Entrevistamos a Xu芒n Rayne, una anarquista vietnamita y trabajadora sexual no binaria afincada en Estados Unidos, para que nos explique la intersecci贸n de sus identidades, los caminos de la solidaridad internacional entre los trabajadores del sexo y c贸mo los trabajadores en general pueden estar con los trabajadores del sexo.

Xu芒n utiliza cualquier/todos los pronombres.

M猫o Mun: 隆Hola! H谩blanos un poco de ti. 驴C贸mo llegaste a Estados Unidos y cu谩l es tu relaci贸n con Vietnam?

Xu芒n Rayne: Hola, me llamo Xu芒n. Vivo en San Diego, California. Nac铆 en Estados Unidos. Mis padres son del norte de Vietnam. Sus familias emigraron al Sur despu茅s de la partici贸n. Se conocieron en San Diego despu茅s de venir en barco y en campos de refugiados. No sab铆a que hab铆a vietnamitas que no llegaron en barco. Sal铆a con un chico cuya familia hab铆a llegado a EE.UU. en avi贸n y me dec铆a: “隆驴El avi贸n era una opci贸n?!”. Mis padres y abuelos que me criaron no hablaban mucho de Vietnam, salvo para decirme que deb铆a estar agradecida por lo que ten铆a, al tiempo que me advert铆an que no perdiera mis ra铆ces: “膽峄玭g m岷 g峄慶”. Lo cual es muy gracioso porque estuve rodeada de gente no vietnamita y me animaron a asimilarme para “triunfar”. El vietnamita fue mi primer idioma, pero ahora s贸lo conservo un nivel de primer o segundo grado.

Mis padres se fueron de Vietnam, as铆 que se puede decir que son “anticomunistas”. Mi madre habla del comunismo como algo que “parece una gran idea, pero no fue as铆”. Y como siempre me he sentido muy desubicada en Estados Unidos, en cierto modo esperaba sentirme como en casa en Vietnam… Pero hace unos seis o siete a帽os, cuando visit茅 Vietnam (mis abuelos paternos – 么ng b脿 n峄檌 viven en la ciudad de H峄 Ch铆 Minh) – que siempre hab铆a pensado que era un pa铆s comunista – me sorprend铆: “驴No es lo mismo? No es un poco capitalista? Quiz谩 sea porque soy un occidental despistado” (risas). Ahora he aceptado que siempre sentir茅 que no pertenezco a ninguno de los dos pa铆ses.

驴Por qu茅 te hiciste trabajadora del sexo?

Lo hice por dinero. Siempre he tenido una relaci贸n inestable con mi familia. Mis padres refugiados ten铆an expectativas muy altas sobre m铆 y mi rendimiento acad茅mico; eran controladores y autoritarios porque quer铆an que sus hijos tuvieran 茅xito. Se supon铆a que deb铆amos alcanzar el “sue帽o americano” para que sus sacrificios y penurias merecieran la pena. No hab铆a lugar para ning煤n inter茅s o relaci贸n que no tuviera que ver con entrar en una escuela prestigiosa o conseguir un trabajo prestigioso. No pod铆a tolerarlo. Nos pele谩bamos mucho cuando me criaban.

A los 18 a帽os, mi padre me ech贸 de casa y me cort贸 toda la ayuda. Sin experiencia laboral, ya que me hab铆an prohibido conseguir un trabajo, me qued茅 sin hogar y tuve que quedarme en casa de amigos, durmiendo en los coches; el trabajo sexual era la manera de conseguir mi independencia econ贸mica, r谩pidamente. Desde entonces, he ejercido el trabajo sexual de forma intermitente durante una d茅cada. Tambi茅n trabaj茅 en otros empleos, como en el sector de la alimentaci贸n, pero esos trabajos est谩n mal pagados y las condiciones laborales son malas. Una vez que haces trabajo sexual, es imposible hacer otro tipo de servicio de atenci贸n al cliente mal pagado sin pensar: “Podr铆a ganar este dinero mucho m谩s r谩pido”. En el trabajo de atenci贸n al cliente, tienes que lidiar con largas horas, dolores y quemaduras en el cuerpo, y tienes que aguantar el mal comportamiento tanto de los clientes con derecho como de los jefes o gerentes, por un salario de miseria. He tenido muchos trabajos, pero vuelvo al trabajo sexual porque me permite tener m谩s control sobre mi tiempo y mi cuerpo.

驴C贸mo eran las condiciones de trabajo cuando empezaste, y han mejorado?

El trabajo sexual era ilegal en todo Estados Unidos cuando empec茅 (con la excepci贸n de algunas partes de Las Vegas, Nevada). Como la compra y la venta de sexo estaban penalizadas, quer铆a mantener las cosas lo m谩s secretas, privadas y an贸nimas posible. Ten铆a miedo de que me pillara la polic铆a, de que me arrestaran y de que me acusaran de prostituci贸n o de tr谩fico de personas. Empec茅 haciendo encuentros en persona, o haciendo de acompa帽ante, utilizando Craigslist para encontrar clientes. Era una plataforma de bajo coste: no hab铆a que pagar por los anuncios. Pod铆a simplemente publicar un anuncio de texto, incluso sin fotos, y utilizar una direcci贸n de correo electr贸nico desechable y un nombre falso. Trabajaba sola, no pod铆a intentar encontrar y conectar con otras trabajadoras del sexo por miedo a que me pillaran.

Desde entonces, se han aprobado m谩s leyes contra el trabajo sexual y se ha intensificado la vigilancia. Esto empeora nuestras condiciones de trabajo. Las fuerzas del orden y las ONG han llevado a cabo campa帽as muy efectivas contra la “trata de personas” para aprobar leyes que apunten a los espacios y recursos que utilizan las trabajadoras del sexo, tanto f铆sicos como virtuales. La promulgaci贸n de la FOSTA-SESTA 鈥 en 2018 hizo que los sitios web y los proveedores de servicios que alojan contenido de trabajadores sexuales sean responsables de facilitar la trata. En respuesta, los servicios web, especialmente las redes sociales, endurecieron sus condiciones de servicio en torno a la desnudez y la expresi贸n sexual, incluyendo la educaci贸n sexual, la salud sexual y los temas queer/LGBT, imponiendo en general una mayor censura. Esto empuja a los trabajadores del sexo a espacios m谩s especializados y segregados que son exclusivamente “para adultos”, con costes de entrada m谩s elevados, y que son m谩s propensos a ser objetivo de las fuerzas del orden. Esto se parece mucho a lo que ha sucedido con el trabajo sexual en el espacio f铆sico cuando se “limpian” los paseos para aumentar el valor de la propiedad y la venta al por menor mediante la vigilancia de las personas de clase baja y sus comportamientos indeseables (el trabajo sexual y el consumo de drogas, sobre todo). Ante esta mayor amenaza de castigo, las trabajadoras del sexo asumen m谩s riesgos, como ir a zonas m谩s oscuras y tranquilas, a lugares desconocidos y trabajar solas en lugar de con amigos o aliados para evitar la atenci贸n de las fuerzas del orden. Estar socialmente aislado hace que el trabajo sea m谩s peligroso.

En el pasado, pod铆a conseguir clientes f谩cilmente sin tener que poner ninguna foto m铆a ni adjuntar un nombre e identidad a mis anuncios. Con menos espacios publicitarios y un grupo m谩s reducido de clientes potenciales, cada vez m谩s trabajadoras del sexo tienen que establecer una presencia en las redes sociales para encontrar clientes y asegurarles que no somos estafadoras o que no somos agentes de la ley. Esto nos hace m谩s vulnerables a la vigilancia. De hecho, empec茅 a usar Twitter para encontrar m谩s clientes despu茅s de que cerraran Craigslist y Backpage. Cuando los clientes y los ingresos son m谩s escasos, las trabajadoras del sexo corren m谩s riesgos para conseguir el dinero para el alquiler y para sobrevivir, lo que aumenta nuestra vulnerabilidad. Tengo el privilegio de no haber tenido que trabajar nunca en la calle, que es la forma m谩s peligrosa pero tambi茅n la m谩s accesible de ejercer el trabajo sexual. Es peligroso por la mayor exposici贸n a la polic铆a y por la menor capacidad de selecci贸n de los clientes. Aunque, como no hablaba con otras trabajadoras del sexo y no ten铆a redes de apoyo, tampoco sol铆a examinar a mis clientes.

驴Qu茅 haces en tu trabajo?

Mi trabajo es muy parecido a otros trabajos de atenci贸n al cliente, como en una tienda o en una cafeter铆a. Primero tengo que escribir anuncios, hacerme fotos bonitas y publicarlas. Luego investigo a mis clientes para obtener toda la informaci贸n posible -fotos de sus documentos de identidad, nombres de sus lugares de trabajo- por mi propia seguridad. Despu茅s, me visto, me maquillo y me presento a la cita. Tambi茅n hay que hablar con los clientes sobre c贸mo puedo ayudarles. El estr茅s es exactamente el mismo que el de cualquier otro trabajo en el que se presta un servicio.

Despu茅s de que se aprobara la FOSTA-SESTA, tambi茅n abr铆 una cuenta en OnlyFans para diversificar mis ingresos. Pero s贸lo un porcentaje muy peque帽o de personas puede ganarse la vida por completo s贸lo con OnlyFans. El trabajo sexual en l铆nea no es mi punto fuerte, ya que requiere un conjunto de habilidades diferentes y me va mejor en persona.

Eres una firme defensora de la despenalizaci贸n total del trabajo sexual. 驴Por qu茅 la despenalizaci贸n total y no la legalizaci贸n o el modelo n贸rdico?

En pocas palabras, el modelo n贸rdico, o la despenalizaci贸n parcial del trabajo sexual, significa que vender sexo est谩 bien, pero comprarlo no. No funciona porque la prostituci贸n suele ser algo que la gente hace cuando no tiene otras opciones, y cuando su grupo de clientes es menor, los trabajadores s贸lo se desesperan m谩s. Este modelo tampoco centra las necesidades de las personas que ejercen el trabajo sexual: la sociedad sigue vi茅ndonos como una molestia, s贸lo quieren que la prostituci贸n desaparezca. Tambi茅n tenemos informaci贸n en tiempo real de este modelo de organizaci贸n de trabajadoras sexuales en pa铆ses como Suecia e Irlanda, donde las trabajadoras sexuales siguen siendo acosadas por la polic铆a, son desalojadas y pierden la custodia de sus hijos, s贸lo por ser trabajadoras sexuales.

La legalizaci贸n del trabajo sexual, por otra parte, crea dos categor铆as: las trabajadoras del sexo legales e ilegales. Las trabajadoras del sexo m谩s marginadas son criminalizadas de otras maneras, como por ser indocumentadas, trans, negras, pobres, etc. Tambi茅n implica un mont贸n de aros que los trabajadores del sexo tienen que pasar, como las pruebas obligatorias de ITS, 隆lo cual es incre铆blemente putof贸bico! En lugar de abordar la horrible educaci贸n sexual que ense帽a sobre todo la abstinencia en los Estados Unidos, implica que las trabajadoras del sexo son portadoras y propagadoras de las ITS, a pesar de que solemos ser las m谩s conscientes y precavidas con respecto a las ITS, porque 驴por qu茅 destruir tu propia casa?

Todo esto se relaciona con mi pol铆tica antipolicial en general, que pide que se elimine la vigilancia no s贸lo de los trabajadores del sexo, sino tambi茅n de los transexuales, los pobres, los consumidores de drogas, etc. La despenalizaci贸n total del trabajo sexual es un gran comienzo, pero no es suficiente. F铆jate en Nueva Zelanda: el trabajo sexual est谩 totalmente despenalizado, pero se sigue persiguiendo a las trabajadoras sexuales que no son ciudadanas; la polic铆a sigue persiguiendo a las personas que tienen m谩s probabilidades de ejercer el trabajo sexual, o a las personas que “parecen” trabajadoras sexuales, como los transexuales.

Algunas personas creen que las trabajadoras del sexo no pueden dar su consentimiento para tener relaciones sexuales con los clientes. 驴Qu茅 opini贸n tienes al respecto?

Bueno, yo preguntar铆a si cualquier persona que trabaje bajo la amenaza de pasar hambre o quedarse sin casa puede consentir de forma significativa a realizar su trabajo. Esto se extiende a los muchos trabajos miserables que la gente hace, como el servicio de comida: 驴la gente seguir铆a haci茅ndolo si no tuviera que preocuparse por la comida, la vivienda y la atenci贸n sanitaria? La gente se aferra a este tipo de creencias porque no quiere pensar en que vive en una sociedad capitalista injusta y no consentida. En su lugar, se帽alan a las trabajadoras del sexo como un caso especial para evitar hacer las preguntas dif铆ciles.

En el contexto del trabajo sexual, cuanto m谩s precario eres, menos puedes consentir. Cuantas m谩s formas de criminalizaci贸n, de persecuci贸n y de castigo se apliquen a una persona, m谩s vulnerable ser谩. Ese es el papel de las fronteras, las prisiones y la polic铆a. Estar desesperado te hace explotable: la desesperaci贸n disminuye tu capacidad de negociaci贸n. Por ejemplo, en cada sesi贸n mantengo una conversaci贸n con el cliente sobre las actividades que voy a realizar. Si el cliente me coacciona o me obliga a hacer algo que no he aceptado, eso es una violaci贸n de mi consentimiento. Normalmente, tengo la posibilidad de abandonar la situaci贸n, de priorizar mi bienestar sobre el dinero. Pero si este mes las fuerzas del orden cierran un sitio de anuncios o llevan a cabo una muy publicitada operaci贸n “contra la trata”, habr谩 menos clientes potenciales que busquen mis servicios. Estar茅 m谩s desesperado por conseguir un alquiler. Me ver茅 presionado a ver a alguien que parece menos seguro (agresivo, amenazante, ha sido incluido en la lista negra, se niega a proporcionar informaci贸n de selecci贸n). Podr铆a aceptar hacer actividades que normalmente no har铆a por el dinero.

En nuestra correspondencia anterior mencionaste que es raro ver “vietnamita”, “trabajadora sexual” y “anarquista” en la misma frase. 驴C贸mo te afecta la intersecci贸n de esas identidades?

Ejercer el trabajo sexual como vietnamita en Estados Unidos puede ser un poco solitario, porque s贸lo hay un pu帽ado de trabajadores sexuales vietnamitas. Y como tengo una familia lejana, tambi茅n estoy desconectada de mi comunidad vietnamita local. Hasta que entr茅 en Twitter, no hab铆a conocido a ninguna otra trabajadora del sexo vietnamita. Tampoco conoc铆a suficientemente la historia vietnamita. Mi familia no quer铆a hablar de ello: Vietnam s贸lo se mencionaba para recordarme nuestra p茅rdida, o para dar las gracias, sin ning煤n contexto hist贸rico.

En cuanto a ser anarquista, no he le铆do mucha teor铆a, pero siempre he tenido esa vena antiautoritaria en m铆, desde la misma relaci贸n con mis padres. Sent铆 que el respeto es algo que hay que construir, no aceptar sin preguntas. Adem谩s, 隆mi primer trabajo que no fue de tipo sexual fue en una cooperativa de trabajadores! Esa experiencia de autoorganizaci贸n, de ser tu propio jefe, de no responder a nadie m谩s que a ti mismo y a tus compa帽eros, sin jerarqu铆as, y de educar a los dem谩s, fue el comienzo para m铆. Tambi茅n pude practicar la resoluci贸n de conflictos sin apelar a una autoridad m谩s poderosa. Y un d铆a me di cuenta: “隆as铆 que anarquismo se llama!”

Mi condici贸n de anarquista tambi茅n est谩 relacionada con la raz贸n por la que hago trabajo sexual. Para m铆, buscar un trabajo tradicional es un compromiso. Tener un jefe, tener un gerente, eso no se siente como una relaci贸n saludable. El trabajo sexual no es perfecto, pero me da la autonom铆a que otros trabajos no me dan.

Tambi茅n eres no binaria. 驴Cu谩les son las perspectivas 煤nicas de ser una trabajadora sexual no binaria?

Al principio me sent铆a sola, y sent铆a que no lo hac铆a lo suficientemente bien. Pensaba que ten铆a que presentarme como alguien muy convencionalmente femenino, alguien que no soy, porque de lo contrario nadie me contratar铆a. Sin embargo, cuando no eres t煤 misma y no te sientes c贸moda, se nota en tus interacciones. Intentaba decir cosas como: “Soy una marimacho, tengo el pelo corto”, para que los clientes supieran qu茅 esperar y s贸lo me contrataran si estaban de acuerdo con ello. Muchas personas se pon铆an en contacto conmigo con preguntas invasivas y groseras sobre mi g茅nero y mi sexo.

Ahora, soy una trabajadora sexual abiertamente no binaria y m谩s de mis clientes son amigables y conocedores de lo queer, o al menos est谩n interesados en aprender sobre la identidad y la pol铆tica de g茅nero. En general, mis interacciones laborales son m谩s org谩nicas. El hecho de ser no binaria afecta a mis ingresos, ya que tengo un nicho de clientes en lugar de ser “corriente”. Pero al mismo tiempo, s茅 que no puedo cambiar eso de m铆 misma. Cuando me visto para trabajar, me gusta tener flexibilidad para jugar con mi aspecto. Cuesta mucho parecer “naturalmente” una mujer, y no cualquier mujer, sino una mujer rica. Para m铆, ser no binaria se mezcla con hacer drag de clase. Puede que tenga que entrar en un hotel o en un restaurante de alto nivel, con lo que todav铆a me siento inc贸moda. Quiero presentarme como “m谩s rica” de lo que realmente soy y, en general, me gusta traspasar los l铆mites de lo que parece, de lo que es presentable, aceptable, deseable.

驴Qu茅 caminos hay para la solidaridad internacional entre los trabajadores del sexo, as铆 como entre los trabajadores del sexo y otros trabajadores? 驴Qu茅 obst谩culos hay?

Gran parte de lo que hacen las trabajadoras del sexo es aprender unas de otras. En este momento, yo personalmente estoy aprendiendo sobre la justicia de la discapacidad, porque muchas trabajadoras del sexo son personas discapacitadas, y siento la importancia de ampliar el concepto de trabajo y de atenci贸n. Creo que mucha gente se queda fuera de los movimientos tradicionales de los trabajadores porque la l贸gica capitalista define el valor humano a trav茅s de la capacidad de venta de la mano de obra, y eso hay que cuestionarlo.

Debido a la criminalizaci贸n en muchos lugares, las trabajadoras del sexo tienen que tener cuidado de ser visibles. El hecho de que se revelen sus datos personales, como el nombre y la direcci贸n del gobierno, puede llevar a la p茅rdida de otros trabajos, de puestos acad茅micos, de la vivienda y de la custodia de los hijos. En general, hay que equilibrar la presencia p煤blica con el hecho de enfrentarse a la persecuci贸n penal y a los riesgos de violencia policial y penitenciaria. Siempre habr谩 personas en los m谩rgenes y es m谩s dif铆cil pero importante aprender de esas posiciones. Los trabajadores del sexo no son un monolito. Todos los movimientos que se ocupan del encarcelamiento, la disparidad de clases, la migraci贸n, los derechos trans y queer, etc., tienen la oportunidad de solidarizarse con las trabajadoras sexuales porque hay trabajadoras sexuales dentro de cada lucha. Las organizaciones y los movimientos que excluyen a las trabajadoras sexuales son necesariamente antipopulares y no est谩n verdaderamente comprometidos con la liberaci贸n de todos.

En cuanto a la solidaridad internacional, con tantas industrias y contextos globales diferentes, es importante escuchar a las personas que comercian con el sexo en cada lugar, y especialmente buscar organizaciones creadas y dirigidas por trabajadores del sexo. Presta atenci贸n a qui茅nes est谩n representados. En el contexto del trabajo sexual, las personas m谩s representadas son las trabajadoras del sexo de alto nivel, a menudo mujeres blancas y cisg茅nero del Norte global, lo que lleva a muchas personas a tener una imagen muy deformada de qui茅nes ejercen el trabajo sexual. As铆 es como funciona la representaci贸n: se priorizan las voces m谩s agradables. A menudo, las trabajadoras del sexo m谩s pobres y precarias son ignoradas o silenciadas activamente. Por supuesto, los pol铆ticos y las fuerzas del orden prestan atenci贸n y recursos a quienes dicen hablar en nombre de las trabajadoras del sexo, como las organizaciones de rescate y las feministas radicales que excluyen a las trabajadoras del sexo. La gente deber铆a desarrollar escepticismo ante cualquier persona o grupo que defienda una mayor criminalizaci贸n de cualquier aspecto del trabajo sexual como soluci贸n a la trata. Esto significa desarrollar un an谩lisis m谩s profundo de c贸mo la polic铆a y las fronteras funcionan para crear desigualdades y facilitar la explotaci贸n. Es necesario comprender que el Estado es la fuente clave de la explotaci贸n. No puede ser la soluci贸n a la misma.

Los trabajadores tambi茅n deben ampliar su an谩lisis del poder y la autoridad. Tenemos que plantear las preguntas dif铆ciles: 驴estamos dispuestos a ceder nuestro poder y autonom铆a para sentirnos “m谩s seguros”? 驴C贸mo se define la seguridad, para qui茅n es? 驴Qui茅n no est谩 incluido en ella? Tenemos que cuestionar c贸mo se crean los conceptos de criminalidad y qu茅 desigualdades estructurales oculta y naturaliza. 驴Cu谩l es el papel de la polic铆a? 驴Creo realmente que cualquier gobierno puede “servir y proteger” a todos por igual? Esto se debe a que muchos, incluidas las feministas radicales excluyentes de las trabajadoras sexuales, creen que pueden utilizar las herramientas del Estado para lograr un cielo comunista. Pero a pesar de su fuerte ret贸rica anticapitalista y antiimperialista que la gente quiere escuchar desesperadamente, en 煤ltima instancia siguen trabajando con la polic铆a. En 煤ltima instancia, sus acciones consisten en reforzar las fronteras y vigilar a las personas indeseables. Esto demuestra que todav铆a perciben al Estado y a la polic铆a como algo bueno, que s贸lo necesita algunos ajustes y reformas para funcionar sin problemas. Y eso no es hist贸ricamente as铆.

