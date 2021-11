El PCI (maoísta) es uno de los mayores y más exitosos partidos comunistas del mundo, al que se describe como la mayor amenaza existencial del Estado indio

Entrevista con el camarada Abhay, portavoz del Comité Central del Partido Comunista de la India (Maoísta). El PCI (maoísta) es uno de los mayores y más exitosos partidos comunistas del mundo, al que se describe como la mayor amenaza existencial del Estado indio y que ha liberado vastas franjas del campo indio. En esta entrevista se hablará de su historia y su práctica.

P: ¬ŅPodr√≠a explicarnos brevemente los antecedentes hist√≥ricos de la guerra popular en la India?

R: Es una buena pregunta; requerir√° una descripci√≥n detallada. Le presento esto: La historia del PCI (mao√≠sta), que representa a las dos principales corrientes mao√≠stas de la India, est√° profundamente arraigada en el resonante per√≠odo de los a√Īos 60. Fue un per√≠odo en el que los dos l√≠deres destacados y de primera l√≠nea de nuestras dos corrientes, los camaradas Charu Majumdar (CM) y Kanhai Chatarjee, irrumpieron en la escena en curso para aplicar el MLM a las condiciones concretas de la India y, tambi√©n, para luchar, exponer y romper con el viejo revisionismo del PCI y del PCI(M). La gran revuelta de Naxalbari dirigida por el camarada CM en mayo de 1967 demostr√≥ ser el toque de corneta del ¬ęTrueno de Primavera sobre la India¬Ľ.

El movimiento de Naxalbari fue reprimido por el gobierno en pocos meses. Sin embargo, tuvo un gran impacto en la sociedad india. Movimientos del corte de Naxalbari surgieron en Srikakulam de Andhra Pradesh, Mushahari de Bihar, Lakhimpur-keri de Uthar Pradesh, Bhirboom, Gopi vallabapoor, Kanksha, Budh Budh, Sonarpoor de Bengala occidental, Dharmapuri de Tamilnadu y Kerala.

Enfrent√°ndose a una severa represi√≥n y debido a errores t√°cticos, el movimiento sufri√≥ un rev√©s. Tras el rev√©s inicial, analizamos los aspectos positivos y negativos del movimiento de Naxalbari. Hicimos una ¬ęrevisi√≥n autocr√≠tica¬Ľ. Fue una gu√≠a para el movimiento, que resurgi√≥ tras el rev√©s inicial. En base a la revisi√≥n autocr√≠tica, reconocimos los errores como las acciones aventureristas de izquierda sin participaci√≥n de las masas y la visi√≥n contra las organizaciones de masas. Estas tendencias surgieron en la lucha contra el revisionismo. Las lecciones, las experiencias obtenidas del movimiento de Naxalbari educaron a todo el partido y remodelaron las bases. En 1980 se form√≥ el PCI (ML) (Guerra Popular) que comprend√≠a los estados de Andhra Pradesh, Tamilnadu, Karnataka y Maharastra. Al mismo tiempo, el PCI (ML) (Unidad del Partido) se estableci√≥ en Bihar y Jharkhand. El MCCI desarroll√≥ el movimiento en Kanksha y Sonarpoor de Bengala, Bihar, Jharkhand y algunas partes de la zona nororiental. Estos partidos, en los a√Īos 1974-80, hicieron un an√°lisis de clase y reconocieron las relaciones de producci√≥n semicoloniales y semifeudales en la sociedad india. Lanzaron consignas como ¬ęla tierra para el agricultor¬Ľ y ¬ęel poder pol√≠tico para el comit√© campesino revolucionario¬Ľ. Se crearon organizaciones de masas como los sindicatos estudiantiles revolucionarios, el frente juvenil revolucionario, los comit√©s de mujeres revolucionarias y los sindicatos de trabajadores. Adem√°s, los intelectuales, escritores y artistas fueron organizados y movilizados mediante un m√©todo eficaz. Bajo la direcci√≥n de estos sindicatos se produjo un levantamiento de masas. Son famosas la Marcha Campesina de Jagithyala en Andhra Pradesh y los levantamientos de masas agrarias armadas en Jahanabad, Hazaribagh Gaya y Aurangabad en Bihar. Estos movimientos se fortalecieron y se extendieron a Jharkhand y Dandakaranya (Chattisgarh, Orissa y algunas partes de Maharastra). En 1990, celebramos la conferencia del comit√© campesino revolucionario con 10 lakh de personas en Warangal de Andhra Pradesh. Adem√°s de los movimientos de masas, tambi√©n se formaron escuadrones armados como forma embrionaria del ej√©rcito popular. Actualmente es el EGPL. Ahora tenemos pelotones, compa√Ī√≠as y batallones. Estos se concentran principalmente en el frente militar y tambi√©n trabajan en actividades de producci√≥n de trabajo del pueblo y propaganda pol√≠tica.

Desde 1980 hubo conversaciones de unidad entre estos tres partidos, pero no se concretaron debido a algunas diferencias de tipo político e ideológico. En 1998 el PCI (ML) (Unidad del Partido) se fusionó con el PCI (ML) (Guerra Popular). Esta unidad se fraguó, primero, sobre la base de la síntesis de todos los puntos positivos de los documentos de los dos partidos anteriores, así como de sus experiencias en el curso de la realización de la guerra popular; segundo, sobre la lucha contra el revisionismo y; tercero, en contra de las tendencias oportunistas de derecha y de izquierda en el movimiento comunista indio e internacional así como por la construcción de un movimiento revolucionario estable y coherente en distintas partes de nuestro país. La unidad del PCI (ML) Guerra Popular y el MCCI tuvo lugar en 2004. El resultado es la formación del PCI (maoísta). De este modo se ha establecido el partido revolucionario de todo el país. En 2007 realizamos con éxito un congreso de unidad.

En la larga historia de nuestro partido, nos encontramos con crisis internas en 1985, 1992 y 1997. Resolvimos estas crisis a través de discusiones y lucha ideológica y política en forma de centralismo democrático con síntesis y conclusiones en conferencias y congreso. A través de esta lucha política en el partido, la dirección y los cuadros se enriquecieron con ricas experiencias y evolucionaron como una fuerte dirección y lograron la unidad en el partido.

Ha pasado m√°s de medio siglo desde la lucha armada campesina de Naxalbari. Hay cambios considerables en los √°mbitos econ√≥mico, social, pol√≠tico, militar, t√©cnico, cultural y otros en todo el mundo. El saqueo de las colonias y semicolonias, la fusi√≥n de los mercados socialistas en su econom√≠a o las pol√≠ticas de GPL no pudieron ayudar a los imperialistas a salir de las crisis econ√≥micas como la Gran Depresi√≥n. Las contradicciones fundamentales del sistema imperialista se intensificaron a√ļn m√°s. Se intensificaron las guerras regionales/guerras de ocupaci√≥n interimperialistas por la hegemon√≠a mundial, la competencia por la redistribuci√≥n de los mercados, las reorganizaciones y las fuertes asignaciones para los presupuestos militares. Colaboraron en la supresi√≥n de los movimientos revolucionarios y de los justos movimientos de liberaci√≥n nacional. Intensificaron la explotaci√≥n y la supresi√≥n de la clase obrera y de los pueblos de los pa√≠ses semicoloniales y coloniales.

Las Revoluciones de Nueva Democracia y los movimientos de liberación nacional continuaron en los países semicoloniales y neocoloniales a pesar de toda cantidad de altibajos, luchando contra la estrategia contrarrevolucionaria de Conflictos de Baja Intensidad (LIC) patrocinada por el imperialismo.

Estos son los antecedentes de la actual Guerra Popular Prolongada en la dirección del PCI (maoísta) en la India.

P: ¬ŅEn qu√© etapa se encuentra actualmente la guerra popular en la India? ¬ŅEn defensiva, equilibrio u ofensiva?

R: La guerra popular en la India se encuentra actualmente en la etapa de ¬ędefensiva estrat√©gica¬Ľ. Nuestro Partido entiende que esta etapa conllevar√° un tiempo considerablemente largo para alcanzar la siguiente etapa, dadas las particularidades del pa√≠s y la situaci√≥n general del mundo. El documento b√°sico de nuestro Partido ‘Estrategia y T√°ctica de la Revoluci√≥n India‘ dice as√≠ – ‘…Comenzar la guerra con la guerra de guerrillas y luego pasar a la guerra m√≥vil y posicional resolver√° la cuesti√≥n del poder del Estado…’.

La experiencia de las pasadas revoluciones victoriosas de otros pa√≠ses revela el hecho de que en una guerra popular prolongada, la primera etapa durar√° m√°s. La etapa del equilibrio estrat√©gico y la etapa de ofensiva estrat√©gica, que la siguen, terminar√°n en un tiempo comparativamente m√°s corto. Sin embargo, el paso a la segunda y tercera etapa depende principalmente de la situaci√≥n interna e internacional…

‘…la guerra m√≥vil que posee las caracter√≠sticas elementales de la guerra regular, tendr√° la capacidad de aniquilar a las fuerzas enemigas en gran medida. La aniquilaci√≥n a gran escala de las fuerzas enemigas servir√° como clave para ganar la ventaja sobre el enemigo y para transformar la guerra de la etapa de defensiva estrat√©gica a la etapa de estancamiento o de equilibrio estrat√©gico y de la etapa de equilibrio estrat√©gico a la etapa de contraofensiva estrat√©gica…’

Nuestro Partido, el Ejército Guerrillero Popular de Liberación (EGPL) y los órganos del Frente Unido en su dirección están trabajando en los respectivos sectores con este entendimiento, con una estrategia firme y formulando tácticas de acuerdo con las condiciones políticas existentes.

P: Desde 2009, el gobierno reaccionario indio ha dirigido una renovada ofensiva contra las fuerzas de la Revoluci√≥n India. ¬ŅPodr√≠a explicar a nuestros lectores m√°s sobre las t√°cticas utilizadas para reprimir al pueblo y c√≥mo las Fuerzas Revolucionarias han resistido la Operaci√≥n Cacer√≠a Verde?

R: En primer lugar, quiero decir que la OCV (en ingl√©s Operation Green Hunt) se detuvo en su forma en 2017 debido a la enconada resistencia del pueblo bajo el liderazgo del ¬ęForo contra la Guerra a los Pueblos¬Ľ y la solidaridad de todo el mundo. En 2017 ha comenzado una nueva ofensiva estrat√©gica ‘SAMADHAN’ (S-Liderazgo inteligente, A-Liderazgo agresivo, M-Motivaci√≥n y formaci√≥n, A-Inteligencia accionable, D-Base de datos, H-Uso de la tecnolog√≠a, A-Plan de acci√≥n para cada escenario, N-Sin acceso a la financiaci√≥n). Lo explicar√© en detalle.

La guerra popular mao√≠sta se ha enfrentado a la represi√≥n en diversas formas desde su inicio en la d√©cada de 1980. La represi√≥n ha variado en etapas y formas en varios estados y zonas del pa√≠s. Antes de septiembre de 2009, cuando el Estado indio puso en marcha la Operaci√≥n Cacer√≠a Verde, el partido luch√≥ contra las medidas represivas, como Salwa Judum (caza colectiva) en Dandakaranya y Sendra (pseudopaz) en Jharkhand. Se organizaron bandas contrarrevolucionarias con diferentes nombres en distintos estados y se utilizaron en operaciones de contraguerrilla. Tras la derrota de Salwa Judum en Dandakaranya (Chhattisgarh), los SPO (Special Police Officer) de la campa√Īa se convirtieron en la fuerza de comando Koya (Tribal). En Bihar-Jharkhand se formaron Grameen Ekta Manch (Foro de Unidad de las Aldeas), TPC, JJMP, JPC, Pahadi Cheetah, luego JLT y ahora PLFI, SPM, Gram Raksha Dal (Escuadr√≥n de Defensa de las Aldeas), Santi Sena (Ej√©rcito de la Paz) tras la derrota de Sendra, Nagarik Suraksha Samiti (Consejo de Seguridad Ciudadana), Dalma Aanchalik Suraksha Samiti (Consejo de Seguridad Regional de Dalma), el Harmad Vahini del CPM socialfascista, el Bhairav Vahini del TMC, el Maovadi Daman Sena (fuerza de supresi√≥n mao√≠sta), el Comit√© Gan Pratirodh (Comit√© de Resistencia Popular) en Bung Occidental, el Comit√© de Paz en Odisha y otras fuerzas contrarrevolucionarias de este tipo. A continuaci√≥n, el Estado puso en marcha la OGH (Operaci√≥n Cacer√≠a Verde).

La Operaci√≥n Cacer√≠a Verde se puso en marcha en un momento en el que el gobierno central y los gobiernos estatales empezaron a firmar innumerables memorandos de entendimiento con varias empresas extranjeras y multinacionales imperialistas. Muchos calificaron a la OCV de ¬ęguerra contra el pueblo¬Ľ. La OCV ha puesto de manifiesto cuatro formas principales mencionadas en las Operaciones de Contrainsurgencia del Conflicto de Baja Intensidad (LIC). Son: el aumento de las fuerzas armadas, la red de informantes y encubierta, las reformas y la guerra psicol√≥gica. Adem√°s, se fortificaron las comisar√≠as y los campamentos, las infraestructuras como carreteras, torres de telefon√≠a m√≥vil, ferrocarriles y otras cosas que facilitaron al Estado desencadenar las medidas represivas.

El gobierno de la UPA-2 formul√≥ la OCV contrarrevolucionaria de manera m√°s concreta y amplia aplicando la estrategia y las t√°cticas de la LIC con la intervenci√≥n directa de la organizaci√≥n de inteligencia estadounidense (FBI) para facilitar el camino de la explotaci√≥n de las empresas corporativas burocr√°ticas compradoras nacionales y las multinacionales extranjeras. Se ampli√≥ la prohibici√≥n de nuestro Partido y se le declar√≥ como organizaci√≥n terrorista. Esta guerra comenz√≥ primero en √°reas donde nuestra base de masas y formaciones y fuerza era comparativamente menor. Las operaciones se llevaron a cabo en las fases de despejar, mantener, construir y desarrollar. Las fuerzas fueron comandos especiales como el COBRA (Batall√≥n de Combate para la Acci√≥n Resuelta), la Fuerza de Polic√≠a de Reserva Central (CRPF), la Oficina de Inteligencia Especial (SIB), las fuerzas de comandos especiales como Greyhounds, STF, Black Panthers, SOG, SAP, DVF, Jaguar en varios estados. Se ha reforzado la seguridad de las autopistas. El gobierno tiene previsto construir cientos de comisar√≠as y campamentos fortificados. Se retomaron a lo grande las carreteras y las torres de telefon√≠a m√≥vil. Se reforz√≥ la red de informadores-encubridores. Se intensificaron las operaciones de contraguerrilla con el motivo de enfrentar a la guerrilla como guerrilla. Se construyeron carreteras, escuelas, hospitales y electricidad en 34 distritos en nombre del ¬ęPlan de Acci√≥n Integrado¬Ľ (IAP) con un coste de 13.742 millones de rupias bajo la direcci√≥n de la Comisi√≥n Central de Planificaci√≥n, que pretend√≠a el desarrollo de las zonas con influencia naxal.

En la primera fase de la OCV se despleg√≥ un gran n√ļmero de COBRA y otras fuerzas paramilitares y de comandos especiales de los estados. La gente fue masacrada en incidentes como Singaram, Palachelima, Gattapad, Endapad, Saatnar, Chinari, Vechapal, Gachampalli, Gompad, Rangayyagooda, Ongnar en Dandakaranya (DK), Taadko, Laadi, Badhaniya, Phulvariya-Kodasi, Gobardaha y otros por el TPC, el asesinato de diez compa√Īeros en la frontera de Khagadiya-Munger por el r√≠o Ganga a trav√©s de veneno en Bihar-Jharkhand (BJ), en la selva de Khas, Chikurdanga, Boyara, Chedabani, Bandarbani, Dooli (Ranja), Metla, Baarikool en Lalgarh en Bung Occidental, Gunjivada y Narayanapatna en AOB, Padkipal en Odisha y otros incidentes similares en un intento de acabar con las luchas populares. Hubo detenciones a gran escala, torturas, atrocidades contra las mujeres, quema de casas y propiedades de la gente y otras destrucciones de este tipo. Hubo ataques al EGPL (Ej√©rcito Guerrillero Popular de Liberaci√≥n).

En la primera fase, el Partido dirigi√≥ al EGPL, a las Organizaciones Revolucionarias de Masas, al pueblo, a los dem√≥cratas para resistir unidos al enemigo en las zonas guerrilleras y en las zonas urbanas. Hubo protestas contra la OCV en muchos pa√≠ses del mundo. Debido a la presi√≥n de la resistencia popular, el gobierno central inici√≥ el drama de las conversaciones. El enga√Īo en la propuesta de conversaciones se revel√≥ en el asesinato del miembro del Bur√≥ Pol√≠tico, el camarada Azad, en un falso encuentro y en las detenciones de otros dirigentes. Nuestro partido sufri√≥ considerables p√©rdidas en esta fase. Pero el EGPL dio pocos golpes al enemigo. En algunas zonas tuvimos que retroceder en las operaciones de expulsi√≥n del enemigo. El EGPL tambi√©n llev√≥ a cabo algunos grandes ataques y dio duros golpes al enemigo, como en Silda de West Bung, en febrero de 2010, contra los Rifles de la Frontera Oriental, en el que 24 polic√≠as fueron aniquilados. Una compa√Ī√≠a de la CRPF fue eliminada en Mukaram-Tadimetla en DK en abril de 2010. Hay otros incidentes en los que la EGPL rechaz√≥ con √©xito el cerco de las fuerzas enemigas en Mamail del distrito de West Singhbhum de Jharkhand en junio de 2010 en varias horas continuas de batalla, la represalia de la operaci√≥n de cerco en Saranda del mismo estado en septiembre de 2010 y otros similares. La primera fase de la OCV termin√≥ en septiembre de 2010.

Las fuerzas enemigas se desmoralizaron temporalmente con estos incidentes. El Estado se dio cuenta de que las fuerzas paramilitares no eran suficientes para contrarrestar el movimiento mao√≠sta y plane√≥ desplegar al Ej√©rcito y la Fuerza A√©rea. En la segunda fase del OCV el estado tom√≥ varias medidas para elevar la moral de las fuerzas armadas. En mayo de 2010 se cre√≥ un Cuartel General de Mando de Subzona en Raipur, la capital de Chhattisgarh (la mayor parte de la Zona Especial de Dandakaranya comprende distritos de Chhattisgarh, adem√°s de Maharashtra), bajo la direcci√≥n del Mando Central del Ej√©rcito indio. En junio, el comit√© de asuntos de seguridad del Gabinete, bajo la direcci√≥n del Primer Ministro, aprob√≥ los preparativos para el despliegue del Ej√©rcito en Chhattisgarh. Decidi√≥ desplegar 60 mil efectivos del Ej√©rcito y de la Fuerza A√©rea en las zonas de influencia naxal que se dice son el corredor rojo. Aparte de esto, el Ej√©rcito indio plane√≥ desplegar ocho batallones de Rashtriya Rifles, un departamento de contrainsurgencia del Ej√©rcito en Chhattisgarh. En junio, el gobierno central decidi√≥ formar Comandos Unificados en cuatro estados y nombrar a oficiales mayores retirados como asesores de estos Comandos y as√≠ mejorar el C4. Se inici√≥ la construcci√≥n de 400 comisar√≠as y campamentos fortificados en pie de guerra para reforzar la seguridad de las autopistas. Se reclutaron 75 mil efectivos en las fuerzas paramilitares en un intento de eliminar el movimiento revolucionario. Tambi√©n se decidi√≥ formar 34 batallones de reserva indios y nombrar 16 mil SPO en Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar y Uttar Pradesh. El n√ļmero en los campamentos/estaciones de polic√≠a se elev√≥ a 400-500. Se reforz√≥ la inteligencia en la CRPF y la BSF. Se formaron Comandos Unificados bajo la direcci√≥n del Ministerio del Interior Central para una mejor coordinaci√≥n de las fuerzas centrales y estatales. Se formul√≥ un procedimiento operativo est√°ndar (SOP) para facilitar la cooperaci√≥n de las fuerzas locales con las fuerzas centrales. Se planific√≥ el nombramiento de los SPO de forma m√°s estricta. Se consolidaron y coordinaron m√°s grupos, fuerzas, organizaciones y campa√Īas contrarrevolucionarias secretas con las fuerzas centrales y estatales.

Se intensificaron las falsas reformas en las zonas del movimiento. El PAI se extendió a 82 distritos. Se anunciaron nuevas políticas de rendición y recompensas para los líderes. Se hicieron planes a gran escala para las carreteras y la red de comunicaciones. Se reforzó la red de informadores-encubridores. Se incrementaron las escuelas de formación contra la insurgencia. Las fuerzas policiales estatales y las bandas contrarrevolucionarias recibieron formación por fases y se les proporcionaron subsidios y otras facilidades. Hubo ascensos fuera de turno, aumento de las indemnizaciones en caso de pérdida de vidas en nuestros ataques del EGPL hasta 28 lakh de rupias por cabeza por parte del gobierno central, además de las del gobierno estatal.

As√≠ comenz√≥ la segunda fase del OCV con una nueva estrategia y t√°ctica en 2011 que continu√≥ hasta mayo de 2014. Los Comandos Unificados se extendieron a todos los estados, lo que facilit√≥ una mejor coordinaci√≥n entre el gobierno central y el estatal. Se intensificaron los preparativos para desplegar el Ej√©rcito y la Fuerza A√©rea en las zonas de DK y BJ. Se ha iniciado la construcci√≥n de un gran n√ļmero de helipuertos y pistas de aterrizaje. Se construyeron bases a√©reas en Chhattisgarh, Vidarbha, Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand y Odisha para ataques a√©reos y apoyo a las fuerzas terrestres.

Las organizaciones de derechos civiles y democráticos, así como los ecologistas, protestaron a gran escala contra la propuesta de desplegar el ejército. El estado retuvo temporalmente el despliegue del ejército al entender que el problema de los naxalitas podía controlarse sin el ejército con la ayuda de fuerzas de comando del tipo Greyhound, teniendo en cuenta las experiencias de Andhra Pradesh. Sin embargo, el gobierno presentó un plan para desplegar permanentemente al Ejército asignando 750 km2 de tierra en las colinas de Maad en Chhattisgarh. La zona es la residencia de una de las comunidades tribales más primitivas, Mariah Gond (Comunidad Tribal Local) que se está extinguiendo.

Durante este período, la base de masas disminuyó debido a diversas deficiencias, a las debilidades del partido y a la incesante ofensiva del enemigo sobre el partido y el movimiento revolucionario. El Estado aprovechó nuestras debilidades e intensificó el ataque. Se intensificaron las operaciones de peinado, las operaciones de neutralización y las operaciones de expulsión. Como parte de la OCV hubo la Operación Anaconda-1 y 2 en la zona de Saranda de Jharkhand, la Operación Pulpo en el distrito de Latehar, la Operación Trueno en Jhumra Upper Ghats del distrito de Bokaro, la Operación Marangdev en los distritos de Palamu y Gadhava, la Operación Sarvnash en los distritos de Jamui y Banka, Operación Haka, Vijay y otras similares en Dandakaranya, varias operaciones en Bihar, AOB, Odisha, Chhattisgarh-Odishaborder, West Bung, Telangana, Karnataka-Tamil Nadu-Kerala en los Ghats occidentales. En estas operaciones, las fuerzas armadas del gobierno central y de los estados entraron en las zonas del interior y nos crearon pérdidas. Hubo detenciones a gran escala, torturas, atrocidades contra las mujeres y destrucción de las propiedades del pueblo. La confiscación de las propiedades de los revolucionarios fue una nueva forma de acumulación como en el período colonial. Las cárceles se llenaron de revolucionarios y de gente. Hubo unas 20 masacres en Dandarkaranya, Jharkhand, AOB y Odisha. Se activaron además bandas contrarrevolucionarias que trabajaban por separado o junto a las fuerzas policiales.

Estos ataques en la segunda fase tambi√©n nos obligaron a retroceder en algunas zonas. En Jharkhand se puso en marcha un falso plan de desarrollo ¬ęPlan de Acci√≥n de Saranda¬Ľ en la zona de Saranda, lim√≠trofe con el estado de Odisha, y hubo una constante propaganda negativa de que los mao√≠stas estaban totalmente eliminados en la zona. Como parte de la guerra psicol√≥gica, esto se mostr√≥ como un gran modelo y que tales planes de acci√≥n se desencadenar√≠an en todas las √°reas del movimiento.

Las fuerzas centrales y las fuerzas estatales estaban juntas en operaciones de dominación de la zona pesada. La operación de finales de diciembre de 2013 es una de las que se han llevado a cabo en todos los estados del movimiento revolucionario en todo el país. Las fuerzas a nivel de batallón y de brigada están participando en tales ataques. Estas operaciones tenían como objetivo dar un golpe a las zonas estratégicas del movimiento revolucionario, desvincularlas y descoordinarlas, crear muchos obstáculos y condiciones desfavorables para las fuerzas del EGPL en la realización de la guerra de guerrillas y derrotar la capacidad de lucha del EGPL. Durante este tiempo el Estado pudo darnos golpes gracias a los ataques basados en la información.

El per√≠odo de tiempo del PAI se extendi√≥ a tres a√Īos y se liberaron m√°s fondos en 2013. Se introdujo otro programa de seguridad para el sustento. ‘Roshini’, el plan para dar trabajo a los j√≥venes, se ampli√≥ de 2 distritos (Sukma en Chhattisgarh y West Singhbhum de Jharkhand) a 24 distritos. Se introdujeron varios planes para alejar a los estudiantes y a los j√≥venes del movimiento. Se desarroll√≥ una pol√≠tica de rendici√≥n falsa. Se someti√≥ a los elementos d√©biles del partido. Se demostr√≥ que cientos de aldeanos y milicianos se hab√≠an rendido.

En cuanto a los ataques pol√≠ticos, se propag√≥ que el socialismo y el comunismo est√°n anticuados; que no pueden lograr el √©xito; que el movimiento revolucionario ser√° totalmente aplastado en 10 a√Īos; que como no se puede ganar, hay que dejar el movimiento y unirse a la polic√≠a; que se conviertan en informantes y pronto. Tambi√©n se propag√≥ que existen diferencias en el partido. Hubo intentos de dividir a los cuadros tribales y no tribales, entre los de AP y CG en DK, entre los de Odisha y DK en Odisha, entre Yadav y Ganjhu en Bihar y Jharkhand. Como resultado de esto, hemos incurrido en algunas p√©rdidas.

La 4ª reunión del CC en 2013 evaluó que el movimiento está en una situación difícil y formuló tácticas para superarlo.

Hubo una ligera mejora en la resistencia del EGPL en 2012 y 2013, pero no en su medida necesaria. Entonces, un gran n√ļmero de fuerzas comenz√≥ a penetrar en las zonas del interior. Se utilizaron cada vez m√°s helic√≥pteros y drones. Hubo un aumento de la ofensiva enemiga. Las fuerzas armadas del enemigo empezaron a adoptar el Programa de Acci√≥n C√≠vica (PAC) para enga√Īar a la poblaci√≥n. Este tipo de ofensiva se prolong√≥ durante tres a√Īos y medio, pero las constantes acciones guerrilleras del EGPL obligaron al enemigo a desplegar m√°s fuerzas en nuestras zonas, a descentralizar sus fuerzas en las zonas amplias. No pudieron desplegar fuerzas seg√ļn su deseo en las zonas vitales. Como resultado, pudimos contener la ofensiva enemiga en las zonas vitales hasta cierto punto.

La tercera fase de la OCV comenz√≥ en junio de 2014. Las fuerzas fascistas del Hindutva llegaron al poder bajo la direcci√≥n de Modi en mayo de 2014, lo que dio m√°s impulso a la ofensiva del enemigo contra el movimiento revolucionario. Todos los partidos parlamentarios en el poder, incluyendo el PCI revisionista y el CPM en el centro y los estados, formularon juntos nuevos planes para eliminar el desarrollo de nuestro partido y el movimiento revolucionario que es una fuerza alternativa en el pa√≠s. Empezaron a aplicar las reformas patrocinadas por el imperialismo de una manera muy agresiva. Aumentaron las fuerzas paramilitares centrales y los batallones de reserva en los estados. Los j√≥venes tribales locales fueron reclutados en la polic√≠a especial, las fuerzas paramilitares y el ej√©rcito indio. Se desplegaron 37 batallones de reserva indios/especiales, adem√°s de los 106 batallones paramilitares ya desplegados (9 de ellos son batallones COBRA). Y se planificaron m√°s. Se cubrieron 20 mil puestos de polic√≠a en Jharkhand. Los ex-mao√≠stas fueron reclutados en las fuerzas policiales. La CRPF despleg√≥ dos lotes de mujeres comando con 35 cada uno en Jharkhand y Chhattisgarh. Se planific√≥ el Batall√≥n Adivasi (que significa tribal) Pahadiya (que significa colina) de Jharkhand. El gobierno de Bihar reclut√≥ a mil mujeres tribales en las zonas del movimiento. Se reforz√≥ la seguridad de las autopistas y se fortificaron m√°s comisar√≠as y campamentos. Se fortificaron 400 comisar√≠as y campamentos en las zonas del movimiento. Se fortificaron 16 comisar√≠as en la reci√©n inaugurada zona de la triple uni√≥n, formada por tres estados del sur. En Chintalnar, en el distrito de Sukma, se cre√≥ por primera vez un hospital de campa√Īa. Las fuerzas policiales reciben formaci√≥n sobre el terreno.

Se gastaron millones de rupias en la red de inteligencia. Se han llevado a cabo operaciones de dominio de la zona, patrullas de largo alcance y otras operaciones de este tipo en las zonas del interior, basándose en la información obtenida a través del sistema de inteligencia. Las operaciones conjuntas entre distritos y estados y las operaciones conjuntas de las distintas fuerzas policiales, militares, comandos, SPO, bandas asesinas secretas se convirtieron en algo normal. Se intensificaron los ataques a nuestras bases guerrilleras. Se utilizaron cada vez más helicópteros y se hicieron ensayos para ataques nocturnos. El liderazgo fue el objetivo. Aumentó la vigilancia de los teléfonos móviles. Una aplicación especial para móviles Android fue lanzada conjuntamente por el departamento Anti-Naxal, Infotech, Biotech Promotion Society (Chips) para reforzar la inteligencia en el CG. Esto les ayudó a aumentar los ataques, las detenciones y los encuentros en las zonas del movimiento revolucionario.

La pol√≠tica de rendici√≥n ayud√≥ a los oficiales a asegurarse el dinero y la gente com√ļn se vio obligada a rendirse. Se anunci√≥ la ¬ęrendici√≥n por trabajo¬Ľ en un intento de desmoralizar al pueblo revolucionario y a los simpatizantes.

El enemigo se apoderó de una zona que se debilitó y retomó las operaciones de construcción. La maquinaria gubernamental se reconstruye y se regenera permanentemente para hacer que el movimiento revolucionario no se fortalezca de nuevo. Se establecen carreteras, comunicaciones, electricidad, riego para facilitar el saqueo de los recursos. Se presta atención a las escuelas, edificios comunitarios, Anganwadis y centros de salud para ayudar a los campamentos. Se adopta una política para proporcionar contratos de carreteras a la población local con el malvado plan con un coste de 2 millones de rupias en nombre del empleo para los jóvenes. Los jóvenes son movilizados en el nombre de la formación en diversas habilidades y el trabajo y desarrollado para la inteligencia. El gobierno de Kerala inició otro nuevo plan para distribuir material alimentario de 100 rupias por persona.

En otras partes de Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh y Gadchiroli de Maharashtra se han puesto en marcha planes de acci√≥n similares al ¬ęPlan de Acci√≥n Saranda¬Ľ. Las empresas y corporaciones multinacionales emprendieron un programa de responsabilidad social corporativa (RSC) para disipar la ira de la gente contra la explotaci√≥n y la opresi√≥n. Se gastaron alrededor de 800 millones de rupias en reformas en las zonas del movimiento. Se foment√≥ el turismo.

Se frena cualquier tipo de protesta y resistencia. Los intelectuales, los dem√≥cratas y los activistas sociales son considerados m√°s peligrosos que las fuerzas del EGPL. En un intento de desvincular el movimiento urbano y el rural, muchos fueron tildados de ¬ęmao√≠stas¬Ľ en la red urbana y acusados de ¬ęUAPA¬Ľ (Ley de Prevenci√≥n de Actividades Ilegales) y de sedici√≥n. Los oficiales del ej√©rcito han dirigido las operaciones de contrainsurgencia emprendidas por la polic√≠a y las fuerzas paramilitares. Se aumentaron las escuelas de guerra en la selva contra el terrorismo y se imparti√≥ formaci√≥n a miles de polic√≠as y fuerzas paramilitares. Los funcionarios del Consulado de EE.UU. visitaron las zonas del movimiento revolucionario y las escuelas de guerra de la selva y mantuvieron conversaciones con los gobiernos central y estatal.

Se adoptaron la Misi√≥n-2016 y la Misi√≥n-2017 en los a√Īos respectivos. Intensificamos nuestro esfuerzo pol√≠tico, militar y organizativo en todo el pa√≠s y pudimos contenerlos hasta cierto punto. La guerra popular-guerra de guerrillas que resisti√≥ la guerra contrarrevolucionaria de las clases dominantes explotadoras es vital para ellas. Tambi√©n asumimos las luchas populares sobre los problemas cotidianos y fundamentales. Hemos potenciado las actividades unificadas, intensificado-ampliado las luchas contra el desplazamiento y todo ello ha contribuido mucho a rechazar la ofensiva enemiga. Por otra parte, el partido emprendi√≥ los Programas de Formaci√≥n de Dirigentes (LTP) y los Programas de Formaci√≥n de Dirigentes Militares (MLTP) e imparti√≥ formaci√≥n pol√≠tica y militar a todos los niveles de las fuerzas dirigentes. Se encarg√≥ de investigar las condiciones sociales cambiantes debido al movimiento revolucionario, los programas revolucionarios agrarios y las reformas revolucionarias. Se obtuvieron algunos resultados.

Hubo un aumento de la intensidad y la propagaci√≥n de las acciones de la guerra de guerrillas en todo el pa√≠s en 2017. Pero tambi√©n perdimos fuerzas subjetivas del Partido, del EGPL y de √≥rganos del pueblo en intensos ataques del enemigo como en Ramguda en octubre de 2016. El enemigo tambi√©n se apoder√≥ de un n√ļmero considerable de armas y municiones. Sin embargo, la OCV no pudo lograr su objetivo. En abril de 2017 hubo una emboscada a las fuerzas armadas en Burkapal. Esto sacudi√≥ a las clases dirigentes. El 8 de mayo se convoc√≥ una reuni√≥n de alto nivel en la que se formul√≥ el ¬ęSAMADHAN¬Ľ, un nuevo plan contrarrevolucionario -estrategia y t√°ctica para eliminar el movimiento mao√≠sta en lugar de la OCV o como continuaci√≥n de la misma. Se estipul√≥ un per√≠odo de cinco a√Īos para eliminar el movimiento mao√≠sta. Los puntos principales del ¬ęSAMADHAN¬Ľ que actualmente est√°n en marcha son:

Ataques agresivos en lugar de m√©todos defensivos, centralizaci√≥n de los ataques en nuestras bases guerrilleras y zonas estrat√©gicas.Ataques a√©reos y mecanismos relacionados.Ampliar y fortalecer la inteligencia a trav√©s de veh√≠culos a√©reos no tripulados, sat√©lites, GPS, im√°genes t√©rmicas, tecnolog√≠a de infrarrojos, c√°maras de televisi√≥n CC y radares.Se formaron Comandos Unificados hasta el nivel de distrito que incluyen oficiales civiles, policiales, paramilitares y de la Fuerza A√©rea. Tambi√©n se formaron Comandos Unificados T√°cticos.Se increment√≥ el n√ļmero de fuerzas estatales y locales en operaciones de combate, protecci√≥n de obras de construcci√≥n de carreteras y otras obras de este tipo mediante el aumento de las operaciones de dominio de la zona y las operaciones ROP.Adoptar la propaganda maligna en gran medida tild√°ndola de antidesarrollo cada vez que se destruyen las obras de ¬ędesarrollo¬Ľ como la red de comunicaciones-fibra √≥ptica, el ferrocarril y las l√≠neas el√©ctricas.Tomar el apoyo de Israel en las operaciones de contrainsurgencia y antiterroristas, incluyendo la importaci√≥n de armas y tecnolog√≠a ultramodernas y biotecnol√≥gicas.Se seleccion√≥ el distrito de Sukma como zona central y se formul√≥ un plan especial. Se desplegaron dos batallones de COBRA.Frenar los recursos financieros en un intento de controlar las actividades mao√≠stas.

La ofensiva estrat√©gica ¬ęSAMADHAN¬Ľ est√° destinada a poner en pr√°ctica la agenda de formaci√≥n de la ¬ęnueva India¬Ľ para 2022, el 75¬ļ aniversario de la ¬ęindependencia¬Ľ de la India. La ¬ęnueva India¬Ľ no es otra cosa que la formaci√≥n del Estado Hindutva. El Partido explic√≥ la ¬ęnueva India¬Ľ a los cuadros y al pueblo y formul√≥ un programa concreto para combatir el ¬ęSAMADHAN¬Ľ. Alrededor de 90 polic√≠as fueron eliminados y 190 resultaron heridos en el plazo de un a√Īo de la ofensiva. Un centenar de ellos resultaron heridos en los agujeros de pinchos preparados por la Milicia Popular. El EGPL se incaut√≥ de 25-30 armas y varios tipos de munici√≥n y otro material de guerra. En las zonas del movimiento se incrementaron las luchas populares aparte de en otras zonas. Las luchas incluyen aquellas contra las agresivas Leyes CNT y SPT en Jharkhand y la Ley de Adquisici√≥n de Tierras. Los sectores de la peque√Īa burgues√≠a han emprendido inevitablemente luchas y el Partido est√° tratando de intervenir de diversas formas en estas luchas. Los resultados son principalmente positivos en este per√≠odo. El gobierno afirm√≥ que transform√≥ 44 de los 126 distritos ¬ęafectados por los Naxal¬Ľ en ¬ęlibres de Naxal¬Ľ.

En 2019, el EGPL llev√≥ a cabo casi 360 acciones en las distintas zonas de guerrilla y de resistencia roja. Realiz√≥ casi 70 acciones sobre las fuerzas armadas enemigas. Hubo alrededor de 130 encuentros con la polic√≠a, las fuerzas paramilitares y los comandos. Fueron anulados 75 efectivos de diversas fuerzas, 147 heridos y se incautaron 13 armas. En este a√Īo hubo una relativa consolidaci√≥n. El EGPL destruy√≥ millones de rupias de propiedades de los capitalistas compradores y del gobierno en 65 acciones guerrilleras junto con el pueblo. La lucha contra las actividades mineras ocup√≥ un lugar importante en este per√≠odo. Se prest√≥ atenci√≥n a la formaci√≥n en habilidades de combate y t√©cnicas del EGPL. Se inici√≥ un movimiento unido contra el fascismo hind√ļ brahm√°nico. Los comit√©s del partido emprendieron varios programas para movilizar al pueblo en las condiciones pol√≠ticas actuales. Una reuni√≥n de los Ministros Jefes de los estados influenciados por los mao√≠stas, bajo el liderazgo del Ministro Central del Interior, formul√≥ un Plan de Acci√≥n el 26 de agosto de 2019.

En esta reuni√≥n se plane√≥ adem√°s frenar los fondos del partido, contener la red urbana, colocar m√°s carreteras y torres de telefon√≠a m√≥vil en las zonas del movimiento, dar importancia a los j√≥venes locales en la construcci√≥n de carreteras, a las empresas privadas en la construcci√≥n de torres de telefon√≠a m√≥vil, m√°s bancos, cajeros autom√°ticos, oficinas de correos para facilitar a la poblaci√≥n tribal el uso de transacciones en efectivo, escuelas en el modelo ‘Ekalavya’. Se plane√≥ rodear Maad una zona monta√Īosa en Bastar de Chhattisgarh que es una de nuestras √°reas estrat√©gicas con 7 batallones. Tambi√©n se planificaron medidas represivas fascistas muy encubiertas. Los gobiernos estatales tambi√©n anunciaron planes. El gobierno de Chhattisgarh anunci√≥ el plan enga√Īoso de proporcionar certificados de tierras a la gente de Maad. El gobierno de Telangana anunci√≥ la contrataci√≥n de 18 mil polic√≠as.

En 2020 el EGPL llev√≥ a cabo 99 acciones de guerrilla. La emboscada de Minapa en Chhattisgarh es la gran acci√≥n, 8 fueron acciones de tipo medio y 90 de tipo peque√Īo. Una unidad del ej√©rcito indio fue enviada bajo la apariencia de fuerzas locales para peinar cuando el EGPL realiz√≥ el ataque. Esta fue una respuesta a la operaci√≥n ¬ęPrahar¬Ľ del gobierno estatal que se est√° llevando a cabo por fases.

En los √ļltimos 20 a√Īos fueron aniquilados 2.958 efectivos armados del estado indio y 3.507 resultaron heridos. Se incautaron 3.208 armas modernas de diversos tipos al enemigo y 1.52.899 cartuchos de munici√≥n. Debido a la OCV de 2009 a 2017 y a la fiesta de ¬ęSAMADHAN¬Ľ en curso, el EGPL, las Organizaciones Revolucionarias de Masas y los Comit√©s Populares Revolucionarios se vieron gravemente afectados en las zonas de resistencia roja y en las zonas guerrilleras. Varios camaradas, desde los miembros del Comit√© Central hasta el Comit√© del Partido de la Aldea y las C√©lulas, comandantes y combatientes del EGPL de diversos rangos perdieron la vida en los ataques del enemigo. El Partido y el EGPL se debilitaron con las detenciones, la degeneraci√≥n y la traici√≥n. La raz√≥n principal es la debilidad en la aplicaci√≥n correcta de las reglas de la guerra de guerrillas y los m√©todos secretos de trabajo. Adem√°s, hubo deficiencias y debilidades en la formulaci√≥n de t√°cticas adecuadas de lucha de clases de acuerdo con los cambios en las relaciones de producci√≥n debido a la globalizaci√≥n. Esto condujo a aspectos desfavorables. Algunas zonas guerrilleras retrocedieron temporalmente, otras se vieron afectadas o se debilitaron. Tuvimos que retirarnos de algunas o desalojarlas totalmente.

Con motivo del 20¬ļ aniversario del EGPL en 2020 (el EGPL se form√≥ el 2 de diciembre de 2000) el partido hizo un llamamiento para ampliar-intensificar la lucha de clases-guerrilla con el fin de derrotar al ¬ęSAMADHAN¬Ľ contrarrevolucionario y hacer avanzar el movimiento revolucionario. El Partido, el EGPL y los √≥rganos del Frente Unido tuvieron √©xito en derrotar la campa√Īa ‘Prahar’ (Ataque) que el Estado anunci√≥ en noviembre de 2020 y que deb√≠a continuar hasta junio de 2021. Prahar inclu√≠a diez aspectos. Hay cambios serios en las operaciones de contraguerrilla de las fuerzas armadas enemigas. Son: el cerco en dos o tres c√≠rculos, el ataque con artiller√≠a como RPG y morteros y el bombardeo de las UBGL. Actualmente hay m√°s de 6 lakhs de fuerzas policiales, paramilitares y comandos en las zonas del movimiento revolucionario. El estado est√° haciendo los preparativos para Prahar-3 en octubre de 2021. El 26 de septiembre de 2021 se celebr√≥ una reuni√≥n de ministros jefe y oficiales de polic√≠a a nivel estatal bajo la direcci√≥n del Ministro Central del Interior, en la que se discuti√≥ sobre la atenci√≥n especial para suprimir el movimiento mao√≠sta.

El Partido en ocasi√≥n de su 17¬ļ aniversario llam√≥ a sus cuadros a construir un Partido fuerte y secreto que sea invencible para el enemigo. Tambi√©n llam√≥ a intensificar la guerra de guerrillas y la lucha de clases y a derrotar la ofensiva de ¬ęSAMADHAN-Prahar¬Ľ y a hacer avanzar el movimiento revolucionario. El pueblo desempe√Ī√≥ un papel vital en los √©xitos de la guerra popular.

P: ¬ŅQu√© parte de la India ha sido liberada por la Revoluci√≥n? ¬ŅEst√° creciendo el Movimiento Revolucionario?

R: Tenemos zonas de guerrilla con un objetivo de formación de bases. Las zonas de guerrilla tienen bases de guerrilla. Las bases guerrilleras son de carácter transitorio. Estas bases guerrilleras constituirán los focos dentro de las zonas guerrilleras para el desarrollo de un partido fuerte, un ejército de liberación popular fuerte y un frente unido, creando al mismo tiempo condiciones favorables para el establecimiento de zonas liberadas, ampliando el poder político en oleadas y acelerando el ritmo de la revolución. Al intensificar la revolución agraria en estas bases hay que distribuir la tierra sobre la base de la tierra al labrador y promover el movimiento cooperativo entre el pueblo para el desarrollo de la agricultura. Así que la base guerrillera es la forma embrionaria del Nuevo Estado Democrático. Por lo tanto, la formación de la base guerrillera significa un avance significativo en el proceso de construcción de la zona de base, creará un fuerte impacto en la población de las áreas de alrededor de la base guerrillera y la inspirará a participar más ampliamente en la guerra popular.

El partido está trabajando con el objetivo de hacer de Bihar-Jharkhand y Dandakaranya zonas liberadas. Hay áreas especiales/zonas especiales/estados en todo el país, el nombre difiere en varios estados. Hay altibajos, giros y vueltas en el movimiento afectados por la ofensiva del enemigo y las debilidades subjetivas. Sin embargo, en general, el partido cree firmemente que el movimiento revolucionario indio avanza con el claro objetivo de alcanzar el poder estatal del pueblo mediante la realización de la Revolución de Nueva Democracia, que posee la teoría del marxismo-leninismo-maoísmo en el camino de la Guerra Popular Prolongada. El camino está iluminado con los sacrificios del pueblo revolucionario, los activistas, los combatientes y los diversos niveles de cuadros del Partido, el EGPL y los órganos del Frente Unido Estratégico y Táctico.

P: Por supuesto, en las zonas de liberaci√≥n se han instituido muchas pol√≠ticas para servir al pueblo. ¬ŅPodr√≠a describir qu√© pol√≠ticas se han instituido, en materia de sanidad y educaci√≥n, por ejemplo?

R: S√≠. Los Comit√©s Populares Revolucionarios en las bases guerrilleras se encargan de la atenci√≥n sanitaria, la educaci√≥n y todo tipo de actividades de bienestar para el pueblo. El nombre es ‘Janatana Sarkar’ en Dandakaranya. En Bihar-Jharkhand el trabajo fue realizado por el Comit√© Krantikari Kisan (KKC) (Comit√© Revolucionario del Campesino) y ahora se est√°n construyendo los CPR. Los CRP tambi√©n se encargan de las reformas agrarias. Esto lo explicar√© en la respuesta a su siguiente pregunta. El CRP es el frente unido estrat√©gico del proletariado, el campesinado, la peque√Īa burgues√≠a y la burgues√≠a nacional y tiene un documento pol√≠tico. Ha estado trabajando de acuerdo con su documento pol√≠tico.

El EPR tiene 9 departamentos: finanzas, defensa, agricultura, salud, educaci√≥n y cultura, justicia, seguridad forestal y relaciones p√ļblicas. Estos departamentos y organizaciones se ocupan de la salud y proporcionan el tratamiento necesario a la gente. Los m√©dicos de estos departamentos se desplazan a diario entre la poblaci√≥n para ofrecer tratamientos. Los m√©dicos de la EGPL forman a los m√©dicos de los CRP y √©stos, a su vez, a los de los CRP de las aldeas. Se destinan fondos a la salud de la gente. Los CRP destinan el 20% del presupuesto anual a la salud. Tambi√©n se encargan de llevar a los pacientes graves a los hospitales de las zonas urbanas con la ayuda financiera y t√©cnica de los CRP de nivel superior y del Comit√© del Partido. Los m√©dicos ense√Īan sobre limpieza y dan clases para impartir conocimientos cient√≠ficos sobre el cuerpo humano, las enfermedades y la forma de tratamiento. Prestan especial atenci√≥n a la eliminaci√≥n de las creencias ciegas que a√ļn persisten entre la poblaci√≥n debido a la falta de educaci√≥n, incluso normal, durante las √ļltimas generaciones, as√≠ como a la salud de las mujeres. La visi√≥n de la gente sobre la salud ha cambiado mucho en comparaci√≥n con la √©poca anterior. Los departamentos de salud publicaron libros que explican los conocimientos generales sobre la salud y los medicamentos alop√°ticos. Tambi√©n publicaron libros sobre medicina herbaria con fotos de las hierbas. Los m√©dicos, que son todos compa√Īeros de tribu, est√°n aprendiendo ingl√©s para identificar los nombres de los medicamentos alop√°ticos.

En cuanto a la educaci√≥n, el partido destina fondos especiales a este fin. Los CRP est√°n dirigiendo escuelas a nivel de pueblo y tambi√©n escuelas residenciales a nivel de panchayat (con una poblaci√≥n de entre 500 y tres mil personas). Es interesante saber que la gente est√° muy dispuesta a continuar con las escuelas a pesar de la fuerte represi√≥n del Estado. En estos lugares se env√≠a a los j√≥venes a pasar la noche en el pueblo y los alumnos mayores y los profesores duermen en el bosque. Por la ma√Īana hacen un reconocimiento en los alrededores y comienzan la escuela s√≥lo despu√©s de un mensaje claro de que no hay patrullas alrededor.

Los CRP est√°n nombrando a algunos j√≥venes educados de la zona como profesores y les dan un salario de 2500-3000 rupias. Algunos profesores son activistas a tiempo completo del partido. Los miembros del personal que tambi√©n son a tiempo parcial y a tiempo completo cocinan y hacen otras cosas en la escuela. Los alumnos les ayudan a buscar agua, le√Īa, etc. Tambi√©n hacen la limpieza.

El CRP correspondiente se ocupa del material necesario para la escuela, como el uniforme, la pizarra, el lápiz, los mapas, etc. Suministra verduras y otros alimentos cultivados en las granjas colectivas del EPR. Los alumnos también siembran verduras cerca del terreno de la escuela. Recogen material alimentario en las vacaciones.

El Comit√© del Departamento de Educaci√≥n (EDC) del Comit√© Zonal Especial de DK elabora, revisa y mejora el programa de estudios. El CDE ha preparado los libros de texto de las clases 1 a 5. A los alumnos de las clases 1 y 2 se les ense√Īa lengua (gondi/koya) y matem√°ticas. El hindi (lengua) y las ciencias sociales comienzan a partir de la 3¬™ clase. La educaci√≥n se lleva hasta el 8¬ļ curso con la ayuda de los libros de texto del gobierno burgu√©s. Los profesores de las escuelas del EPR reciben formaci√≥n en m√©todos de ense√Īanza en talleres y clases de formaci√≥n por parte del CDE. Las escuelas est√°n teniendo un buen impacto en la poblaci√≥n de la zona.

En cada escuela se forma un equipo cultural con los alumnos. Tambi√©n se presta atenci√≥n a los deportes. El Chetna Natya Manch (CNM) les ense√Īa a cantar y a bailar.

P: Una cuesti√≥n de gran importancia para su revoluci√≥n es una aut√©ntica reforma agraria. ¬ŅPodr√≠a explicar qu√© medidas se han tomado para llevarla a cabo?

R: La cuestión de la tierra ha sido abordada por el movimiento revolucionario desde la creación de los dos auténticos partidos revolucionarios comunistas en 1969 que se fusionaron en el PCI (maoísta) en 2004. El partido considera que la revolución agraria es el eje de la revolución de nueva democracia, por lo que está muy interesado en distribuir la tierra a los sin tierra y a los pobres, y en introducir un cambio en las relaciones de producción. Las Organizaciones Revolucionarias de Masas bajo la dirección del Partido han estado haciendo esto y después de su formación los Comités Populares Revolucionarios asumieron la tarea.

En la d√©cada de los 80 planteamos la cuesti√≥n de la tierra en la revoluci√≥n agraria. En las etapas iniciales, la gente ocupaba las tierras de los bosques, las tierras del gobierno, las tierras de los templos y, por √ļltimo, las tierras de los terratenientes. Cuando la gente ocupaba las tierras de los terratenientes, √©stos organizaban ej√©rcitos privados para masacrar a los l√≠deres del movimiento. El movimiento armado desarraig√≥ a los ej√©rcitos privados y desmantel√≥ a los terratenientes de las zonas rurales. Despu√©s de esto, la maquinaria estatal entr√≥ directamente en la contienda y continu√≥ reprimiendo el movimiento. La polic√≠a, los paramilitares, las fuerzas especiales, los comandos especiales y algunas unidades del ej√©rcito se est√°n desplegando en las zonas de lucha. Desde entonces, el movimiento revolucionario se enfrenta a la embestida contrarrevolucionaria. La lucha por la tierra tuvo lugar en la regi√≥n costera, Telangana, Rayalseema, regiones de Andhra Pradesh, Jahanabhad, Patna, Ara, Arwal, Hajaribhag, Palamu, Gaya, Aurangabad, Bopkaro de Bihar-Jharkhand y algunas partes de Tamilnadu, Karnataka, Orissa, Maharastra. Los infames y crueles ej√©rcitos privados eran Ranveer sena, Sanlight sena, Kurmi sena, Lorik sena y as√≠.

RPC est√° llevando a cabo una ¬ęCampa√Īa de nivelaci√≥n de tierras¬Ľ desde 2011. Un informe de esta campa√Īa dar√≠a una idea de las reformas agrarias en curso. Al principio se llev√≥ a cabo una encuesta detallada sobre la tenencia de tierras de las familias en las aldeas de la RPC. La encuesta se bas√≥ en la comprensi√≥n proporcionada en el documento Estrategia y T√°ctica de la Revoluci√≥n India. El tercer cap√≠tulo del documento ¬ęAn√°lisis de clase de la sociedad india¬Ľ explica el car√°cter, la condici√≥n y la conciencia de las clases existentes en la sociedad india. En lo que respecta a los campesinos, dice:

¬ęEn general, los campesinos sin tierra, incluidos los jornaleros agr√≠colas, no tienen tierra ni herramientas agr√≠colas propias. Viven de la venta de su fuerza de trabajo, ya sea en su totalidad o principalmente. Los campesinos pobres y sin tierra se enfrentan no s√≥lo a la explotaci√≥n econ√≥mica, sino tambi√©n a la opresi√≥n social, ya que proceden b√°sicamente de castas atrasadas, tribus y dalits. Debido a estas formas de coacci√≥n extraecon√≥mica, viven una vida no s√≥lo de hambre, sino tambi√©n de marginaci√≥n al margen de la sociedad. La mayor√≠a de los campesinos pobres poseen tierras nominalmente o las alquilan en peque√Īas parcelas. Del mismo modo, algunos disponen de escasas herramientas agr√≠colas. Adem√°s de pagar el alquiler de la tierra y los intereses, venden su propia fuerza de trabajo, por lo que son explotados de todas estas formas.

Constituyen el 65-70% de la poblaci√≥n rural. De todas las clases que existen en la sociedad india, los campesinos pobres y sin tierra son las fuerzas motrices b√°sicas y son el m√°s firme aliado del proletariado¬Ľ.

Las organizaciones de masas revolucionarias difundieron el aspecto pol√≠tico de la campa√Īa. Chetan Naty Manch emiti√≥ programas de audio y v√≠deo con motivo de la campa√Īa que proporcionaron una comprensi√≥n de la misma a la gente. Todos los comit√©s del partido, las unidades del EGPL y los √≥rganos de las Organizaciones Revolucionarias de Masas participaron junto con los EPR y el pueblo en la campa√Īa. La encuesta de los EPR a nivel de aldea inclu√≠a los detalles de la tenencia de la tierra, los implementos agr√≠colas, el ganado para cultivar y la fuerza de trabajo en todas y cada una de las familias. En funci√≥n de estos datos, se evalu√≥ la clase de la familia: campesino sin tierra, pobre, medio y rico.

Se celebraron talleres para debatir los informes de la encuesta a nivel de zona (que comprende unos 100-150 pueblos). El taller examin√≥ las evaluaciones y finaliz√≥ los informes de los distintos EPR de la zona. Se decidi√≥ y se asign√≥ un presupuesto para cada EPR. Inicialmente, la campa√Īa consist√≠a en proporcionar tierras a los sin tierra y tambi√©n en nivelarlas con el objetivo de aumentar la producci√≥n. La gente realiza el trabajo colectivamente seg√ļn el plan del EPR. En algunos APR la gente recauda fondos por su cuenta para la campa√Īa. Muchas familias sin tierra obtuvieron tierras en esta campa√Īa.

Al cabo de unos a√Īos, la campa√Īa constituy√≥ tambi√©n otras obras, como la colocaci√≥n de estanques para solucionar la escasez de agua y para el riego y la construcci√≥n de casas. Con el paso de los a√Īos, algunos EPRs tambi√©n construyeron puentes sobre los arroyos peque√Īos pero de gran caudal para facilitar la libre circulaci√≥n de los aldeanos, especialmente hacia los mercados semanales para conseguir productos de primera necesidad.

Las familias de los m√°rtires, las de los presos pol√≠ticos y las de los miembros a tiempo completo del Partido y del EGPL reciben ayuda en estas campa√Īas anuales. La campa√Īa se lleva a cabo a partir de enero y termina hacia mediados de febrero. El 10 de febrero se celebra el ¬ęBhoomkal divas¬Ľ con el fervor del √©xito de la campa√Īa. Seg√ļn la decisi√≥n del Partido, el d√≠a se celebra como el del poder estatal del pueblo. El gobierno y las fuerzas policiales conocen la campa√Īa e intentan perturbarla. Durante la campa√Īa se produjeron 80 encuentros en casi toda la Zona Especial de Dandakaranya, en los que perdieron la vida 50 miembros de la milicia popular, organizaciones de masas y gente com√ļn, y otros 25 resultaron heridos. Cientos de personas fueron detenidas. Por lo tanto, el EPR organiza centinelas y patrullas alrededor de los pueblos para proteger a la poblaci√≥n y velar por que la campa√Īa no sea interrumpida. El EPR tambi√©n contrata a sus m√©dicos para que atiendan a las personas que participan en la campa√Īa.

En los √ļltimos poco m√°s de diez a√Īos, la campa√Īa se llev√≥ a cabo en 3.507 pueblos de 573 panchayats. Se ayud√≥ a cultivar a 9.053 familias pobres, 3.219 campesinos medios y 509 campesinos ricos. Adem√°s de estas familias, se ayud√≥ a 838 familias de m√°rtires, a 920 familias de presos y a 2.181 familias de miembros del EGPL a tiempo completo. El total asciende a 33.440 familias y 34.324 acres de tierra reci√©n labrada, nivelada o reparada.

Es cierto que queda mucho por hacer. El movimiento se enfrenta a incesantes campa√Īas represivas del Estado y el partido y sus otras dos armas m√°gicas est√°n encontrando la manera de seguir trabajando entre la gente en diversos sectores.

P: Otro √°mbito de gran importancia para la Revoluci√≥n India es la liberaci√≥n de la mujer. La difunta camarada Anuradha Ghandy hizo importantes contribuciones a esta causa, y recomendar√≠a a nuestros lectores que leyeran su obra Tendencias filos√≥ficas en el movimiento feminista. ¬ŅPodr√≠a explicar c√≥mo ha avanzado la Revoluci√≥n India en esta causa?

R: Las mujeres son el sector social m√°s oprimido de la sociedad. Son la mitad de la sociedad. Hacen la mayor parte del trabajo en la casa y tambi√©n en la producci√≥n, principalmente en la agricultura. Pero no tienen derechos de propiedad, de decisi√≥n ni sobre los hijos. Naturalmente, esta condici√≥n lleva a las mujeres a pensar en su liberaci√≥n. A medida que el movimiento revolucionario en el pa√≠s cobra fuerza, las mujeres de las clases oprimidas, es decir, el proletariado, los campesinos y la peque√Īa burgues√≠a, se dan cuenta cada vez m√°s de que este es el camino que deben seguir. Se movilizan en organizaciones de masas a trav√©s de las cuales desarrollan la conciencia de su emancipaci√≥n. Hay algunas compa√Īeras de las zonas urbanas que entraron en contacto con una organizaci√≥n de masas en el proceso de resolver su problema personal, se convirtieron en miembros activos de la organizaci√≥n, aprendieron sobre la revoluci√≥n y la lucha armada, comprendieron que la emancipaci√≥n de las mujeres s√≥lo puede alcanzarse en el proceso de emancipaci√≥n de todas las clases oprimidas y se unieron al partido. Ahora est√°n en varios niveles de liderazgo.

Las mujeres poseen una enorme fuerza. Nuestro Partido y el EGPL dirigieron muchas luchas de clase contra el enemigo, incluido el patriarcado, y lograron un cambio en la sociedad hasta cierto punto. Nuestro Partido está haciendo grandes esfuerzos para eliminar los valores patriarcales entre los cuadros en tres frentes, el Partido, el EGPL y la organización UF, y explorar la fuerza y la creatividad de los cuadros femeninos.

P: ¬ŅCu√°l es la posici√≥n del PCI (mao√≠sta) sobre la cuesti√≥n de Cachemira?

R: El pueblo de Cachemira lleva luchando por su ¬ęindependencia¬Ľ desde que Gulab Singh Dogra lleg√≥ al poder en Cachemira en 1846. El dominio de los Dogra en Cachemira termin√≥ con la rendici√≥n del rey de los Dogra Raja Hari Singh a la Uni√≥n India en 1947. Cachemira se unific√≥ en la Uni√≥n India el 26 de octubre de 1947 con el acuerdo de ¬ęresolver el problema mediante un plebiscito¬Ľ y pas√≥ a formar parte del dominio fascista de los gobernantes explotadores indios.

Cuando estallaron los disturbios comunales en Cachemira en octubre de 1947, murieron casi dos lakh de musulmanes y Raja Hari Singh huy√≥ a Jammu. M√°s tarde, los gobernantes indios falsificaron una carta con la fecha del nombramiento del l√≠der de la Conferencia Nacional, Shek Abdullah, como primer ministro de Cachemira y lo llevaron al poder. En 1951 se celebraron elecciones en Cachemira en las que la Conferencia Nacional fue elegida para 73 esca√Īos de los 75 sin disputa. Shek Abdullah lleg√≥ a un acuerdo con Nehru para otorgar poderes especiales a Jammu-Kashmir. Seg√ļn √©ste, los poderes del centro estaban limitados en Cachemira.

El art√≠culo 370 se formul√≥ en la Constituci√≥n de la noche a la ma√Īana para enfriar el candente problema de Cachemira. El art√≠culo otorgaba un estatus especial a Cachemira. Se acord√≥ que India no interferir√≠a excepto en asuntos exteriores, defensa, moneda y otras cuestiones similares. Seg√ļn este acuerdo, las leyes del Parlamento indio no se aplican a Cachemira. El l√≠der del estado recibi√≥ el estatus de Primer Ministro. Se les proporcion√≥ la autoridad de autogobierno para hacer sus propios actos. Pero ninguna de ellas se puso en pr√°ctica.

Finalmente se anuló el artículo 370 y también el 35A y se privó oficialmente a Cachemira de su estatus especial. Se anexionó totalmente al gobierno indio. Los gobernantes indios han ahogado en sangre la lucha por la liberación nacional del pueblo de Cachemira y la han menospreciado en los foros nacionales e internacionales como separatismo, que los activistas de Cachemira están instigados por Pakistán, que el movimiento es terrorismo transfronterizo y que es perturbador. Están conspirando de muchas maneras para degradar la lucha del pueblo que lucha por la supervivencia de su nacionalidad, por su derecho a separarse y su derecho a la autodeterminación y para ganar apoyo para sus medidas represivas.

Nuestro partido apoya el movimiento nacional de Cachemira. Nuestro partido deja claro que en la ¬ęRep√ļblica Democr√°tica Popular de la India¬Ľ que se formar√° bajo la direcci√≥n del proletariado revolucionario todas las nacionalidades del pa√≠s tendr√°n el derecho a separarse y el derecho a la autodeterminaci√≥n, que tendr√°n una soluci√≥n adecuada para sus problemas y que se facilitar√° el camino para su liberaci√≥n permanente.

P: Otro problema al que se enfrenta la India es el opresivo sistema de castas. ¬ŅCu√°l es la posici√≥n del PCI (mao√≠sta) sobre esta cuesti√≥n y c√≥mo piensa resistir a este sistema opresivo?

R: Nuestro partido trata la cuesti√≥n de las castas como algo propio de la sociedad india. Nuestro Partido dice que al igual que el pueblo estaba dividido en diferentes clases, tambi√©n estaba dividido en diferentes castas y por lo tanto, debemos tener un enfoque claro hacia la cuesti√≥n en general, as√≠ como en particular. En nuestros documentos b√°sicos ¬ęPrograma del Partido¬Ľ y ¬ęEstrategia y T√°ctica de la Revoluci√≥n India¬Ľ aprobados por el Congreso de Unidad-Noveno Congreso de nuestro nuevo Partido en 2007, mencionamos claramente que tenemos que movilizar a la gente de las castas dalit y atrasadas y tambi√©n a las fuerzas democr√°ticas de otras castas y construir un fuerte movimiento sobre este problema particular con el objetivo de la Revoluci√≥n de Nueva Democracia.

‘…El sistema de castas no es s√≥lo un fen√≥meno superestructural, sino que tambi√©n forma parte de la base econ√≥mica. Por esta raz√≥n, la destrucci√≥n del sistema de castas, incluyendo la erradicaci√≥n de la intocabilidad, junto con la lucha contra todas las manifestaciones del brahmanismo, es una parte necesaria de la RND en el pa√≠s. El castismo y el brahmanismo son esencialmente elitistas, jer√°rquicos, y dan a la gente un sentido de superioridad sobre otras castas inferiores a la suya desde el mismo nacimiento y todo esto se santifica en nombre de la religi√≥n. Tambi√©n es un arma mortal con la que dividir a las masas oprimidas. Tal estructura elitista es ideal para cualquier sistema de explotaci√≥n¬Ľ. (Estrategia y t√°ctica, p√°gina 6).

¬ęEl feudalismo brahm√°nico basado en las castas act√ļa como un grillete en el desarrollo de las fuerzas productivas al mantener a la gran mayor√≠a del pueblo indio bajo relaciones de producci√≥n atrasadas. Desde el punto de vista econ√≥mico, mantiene a la inmensa mayor√≠a del pueblo en la pobreza y la indigencia, y deprime su poder adquisitivo. Por lo tanto, restringe el crecimiento del mercado interno, retrasa el desarrollo industrial y conduce al desempleo masivo y al estancamiento de la econom√≠a. Desde el punto de vista pol√≠tico, suprime los derechos democr√°ticos de las masas y, en algunos lugares, incluso crea un ¬ęEstado dentro del Estado¬Ľ, es decir, un rajismo paralelo de los terratenientes en las zonas rurales con sus propios ej√©rcitos privados o con el apoyo de mercenarios armados contratados por el Estado. Mantiene al campesinado en perpetua subyugaci√≥n y esclavitud. Social e ideol√≥gicamente, el brahmanismo y el sistema de castas suponen una opresi√≥n a√Īadida para las castas oprimidas y los dalits. En el caso de los dalits, adopta la forma inhumana de la intocabilidad. Tambi√©n act√ļan como medidas para formas extraecon√≥micas de extracci√≥n de excedentes por parte de los intereses feudales¬Ľ. (Estrategia y t√°ctica, p√°gina 8).

¬ęEl castismo se utiliza para desviar las luchas reales de las castas oprimidas dirigidas contra el imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocr√°tico comprador¬Ľ. (Programa del Partido, p√°gina 8)

Hemos emprendido muchas luchas contra la explotaci√≥n de clase, la opresi√≥n y la dominaci√≥n de los terratenientes y las fuerzas jer√°rquicas y contra la intocabilidad social, las atrocidades, la supresi√≥n y los ataques f√≠sicos en las zonas rurales de muchos estados del pa√≠s. Cuando las fuerzas jer√°rquicas de la casta opresora masacraron a los dalits en Bihar, Andhra Pradesh y Maharashtra, nos pusimos muy firmes en nombre de las v√≠ctimas y emprendimos actividades de propaganda y protesta a gran escala para denunciar estas crueldades. Acabamos con esas fuerzas reaccionarias en lugares como Lakshmanpur Bathe, Senari, Dalil Chowk-Bhagoura y Karamchedu. En Bihar, desde finales de los a√Īos 70 hasta la √ļltima d√©cada las fuerzas jer√°rquicas de las castas terratenientes malvadas formaron Brahmarshi Sena, Bhoomi Sena, Savarna Liberation Front, Sunlight Sena, Ranaveer Sena y otros ej√©rcitos de este tipo con el apoyo de los dirigentes de los partidos pol√≠ticos de las clases explotadoras y de la administraci√≥n del Estado e hicieron masacres de tipo medieval e innumerables atrocidades contra el pueblo de los dalit y otras clases y castas oprimidas con el objetivo de eliminar al movimiento revolucionario. El pueblo oprimido, armado bajo la direcci√≥n del Partido, suprimi√≥ a estos ej√©rcitos y a los dirigentes uno por uno y s√≥lo as√≠ avanz√≥ el movimiento revolucionario.

Un gran logro es que el pueblo oprimido de los dalit, las castas atrasadas y los adivasis se formó en la lucha de clases y su liderazgo aumentó no sólo en las organizaciones de masas a nivel de aldea, los comités populares revolucionarios, el Partido, el Ejército Guerrillero de Liberación del Pueblo, sino también a nivel estatal y central.

En cualquier caso, nuestra experiencia demuestra que nuestros intentos no son suficientes seg√ļn la estructura del problema. Las diversas organizaciones de clase y las organizaciones seccionales en la direcci√≥n de nuestro Partido movilizar√°n pol√≠ticamente a la gente de los dalits y de otras castas oprimidas, a las clases y secciones democr√°ticas y construir√°n movimientos contra la opresi√≥n de las castas con el objetivo de la aniquilaci√≥n de las mismas. En vista de la amplitud y el impacto del actual movimiento, tenemos que hacer esfuerzos para desarrollar las luchas sobre esta cuesti√≥n a un nivel superior. Tenemos que coordinar estas luchas con la Lucha Revolucionaria Agraria y las luchas antiimperialistas y llevarlas a cabo de manera efectiva. Nuestras organizaciones de clase deben coordinar sus actividades con las diversas organizaciones especiales y foros del Frente Unido que trabajan en esta cuesti√≥n.

P: Un grupo de personas que ha constituido la columna vertebral del movimiento revolucionario indio son los adivasis. ¬ŅPodr√≠a explicar su papel en la revoluci√≥n india, tanto hist√≥ricamente como en la actualidad?

R: La India tiene una gran historia de luchas tribales antibritánicas. Los pueblos tribales de todo el país se rebelaron contra el saqueo de los imperialistas británicos. Por mencionar algunas de ellas, la revuelta de Santhal en la entonces presidencia de Bengala (que ahora cae en el estado de Jharkhand), la revuelta de Munda del actual Jharkhand, las revueltas de Paralkot, Bhoomkal de Bastar en el actual Chhattisgarh, la revuelta de Gadchiroli de Maharashtra, la de Manyam Pituri de Andhra Pradesh sacudieron el dominio británico aunque por poco tiempo. Aparte de la situación económica y política internacional, las revueltas tribales obligaron considerablemente a los británicos a abandonar el país. Mientras que la clase feudal compradora del país colaboró con los británicos y aceptó asumir el poder en su nombre, la población tribal y campesina continuó con sus luchas militantes.

La tradici√≥n continu√≥ con el gobierno de la clase burguesa burocr√°tica compradora del pa√≠s. Hubo ciertas revueltas tribales despu√©s de la transferencia del poder de los brit√°nicos a los compradores indios en 1947. El PCI y el PCI (marxista) revisionistas desecharon el camino genuino de la revoluci√≥n y enga√Īaron al pueblo del pa√≠s. La lucha campesina armada de Naxalbari, divorciada del camino revisionista, le dio un gran golpe y mostr√≥ el camino de la revoluci√≥n india. Desde la formaci√≥n de aut√©nticos partidos comunistas despu√©s de la lucha, las revueltas tribales contin√ļan no como meras revueltas tribales sino como parte de la Guerra Popular Prolongada mao√≠sta.

Las luchas en curso del pueblo tribal incluyen principalmente aquellas por jal-junglezameen-ijjat-adhikar (que significa agua-bosque-tierra-respeto-poder) y contra el desplazamiento. El pueblo tribal y sus clases aliadas, los obreros, los campesinos, la peque√Īa burgues√≠a y la burgues√≠a nacional tienen muy claro que las luchas contra el desplazamiento no son s√≥lo luchas por la supervivencia y la identidad y que forman parte de la lucha de clases burguesa antiimperialista, antifeudal y anticompradora del pa√≠s.

Los pueblos tribales de las zonas guerrilleras del país están organizados en el PPW en el Partido, el Ejército Guerrillero Popular de Liberación (EGPL), las Organizaciones Revolucionarias de Masas, los Comités Populares Revolucionarios, la Milicia Popular y otros órganos similares. Como has dicho son la columna vertebral ya que estratégicamente el Partido hace los preparativos para la toma del poder de las zonas forestales relativamente atrasadas.

P: Por √ļltimo, ¬Ņcu√°l es el consejo del PCI (mao√≠sta) para el proletariado internacional y c√≥mo pueden apoyarlo los amigos de la guerra popular india en el extranjero?

R: Pueden apoyar el movimiento revolucionario indio intensificando los movimientos revolucionarios en sus países y levantando directamente su voz en apoyo del movimiento indio. El sustento de la gente fue sofocado en todo el mundo en la segunda ola de la pandemia de COVID. Las estadísticas oficiales muestran más de 44 lakh de muertes en todo el mundo y más de 4 lakhs en la India. Los científicos advierten al mundo sobre la posibilidad de una tercera ola y otras formas de COVID. En lugar de proporcionar las facilidades sanitarias necesarias, los imperialistas y sus gobernantes compradores utilizan esta grave calamidad para aumentar su riqueza. Los cierres levantaron la crisis económica y financiera del orden capitalista.

El recorte de los salarios, la supresi√≥n de otras prestaciones, el aumento de los precios y otras medidas antipopulares y antiobreras de este tipo se est√°n adoptando como parte del peso de la crisis sobre los hombros de los campesinos y las clases medias. Esto est√° haciendo que la vida de la gente com√ļn, incluidos los trabajadores, sea miserable. La riqueza de los capitalistas se ha multiplicado.

Este a√Īo hay manifestaciones y agitaciones militantes de los trabajadores y de la clase media en pa√≠ses europeos, como Francia y Alemania, y tambi√©n en Estados Unidos. Hay manifestaciones de protesta y diversas formas de agitaci√≥n en Irak, Kampuchea, Per√ļ, Chile, L√≠bano, Ecuador, India, Pakist√°n y otros pa√≠ses. Las mujeres y los j√≥venes participan cada vez m√°s en estas manifestaciones. La gente est√° acumulando rabia por la falta de empleo, educaci√≥n, sanidad y otras instalaciones b√°sicas de este tipo, los altos precios, la tasa de crecimiento del PIB sin empleo, la destrucci√≥n del medio ambiente y otras cosas por el estilo.

Las contradicciones fundamentales en el mundo se están intensificando de una manera sin precedentes. Esto está llevando a la intensificación de las luchas populares. La dirección de estas manifestaciones y agitaciones en todo el mundo contra la explotación empresarial y la diferencia entre ricos y pobres es indudable de cara a un orden económico alternativo.

En tales condiciones, el proletariado de todos los países debe fortalecer la unidad y luchar firmemente contra el imperialismo con el objetivo de liberar sus propios países y trabajar por la construcción del socialismo para lograr el comunismo en todo el mundo.

Revoluci√≥n Obrera. Tomado de Libyajamahiriya. Traducci√≥n de un camarada de Espa√Īa