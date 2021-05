–

Por Mumia Abu-Jamal

Mumia: Ustedes, los hermanos de Los 3 de Angola, pasaron una espantosa condena en el hoyo. 驴C贸mo fue que el Estado justifico encerrarlos durante tanto tiempo?

Albert: Pues, en el estado de Luisiana donde el poder del sistema carcelario es indiscutido, sin control, Herman, Robert y yo est谩bamos luchando para mantener nuestra dignidad, orgullo, autoestima y amor propio, y b谩sicamente esto fue su justificaci贸n. Los directores nos vieron como una amenaza a lo que ellos consideraban la 煤nica funci贸n de la prisi贸n. El infame director Burl Cain una vez me describi贸 en una declaraci贸n jurada como 鈥渆l hombre m谩s peligroso en Am茅rica鈥. Y desde que he salido de ah铆 me gustar铆a pensar que mis acciones le han dado raz贸n.

Mumia: 驴C贸mo aguantaron pasar 40 a帽os en el hoyo?

Albert: 隆Aj谩! Es la pregunta m谩s dif铆cil. Supongo porque ten铆amos una consciencia pol铆tica que vino de ser integrantes del Partido Pantera Negra. Y ya sabes, dicen que el conocimiento es poder. Entendimos el prop贸sito del confinamiento en solitario, o el aislamiento en una celda. Entonces durante esas d茅cadas, mostramos fortaleza, determinaci贸n, valores y principios. Y siempre nos mantuvimos activos. Tambi茅n buscamos inspiraci贸n en las acciones de hombres, mujeres, ni帽as y ni帽os en la sociedad que estaban luchando para hacer cambios en sus condiciones. Nunca permitimos que la cultura carcelaria nos diera ejemplos sobre c贸mo vivir nuestras vidas.

Mumia: 驴Qu茅 les dio esperanza?

Albert: Ya sabes, mi maravillosa familia y varios espl茅ndidos compa帽eros formaron la coalici贸n internacional, Free The Angola 3. Tambi茅n tuvimos un excelente equipo de abogados. Pero m谩s que nada, lo que me dio esperanza era la gente en la sociedad, en la lucha social que se libraba, los sacrificios que hac铆an, el esp铆ritu indomable que nunca se quebrant贸. Y una cosa en particular que me inspir贸 fue el desarrollo del movimiento Black Lives Matter. Creo que es un movimiento tremendo y me ha dado orgullo ver a todos los j贸venes hombres y mujeres actuando. De hecho, despu茅s de que salimos de prisi贸n, antes de la pandemia cuando Robert y yo est谩bamos viajando juntos y hablando en eventos, siempre le dijimos al anfitri贸n que nos gustar铆a conocer algunos de los j贸venes de ese movimiento. Son algunas cosas que me daban esperanza: mucho amor de la humanidad, el esp铆ritu indomable de la gente, y la lucha continua que se ha dado en la sociedad.

Albert: Mumia mi hermano, dado la preponderancia de las pruebas que te exoneran y la falta de pruebas en tu contra, 驴C贸mo se siente quedarte en prisi贸n?

Mumia: Hermano Albert, en el esp铆ritu de Los 3 de Angola, te saludo. 驴Sabes qu茅? Estoy pensando en los primeros d铆as antes de que mi juicio empezara. Fue una audiencia previa al juicio. Yo hab铆a le铆do un libro sobre derecho que trataba de casos de la Suprema Corte de Estados Unidos. Seguramente en base a la Constituci贸n 驴no? Fui a la Biblioteca Jur铆dica, le铆 estos casos y escrib铆 peticiones. Present茅 una moci贸n formal en un tribunal. De inmediato el tribunal rechaz贸 mi moci贸n. No me lo pude creer. Pero me hizo entender que el tribunal, ese tribunal que la mayor铆a de la gente conoce al tener un caso, no act煤a de acuerdo con la Constituci贸n o con dict谩menes de la Suprema Corte. Hace lo que quiera hacer, porque no se trata de la ley. Se trata del poder. El mismo juez Sabo dijo m谩s tarde, 15 a帽os m谩s tarde, que in mi caso 鈥渓a justicia es solo un sentimiento emocional鈥. Cito a Malcolm X: 鈥淣o se escandalicen cuando digo que estuve en prisi贸n. Mientras se encuentren al sur de la frontera con Canad谩, todos ustedes est谩n en prisi贸n. 隆Todo el poder al pueblo! 鈥

Albert: Mi hermano 驴Cu谩l fue tu p茅rdida personal m谩s dolorosa?

Mumia: Las de mi madre y mi hija, Edith y Samiyah. Tuve sue帽os de caminar con ellas en la libertad. Y por supuesto, con otros familiares, hermanos, hermanas, primos, cu帽ados (inaudible), Lydia, Jimmy. Viven en mi memoria y mi coraz贸n.

Albert: Y mi hermano, 驴Cu谩l es tu prioridad n煤mero uno cuando por fin te llegue la libertad?

Mumia: La misma de siempre: Servir a la gente y trabajar por su parte, trabajar por un mundo donde la Liberaci贸n Negra es una realidad, no simplemente palabras. Como dicen los Rastas: La libertad es fundamental.

Gracias hermano Woodfox.

23 de abril de 2021

Audio grabado por Noelle Hanrahan, Prison Radio

