October 20, 2022

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Hace a penas diez d铆as se supo, de nuevo, que el Ministerio del Interior espa帽ol ha pinchado masivamente las comunicaciones de la Izquierda Independentista y de los CDR y les ha seguido por diferentes m茅todos. No es nuevo. Hablamos desde Sare Antifaxista por separado con dos de los espiados: Xavier Pellicer, que fue portavoz de Alerta Solid脿ria y ahora tambi茅n es diputado de la CUP en el Parlamento catal谩n, y Hug Lucchetti, concejal de CUP en Cardedeu y militante de Endavant, que se帽alan que no hay m谩s que poner el apellido 鈥榓ntiterrorista鈥 para traspasar las reglas de esta supuesta democracia.

Pellicer la compara con Turqu铆a. Lucchetti confirma que el Ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska 鈥渕iente鈥 porque se refiri贸 a estas escuchas diciendo que fueron ordenadas por el Gobierno anterior de PP, 鈥減ero se mantienen con el PSOE鈥. La intromisi贸n de los poderes del Estado, de la que se desconoce todo su alcance, se habr铆a iniciado pocos d铆as despu茅s de la huelga general del 8 de noviembre de 2017. Ambos lamentan 鈥渓os silencios鈥 del Gobierno catal谩n y del resto de partidos, y se aferran a un texto que aparece en los documentos policiales que dice que 鈥渓a izquierda independentista se perfila como una amenaza para la estabilidad y la paz social como un movimiento de contrapoder que es鈥.

Hug Lucchetti adem谩s hace hincapi茅 en que esta informaci贸n derivada de la escuchas y seguimientos por diferentes v铆as, 鈥渜ue est谩 en manos de nuestros abogados, tambi茅n lo est谩 en manos de la extrema derecha, ya que Vox, entre otros, es parte de la acusaci贸n. Por lo tanto, la extrema derecha tiene informaci贸n privada y sensible de todas las personas que hemos sido investigadas. Esto supone una amenaza para todas nosotras鈥. De hecho, este lunes Alerta Solid脿ria se ha personado ante la Audiencia Nacional para conocer todos los extremos que la informaci贸n que adelant贸 la Directa (www.directa.cat) hace unos d铆as, como el uso de software esp铆a en los tel茅fonos m贸viles, seguimientos presenciales, transcripci贸n de llamadas, clonaci贸n de agendas de contactos y colocaci贸n de balizas en los bajos de veh铆culos particulares.

Estamos hablando del espionaje al que os sometieron a un grupo de personas independentistas, 驴qu茅 opin谩is de lo que ocurri贸? 驴C贸mo veis la situaci贸n en estos momentos: mejora o empeora?

Xavier PELLICER. En general no es una cuesti贸n que nos sorprenda que pasara. No tenemos duda alguna de que sigue pasando actualmente. Y, aunque no nos sorprenda, s铆 que nos parece que no se puede normalizar una situaci贸n que se basa en investigaciones prospectivas absolutamente ilegales, es decir sin ning煤n tipo delictivo que se justifica en base a la persecuci贸n de una ideolog铆a y de una militancia pol铆tica, como es el Movimiento Independentista que, al final, de eso se trata.

HUG LUCCHETTI. La investigaci贸n que la ha impulsado la Audiencia Nacional arranca de alguna manera por la tesis de vincular el independentismo con terrorismo. A partir de aqu铆, cualquier medio est谩 justificado. En esta operaci贸n concreta, que la llaman 鈥榦peraci贸n Mambo鈥, intenta vincular la izquierda independentista con la direcci贸n de los CDR. Y tenemos el caso de las compa帽eras del CDR de la 鈥榦peraci贸n Judas鈥 del 23F que las acusan de terrorismo. Hacer esta relaci贸n: direcci贸n izquierda independentista-CDR-terrorismo es la tesis que justifica esta causa general y toda esta investigaci贸n y espionaje contra el independentismo. A partir de aqu铆, en mi caso concreto, son escuchas telef贸nicas de la Guardia Civil y mi actividad en el CDR de mi pueblo, que est谩 latente, que era una actividad p煤blica. Supongo que personas significadas o activas en las asambleas y las movilizaciones que se estaban dando, que no eran muy distintas de las movilizaciones que se pueden organizar en una huelga general: cortes de carreteras, piquetes, asambleas abiertas, actos para recaudar fondos antirrepresivos, etc.

Cuando alguien os dice que os est谩n espiando, 驴os lo imaginab谩is o os ha parecido algo extra帽o?

HUG LUCCHETTI. A ver, entra dentro de las posibilidades. Las personas que militamos ya tenemos una cierta cultura antirrepresiva aprendida, pero no deja de sorprenderte. A mi cuando me dijeron que constaban mis conversaciones en una investigaci贸n impulsada por la Audiencia Nacional no deja de sorprenderme, todav铆a hoy.

驴Cre茅is que esta supuesta democracia se puede permitir espiar a los disidentes, a quienes no est谩n de acuerdo con el Gobierno espa帽ol?

Xavier PELLICER. Al final, esa supuesta democracia y en base a la justificaci贸n del supuesto terrorismo es una cosa que vemos de forma com煤n en Turqu铆a por ejemplo, donde se persigue cualquier disidencia pol铆tica, y no nos extra帽a en el Estado espa帽ol porque no es una democracia, pues se justifica bajo la etiqueta del terrorismo la persecuci贸n total y la utilizaci贸n de cualquier tipo de herramienta para perseguir y espiar a cualquier tipo de movimiento disidente. 驴Permit铆rselo? En una democracia no tendr铆a que pasar, pero no estamos en una democracia. As铆 act煤a, ya no solo el servicio de espionaje del Estado, sino que lo hace justific谩ndolo un tribunal como es la Audiencia Nacional y lo hace con el amparo del Gobierno del Estado, que dice que es el 鈥榞obierno m谩s progresista de la historia鈥, pero que a trav茅s de la Fiscal铆a justifica y permite que cada dos o tres meses se vayan prorrogando unas escuchas y un espionaje sin ning煤n tipo de justificaci贸n, m谩s all谩 de decir que soy el portavoz de una organizaci贸n antirrepresiva, o que doy charlas, o que hablo de pol铆tica en mis conversaciones de tel茅fono.

HUG LUCCHETTI. La denuncia que hacemos, que hicimos en la rueda de prensa delante de la sede del Partido Socialista al conocerse la noticia era, entre otras cosas, porque el ministro Marlaska neg贸 que hubiera persecuci贸n por raz贸n ideol贸gica y que estos m茅todos como este espionaje no se est谩n utilizando en su Gobierno, o desde que el PSOE est谩 en el Gobierno. En toda la documentaci贸n precisamente se demuestra que eso que dice es mentira. Que empez贸 con el PP y ha continuado con el PSOE y, al final, se demuestra el profundo d茅ficit democr谩tico, la falta de democracia que hay en el Estado espa帽ol en el sentido de que el poder se sustenta en unas tesis que luego caen por su propio peso, como ha pasado con los compa帽eros anarquistas de Pandora, que tambi茅n bajo una supuesta idea de terrorismo hubo todo una represi贸n que luego acab贸 en nada la acusaci贸n. Aqu铆 en este caso est谩 por el mismo camino.

驴Por qu茅 cre茅is que se mantiene esa persecuci贸n y este espionaje?

Xavier PELLICER. Por lo mismo que construyen los atestados a los que hemos podido acceder que son incompletos y que vienen de alg煤n sitio, que no se justifican, y que van a otros sitios porque se acaba de forma abrupta. En mi caso, y en el de otros, no hay ninguna orden y, por lo tanto, tenemos la sospecha clara de que hay otras piezas que no han salido publicadas. Si vemos ese informe y la interpretaci贸n que hacen los cuerpos policiales como la propia Fiscal铆a, lo que dicen de forma expl铆cita es que la izquierda independentista es una amenaza real para el Estado y en este caso Alerta Solid脿ria es un espacio antirrepresivo que permite el activismo social, pol铆tico y la movilizaci贸n seguir haci茅ndolo. Por lo tanto, son piezas claves para luchar contra el Estado para avanzar en una posici贸n independentista, socialista y feminista de los Paisos Catalans, pues ellos se creen con todo el derecho a combatirlo con todas las herramientas que tienen en la mano.

驴Los Mossos D鈥橢squadra tienen algo que ver o no?

Xavier PELLICER. Concretamente con lo que hemos podido acceder no hemos visto ninguna relaci贸n, pero con los Mossos D鈥橢squadra hay otros procesos de denuncia pol铆tica, p煤blica y judicial. Por ejemplo, por las identidades suplantadas por las que se pudo localizar una creaci贸n de correos falsos haci茅ndose pasar por organizaciones como la CUP, como sindicatos de vivienda o sindicato de estudiantes. Por lo tanto, los Mossos tambi茅n tienen su brigada de informaci贸n que tambi茅n hace espionaje pol铆tico y tambi茅n persigue a la disidencia pol铆tica en Catalunya y lo hace de la mano del Estado.

Pero, mientras tanto, os imputan, os esp铆an, os controlan o amedrentan

HUG LUCCHETTI. Lo que genera es eso, por un lado, nos tiene ocupados y preocupados en todo el tema antirrepresivo y mientras no podemos seguir el trabajo pol铆tico o lo dificulta hacer el trabajo pol铆tico que nos toca. Y luego, tambi茅n, est谩 el efecto que genera en el entorno a nivel de miedo, desmovilizaci贸n, de intentar silenciar la disidencia a partir de ejemplificar al resto de poblaci贸n de lo que le puede pasar si se activa pol铆ticamente o si participa de ese tipo de movilizaci贸n. Es el efecto que genera esta represi贸n.

驴Los dem谩s partidos os apoyan o pasan de vosotros?

Xavier PELLICER. En este caso concreto creo que los silencios del resto de partidos hablan mucho, porque que a mi me conste no ha habido ninguna muestra de soporte a la CUP o a Alerta desde que el lunes pasado sali贸 en la Directa. Por lo tanto, hemos visto mucho silencio y muy pocas ganas de denunciar esta situaci贸n.

HUG LUCCHETTI. No se han pronunciado demasiado, la verdad. Hemos tenido muestras de apoyo de la gente cercana, de los vecinos y vecinas del pueblo, de las amistades, del entorno. Pero no ha habido mucho m谩s.

驴El Gobierno catal谩n se ha pronunciado?

HUG LUCCHETTI. No se ha pronunciado. S铆 que ha sido un efecto, un poco de que estas noticias empiezan ya a pasar desapercibidas, como que la gente se est谩 acostumbrando. Eso es un efecto y otro bien distinto se debe a ciertos silencios, que se dan en un contexto en el que ahora el 鈥榮oberanismo hegem贸nico鈥, no s茅 como llamarlo, est谩 en una estrategia de la mesa de di谩logo y de desactivar un poco o bastante la movilizaci贸n. Es la agenda del reencuentro. Al final, el PSOE puso sobre la mesa la agenda del reencuentro y parece que Esquerra Republicana (ERC), en este caso concreto, est谩 encantada. Es el contexto del por qu茅 pueden haber estos silencios. Ahora mismo estamos en una etapa de desmovilizaci贸n por parte del soberanismo oficial.

驴Creeis que hay una complicidad en este caso para que no crezca el sentimiento independentista?

Xavier PELLICER. Creo que, por un lado, hay unos intereses pol铆ticos determinados por parte del sector del independentismo de intentar bajar el conflicto e intentar normalizar unas relaciones con el Estado, e intentar evitar que se perpet煤e y eso lleva a este silencio a determinadas situaciones.

驴Que pasen estas noticias desapercibidas en un supuesto estado democr谩tico no deja de ser llamativo, m谩s para los gobiernos, y m谩s si te esp铆an a ti, porque le pueden estar o seguir espiando al presidente?

HUG LUCCHETTI. Hay mucha m谩s investigaci贸n, que Alerta Solid脿ria no tiene en sus manos, y parece que hab铆a mucha m谩s gente investigada. Que esto puede dar mucho m谩s en este sentido y estamos en una peque帽a parte.

Cuando ves que quien est谩 en frente tuyo, vamos a llamarle 鈥榚nemigo鈥, utiliza estos m茅todos 驴qu茅 tienes que hacer o conseguir tu para qu茅 te sientas con 茅l en una mesa?

HUG LUCCHETTI. S铆, s铆, totalmente. Es lo que habl谩bamos, que supuestamente el PSOE estaba en otra o lo est谩 vendiendo, de alguna manera. ERC est谩 intentando aprovechar el escenario del PSOE para desescalar la represi贸n, pero el PSOE no lo ha hecho, en todo caso est谩 en otro 谩mbito, pero sigue funcionando igual en cuanto a represi贸n.

Transcurridos unos d铆as desde que se conocieron que se mantienen las escuchas, seguimientos鈥 驴C贸mo va?

HUG LUCCHETTI. Alerta Solid脿ria est谩 estudiando la informaci贸n que tiene, pendiente del resto de informaci贸n que no sabemos, y a partir de ah铆 estudiar las opciones. Adem谩s este lunes ha incorporado un escrito de personaci贸n, que entreg贸 en el registro de entrada de la Audiencia Nacional espa帽ola. Entiendo que ahora lo m谩s grave es el tema de las compa帽eras del 23F que est谩n acusados de terrorismo. Esta gente es la que est谩 con la acusaci贸n m谩s grave. A nosotros nos han investigado, pero no ha ido a m谩s que se sepa en este momento. Pero est谩 un poco en el aire todo, no sabemos qu茅 puede pasar. Tiene que darse el juicio del 23 F, de la 鈥極peraci贸n Judas鈥, hay mucha informaci贸n que no conocemos. Est谩 todo en el aire.

No ten茅is la impresi贸n que estos temas salen cuando el Gobierno de Madrid necesita algo y salta el pist贸n, aparecen papeles, aparecen escuchas o retoman ciertos temas quiz谩s para amedrentar a la gente, para desviar la atenci贸n鈥

HUG LUCCHETTI. S铆, s铆. En varios casos, en este caso que te digo del 23F fueron detenidas cuando hubo el tema de la sentencia. Desde luego, si no lo hacen expresamente lo que comentas, parece.

Y yendo un poco m谩s al lado pol铆tico, el Gobierno catal谩n est谩 hecho un 鈥榗risto鈥. Se ha ido Junts Per Catalunya y ahora llega el problema de los presupuestos, pero recuerdo que cuando se form贸 el Gobierno se habl贸 de convocar de nuevo el refer茅ndum para el a帽o 2023, 驴eso est谩 lejos o m谩s cerca?

Xavier PELLICER. Es complejo, pero el resumen es que el 14 de febrero, cuando se produjeron las elecciones, se dieron unas mayor铆as determinadas, que eran independentistas y daban un giro hacia la izquierda. La situaci贸n de crisis m煤ltiple: social, econ贸mica, m茅dica requer铆a de soluciones potentes para dar una respuesta a los problemas, y la respuesta que ha dado el Gobierno catal谩n, con o sin Junts, ha sido una respuesta en favor de la patronal y en favor de la estabilizaci贸n de las relaciones con el Estado. Por lo tanto, se ha quemado una oportunidad clar铆sima de volver a empezar a crear una fuerza potente para el independentismo. Se ha llegado a una absoluto desencanto social, a una absoluta desmovilizaci贸n por la falta de proyecto de futuro.

Eso, digamos, no acaba aqu铆, porque la sociedad catalana necesita de soluciones y propuestas pol铆ticas para transformar esta sociedad y que pasan necesariamente por la movilizaci贸n social, que ha sido siempre el motor de la transformaci贸n del cambio en Catalunya.

La CUP apoy贸 al nuevo Gobierno catal谩n, presidido por Pere Aragon猫s (ERC), pero ha resultado bald铆o, 驴no ha servido para nada?

Xavier PELLICER. Lo que hicimos fue plantear unas propuestas de m铆nimos que respond铆an a unas demandas sociales que pens谩bamos que eran muy amplias y pensamos que pod铆an responder a las necesidades de la gente que pasaban desde seguir avanzando en el proceso de autodeterminaci贸n hasta parar los desahucios de familias vulnerables. Eran propuestas que llevaban al choque con el Estado. Al poner en el centro la agenda social y el conflicto 铆bamos a generar un muro que ten铆a que agrupar el Gobierno, a toda la gente para avanzar hacia la autodeterminaci贸n. Eso no fue posible por la falta de voluntad del resto de la gente del independentismo. Nosotros pensamos que era una etapa que hab铆a que quemar, sin ning煤n elemento de confianza objetiva, pero s铆 como para situar los l铆mites del propio Gobierno catal谩n y su falta de voluntad en avanzar.

Llegan los presupuestos del Estado, ERC seguro que los apoyar谩. Al final, se da el paso a los presupuestos que dan m谩s dinero a las fuerzas represivas para hacer frente al independentismo en Catalunya, Euskal Herria, Galiza o donde sea.驴entiendes que se pueda apoyar los presupuestos del Gobierno espa帽ol que, entre otras cosas, os esp铆a a vosotros?

Xavier PELLICER. No apoyamos, ni los apoyaremos.

Lo digo por los partidos catalanes que los apoyan

Xavier PELLICER. Lo que est谩 pasando es que hay un intercambio de cromos para estabilizar una situaci贸n y evitar volver a una situaci贸n de conflicto. Lo que pasa es que esto es pan para hoy y hambre para ma帽ana, porque si hay unos gobiernos que se dicen de izquierdas, pero no hacen pol铆ticas de izquierdas, dejan una pista inmensa a la extrema derecha para que se alce como falsa alternativa. A partir de aqu铆, m谩s temprano que tarde, aunque no nos guste, las tornas pueden cambiar y ser谩 inevitable el choque.

驴Veis que hay que ir al choque ya o cu谩ndo va a ser?

Xavier PELLICER. Lo que es obvio es que hay una situaci贸n de conflictos pol铆ticos que no se han resuelto y que el Estado no tiene una propuesta para resolverlos, y que habr谩 otros momentos de confrontaci贸n importantes y de necesidad de movilizaci贸n. Es donde nosotros venimos trabajando ahora y empleando nuestras fuerzas en movilizar, entretejer y en preparar el siguiente embate, que va a venir, que estamos seguros que llegar谩 porque los conflictos pol铆ticos no se resuelven y la situaci贸n es cada vez peor, y la gente va a responder, porque la gente no lo ha encajado.

驴Cu谩ndo va a ser en las pr贸ximas elecciones en Catalunya?

Xavier PELLICER. Es complicado decirlo. Porque demasiadas veces la realidad nos pasa por encima. Nadie preve铆a los hechos del 1 al 17 de octubre, tampoco el movimiento del 15M, ni las huelgas generales con la potencia que salieron y generaron. Lo que es importante es ir generando las condiciones para que vuelvan a darse. Y que cuando se den que tengan a la izquierda independentista y al movimiento popular aliment谩ndolas, entreteji茅ndolas y dando toda la fuerza.

Antes comentabais el tema de que si la izquierda no cubre las demandas sociales, entra el fascismo, la ultraderecha 驴crees que en Catalunya est谩 aumentando?

Xavier PELLICER. Al final, el tema de fondo es lo que comentabas: los gobiernos que se dicen de izquierdas, no est谩n haciendo pol铆ticas de izquierdas, por un lado. Por otro lado, en el Estado y en Catalunya la extrema derecha siempre ha estado presente y a trav茅s de partidos m谩s amplios como el PP. Lo que est谩 pasando es que a la derecha no le hace falta gobernar para que se apliquen sus pol铆ticas como el 谩mbito de extranjer铆a o de la ocupaci贸n. Desde la izquierda se est谩n apoyando esas mismas pol铆ticas. Este germen de parsimonia ya est谩 ocurriendo de facto de la mano de otros partidos, de la normalizaci贸n de estas posiciones y de los propios partidos puede generar un crecimiento mayor y lleva a quitarse la m谩scara de otras cosas, que antes no se atrev铆an a llevar a cabo. Creo que en Catalunya la situaci贸n pol铆tica es distinta en t茅rminos de hegemon铆a pol铆tica y por los resultados electorales, pero es una amenaza. En Catalunya es poco real, pero en el Estado espa帽ol es real y que hay que empezar a tomarse en serio a la ultraderecha, al fascismo.

HUG LUCCHETTI. Sobre esto y uni茅ndolo a las escuchas, hay dato importante como es que esta informaci贸n derivada de la escuchas y seguimientos est谩 en manos de nuestros abogados, pero tambi茅n lo est谩 en manos de la extrema derecha, ya que Vox, entre otros, son parte de la acusaci贸n. Por lo tanto, la extrema derecha tiene informaci贸n privada y sensible de todas las que hemos sido investigadas. Esto supone una amenaza para todas nosotras.

驴Con estos 鈥榩artidos de izquierdas, que no hacen pol铆ticas de izquierdas鈥, se puede pactar con ellos, de nuevo鈥 o va a ser el cuento de nunca acabar? Tenemos ejemplos como la supuesta derogaci贸n de la Ley mordaza, que sigue viva; lo que iba a ser la derogaci贸n de la reforma laboral; la Ley de Memoria, 驴a d贸nde vamos a llegar?

Xavier PELLICER. Al final, no se puede confiar en partidos que no est谩n haciendo nada por el fin de las desigualdades y que al final es m谩s pol铆tica. Hay que generar un frente popular y al margen, que tiene que tener su foco principal en la calle, en el movimiento organizado y esto es lo que da fuerza a los partidos que quieren transformar la sociedad; a los partidos como el nuestro que quieren lanzar el proyecto de unidad popular para forzar con el resto de la gente lo que obligue a los partidos.

Veo lo que est谩 pasando en Euskal Herria, aqu铆 los que iban de frente se han dado la vuelta, y me da la sensaci贸n que en Catalunya pasa algo parecido. No s茅 si vamos a tener suerte.

Xavier PELLICER. Bueno, hay un punto de eso. Hay partidos que nunca se hab铆an imaginado que iban sufrir represi贸n, que iban a ser detenidos por el Estado, porque no estaba en su cultura pol铆tica. Vieron lo que supon铆a abrir la puerta del enfrentamiento con el Estado. Quienes tenemos la cultura antirrepresiva de hace muchos a帽os, quien no ha tenido un juicio, ha tenido una detenci贸n o una condena, sabemos perfectamente lo que pasa cuando vas a confrontar a los poderes. Pero si es verdad que la sociedad catalana muestra un potencial muy fuerte de movilizaci贸n y de reivindicaci贸n y eso est谩 ah铆

Pero 驴no lo est谩n apagando?

Xavier PELLICER. Se est谩 intentando apagar, pero esto va por ciclos. No se puede estar en la cresta de la ola de la movilizaci贸n durante a帽os y a帽os, sino que son ciclos. Se est谩 trabajando para un pr贸ximo ciclo pol铆tico de movilizaciones, que va a venir, sino ya sabemos a lo d贸nde vamos y a lo que vamos. Es una situaci贸n compleja, pero vamos a trabajar. Hay esperanza. Es complejo, pero por eso estamos aqu铆 y por eso militamos.

Si quer茅is a帽adir algo, est谩is a tiempo.

HUG LUCCHETTI. Una cosa que sale en el informe con una cierta relevancia que investigan a la izquierda independentista porque consideran que es un movimiento que 鈥榮e perfila como una amenaza para la estabilidad y la paz social como un movimiento de contrapoder que es鈥. Para nosotros esta afirmaci贸n, de alguna manera, est谩 retratando una cuesti贸n que es importante que como movimiento, ahora mismo, somos el que tiene m谩s implantaci贸n en el territorio, con m谩s asambleas, con m谩s militancia y el Estado lo ve como una amenaza y por eso pone el punto de mira donde lo pone. No lo pone en la izquierda independentista porque s铆, sino porque es un movimiento con capacidad de movilizar, organizar a la gente y, desde esa perspectiva, ponen el punto de mira ah铆, en toda la represi贸n. Que ocurra eso tiene una parte de que te est谩 diciendo que vas por el buen camino