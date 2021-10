TRANSCRIPCI脫N DE LA ENTREVISTA CONCEDIDA POR ALI MUHAMMAD AL PERIODISTA VENEZOLANO ANDR脡S APONTE EN FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Se帽or Presidente, cr茅ame que no me imaginaba que me conceder铆a esta entrevista siendo yo venezolano, o sea, de un pa铆s que no guarda intereses pol铆ticos con usted.

Le confieso que me llamo la atenci贸n no solo su inter茅s por lograr la entrevista, sino por la perspectiva que usted me expuso en su comunicaci贸n.

Gracias Se帽or Presidente, me halaga su comentario, pero vayamos al grano, 驴Cree usted que el se帽or Abbas renunciar谩 a su cargo?

Le voy a contestar en los siguientes t茅rminos a su pregunta.

El se帽or Abbas deber铆a por verg眉enza no solo presentar su renuncia, sino venir adonde yo me encuentro y hacer el traspaso de la Presidencia.

驴Y el sabe donde usted se encuentra?

Por supuesto, yo he estado en contacto por escrito con el actual Ministro de Asuntos Exteriores de Palestina, a quien considero un hombre honesto y sincero, y por ello me comuniqu茅 con el, para lograr un puente diplom谩tico entre el se帽or Abbas y mi persona.

Y porque usted cree que el se帽or Abbas guarda silencio.

El se帽or Abbas est谩 equivocado, y eso es lamentable, tan es as铆, que el expliqu茅 al Ministro lo inconveniente para la comunidad interna, me refiero al pueblo de Palestina, que el se mantenga de manera obstinada en la Presidencia, y lo 煤nico que va a lograr es que se levante el pueblo contra el y lo expulse del poder que ostenta.

Y cual cree que ha sido la falla principal del gobierno del se帽or Abbas.

Se lo expresar茅 con la mayor sinceridad. Ha Fracasado porque no ha logrado obtener, o mejor dicho recuperar, ni siquiera un cent铆metro de tierra cuadrado del territorio que ten铆amos antes del 14 de Noviembre de 1947.

Y le pregunto se帽or Presidente Ali Muhammad, existe por escrito esa obligaci贸n del se帽or Abbas para recuperar ese territorio total del cual usted habla.

Si existe esa obligaci贸n por escrito y se encuentra en la Carta Nacional de Palestina en su articulo 2 que dice textualmente: Palestina, con las fronteras que tuvo durante el Mandato brit谩nico, es una unidad territorial indivisible.

D铆game se帽or periodista, si mi acusaci贸n ha sido temeraria contra el se帽or Abbas.

Y el difunto lider Yasser Arafat no tuvo responsabilidad es esto?

Creo y temo no equivocarme que nuestro l铆der fue victima de enga帽os e intrigas que lo llevaron a cometer errores que han podido ser corregidos y no lo hicieron, y esa responsabilidad recae en el se帽or Abbas.

Si a usted le ofrecieran lo que le ofrecieron al se帽or Arafat 驴Lo aceptar铆a?

No lo aceptar铆a y le soy sincero, porque estos errores han conllevado a que nuestro enemigo hist贸rico haya ganado espacios, y dentro de esos espacios, quien le devolver谩 la vida a miles de Palestinos muertos gracias al no hacer, a esa falta de disposici贸n que los ha llevado al terreno de la negligencia.

Y no cree usted que la sobrevenida muerte de Yasser Arafat se haya derivado del que el no estaba de acuerdo con la pol铆tica de los dos Estados?

No le puedo contestar eso, pero sospecho que ha existido una trama muy oscura en la muerte de Arafat.

Si usted logra su objetivo y concreta su posici贸n como Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, ordenar谩 que se investigue la muerte de Arafat.

Por supuesto que lo ordenar茅 convocando a los mejores investigadores criminalistas y anatomopatol贸gos, para que se establezca sin duda alguna la causa de su muerte.

Del actual gobierno que usted ha destituido a quien ratificar铆a usted.

Al Ministro Ahmed Malki, ya que lo considero un hombre muy competente en su campo diplom谩tico y necesitamos funcionarios con Carrera Diplom谩tica, y no con Diplom谩ticos a la carrera.

Otro tema se帽or Presidente es lo relacionado con la organizaci贸n Ham谩s que usted ha ordenado su disoluci贸n.

Por supuesto, y le agradezco su pregunta.

Al enemigo que se encuentra armado hasta los dientes no lo vamos a derrotar con flechas, lanzas y piedras, esto lo digo a titulo de ejemplo para medirlo en comparaci贸n con lo que nuestro adversario posee.

Necesitamos un Ejercito fuerte y cohesionado a un mando solido que ejerza un verdadero liderazgo. El Estado Islamico de Palestina requiere una fuerza de al menos un mill贸n de hombres, armas pesadas, medianas y livianas, As铆 como una Aviaci贸n potente y fuerte. Entonces para que tenemos en la actualidad a una organizaci贸n que no es un ejercito, completamente divorciada del poder ejecutivo.

Por esa raz贸n y no otra orden茅 su disoluci贸n.

Y pueden venderles a ustedes esas armas?

Tengo sobre mi escritorio al menos 20 cotizaciones para comprarlas, ya que se trata de la defensa de una Naci贸n y la seguridad de la misma no solo es defendible con discursos, sino con hechos concretos.

A que pa铆s por ejemplo le comprar铆a armas para ese Ejercito de Palestina.

Principalmente le comprar铆amos, salvo mejores ofertas a Brasil.

驴Y el dinero?

Estamos en el mundo de las facilidades de pago.

Se帽or Presidente como una ultima pregunta, cual ser谩 el reclamo principal si usted va a las Naciones Unidas y si es que los Estados Unidos le conceda la Visa.

Voy a comenzar con lo 煤ltimo, Estados Unidos no se puede negar a que un Jefe del Estado viaje a la sede de las Naciones Unidas, ya que es el pa铆s sede, no el pa铆s propietario de las Naciones Unidas, es por una parte, y por la otra, nuestra posici贸n se encuentra en el art铆culo 2 de la Carta Nacional de Palestina y que se lo voy a repetir: Palestina, con las fronteras que tuvo durante el Mandato brit谩nico, es una unidad territorial indivisible., esto se mide en aproximadamente 25 mil kil贸metros cuadrados de territorio, con nuestras fronteras con L铆bano, Siria, Jordania, Egipto, y el Mar Mediterr谩neo, con los derechos inherentes a la plataforma continental.

Gracias Se帽or Presidente, amigos oyentes hemos entrevistado al Presidente del Estado Isl谩mico de Palestina Ali Muhammad.