October 28, 2022

Brasil es el pa铆s m谩s extenso de Am茅rica Latina, un territorio con un gran peso social y pol铆tico en el continente, con la lengua portuguesa como idioma oficial y principal, obviamente resultado de un proceso colonizador, muy similar a la lengua espa帽ola, y con quien queremos construir relaciones pol铆ticas y de apoyo mutuo. Por ese motivo hemos querido entrevistar al Colectivo Aut贸nomo Lima Barreto y a la FOB, Federaci贸n de Organizaciones Sindicales Revolucionarias de Brasil, a la que pertenece. Cuando se ha realizado esta entrevista Brasil se encontraba inmerso en pleno periodo electoral, donde eleg铆an entre el neofascista de Jair Bolsonaro o el socialdem贸crata Lula da Silva, y a trav茅s de esta entrevista queremos conocer mejor el contexto brasile帽o, la lucha sindical, estudiantil, social y revolucionaria. Es decir, nos interesan los movimientos en que m谩s all谩 del electoralismo se organizan las clases populares para luchar por una transformaci贸n anticapitalista de la sociedad.

Todo Por Hacer (TxH): Contadnos acerca de vuestro colectivo aut贸nomo Lima Barreto, 驴cu谩ndo surge este proyecto? 驴en qu茅 谩mbito social es vuestra acci贸n? 驴qu茅 luchas afront谩is en la actualidad?

El Colectivo Aut贸nomo Lima Barreto surge en el a帽o 2020, en medio del contexto de pandemia. El grupo inicial que buscaba la afiliaci贸n a la FOB ya sent铆a la demanda de una mejor estructura organizativa. Sin embargo, ya ten铆amos una amplia experiencia en la articulaci贸n de acciones revolucionarias, como las Jornadas de Junio en 2013, donde la ciudad de Natal tuvo importancia y protagonismo en la lucha. Tambi茅n en la ola de ocupaciones de centros escolares contra el Proyecto de Reforma Constitucional, que limita el techo del gasto p煤blico en 谩reas prioritarias como salud y educaci贸n, o la Ocupaci贸n de la Rector铆a de la UFRN en 2019. Nos damos cuenta de la importancia de estar organizados federativamente con otros grupos para poder articularnos a nivel nacional, ya que vimos que el avance de los sectores reaccionarios era fuerte, y los grupos m谩s revolucionarios no pod铆an ser rehenes de reaccionar tan solo a la coyuntura inmediata.

Como es un colectivo estudiantil, su primer foco de lucha fue en relaci贸n a la Ense帽anza Remota de Emergencia (adoptada en todo el pa铆s durante la pandemia), que materializ贸 un proyecto de la entidad capitalista Banco Mundial, que termin贸 por profundizar el d茅ficit educativo de las clases sociales m谩s vulnerables. Actualmente estamos enfocados en combatir los recortes en las inversiones p煤blicas en educaci贸n y en la articulaci贸n pr谩ctica de colectivos antifascistas para las acciones cotidianas, adem谩s de tener un proyecto de apertura de una sede, en una comunidad perif茅rica de la capital Natal, para ampliar nuestra inserci贸n popular.

TxH: Sabemos que el nordeste de Brasil es un territorio con una notable conciencia de clase, y que la poblaci贸n que lo habita es en su mayor铆a afroamericana, 驴c贸mo ha afectado la llegada de Bolsonaro estos 煤ltimos a帽os directamente a la vida en vuestro territorio?

En primer lugar, debemos se帽alar que, aunque la aceptaci贸n del actual presidente est谩 por debajo del promedio nacional en la regi贸n, Bolsonaro sigue teniendo un apoyo considerable en las principales ciudades de la regi贸n nordeste, incluso entre los estratos m谩s pobres de la poblaci贸n, a nuestro entender por algunas razones, tales como: un retraso hist贸rico en la educaci贸n, ya que la regi贸n nororiental es, hasta el d铆a de hoy, la m谩s afectada en este sentido; acoso electoral por parte de los empresarios; el uso de noticias falsas; los incesantes ataques de la prensa al PT y el acoso a las iglesias que se compromet铆an con el Gobierno. Aun as铆, siendo el Nordeste la regi贸n m谩s pobre del pa铆s, cada acci贸n del presidente termina siendo m谩s dram谩tica para esta poblaci贸n, como se evidencia si analizamos el 鈥渕apa del hambre鈥 de Brasil, donde se se帽ala el Nordeste como la regi贸n m谩s afectada por esa coyuntura.

TxH: Vuestro colectivo est谩 integrado en la RECC (Red Estudiantil Clasista y Combativa), contadnos c贸mo funciona esa organizaci贸n y c贸mo es la relaci贸n entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero y rural brasile帽o.

La RECC es una federaci贸n estudiantil independiente que se gu铆a por los principios de autonom铆a, acci贸n directa, apoyo mutuo, democracia de base y antidiscriminaci贸n, y forma el brazo estudiantil de la FOB. Tiene con esta federaci贸n la paridad de decisi贸n junto con otras secciones de la misma, obreros y populares, por ejemplo. Dado el principio de apoyo mutuo y solidaridad de clase que nos gu铆a, estos diversos sectores de la central sindical act煤an conjunta y solidariamente entre s铆, cuando estas secciones y sectores presentan determinada demanda en cada localidad. Teniendo en cuenta las dimensiones continentales del pa铆s, la aplicabilidad de este principio var铆a de un lugar a otro.

TxH: Adem谩s, est谩is afiliados en la FOB (Federa莽茫o das Organiza莽玫es Sindicalistas Revolucion谩rias do Brasil), explicadnos las acciones que realiza esta organizaci贸n en Brasil. Tambi茅n nos interesa conocer c贸mo es el movimiento anarquista en el pa铆s, y qu茅 relaciones se tienen con otros grupos libertarios.

La FOB pretende rescatar la metodolog铆a del sindicalismo revolucionario como principal forma de organizaci贸n de los oprimidos. No utiliza financiaci贸n p煤blica ni privada, dependiendo exclusivamente del aporte de sus militantes, lo que, en consecuencia, garantiza la autonom铆a de acci贸n. Trabaja desde la organizaci贸n de estudiantes y trabajadores del 谩rea de la educaci贸n, as铆 como de recolectores de materiales reciclables, incluyendo la articulaci贸n y apoyo a las luchas de los pueblos originarios. El Movimiento Anarquista en Brasil se puede dividir en cuatro grandes grupos gen茅ricos, y sus relaciones entre s铆 son muy heterog茅neas seg煤n cada contexto local, ser铆an estos: el Movimiento AnarcoPunk, grupos organizados y federados como CAB (Coordena莽茫o Anarquista Brasileira), FOB, Resistencia Popular, o UNIPA; grupos de afinidad que son colectivos independientes y no federados; y el campo del anarquismo cultural est谩 dominado por Anarco Individualistas. A nivel local nos alineamos en acciones de calle y otras intervenciones que exigen m谩s radicalidad con algunos grupos de afinidad libertaria y antifascista.

TxH: Adem谩s del movimiento anarquista, 驴qu茅 vinculaciones o luchas en com煤n en Brasil se tienen con otras organizaciones como el movimiento feminista, LGTBI, antifascista, comunidad ind铆gena o con otros sindicatos o movimientos como el MTS (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)?

A diferencia de hace un siglo, hoy el movimiento anarquista es muy peque帽o, lo que termina limitando el alcance de sus acciones, pero donde est谩 organizado, su actuaci贸n en todas estas luchas antes mencionadas est谩 bastante llena de voluntad y compromiso.

TxH: Igualmente, 驴cu谩les son vuestras referencias revolucionarias internacionales y con qu茅 otras organizaciones o movimientos a nivel mundial ten茅is contacto o realiz谩is acciones conjuntamente?

La federaci贸n tiene conexiones y contacto con varias organizaciones sindicales y revolucionarias alrededor del mundo, ya que tenemos simpat铆a y alineamiento con la CIT-ICL (Confederaci贸n Internacional del Trabajo). Contribuimos a campa帽as para dar a conocer las luchas de estas otras organizaciones y formamos redes internacionales en apoyo de las Zonas Zapatistas en el sur de M茅xico y con la revoluci贸n del pueblo kurdo en el noreste de Siria.

TxH: Esta entrevista la estamos haciendo previa a la segunda vuelta de elecciones en Brasil y tras una movilizaci贸n antifascista muy fuerte contra Jair Bolsonaro, pero 驴qu茅 lectura pol铆tica revolucionaria hac茅is sobre el contexto actual en medio de unas elecciones en las que se elige entre Bolsonaro y el socialdem贸crata Lula?

A nuestro entender, las manifestaciones 鈥渁ntifascistas鈥 que se vienen dando desde 2019, se circunscriben a un sesgo institucional y electoral donde, las principales centrales sindicales dominadas por la socialdemocracia, no orientan los aspectos fundamentales que deben ser abordados: ser atacada en la estructura del sistema para garantizar la soberan铆a autodeterminada de nuestras comunidades; perif茅rico urbano, rural, lugares de residencia, trabajo y estudio. Siempre apoy谩ndose en las resoluciones institucionales, ya sean electorales o CPI (Comisi贸n Parlamentaria de Investigaci贸n) m谩s que en la organizaci贸n del pueblo oprimido en los referidos 谩mbitos.

Son pocos los sectores que han demostrado tener la dimensi贸n real de la tarea que nos corresponde, que es la de organizar la revuelta y la indignaci贸n social a trav茅s de las organizaciones de base. Esta tarea es a partir de proyectos donde las personas involucradas identifiquen y discutan sus problemas m谩s sensibles, propongan y descarten soluciones, para que todas las personas interesadas en resolver tales dilemas tengan una amplia participaci贸n. Finalmente, busquen colectivamente ejecutar lo pactado, sin descartar en este proceso ninguna t谩ctica, salvo la conciliadora con los poderes dominantes. Estos sectores son los grupos libertarios federados, mencionados anteriormente, grupos de afinidad y sectores m谩s combativos y politizados de simpatizantes organizados. Dicho esto, sabemos que la elecci贸n del socialdem贸crata Lula representa un cierto freno, a nivel institucional, en esta fascistizaci贸n y que la reelecci贸n del 鈥楨xcrement铆ssimo鈥 (Bolsonaro) legitimar铆a una muy peligrosa milicia din谩stica fascista, sin embargo, la elecci贸n, queda lejos de ser suficiente para prohibir tanto el fascismo como la usura de las 茅lites empresariales burguesas. Hay que tener en cuenta que la primera vuelta electoral ya defini贸 al congreso y parlamento m谩s reaccionario desde la vuelta a la democracia de 1985.

Una bancada militar verdaderamente fascista, 鈥渇undamentada鈥 en una moral cristiana ultraconservadora, representando quiz谩s a la m谩s activa y peligrosa alt-right en Am茅rica Latina, ya ha sido confirmada en la primera vuelta electoral. Aqu铆 en el estado de Rio Grande do Norte, un militante fascista, un polic铆a exonerado de su cargo por ser investigado en un triple homicidio, vinculado a un grupo de exterminio, fue elegido con un apoyo r茅cord en la historia para el cargo de Diputado de Estado, con m谩s de 88 mil votos (lo que prueba la popularidad y la capilaridad del discurso y las pr谩cticas fascistas en la sociedad brasile帽a contempor谩nea), es un ejemplo local del camino que nos lleva la disputa institucional. El propio candidato Lula ya ha mostrado su renuencia a revocar la reforma laboral del golpista Temer, que hace extremadamente vulnerable la seguridad social; o incluso si consideramos los recortes en educaci贸n, a pesar de ser profundizados por Bolsonaro (el Excrement铆ssimo) tienen su efecto en origen en 2014 durante el gobierno de Dilma Rousseff (PT).

TxH: Dec铆a el anarquista espa帽ol Ricardo Mella a los obreros: 芦votad lo que estim茅is conveniente la jornada de las elecciones, o absteneos. Pero no olvid茅is nunca que lo primordial es lo que hac茅is, con vuestra lucha, los restantes d铆as del a帽o禄. 驴Qu茅 tareas est谩n pendientes en la lucha en Brasil y cu谩l es el camino que las organizaciones de clase deben tomar independientemente del resultado electoral?

Rescatando la metodolog铆a del Sindicalismo Revolucionario, el proceso electoral se entiende como ineficaz para la liberaci贸n de los oprimidos, y como se evidencia, somos cr铆ticos con sus resultados. Sin embargo, entendemos que no est谩 a la altura de una organizaci贸n con enfoque materialista que se gu铆a por la identificaci贸n com煤n de los males materiales que la aquejan, para deliberar sobre procesos que no est谩n dentro de su 谩mbito de actuaci贸n, por lo que no corresponde a la organizaci贸n determinar cu谩l ser谩 la posici贸n individual de sus integrantes frente al reclamo electoral. Estando de acuerdo con Mella, lo m谩s importante es lo que hacemos en nuestra vida diaria. Por tanto, valoramos que la tarea de toda organizaci贸n con pretensiones revolucionarias es organizar a las masas indignadas y su revuelta, a los millones que desprecian este proceso por falta de acceso a saberes y culturas liberadoras. A trav茅s de organizaciones de base que tienen como metodolog铆a la acci贸n directa, la autonom铆a y la combatividad, donde sirven tanto como instituciones del pueblo que sustituir谩 al orden burgu茅s (algo que ya se hace en algunas comunidades perif茅ricas, urbanas y rurales), como el entorno natural de la organizaci贸n social cotidiana.

Puedes leer esta entrevista en su portugu茅s original en este enlace