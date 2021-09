–

De parte de Nodo50 September 19, 2021 134 puntos de vista

Patrocinado



Fonsi Loaiza, es un joven periodista, nacido, el 30 de setiembre del 1990 en Cádiz –Doctor en Medios, Comunicación y Cultura (UAB), Máster en Periodismo Deportivo (UPF) y Máster en Comunicación Social (UPF) –, que ha mostrado su valía y su capacidad de trabajo, en medios generalistas de gran difusión, analizando las entrañas corruptas de una parte del futbol español, con trabajos relacionados con los grandes club y sus presidentes, pero también con crónicas de diferentes deportes, entrevistas, crónicas sobre deportistas y futbolistas importantes –como pueden comprobar en la red– sus opiniones contundentes y claras, han hecho que su carrera como periodista se vea comprometida, no es fácil en este país, ni en ninguno, mantener esas opiniones, cuando lo que prima en la prensa es la claudicación ante los jefes de redacción o del periódico.

Pero Fonsi, no se rinde y sigue trabajando, cuenta con más de 137.000 seguidores en la red social “Twitter”. Donde ha roto el círculo vicioso de la sumisión, lo que le ha llevado a entrar de lleno en debates sociales, económicos y políticos lanzándose a tumba abierta, al análisis de diferentes casos de vulneración de derechos humanos. Por esta labor, se le pretende juzgar, el primero de octubre de 2021.

Manuel Márquez Berrocal: ¿De dónde surge tu vocación periodística?

Fonsi Loaiza Pérez: Siempre quise ser periodista. No sé hacer otra cosa que contar lo que ocurre con una aspiración de justicia. Recuerdo que de pequeñito cuando jugábamos los partidillos de fútbol en el colegio en las jugadas polémicas los compañeros del equipo rival venían a mí para que yo dijera que había pasado porque diría la verdad aunque perjudicara a mi equipo.

MMB: ¿Qué nos puedes decir de tus primeros trabajos periodísticos o de opinión de antes y de durante tus estudios?

FLP: Mi pasión era el periodismo deportivo. Desde que tengo 17 años he colaborado en diversos medios de comunicación al respecto. Era un poco friki repelente y sabía todo del tema. Sin embargo cuando lo conoces por dentro, el intríngulis de la realidad del negocio y sus mandamases, lo aborreces, y te das cuenta que todo es una estafa e intentas contarlo.

MMB: ¿Por qué realizas tus estudios de especialización en Catalunya? Máster en Comunicación Social (UPF, 2013-2014), Máster en Periodismo Deportivo (UPF, 2014-2015) y el doctorado Doctor Medios, Comunicación y Cultura (UAB, 2015-2018) ¿Qué te llevó a ese cambio de residencia y a abandonar tu tierra y tu espacio cultural andaluz? ¿Que nos puedes explicar de esa experiencia de cambio de marco social, político, cultural y lingüístico?

FLP: Siempre me gustó Barcelona. Fermín Salvochea decía que junto con Cádiz eran las ciudades más revolucionarias del país. Había leído a Juan Marsé, Homenaje a Cataluña de Orwell, la Ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza. Además, tiene mar. Me acabé doctorando en Catalunya y nunca tuve problema. Saqué sobresaliente en mi tesis doctoral escrita en castellano.

MMB: ¿Qué recuerdos tienes de la Facultad de Comunicación por la Universidad de Sevilla donde te licenciaste y de las universidades catalanas donde realizaste tus estudios de especialización (UAB y UPF) de la docencia, del ambiente universitario, …?

FLP: He ido viendo la degradación de la universidad como templo del saber con la mercantilización del Plan Bolonia. Fui de la última promoción de la licenciatura en Sevilla. Se ha privatizado casi todo, y la ciencia también. Hoy no tenemos ni vacuna europea. A cambio, tenemos másteres que no valen para mucho, créditos por pagar a los bancos…

MMB: Tu tesis doctoral: “Las Estrategias redaccionales y discursivas de las crónicas de Santiago Segurola en El País (1986-2006) y Marca (2007-2016)” – https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2018/hdl_10803_666832/alp1de1.pdf – que es un análisis de la obra periodística de Santiago Segurola y del diario, Marca; estudia la obra del periodista deportivo, Segurola, es un análisis realizado “bajo los enfoques teóricos y humanísticos de la Periodística y la Hermenéutica, y mediante el método de la entrevista en profundidad al autor.”. Tu Trabajo nos muestra Que nos muestra a Segurola, como un periodista deportivo, “introduce el género de la anticrónica y la ensayización de la crónica”, con un estilo innovador como: “técnicas estilísticas como el uso de diálogos, metáforas, referencias culturales o expresiones populares, y técnicas estructurales como las crónicas circulares por tesis o la organización por ideas.” ¿Te ha servido como fuente de inspiración o de apoyo, a tu concepción del nuevo periodismo deportivo, alejado de la algarada, el hooliganismo y el exabrupto? ¿Te ha servido para entrar más en la faceta humana, cultural, pero también social, económica y política del mundo del deporte y del periodismo deportivo? ¿Cuáles fueron las conclusiones más relevantes de tu tesis doctoral?

FLP: Santiago Segurola ha sido uno de los pocos periodistas deportivos que se ha enfrentado a Florentino Pérez y que no ha sucumbido a las tertulias de los platós de TV tipo el Chiringuito. Realmente no son hooligans, son tipos peligrosos que aprovechan la banalidad del contenido para defender siempre a los poderosos. Los que están en los palcos están contentísimos con gentuza como Pedrerol. Segurola supo armar el mejor equipo deportivo en la redacción de deportes en El País, tanto fue así que luego lo intentaron trasladar como jefe de cultura y no pudo realizarlo por las presiones de las editoriales del grupo Prisa.

MMB: Durante tus estudios, trabajaste en diferentes medios de comunicación generalistas: prensa, radio y televisión y, a pesar de tu juventud (24 años), llevaste adelante proyectos importantes, como los campeonatos europeos de Natación en El País, ¿Que nos puedes explicar de tu experiencia laboral en estos medios escritos y en las tertulias radiofónicas o televisivas?

FLP: El País estaba en decadencia cuando llegué y me encontré con que ese diario con el que había crecido y formado nada tenía que ver con los valores progresistas. Me censuraron hasta un artículo porque un futbolista dijo que Israel era un Estado asesino. En España sigue vigente la ley de prensa de Fraga en el franquismo y el director tiene potestad para censurar.

MMB: Decías hace unos años: “Siempre he defendido que el deporte es un motor para construir ciudadanía, formar personas y transmitir valores y por eso siempre me han considerado como un indignado.” Y añadías: “Podemos representa a una generación nueva, formada, sin miedo, que su boca es suya y que en su hambre manda ella.” Eso fue lo que te acabó llevando a participar en el proyecto político de Podemos. Cuéntanos algo de tu experiencia en el mundo de la política emergente que se fraguo en las plazas en el 15M del año 2011. ¿Cómo crees que debe ser la intervención política de los jóvenes profesionales y de los jóvenes en general?

FLP: Muchos fuimos muy ingenuos ante tartufos que han visto en la política su modus vivendi. Cuando uno ve por el retrovisor aquellos tiempos se da cuenta de que nuestro país necesitaba más una huelga general que un partido político.

MMB: Eres usuario de las redes sociales, desde 2009, por lo menos en Twitter, ¿Qué te llevó a entrar en este nuevo sistema de información? ¿Crees que es un espacio de confrontación ideológica importante y que puede ser de utilizad para difundir tus ideas sobre el mundo del deporte, pero también para a cercar a los jóvenes periodistas a nuevas tematicas o enfoques sobre los temas sociales, culturales, políticos o económicos en los que desarrolláis vuestra profesión y vuestra existencia?

FLP: A mí Twitter me abrió la posibilidad de expresarme lo que en medios del establishment no podía. Sin embargo, cada vez le han puesto más trabas con censura, bots y ley mordaza.

MMB: En el año 2019, abordaste el tema del deporte femenino, en tu libro: “Derribando obstáculos. Prólogo al libro «Siempre saltando vallas. Deporte femenino y medios de comunicación”, ¿Que te llevó a ello, que nos uedes explicar sucintamente sobre la cusrtion y sobre el machismo, patriarcado, la hipersexualización o la falta de respeto al deporte femenino?

FLP: El negocio del deporte es uno de los grandes bastiones del machismo y de la homofobia. En España unos comentaristas como los Manolos hacían chistes de tirarse a Garbiñe Muguruza en las noticias diciendo hoy toca empujar a Garbiñe y otro respondiendo ya te gustaría a ti empujarla. Es asqueroso ese mundillo y creí necesario contarlo.

MMB: La participación en las redes sociales, te ha permitido, por tu buen trabajo, ser un referente para miles de personas –especialmente jóvenes y personas amantes del buen deporte– dispuestas a ver más allá de lo que los medios nos quieren explicar y a sr capaza de situar en la agenda de debate y reflexión, temas que ellos abordan poco, muy poco o nada. Pero también te ha llevado, a ti mismo y contigo, a muchas personas a acercarse a la crítica social, política, cultural, económica con una postura abierta, clara y rotunda. ¿Cómo valoras tu trabajo en este espacio de las RRSS y tu capacidad de influencia? ¿Crees que justamente esa actitud tuya –y de muchos– es lo que te ha llevado a tener problemas legales, y en este momento concreto, a sentarte en un banquillo –1 de octubre de 2021– por un supuesto delito de injurias y calumnias contra la Policía Municipal de Madrid? ¿Consideras que la libertad de expresión para los periodistas y ciudadanos en general está en peligro en el estado español?

FLP: Más que en peligro, la falta de libertad de expresión ya es una realidad. Pablo Hasel cumple 7 meses en prisión. El gobierno no tiene intención de derogar la ley mordaza y cada vez iremos pasando por los juzgados más personas por ejercer nuestro derecho fundamental. Están reconvirtiendo derechos en delitos y creo que irá a más para acallar la protesta.

MMB: Nos podrías hacer una síntesis del proceso judicial que tienes abierto y al que tendrás que enfrentarte dentro de dos semanas. ¿Qué podemos hacer para brindarte nuestro apoyo?

FLP: Cualquier apoyo se agradece, en redes o en la puerta de los juzgados de lo penal de Madrid el 1 de octubre. Además cuando juzgan a una persona como a mí con seguimiento en redes no lo hacen solo contra mí. Es una especie de caza de brujas para que vean que si sigues por sus pasos puedes verte en la situación de sentarte en un banquillo y al final más que censurarme a mí logran autocensurar al resto.

MMB: ¿Querrías añadir alguna cuestión mas sobre el mundo del deporte español?

FLP: Hoy el fútbol es la mayor tapadera de las fechorías de los corruptos en nuestro país. Football Leaks demostró que había más de 1.000 millones de euros en paraísos fiscales. Hoy no tenemos pan pero sí mucho circo.

MMB: ¿Sabemos que no paras, que eres un trabajador incansable, nos podrías adelantar alguna cosa sobre tu próximo proyecto de trabajo?

Próximamente publicaré un libro sobre uno de los mayores capos del Estado: Florentino Pérez.

MMB: Para finalizar, ¿Crees que esta judicialización de la opinión pública y de los profesionales, en las redes sociales y medios alternativos como Kaosenlared, está al servicio de intereses espurios, de partidos políticos, dirigentes deportivos, grandes empresas y medios d comunicación de masas? ¿Como debemos actuar los criminalizados por nuestras opiniones, para defender nuestro derecho a la libertad de expresión en el estado español?

FLP: Por supuesto que el establo mediático y los poderes fácticos quieren que las voces disidentes no tengan lugar en el espacio público. La única forma de combatirlo es luchando cada día, como diría Karl Marx, la peor lucha es la que no se hace.

Muchas gracias.

Manuel Márquez Berrocal

Historiador y Fundador de Kaosenlared