del Estado español, territorios que presentaban contextos particulares, distintos unos de otros. Mientras en Chile la lucha callejera, particularmente de los estudiantes secundarios, se intensificaba provocando desajustes en la normalidad de la cotidianidad ciudadana, en el Estado español los golpes represivos contra los entornos del anarquismo combativo generó quiebres que aún hoy son posibles de apreciar. En cuanto al territorio francés, éste se encontraba inmerso en un contexto de arduas protestas contra la ley del trabajo. Dicho clima de disturbios generalizados se ha mantenido en el transcurso del tiempo, manifestándose, entre otras cosas, en los cientos de ataques a la infraestructura de telecomunicaciones. KM se planteó como una revista por y para los entornos anárquicos pretendiendo abordar temas que vimos (y vemos), necesarios de ser profundizados para de esta manera fortalecer los discursos y prácticas anárquicas. Ese fue precisamente el objetivo que incentivó la creación de la revista: cualificar posturas anárquicas confrontacionales mediante la reflexión y el intercambio de visiones entre compañeros de distintos territorios. Importante es señalar que para el año 2017 tanto en el territorio chileno como en el estado español revistas anarquistas que apostaran abiertamente por la insurrección eran inexistentes, por lo que vimos la urgencia de contar con un proyecto que expusiera claramente planteamientos dirigidos en ese sentido.

Hoy Kalinov Most cuenta con compañerxs de Chile, España e Italia, en el comité editorial, mientras que la publicación se traduce y publica en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, México, España y prontamente en Italia. También los avatares de la lucha han hecho que compañerxs participantes de la publicación se encuentren en prisión, quienes han seguido colaborando de la misma forma que lo hacían en la calle con esta revista, mostrándonos en la práctica una forma de sacar a lxs compañerxs presxs de un rol pasivo y depositario de la solidaridad, para que sigan participando en las mismas iniciativas que lo hacían en la calle.

2- Actualmente en México hay muy pocas publicaciones anarquistas constantes que tengan una crítica a contextos y reflexiones contemporáneas, muchas de éstas se ven limitadas a cuestiones de aspecto histórico poco críticos y que rayan en la mitificación. Respecto a lo anterior ¿Cómo se perciben frente a la variedad de publicaciones anarquistas existentes en Chile y como plantean vincular la información a contextos de lucha locales teniendo en cuenta que también se consideran como una revista de carácter internacional?

En la actualidad Kalinov Most es la única revista anarquista que sale en el territorio chileno. Hasta hace un tiempo habían alrededor de 3 publicaciones más lo que, según nuestra opinión, hacía más interesante el panorama al interior del movimiento ya que ayudaba a complementar perspectivas. De las escazas páginas web que aún quedan se dio un paso a una extensión de perfiles de redes sociales a modo de contrainformación, con una dinámica que impide la profundización de ideas y el debate.

Como señalamos, la revista busca intercambiar experiencias y visiones entre diferentes territorios con el propósito de cualificar los planteamientos anárquicos de combate. No obstante, lo que se busca con este intercambio es conocer diferentes realidades y contextos distintos para entrecruzarlos, complementando así nuestra visión sobre algún tema en particular. Por ejemplo conocer de qué manera compañerxs han enfrentado situaciones específicas en un territorio determinado, sin duda, ayudará a enfrentar problemáticas similares en el contexto local.

Ampliar la mirada resulta determinante para afrontar la lucha a nivel local.

3- En los siglos pasados (XIX y XX) los grupos e individualidades anarquistas y revolucionarias hacían grandísimos esfuerzos por darse voz a través de publicaciones, consiguiendo imprentas, imprimiendo clandestinamente y creando redes de distribución de mano en mano. Esto en un contexto donde la información se encontraba monopolizada por grupos políticos y personajes de poder ligadxs al estado-capital o iglesia, acaparando televisoras, periódicos y revistas, con la capacidad de generar fuertes discursos sobre “la verdad”, y que muy difícilmente podían ser puestos en duda, haciéndose además de la represión estatal, legal o ilegal, para acallar las disidencias. No decimos que esto haya cambiado, sino que, en el marco de la era digital y las redes sociales, la posibilidad de crear narrativas diversas y contradictorias se masificó. Así pues, en tanto revista anarquista actual ¿Cómo entran ustedes a la disputa por compartir información crítica frente a las restricciones, monopolios y sesgos que hay de “la verdad”? Por ejemplo cuando han tocado los temas relativos al avance tecnológico o la pandemia, sus reflexiones no han sido enfrascadas en la dimensión de la narrativa “conspiranoica” o “anti-vax”, pues no están atenidos a esas pautas.

Más que compartir información, la revista busca alentar la reflexión por medio del análisis sobre temas específicos. En este sentido, no pretendemos competir con las visiones hegemónicas sino que buscamos cuestionarlas y destruirlas. Por otro lado, la publicación principalmente trata aspectos al interior del movimiento anarquista tomando posiciones al respecto, es decir, a partir del análisis se fija una postura que deja abierto el debate y alienta el intercambio de ideas. Ciertamente el contexto social influye en las dinámicas al interior del movimiento anárquico y por ende también en los artículos de la revista, sin embargo no los determinan. El propósito, como señalamos, está en el fortalecimiento del anarquismo combativo y no en contraponer una verdad sobre otra, que por cierto no nos sentimos portadores. Somos enemigos de todo dogma y por lo tanto de toda idea que se plantee como «la verdad».

4- Las derechas en la actualidad se han venido presentando como las nuevas posturas “críticas” y “rebeldes” frente a un izquierdismo que ha llevado a consolidar nuevas y a actualizar viejas tendencias autoritarias. ¿Creen que la difusión de posiciones de derecha, transhumanistas, “anarco”-capitalistas a través de internet ha afectado en los entornos anárquicos?

En el territorio chileno esas posiciones tomaron algo de fuerza tras la revuelta, ligado a grupos de extrema derecha que alimentando la confusión levantaban posturas así. Esto no genero ninguna confusión en los entornos anárquicos, sino que se transformaron en una expresión más de los defensores del orden existente, desatándose confrontaciones y combates callejeros con estos grupos que se juntaban con católicos extremos, monárquicos y otras faunas aún mas bizarras.

Para nosotros la reflexión escrita es fundamental, es por eso que hemos priorizado por las ediciones impresas antes que las digitales. Junto con la comodidad que significa leer una revista en papel, pensamos que es indispensable mantener y fortalecer la prensa y propaganda escrita en la medida que ésta perdura no estando determinada por las fragilidades de Internet. De esta manera también vamos a contracorriente de los ritmos impuestos por el poder, lo cual vemos de suma importancia en la búsqueda de caminos autónomos.

5- ¿Qué importancia le conceden a la reflexión escrita (impresa o virtual) en tiempos de la hipervelocidad de la información, en donde twitter solo permite utilizar 280 caracteres o a la tendencia de tic-toc de videos informativos de 3 minutos?

Al apostar ir a contracorriente del ritmo frenético que impone el poder significa, entre otras cosas, que vemos en las redes sociales y su dinámica un peligro para el desarrollo de la reflexión en profundidad y, por lo tanto, del intercambio de ideas que devengan en el fortalecimiento de discursos y prácticas anárquicas.

La superficialidad de las redes sociales ha llevado en muchos casos al vaciamiento de contenidos de las propuestas anárquicas, lo cual ha derivado en posturas alejadas de la lucha contra la autoridad. Relacionado con esto, la estética ha cobrado protagonismo: ya no importa lo que es o se busca ser, sino que lo que cuenta es el parecer, la imagen que se difunde, no importando si ésta va ligada a conductas o prácticas determinadas, lo cual innegablemente es consecuencia de las dinámicas que generan las redes sociales.

Por otra parte, sin duda el uso de las redes sociales facilita la difusión de actividades, manifestaciones y acontecimientos que se vayan sucediendo. Quizás esto influya positivamente en las convocatorias y ayuda a reaccionar con más rapidez, por ejemplo, frente a algún golpe represivo. No obstante, pensamos que las consecuencias nefastas que conllevan las redes sociales son más importantes y afectan en mayor profundidad que los beneficios que nos pueda traer.

6- Es un hecho de que en los últimos años muchos procesos anarquistas y sociales han respondido a sucesos locales de carácter internacional mediatizados por las redes enganchándonos a la agenda de los “trending topic” (ej. George Floyd, Me too), y que las redes sociales han devenido en una extraña palestra de la “justicia”, donde si bien consideramos que la denuncia y confrontación de figuras o grupos autoritarios es siempre necesaria, hacer dentro de las redes tiende a generar una descontextualización o una sentencia mediática que podría chocar con nuestros planteamientos anti-carcelarios y anti-punitivos. En su opinión ¿Cuál ha sido la influencia de las redes sociales en los entornos anárquicos en cuanto a éstas y otras situaciones parecidas?

7- Teniendo en cuenta el avance en el carácter insurreccional y la auto-organización anarquista en las últimas décadas y con motivo estallido social en el 2019, ¿identifican algún avance de las estrategias represivas del estado a través de medios tecnológicos? y si es así ¿cómo se ha respondido ante tal situación?

En Kalinov Most 8 ya tratamos y profundizamos sobre este tema en un artículo titulado «Las estrategias represivas del Estado».

A partir de la intensificación de la ofensiva anárquica en el territorio chileno los avances de los mecanismos represivos han sido evidentes. La policía en conjunto con la fiscalía han creado un equipo especial abocado exclusivamente a investigar la colocación de artefactos explosivos e incendiarios. Da igual si una bomba estalla en Santiago o en Arica (extremo norte de Chile), el equipo policial encargado de investigar será el mismo. Junto con esto la proliferación de las cámaras de vigilancia que se encuentran en cada rincón de la ciudad ha ayudado a la labor represiva, la que se ha especializado en el análisis y seguimiento de éstas, entrecruzando la información que otorgan logrando en varios casos la identificación de lxs responsables de los ataques. Existen casos en que el seguimiento de las imágenes de las cámaras han llegado a captar imágenes de compañerxs mucho antes de la realización del ataque, lo cual ha posibilitado finalmente su identificación. Esto, como señalamos, se debe al entrelazamiento de las cámaras de seguridad de la ciudad asociada a la expertiz del equipo represivo que se ha perfeccionado en dichas pesquisas.

A pesar de eso los ataques explosivos e incendiarios han continuado lo que, según nuestro punto de vista, es la mejor respuesta a los ajustes represivos.

8- En México a través de varios sexenios presidenciales se ha venido dando un proceso paulatino y camuflado de militarización del territorio impulsado primero por la derecha con el Partido Acción Nacional (PAN) y actualmente por la izquierda (MORENA). Teniendo en cuenta que Chile viene de una historia de dictadura militar, que ha sido velado por procesos de democratización, podrían mencionar ¿cuales han sido los mecanismos para que tanto desde el poder como desde la ciudadanía, ayuden a consolidar el militarismo y como se han traducido esto en momentos de tensión social, como lo fue la revuelta del 2019 y otros?

Desde la revuelta de octubre la presencia militar en este territorio ha sido constante lo que evidentemente ha fortalecido el militarismo. Los estados de excepción no han cesado: primero por la revuelta, luego con la excusa del covid 19 y ahora con el copamiento militar en el territorio mapuche. Las voces desde el poder piden con fuerza militares para controlar la «migración ilegal» en el norte de Chile, demostrando que en la actualidad todos los sectores de la política partidista ven necesaria el resguardo constante de militares en las calles. Esto, sin duda, es respaldado por gran parte de la ciudadanía que pasó de cuestionarlos y criticarlos en octubre de 2019 a pedir y exigir su presencia en la actualidad.

Lo señalado es algo que está pasando por lo tanto intentar develar los mecanismos que hay detrás del militarismo creemos que es precipitado, no obstante los medios de comunicación del poder juegan un rol determinante en este sentido transmitiendo de manera incansable ese sentimiento de inseguridad fundamental en el fortalecimiento de los aparatos de control y vigilancia.

La tendencia, como en el resto del mundo occidental, es a la militarización de la sociedad, algo que debemos tener presente para identificar las formas de hacerle frente.

9- ¿Qué encuentros y desencuentros ha habido dentro del movimiento anarquista en torno al proceso constituyente en Chile?

El proceso constituyente al igual que las últimas elecciones presidenciales entre un candidato socialdemócrata y uno de la derecha dura, ha generado varias rupturas y quiebres entre personas. Muchos acudieron a votar por el “mal menor”, o ante el temor al fascismo, mientras que otros votaron en el proceso constituyente para “mejorar las condiciones existentes”. Y bueno, si bien ninguna organización, colectivo o publicación asumió una posición a favor de estos procesos, fueron no pocas individualidades que asistieron a votar o incluso defendieron aquellos procesos, insultando a quienes cuestionaban y rechazaban cualquier confianza en la institucionalidad. La borrachera democrática duro bien poco, y la resaca es profunda para ellxs, quienes en gran parte andan arrepentidxs o avergonzados de haber confiado en aquel proceso.

En limpio, podemos sacar la importancia de posicionarse con fuerza ante estas coyunturas que se presentan como “callejones sin salida” donde habría que elegir algo o sino otros lo harán. La anarquia sabe superar y hacer saltar por los aires esas encrucijadas que solo buscan la legitimación del dominio.

10- ¿Cómo ha sido la crítica y deslinde de las izquierdas enquistadas (guerrillas, viejas y pesadas organizaciones de la izquierda) que han tenido contacto con los entornos anarquistas? Por ejemplo por éstas tierras, parece un tabú – incluso entre algunxs anarquistas- cuestionar al EZLN y hacerlo, aun con conocimiento de causa, ha llevado a muchxs compañerxs a ser tachadxs de “racistas,burgueses, privilegiadxs, contrarevolucionarixs, etc.”

La crítica a posiciones de izquierda ha sido permanente, a veces desde el plano teórico y otras tantas desde el plano practico, pero no es menos cierto la existencia de una amplia gama de otrxs revolucionarixs no anarquistas con los cuales se pueden hacer alianzas, coordinaciones y encontrar puntos en común.

A pesar de aquello, es importante evidenciar las diferencias, para desde ahí poder buscar puntos en común. Creemos que la crítica puede y debe expandirse a todxs, pero siempre con la intensión de agudizar el conflicto con el poder y no una excusa para la pasividad.

11- Hemos visto circular carteles de diversos encuentros y actividades anarquistas especialmente en Chile, con el lema “actividad libre de alcohol y humo”. Acá en México es muy poco común y por lo regular problemático levantar actividades con esa propuesta. ¿Podrían comentarnos algo sobre esto?

Eso es parte de la historia actual del movimiento anarquista, durante los 90 o 2000, también era impensado, pero ciertos sectores comenzaron a nadar a contracorrietne y levantar actividades sin alcohol ni humo, buscando diferenciar las actividades políticas de fiestas o espacios para el divertimento. Esto con el tiempo se fue extendiendo, no sin críticas y burlas por parte de quienes suelen socializar desde el alcohol. Si a eso sumamos la presencia de niñxs en actividades y la feroz crítica al narcotráfico, ya la situación se hizo una necesidad.

Aún hay algunas actividades donde es común el uso de alcohol, pero en general las actividades anarquistas se caracterizan por estar bien lejos de eso, pese a la caricatura que aun abunda del anarcopunk borracho y drogadicto

12- Les agradecemos su participación para la FIAKA, desde México siempre hemos estado muy atentxs a lo que ocurre por Chile y otros lugares del sur, esperamos que éste aporte pueda seguir impulsando al debate, la crítica y la autocrítica para que la peste anarquista pueda seguir contagiando de desobediencia y la libertad a más personas y que la revuelta pueda seguir quebrando los cimientos de esta nefasta sociedad ¿Les gustaría agregar algo más?

Lamentamos que estas palabras no hayan podido llegar a tiempo y no poder haber generado alguna charla, pero las puertas siempre están abiertas para esta y más iniciativas. Saludamos con fuerza a lxs compañerxs de Konspriacion Iconoclasta que han distribuido la revista por el territorio mexicano, haciendo carne, papel y tinta las expresiones practicas del internacionalismo.

Dejamos la invitación a quien quiera colaborar con un texto por medio de un aporte externo a la revista, y también a cualquier iniciativa para escribir, discutir, informar o lo que sea en que podamos aportar.

¡Abrazos y saludos siempre complices!

Entrevista realizada por la FIAKA a Kalinov Most en diciembre del 2022 (México-Chile).

