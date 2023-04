–

Por Iván Fernando Mérida Aguilar **

A inicio del siglo XXI, surgió la colección “Utopía Libertaria”, sus miembros provenían de la militancia anarquista y varios fueron miembros de la revista UTOPÍA. La colección se propuso como una apuesta libertaria del nivel de la mítica Editorial Proyección y Americalee, sellos que dejaron un importantísimo legado anarquista en las estanterías de todos los estudiosos de las ideas libertarias. Así, a mediados de los 2000 los libros de Utopía Libertaria circulaban en ferias autogestionarias, contraferias del libro y otros espacios a los que llegaban anarquistas viajeros con un paquete de libros. Muchos jóvenes bolivianos pudieron por primera vez tener en sus manos libros de autores tan emblemáticos como Mijail Bakunin, Piotr Kropotkin, Pierre Proudhon, Murray Bookchin, entre otros. Además, la apuesta de la editorial por liberar los libros y hacerlos disponibles para su descarga digital, permitió que muchos se inspiraran a sacar copias para su difusión.

Porque el anarquismo es un ideal humano e intelectual, es que los libros siempre acompañaron a los y las anarquistas, independientemente de la corriente que siguieran, los libros, capítulos de libros, y fragmentos siempre estuvieron en la mente de un anarquista que se enfrentaba a la dominación. Para muchos el anarquismo fue lo que nos introdujo al mundo de las letras, sus desafíos semánticos a la verdad impuesta y la humanidad con la que abrazaban su entorno, nos llevo a apreciar la intelectualidad, no para la vanagloria individual, sino para el entendimiento de nuestros entornos. Y así es que Utopía Libertaria logró su cometido, hoy sus colores rojinegros, son reconocibles en todas las ferias de libro anarquista, y son entrañables para todo anarquista que encuentra en sus páginas, esclarecimiento y claridad. Que las ideas libertarias sigan adelante, llegando a los corazones y mentes de todo aquel que no quiere dominar ni ser dominado.

Iván Fernando Mérida Aguilar: ¿Cuándo se proyectó la construcción de “Utopía Libertaria” y cuando se consolido su efectiva realidad?

Utopía Libertaria.: El proyecto editorial tiene varios años y varios intentos previos. En una primera etapa con el sello Altamira, y a veces en coedición con Nordan de Uruguay, sacamos algunos títulos, como Dios y el Estado, El anarquismo de Guerin, y el Lenguaje libertario de Christian.

“Utopía libertaria” en concreto se concibió en la Argentina agitada del año 2002, y como lo dice el prólogo a la edición de El anarquismo: “El resurgimiento de la crítica a todos los sistemas de representación, la comprensión de que se puede realizar un cambio social sin tomar el poder (y más, de que la toma del poder necesariamente va en sentido contrario a la realización de este cambio) está, lenta pero progresivamente, ganando espacio tanto en sectores intelectuales sin antecedentes libertarios como entre los grupos organizados de desocupados considerados radicalizados, que no luchan por –y no quieren– ser incluidos de nuevo en el sistema. No pretenden volver a ser explotados, sino que quieren construir una sociabilidad alternativa, un mundo nuevo. Muy pocos de ellos conocen sus antecedentes anarquistas. Sólo algunos saben de las luchas de los hombres y mujeres que los precedieron en tan arduo camino, de sus esperanzas, frustraciones y efímeros triunfos. Para ellos y para todos aquellos que estén interesados en acercarse a un pensamiento vital, polifacético, apasionante y sorprendentemente vigente, reeditamos este libro”.

En el 2003 se concretó la aparición de los dos primeros títulos de la colección, con la reedición de Dios y el Estado y El anarquismo.

IFMA: Sabemos que antes existía una revista llamada “Utopía”, de carácter teórico analítico, ¿el grupo iniciador de Utopía Libertaria tenía relación con la revista citada o fue un proyecto de individualidades anarquistas extrañas?

U.L.: Efectivamente, los iniciadores del proyecto proveníamos del grupo editor de la revista UTOPÍA. Quien era además diseñador de la revista, Cutral, fallecido hace pocos años, fue quien hizo el diseño de la colección, tal y como -con ligeros cambios- se mantiene aún.

IFMA: Muchos anarquistas, sino es que todos propugnan como forma factible la Autogestión en los proyectos económicos, pero este proyecto con su envergadura y la difusión que tuvo, ¿cómo es que se consolida económicamente?, ¿como se pudo lograr una plataforma económica –esto en el proyecto Utopía Libertaria- para la inversión y el crecimiento que va llegando a cientos de estanterías de libros tanto de librerías populares y no populares?

U.L.: La colección, como lo dicen las solapas de todos los ejemplares es compartida transversalmente por varios grupos que se reclaman libertarios y cada uno posee su propio sello editorial. Por el momento estas editoriales son cuatro: el sello TUPAC (de la Biblioteca José Ingenieros), Reconstruir (de la Federación Libertaria Argentina), Terramar y Libros de Anarres. Además se han realizado y realizan coediciones con La Malatesta de Madrid y Tierra de Fuego de Canarias. La plataforma económica inicial fue la posibilidad de ofrecer los libros en las librerías de los editores de Terramar y Libros de Anarres, además de la venta directa en los locales tanto de la Biblioteca, como de la FLA, y en distintos y numerosos puestos de venta de diferentes grupos de compañeros militantes, en la Argentina y en el exterior, con lo que se logra el objetivo de difundir y de contribuir al autofinanciamiento de cada grupo. También se realiza una distribución a nivel nacional por medio de distribuidores comerciales, que aunque no es significativa desde el punto de vista económico, permite la llegada de los libros a librerías y público no alcanzables por otros medios.

IFMA: Utopía Libertaria, desde “La Utopía es posible” a los últimos libros que sacaron como del “ABC del comunismo libertario” de Berkman y “Contra los Jueces” de Aníbal A. D’Auria, han logrado reunir diferentes posturas sea con Stirner, Proudhon, el postanarquismo de la compilación de Christian Ferrer, historia e incluso análisis tan necesarios como el del “Anarquismo frente al Derecho”, todo esto parece no tener un fin, parecen algunos libros tan conocidos y tan desconocidos al mismo tiempo por la discusión que facilitan, ¿Creen ustedes que se asemeja este proyecto al que se lanzara en el siglo pasado por Americalee que reunía trabajos como de Jesús Prados Arrarte o Jean-Marie Guyau con su “Irreligión del porvenir”? ¿Qué similitudes existen y que nuevas metas han trazado para Utopía Libertaria

U.L.: Si, por supuesto que hay semejanzas, no sólo con Americalee, sino también y quizás mayores con Proyección. Una diferencia importante, sin embargo, es la falta de un Consejo Editor formal, que en el caso de Proyección, estaba integrado por delegados de diferentes líneas del anarquismo de esos años y tenía un poder de veto sobre lo que se publicaba o se dejaba de publicar. En el caso de Utopía, los participantes pueden publicar el libro que prefieran dentro del amplio espectro ideológico del anarquismo. Esto nos ha permitido publicar a Stirner y Armand así como a Santillán, Proudhon o Kropotkin.

IFMA: En mi experiencia mas cercana a Chile y Perú, los anarquistas han creado divisiones algo profundas entre los que hacen análisis y estudios sobre política, economía que son un numero reducido y los que tienen un accionar muy espontáneo, se desmerece mucho la lectura y se lo relega a los intelectuales, esto en filas de los libertarios, muchas discusiones podrían ser saldadas de antemano si se tuvieran conocimientos previos, pero aun seguimos en un proceso muy incipiente de construcción de un anarquismo propio de Latinoamérica sea con Brasil, Chile, Argentina, o Venezuela. ¿Cómo ven este problema entre la intelectualidad y el accionar espontáneo que se hace cada vez mas sesgado entre anarquistas?

U.L.: Si bien es cierto que hay una especie de distanciamiento entre lo que podríamos denominar actividad intelectual y militancia activa, no parece ser algo de importancia local. Hay determinados grupos que prefieren para la difusión el volante o el folleto al libro, pero eso no implica que haya un menosprecio por la producción teórica o menos todavía un abandono de los textos clásicos.

IFMA: Hay obras recientes como “La traición de la hoz y el martillo” del mexicano Erick Benítez y otras mas que van apareciendo en diferentes partes, ¿“Utopía Libertaria” llegara o hará el intento de tomar las obras actuales que van saliendo a la luz?, ¿existen líneas o reglas para que las obras de determinados autores ingresen a la edición de Utopía Libertaria?

U.L.: En la colección en los hechos, y no porque haya habido una planificación especifica, hay una alternancia entre autores clásicos y autores nuevos, estos últimos ciertamente en general alrededor de nuevas visiones sobre temas históricos o nuevas investigaciones sobre hechos pasados. Nos faltan textos sobre elaboraciones teóricas nuevas, pero eso parece decirnos algo también sobre el estado actual del movimiento.

IFMA: Después de haber sido conocidos en el ámbito libertario, así como en otros ámbitos, ¿qué expectativas tienen de los anarquistas latinos que se acercan cada vez mas en sus relaciones sea en debates, riñas y alianzas?

U.L.: Al anarquismo latinoamericano lo aqueja el mismo mal que al anarquismo mundial, que se podría sintetizar en la palabra sectarismo o en el espíritu de capilla. No se conciben líneas de acción que trabajen en las semejanzas y en la identificación de enemigos comunes, sino que se pone el énfasis en las diferencias de criterio, organizativas, tácticas. La misma diversidad que es nuestro fuerte se convierte en un obstáculo insalvable para el accionar común.

IFMA: ¿Cómo pueden hacer los diferentes grupos que van naciendo en los distintos confines de Latinoamérica para poder lograr relacionarse con ustedes y poder conseguir los libros, con quien se deben de comunicar y básicamente cuanto costaría un cargamento de libros en los márgenes de venta mínima que tienen?

U.L.: El acceso a los libros está facilitado por estar todos subidos a internet y pueden bajarse tal cual han sido editados. Cada libro tiene un anti copyright que dice “La reproducción de este libro, a través de medios ópticos, electrónicos, químicos, fotográficos o de fotocopias, está permitida y alentada por los editores”. En el caso de requerir libros físicos, la comunicación se puede realizar contactándonos a través de los mails de cada uno de los editores. Los costos de envío varían de acuerdo al monto del pedido, pudiendo ser encomiendas por correo certificado, o para volúmenes mas grandes, hasta 50 kg., por alguna de las compañías de transportes internacionales. El procedimiento lo tenemos estandarizado, y habitualmente hemos hecho envíos a España, Chile, México, etc.

IFMA: ¿Qué aviso les dan a los chicos y chicas que han encontrado un tesoro de conocimiento en los libros de “Utopía Libertaria” que de alguna manera han llegado a ellos?

U.L.: Que el anarquismo es una aventura del pensamiento y de la vida, que es mejor vivir sin ser mandados y sin mandar a nadie, que ojalá todos podamos evitar las humillaciones de la vida y no humillar a nadie, y que el anarquismo no es una forma de la discordia sino de la fraternidad humana.

* Esta entrevista fue realizada para “The Anarchist Herald” en 2010 por mi persona, bajo el seudónimo de Fernando Dáriem. A 20 años de la fundación de la colección “Utopía Libertaria” felicitamos desde El Heraldo Ácrata y agradecemos el esfuerzo de los compañeros y compañeras que tan arduamente han trabajado en mantener una editorial que llegó a muchos anarquistas jóvenes bolivianos y latinoamericanos a inicios del siglo XXI, entregándonos en muchos casos nuestros primeros libros anarquistas.

** Iván Fernando Mérida Aguilar es abogado internacionalista, Master en Relaciones Internacionales y doctorante en Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Actualmente miembro de El Heraldo Ácrata.

